21:23 23 января

Лех Валенса: В Польше процветает фашизм

Резонансное заявление сделал бывший президент Польши Лех Валенса. Он прокомментировал недавний репортаж на польском телевидение, когда журналисты тайно проникли на закрытую вечеринку польских неонацистов. По словам Валенсы, в стране уже не просто поднимает голову, а процветает самый настоящий фашизм.

Лех Валенса: В Польше процветает фашизм


По словам бывшего главы государства, неонацистская вечеринка – далеко не единичный случай проявления фашизма в Польше.
Возвращаясь к репортажу польских журналистов, необходимо сказать, что на ТВ Польши был показан сюжет о том, что представители одной из неонацистских группировок в стране в ходе самого настоящего шабаша выкрикивали лозунги в поддержку идей Адольфа Гитлера, а также под бурное одобрение со стороны друг друга уплетали торт, с изображением символики Третьего Рейха. При этом сами молодые люди были одеты в нацистскую военную форму образца оккупации Польши гитлеровской Германией.


В Польше назвали это действо «ужасающим».

Тем более странно... Называя неонацистский шабаш «ужасающим зрелищем», в Польше как политики, так и представители общественности явно сквозь пальцы смотрят на то, как в стране оскверняются памятники тем, кто сложил головы в борьбе с нацизмом, в борьбе за освобождение Польши от гитлеровской оккупации. Мало того, нынешние польские элиты подвели под борьбу с памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей законодательную базу.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 37

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  1. ul_vitalii Сегодня, 19:21
    Польские шевеления он и начал, с опорой на профсоюзы.
    ul_vitalii
    1. Anarchist Сегодня, 19:27
      Цитата: ul_vitalii
      Польские шевеления он и начал, с опорой на профсоюзы.

      Ну так нужно вовремя откреститься! Что он и пытается сделать...
      Жаль, про Америкосиков ни слова!
      Anarchist
      1. oleg-gr Сегодня, 19:39
        Валенса сам является врагом коммунистического режима. После прихода к власти он положил начало текущей политической системы в Польше. Пожинает плоды своих же трудодней.
        oleg-gr
        1. avt Сегодня, 19:56
          Цитата: oleg-gr
          Валенса сам является врагом коммунистического режима.

          Агент Лёлик ? bully
          avt
          1. Чёрный Сегодня, 19:58
            Лучше Черчиля о поляках и не скажешь - гиены европы.....
            Чёрный
            1. volodya Сегодня, 20:03
              А разве только в Польше! Вся прибалтика,Польша,Украина! И ещё много кто.
              volodya
              1. Inok10 Сегодня, 20:20
                Цитата: volodya
                А разве только в Польше! Вся прибалтика,Польша,Украина! И ещё много кто.

                ... Секундочку ! ... не так прытко ... Польша как Государство закончилась в 1795 году ... и более 200 лет о таком государстве, ни кто не знал ... а, с Прибалтикой еще интереснее ... не было ни когда ни каких Литвы, Латвии или Эстонии ... единственное чем могут похвастаться литовцы, что были частью Русско-Литовского княжества или Польско-Литовского ... и не более ... все остальные Сказочные превращения в Государства случились как раз после развала Большевиками-Коммунистами - Российской Империи в 1917 году, как и равно их же руками тех же Коммунистов развала СССР в 1991 году ... единственный человек возвративший Государство Русское в границы должные был И. В. Сталин ... не забыл даже Порт-Артур и добавив Южные Курилы к Государству Русскому ... то есть, после Самодержавия, был только Один, воспитанный еще при нем, кто понимал ценность Границ и геополитическую важность ... в том числе контроля над Восточной Европой (страны СЭВ/Варшавского договора) ... hi
                Inok10
                1. alexhol Сегодня, 20:48
                  У вас с математикой не очень. Впрочем и историю тоже подучить надо. Ну а новых нациков, в любой стране можно найти. На сегодняшний день именно в России, наиболее благобриятная почва для неонацизма. Невнятная политика в области регулирования миграционны процессов, отсутствие социальног лифта, приведёт в конце концов к взрыву в обществе, где не последнюю скрипку сыграют неонацики
                  alexhol
                  1. влад66 Сегодня, 20:57
                    Цитата: alexhol
                    На сегодняшний день именно в России, наиболее благобриятная почва для неонацизма

                    В Беларуси тишь да гладь и благодать
                    А так то да согласен с вами
                    Цитата: alexhol
                    Ну а новых нациков, в любой стране можно найти
                    влад66
                    1. cniza Сегодня, 21:01
                      Влад , да везде это дерьмо расползается и если его не выжигать , скоро горько пожалеем.
                      cniza
          2. Тралл Сегодня, 19:59
            Ничто не ново...
            Поляки, уничтожающие односельчан-евреев ещё до входа в в село СС-совцев стали символом пособничества фашизму в начале 2й мировой.
            Тралл
            1. alexhol Сегодня, 20:50
              Назовите страны,где любили евреев. В общей массе населения евреи всегда были особняком, в лучшем случае.
              alexhol
              1. влад66 Сегодня, 21:22
                Цитата: alexhol
                Назовите страны,где любили евреев. В общей массе населения евреи всегда были особняком, в лучшем случае.

                Ну вот
                Цитата: alexhol
                На сегодняшний день именно в России, наиболее благобриятная почва для неонацизма.

