21:20 23 января

Срок эксплуатации атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр" продлен еще на пять лет

Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) в 2017 завершило плановые работы по продлению ресурса ядерной энергетической установки атомного ледокола "Вайгач" и "Таймыр", сообщила пресс-служба Росатомфлота.

Этот ресурс увеличен до 200 тысяч часов, благодаря чему срок эксплуатации атомоходов продлен на пять лет, отмечается в сообщении.

Срок эксплуатации атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр" продлен еще на пять лет



Атомоходы "Вайгач" и "Таймыр" оснащены однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил.

Планомерное выполнение программы по продлению ресурса реакторных установок позволяет ФГУП "Атомфлот" полностью исключить возникновение "ледовой паузы" и при строгом выполнении контрактных обязательств плавно перейти к эксплуатации универсальных атомных ледоколов проекта 22220, которые сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, подчеркивается в сообщении.

Срок сдачи головного универсального атомохода проекта 22220 "Арктика" — середина 2019 года, первого серийного атомного ледокола этого проекта "Сибирь" — ноябрь 2020-го, второго серийного атомного ледокола "Урал" — ноябрь 2021 года.

Как сообщалось ранее, эксплуатацию атомохода "Вайгач" намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, "Таймыра" — в 2025–2026 годах, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://severpost.ru/
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Комментарии 17

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  1. НЕКСУС Сегодня, 18:32
    Срок сдачи головного универсального атомохода проекта 22220 "Арктика" — середина 2019 года, первого серийного атомного ледокола этого проекта "Сибирь" — ноябрь 2020-го, второго серийного атомного ледокола "Урал" — ноябрь 2021 года.

    На которых будет стоять ЯСУ РИТМ-200,который должен использоваться в проекте эсминца Лидер.
    А данные ледоколы еще послужат стране ,благо задел то модернизации в СССР закладывали не игрушечный.
    НЕКСУС
    1. Chertt Сегодня, 18:37
      Скажите пожалуйста специалисты. Что это за восьми этажная огромная постройка на палубе. В чем ее функция
      Chertt
      1. Roma-1977 Сегодня, 18:51
        Капитанский мостик на верхнем этаже. Повышенные требования к обзорности.
        Roma-1977
        1. Chertt Сегодня, 18:57
          Цитата: Roma-1977
          Капитанский мостик на верхнем этаже. Повышенные требования к обзорности.

          А остальные этажи пустуют? Или у каждого члена экипажа, трех комнатная каюта с личным кортом
          Chertt
          1. Roma-1977 Сегодня, 19:10
            Кстати - да. Богатые интуристы платят большие деньги за арктические круизы на таких судах. Был как-то репортаж по ТВ.
            Roma-1977
          2. alstr Сегодня, 20:55
            Вообще- то в надстройке каюты экипажа и пассажиров (более 100 ), кают-компании, актовый зал, бассейн, сауна, медблок и т.п. Причем каюты одно и двух местные и очень большие (не эконом класс на паромах).
            Есть еще Центр управления энергетической устновкой. Мастерские. Ближе к корме ангар для вертолета. Складские помещения.
            alstr
    2. влад66 Сегодня, 19:04
      Вот на topwar.ru была статья где описан ледокольный флот России
      https://topwar.ru/64194-atomnye-ledokoly-rossii.h
      tml
      Вот сколько атомоходов сейчас в России.
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 19:07
      Советские ледоколы еще долго пробегают.
      сибиралт
  2. svp67 Сегодня, 18:37
    атомного ледокола "Вайгач" и "Таймыр"

    Отличительная черта данного проекта ледоколов — уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда следующие по Северному Морскому Пути с заходом в устья сибирских рек. И в какой стране еще есть такое многообразие ЛЕДОКОЛОВ?
    svp67
    1. Chertt Сегодня, 18:50
      Представляю ощущения очевидцев, когда в сотне метров проходит такое чудо
      Chertt
    2. san4es Сегодня, 19:14
      ...Рыбакам, сегодня, домой вернуться не суждено belay -- не по тому борту встали. crying
      san4es
      1. лысова Сегодня, 19:29
        После прохождения и рыба то клевать не будет. а вообще впечатляет мощь.
        лысова
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:48
    Только потом выведенные из эксплуатации ледоколы не желательно сразу резать на металл -их бы в резерв поставить лет так на 20! А один из них можно использовать как учебный или туристический!
    Геркулесыч
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:58
    "Вайгач" и "Таймыр" ещё лет 20 проработают.Хорошие корабли.Может и больше.Реактор позволяет.P.S.Геркулесыч.Не шаришь в теме-не лезь.Иногда твои комменты очень толковые.Но не в этом ракурсе.
    ВЕРЕСК
    1. VALERIK_097 Сегодня, 20:00
      Реактор-то может и позволит(что под вопросом)(ГИ первого контура после перезарядок имеют строго ограниченное кол-во раз,всё зависит от разрешения проектанта(продление ресурса),который несёт ответственность за безопасную эксплуатацию АЭУ ) Парогенераторы точно-нет.
      VALERIK_097
  5. san4es Сегодня, 19:26
    fellow "Войгач" внутри
    san4es
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:03
      "Войгач" "ВАЙГАЧ"
      ВЕРЕСК
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