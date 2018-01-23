21:20 23 января

Нападение в школе Германии. СМИ заявили о "казахстанском" следе

Из Германии приходят сообщения о кровавом инциденте в одной из школ города Люнена (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Издание FAZ сообщает о том, что один из местных школьников (по предварительным данным, ему 15 лет) набросился с ножом на сверстников. Ранение получил один из учащихся этой школы.

Нападение в школе Германии. СМИ заявили о "казахстанском" следе


По данным, публикуемым в немецких социальных сетях, ранение одного из подростков в школе Люнена оказалось смертельным. Бургомистр Юрген Кляйне-Фраунс заявил, что его повергла в шок информация о трагическом инциденте в школе небольшого городка. На сайте мэрии Кляйне-Фраунс написал буквально следующее:
Этот ужасный поступок сильно повлиял на меня, приношу глубочайшие соболезнования семье жертвы этого нападения. Наши мысли сегодня сосредоточены и на школьном сообществе. Мы должны быть вместе в эту минуту.



Прокуратура земли Северный Рейн-Вестфалия первоначально заявила, что резня в школе могла возникнуть из-за ксенофобии. Потом было заявлено, что и нападавший, и жертва являлись этническими немцами. Ещё через некоторое время в сводках немецких правоохранителей появилось заявление о том, что предполагаемый преступник (он задержан) имел помимо немецкого паспорта паспорт гражданина Республики Казахстан.

По заявлениям в немецких СМИ, трагический инцидент произошёл в одном из школьных коридоров. Школьники в социальных сетях пишут, что предполагаемого преступника «было легко спровоцировать», и что «он легко заводился по любому поводу». При этом учащиеся заявляют, что нападавший собирался ударить ножом учителя, но ему помешал другой школьник, который и получил удар в область шеи.

Портал «Рурские новости» пишет, что после трагического инцидента учащиеся школы в Люнене крайне подавлены и боятся возвращаться в здание учебного заведения для продолжения процесса обучения.

На этом фоне в Германии пытаются выяснить, был ли школьник с паспортом гражданина Казахстана мусульманином.

Использованы фотографии: https://philosophia-perennis.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 18:30
    что предполагаемый преступник (он задержан) имел помимо немецкого паспорта паспорт гражданина Республики Казахстан.

    Готовьтесь казахи , теперь на вас наезд начинается...Скоро вас террористами объявят на весь мир , потом хим оружие найдут и т.д. Назарбаев неудачно видать к Трампу съездил , раболепие не проявил..хе хе
    МИХАН
    1. Pirogov Сегодня, 18:36
      Цитата: МИХАН
      Назарбаев неудачно видать к Трампу съездил , раболепие не проявил..хе хе

      Всё он проявил это так ,чтобы помнили (кормящую) мать .
      Pirogov
      1. МИХАН Сегодня, 18:48
        Цитата: Pirogov
        Всё он проявил это так ,чтобы помнили (кормящую) мать .

        Есть такое подозрение...Там у Казахстана еще счета заблокировали на несколько млрд..
        Короче пора окопы копать на границе и на охоту-рыбалку ездить только на танке с арт подготовкой..ха ха ха Шутка! Хотя возможно вместо фуражек милиционеров казахских, можно увидеть каски в натовской форме в камышах..Не удивлюсь! soldier
        МИХАН
        1. Anarchist Сегодня, 18:52
          Эти СМИ так раскрутят казахстанский След, что на Россию выйдут... К гадалке не ходи!
          Anarchist
        2. Комментарий был удален.
    2. Alex_Rarog Сегодня, 18:36
      Блин вот только один вопрос: что за фигня должна в башке твориться что бы такое делать...
      Alex_Rarog
    3. Egorovich Сегодня, 18:40
      Самому-то не надоело подобную чепуху здесь писать, в любой стране отморозков хватает. У нас тоже самое недавно произошло. Никто от этого не застрахован, ни одна страна.
      Egorovich
    4. Геркулесыч Сегодня, 18:53
      МИХАН am -Виталий, перестань чушь пороть! fool В твоем комментарии явно выражен националистический подтекст! am Контролируй себя! Иначе казахи с тобой больше пить не будут! lol
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 18:59
        Цитата: Геркулесыч
        МИХАН am -Виталий, перестань чушь пороть! fool В твоем комментарии явно выражен националистический подтекст! am Контролируй себя! Иначе казахи собою больше пить не будут! lol

