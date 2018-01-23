Нападение в школе Германии. СМИ заявили о "казахстанском" следе

Этот ужасный поступок сильно повлиял на меня, приношу глубочайшие соболезнования семье жертвы этого нападения. Наши мысли сегодня сосредоточены и на школьном сообществе. Мы должны быть вместе в эту минуту.

Из Германии приходят сообщения о кровавом инциденте в одной из школ города Люнена (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Издание FAZ сообщает о том, что один из местных школьников (по предварительным данным, ему 15 лет) набросился с ножом на сверстников. Ранение получил один из учащихся этой школы.По данным, публикуемым в немецких социальных сетях, ранение одного из подростков в школе Люнена оказалось смертельным. Бургомистр Юрген Кляйне-Фраунс заявил, что его повергла в шок информация о трагическом инциденте в школе небольшого городка. На сайте мэрии Кляйне-Фраунс написал буквально следующее:Прокуратура земли Северный Рейн-Вестфалия первоначально заявила, что резня в школе могла возникнуть из-за ксенофобии. Потом было заявлено, что и нападавший, и жертва являлись этническими немцами. Ещё через некоторое время в сводках немецких правоохранителей появилось заявление о том, что предполагаемый преступник (он задержан) имел помимо немецкого паспорта паспорт гражданина Республики Казахстан.По заявлениям в немецких СМИ, трагический инцидент произошёл в одном из школьных коридоров. Школьники в социальных сетях пишут, что предполагаемого преступника «было легко спровоцировать», и что «он легко заводился по любому поводу». При этом учащиеся заявляют, что нападавший собирался ударить ножом учителя, но ему помешал другой школьник, который и получил удар в область шеи.Портал «Рурские новости » пишет, что после трагического инцидента учащиеся школы в Люнене крайне подавлены и боятся возвращаться в здание учебного заведения для продолжения процесса обучения.На этом фоне в Германии пытаются выяснить, был ли школьник с паспортом гражданина Казахстана мусульманином.