                Нацизмом ваши слова отдают молодой человек. yes
                влад66
        2. антивирус Сегодня, 20:35
          ему же и по гробу и стучать будут фашисты--" сдох либерал"
          антивирус
    2. МИХАН Сегодня, 19:28
      В Польше было создано больше всего страшных концлагерей и печи работали круглосуточно..А на Украине огромное число погибших мирных от нового порядка " доблестных войск Вермахта" ..Парадокс мужики! soldier Это все идет из западной пропаганды и боязни Русской угрозы! Ведь мы умеем ломать хребты многим завоевателям , это у нас в крови уже...Пока наблюдаем , скрипя зубами и сжимая кулаки..
      МИХАН
      1. Александр 3 Сегодня, 19:45
        А как с этими недоумками бороться?Ведь у нас тоже такие есть.Только законодательно,объявив вне закона и сажать.Лучше конечно на кол.
        Александр 3
        1. Тралл Сегодня, 20:27
          Даже немые говорят правду, когда весь мир молчит:
          Тралл
      2. alexhol Сегодня, 20:53
        Что то вы все "смешали в кучу".
        alexhol
    3. влад66 Сегодня, 19:33
      За что боролись, на то и напоролись, сам начал перестройку с профсоюзами, чего теперь удивляться yes
      влад66
    4. тол100в Сегодня, 19:40
      Цитата: ul_vitalii
      Польские шевеления он и начал, с опорой на профсоюзы.

      Вот и вся "Солидарность" вскормленная Госдепом и МИ-6!
      тол100в
    5. japs Сегодня, 20:02
      Нужно отметить, что гданьский электрик на госдеповские тугрики "Солидарность" создавал и "цветную" революцию организовывал. Об этом он ни гу-гу.
      japs
    6. Балу Сегодня, 20:28
      Цитата: ul_vitalii
      Польские шевеления он и начал, с опорой на профсоюзы.

      Цруль Валенса жалуется на доморощенных фашистов. Боится за свое поместье? Пусть расскажет на какие бабосы каким непосильным трудом бывший электрик шахты заработал такие роскошные хоромы.
      Балу
  2. сибиралт Сегодня, 19:22
    Вот и дошла Польша от "Солидарности " до фашизма. Пусть Валенса лучше расскажет, куда делась его Гданьская судоверфь после устроенной им "перестройки"?
    сибиралт
  3. rocket757 Сегодня, 19:29
    Да неужели? Кто это говорит, сам грозный Валенса... мда, а потом будет говорить - Мы не этого хотели, как же так получилось!!! -
    rocket757
    1. ul_vitalii Сегодня, 19:36
      Кстати, отойдя от дел он стал белый и пушистый. И совсем недавно его травили и обвиняли в сотрудничестве с КГБ и спецслужбами ПНР за его умеренные взгляды.Ему есть на что обижаться.
      ul_vitalii
    2. тол100в Сегодня, 19:42
      Цитата: rocket757
      Мы не этого хотели, как же так получилось!!! -

      Почти Беловежская пуща!
      тол100в
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:32
    Ну, прямо Колумб от политики wassat !Правда, а откуда там фашизм, Лох валенса не знает случайно? Где Польша этой гадостью зарозилась, и не зарозила ли соседей?Как лечить будут страну от этой заразы -Нашу армию позовут? ??
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 19:43
      Цитата: Геркулесыч
      Как лечить будут страну от этой заразы

      Только тотальным выжиганием! Как инфицированную рану!
      тол100в
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 20:02
        Банкиры ФША рулят. Идет тотальное возрождение фашизма в гейропах. Цель у них одна - уничтожить РОССИЮ. Не удалось в 41-45гг, готовят новый поход. Даже не надо вспоминать бабушку Вангу. И опять чужими руками и жизнями. История движется по спирали, трудно что либо возразить.
        Ст.пропорщик
  5. andrej-shironov Сегодня, 19:39
    Этот морально-нравственный удод, успевший поработать и на КГБ и на американцев, сам же всё и расшатал в ПНР. Был я в то время в Польше, работал на судоверфи, видел многое своими глазами.
    andrej-shironov
  6. Дормидонт Сегодня, 19:45
    На лешку снизошло откровение
    Дормидонт
  7. Василенко Владимир Сегодня, 19:51
    в стране уже не просто поднимает голову, а процветает самый настоящий фашизм

    вот удивил
    речь посполитая по сути всегда была фашистским государством
    Василенко Владимир
    1. alexhol Сегодня, 20:57
      Привидите примеры,пожалуйста.
      alexhol
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 19:54
    В Польше процветает фашизм?Это не новость для нас.Как и на украине.Забыли,кому обязаны жизнью.
    ВЕРЕСК
  9. taiga2018 Сегодня, 20:11
    англосаксы тоже надеялись,что германский нацизм будет направлен только против СССР,а получилось что и самим пришлось от них отбиваться.так и поляки думали использовать украинский нацизм против России,а эта зараза пришла к ним самим...
    taiga2018
  10. faterdom Сегодня, 20:29
    Он наперегонки с Горбачевым удивляется? Кто больше, или кто первый удивится?
    faterdom
  11. alexhol Сегодня, 21:09
    РНЕ это что за организация?
    alexhol
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