        Геркулесыч я старый нацмен и казахов у меня много знакомых и друзей ..Поэтому в этом плане я спокоен , просто ситуацию знаю ..! hi
        МИХАН
    5. Горяев Сегодня, 18:54
      Михан. Вообще то человека (ребёнка) убили. А ты всё хе-хе. Не стыдно?
      Горяев
      1. МИХАН Сегодня, 18:56
        Цитата: Горяев
        Михан. Вообще то человека (ребёнка) убили. А ты всё хе-хе. Не стыдно?

        Если честно стыдно.. Убийств мире много происходит , но нам втюхивают с подтекстом обычно..Вот и реакция такая , я просто чую генами , что потом будет. Уж извините! hi
        МИХАН
    6. тол100в Сегодня, 18:59
      При передергивании карт можно найти и след Путина!
      тол100в
      1. Стропорез Сегодня, 19:04
        Цитата: тол100в
        При передергивании карт можно найти и след Путина!

        Все "следы" у стерхов в амфорах fellow
        Стропорез
      2. 210окв Сегодня, 20:12
        Давайте о нем не будем.Он просто служит той власти и конституции.На чем основывается все это гнилое общество без идеалов,принципов.Главное-вкусно пожрать,всласть отдохнуть.А то что вокруг люди живут,то для подобных индивидов-это просто скоты.
        Цитата: тол100в
        При передергивании карт можно найти и след Путина!
        210окв
    7. сибиралт Сегодня, 19:06
      И что, гражданину Казахстана уже нельзя в Германии учить латиницу? belay
      сибиралт
      1. Maksus Сегодня, 19:13
        Как бы много немцев были в Казахстан с Поволжья во время войны депортированы, после в 90е многие репатриировались в Германию. Не вижу никаких проблем с наличием казахских паспортов у немцев. При чем тут мусульмане опять?
        Maksus
        1. Касым Сегодня, 20:38
          В КазССР на момент развала проживало почти миллион немцев.
          Разборки молодежь устроила. Жалко, что с таким концом. Мои соболезнования семье погибшего.
          Касым
    8. влад66 Сегодня, 19:12
      Цитата: МИХАН
      что предполагаемый преступник (он задержан) имел помимо немецкого паспорта паспорт гражданина Республики Казахстан.

      Готовьтесь казахи , теперь на вас наезд начинается...Скоро вас террористами объявят на весь мир , потом хим оружие найдут и т.д. Назарбаев неудачно видать к Трампу съездил , раболепие не проявил..хе хе

      Причем тут удачно неудачно съездил,Виталий,у нас в Перми или в Улан Удэ Путин тоже не ездил Путин,а дети пострадали,по всему миру в школах насилие,детей страшно отправлять туда.Соболезнования родным погибшего школьника yes ,блин химатака. fool
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 19:51
        Цитата: влад66
        Причем тут удачно неудачно съездил,Виталий,

        Просто чую куда все это клонит..(опыт большой..))
        Цитата: влад66
        у нас в Перми или в Улан Удэ Путин тоже не ездил Путин,а дети пострадали,по всему миру в школах насилие,детей страшно отправлять туда

        НВП нужно в школах вводить и чтобы бывшие отставники офицеры там преподавали (з\п естественно на уровне) И полномочия им полные ! Бабы правят в школах и всякая либерастня орет о правах учеников и родителях и т.д. Может еще БТР должны стоять на охране школ ..?
        Хватит уже оглядываться и копировать стандарт образования запада..? Иначе наши школы превратятся в этакие военные объекты с кучей тупых охранников и бледных ,худых испуганных учеников с мамочками истеричными..Помню я своего учителя (офицер отставник Гаркушин) ,как он нас гонял и авторитет его был в школе неприкасаемым! Сейчас читаешь все это и поражаешься , всякое было но такого никогда ..Запинали бы сразу ! Тогда умели себя защищать и школу..Эх Россия не туда идем в образовании детей наших и внуков! Поздно будет потом..
        МИХАН
    9. Комментарий был удален.
    10. Троль Сегодня, 20:03
      Глупость сморозил.
      Троль
    11. 210окв Сегодня, 20:08
      Казахи тут ни при чем.Хотя могут и попасть походя.Это звенья цепи бездуховности,вседозволиности,отношения к человеку как к скоту.Впрочем это уже коснулось и нас...Огромное "спасибо" министерству образования,культуры да и всего общества потребления взрощенной нашей властью.
      Цитата: МИХАН
      что предполагаемый преступник (он задержан) имел помимо немецкого паспорта паспорт гражданина Республики Казахстан.

      Готовьтесь казахи , теперь на вас наезд начинается...Скоро вас террористами объявят на весь мир , потом хим оружие найдут и т.д. Назарбаев неудачно видать к Трампу съездил , раболепие не проявил..хе хе
      210окв
  2. APASUS Сегодня, 18:44
    На этом фоне в Германии пытаются выяснить, был ли школьник с паспортом гражданина Казахстана мусульманином.

    И о чем это говорит? В место системного анализа трагедии и прояснения причин сразу ищут исламский след,а если он употребляет что или проблемы с головой? Похоже вопрос с обвинением сразу решен!
    Дурдом
    APASUS
    1. Касым Сегодня, 20:44
      " ... нападавший и жертва ... этнические немцы..." потом "...гражданин Казахстана...", а потом "..мусульманин...". laughing Прекрасный образец логики. laughing hi
      Касым
  3. Roma-1977 Сегодня, 18:49
    "Чёртова русня!" - всё равно подумает немецкий обыватель, а вслух скажет:"Этот ужасный поступок сильно повлиял на меня... Мы должны быть вместе в эту минуту..."
    Roma-1977
  4. bogart047 Сегодня, 18:51
    как упоминать расы и страну мигранта, который изнасиловал кого-то - так нельзя, разжигание будет... А как упоминать второй паспорт психически больного школьника - так это пожалуйста... Это ведь такую роль сыграло, ведь Казахстан просто рассадник психически больных школьников.
    bogart047
    1. тол100в Сегодня, 19:02
      Цитата: bogart047
      как упоминать расы и страну мигранта, который изнасиловал кого-то - так нельзя, разжигание будет...

      Значит чаще и громче нужно говорить о самом главном террористе в мире - СГА!
      тол100в
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:53
    У нас в стране твориться непотребное.В Перми-нападение мелкоты,в Бурятии-нападение с топором.Со своими проблемами разберёмся?Чихать мне глубоко на германию.
    ВЕРЕСК
    1. тол100в Сегодня, 19:05
      Цитата: ВЕРЕСК
      Чихать мне глубоко на германию.

      Чихать не нужно. Нужно анализировать и принимать МЕРЫ! Сдается, что активирование идет из одного источника - соцсетей!
      тол100в
    2. МИХАН Сегодня, 19:07
      Цитата: ВЕРЕСК
      У нас в стране твориться непотребное.В Перми-нападение мелкоты,в Бурятии-нападение с топором.Со своими проблемами разберёмся?Чихать мне глубоко на германию.

      А вот это зря , скоро еще страшней будет и все будет привязано к России и "бывшим" ..Технология пиара называется ...Разделяй и властвуй, пока это никто не отменил в мире..
      МИХАН
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:48
        Михан!И ты в струю!Всем повторяю-ЧИХАТЬ МНЕ НА ГЕРМАНИЮ.У меня своя страна и у неё большие проблемы.Как их решать-я не знаю.И ваша ГЕРМАНИЯ их не решит.Что вы на неё молитесь?Забыли 41-й год? Что Германия,чтоАнглия,что США-КОГДА ОНИ СДОХНУТ,Я ВЫПЬЮ ФРАНЦУЗКИЙ КОНЬЯК "БОРДО" 1812 ГОДА ЗА 12 ТЫС ДОЛЛАРОВ ЗА 0,78.А потом счастливо прекращу свою жизнь на северном берегу Байкала.т.е.-дома.Но,так как у меня нет 12 тыс.долларов-остальное НЕДОЖДЁТЕСЬ.
        ВЕРЕСК
        1. МИХАН Сегодня, 20:35
          Цитата: ВЕРЕСК
          Михан!И ты в струю!Всем повторяю-ЧИХАТЬ МНЕ НА ГЕРМАНИЮ.У меня своя страна и у неё большие проблемы.

          Да и мне чихать..Только опять травля начнется чую именно нас .!
          Цитата: ВЕРЕСК
          США-КОГДА ОНИ СДОХНУТ,Я ВЫПЬЮ ФРАНЦУЗКИЙ КОНЬЯК "БОРДО" 1812 ГОДА ЗА 12 ТЫС ДОЛЛАРОВ ЗА 0,78.А потом счастливо прекращу свою жизнь на северном берегу Байкала.т.е.-дома.Но,так как у меня нет 12 тыс.долларов-остальное НЕДОЖДЁТЕСЬ.

          ВЕРЕСК , я тоже так хочу....На берегу Байкала , а коньяк и доллары найдем ..!!!
          Романова Александра пригласим ! У меня там , где то рядом двоюродные брат и сестра..Хорошо посидели бы ! drinks
          МИХАН
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:56
    Мир сошел у ума, и у нас подобное происходит! Европа расплачивается за свою толерантность, а мы за преклонение перед толерантной европой!
    Геркулесыч
    1. МИХАН Сегодня, 19:12
      Цитата: Геркулесыч
      Мир сошел у ума, и у нас подобное происходит! Европа расплачивается за свою толерантность, а мы за преклонение перед толерантной европой!

      А Россия просто сосредотачивается , как всегда за свою историю...Все как обычно! soldier Нам бы перевооружиться успеть..
      А эти истерики СМИ уже надоели..! У Китая вон вообще убийств НЕТ!!!! laughing wassat
      АУГ уже мощная и т.д. хе хе
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:36
        Виталий, не пори чушь! Все в Китае есть, они вон тоже "цивилизовались "как и мы только у них "из под колпака "информация почти не уходит! am
        Геркулесыч
        1. МИХАН Сегодня, 20:47
          Цитата: Геркулесыч
          Виталий, не пори чушь!

          Увы судьба такая у меня на сайте...И ничего не могу с собой поделать! Так что терпите или игнорируйте..хе хе
          Цитата: Геркулесыч
          только у них "из под колпака "информация почти не уходит!

          Нам бы тоже не мешало болтунов прижать ..Плохо это все влияет на молодежь особенно!
          МИХАН
  7. Sewer Krainiy Сегодня, 19:33
    Цитата: bogart047
    как упоминать расы и страну мигранта, который изнасиловал кого-то - так нельзя, разжигание будет... А как упоминать второй паспорт психически больного школьника - так это пожалуйста... Это ведь такую роль сыграло, ведь Казахстан просто рассадник психически больных школьников.


    Так Казахстан - он же из бывшего СССР... а правоприемник СССР - Россия. Зри в корень... Путин виноват.
    Sewer Krainiy
  8. andrej-shironov Сегодня, 19:42
    Интересно, кого немецкие власти сделают козлом отпущения?
    andrej-shironov
  9. Василенко Владимир Сегодня, 19:50
    может пора завязываь писать на эту тему и создавать круги на воде?!
    Василенко Владимир
Картина дня