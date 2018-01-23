Лех Валенса: В Польше процветает фашизм

Резонансное заявление сделал бывший президент Польши Лех Валенса. Он прокомментировал недавний репортаж на польском телевидение, когда журналисты тайно проникли на закрытую вечеринку польских неонацистов. По словам Валенсы, в стране уже не просто поднимает голову, а процветает самый настоящий фашизм.По словам бывшего главы государства, неонацистская вечеринка – далеко не единичный случай проявления фашизма в Польше.Возвращаясь к репортажу польских журналистов, необходимо сказать, что на ТВ Польши был показан сюжет о том, что представители одной из неонацистских группировок в стране в ходе самого настоящего шабаша выкрикивали лозунги в поддержку идей Адольфа Гитлера, а также под бурное одобрение со стороны друг друга уплетали торт, с изображением символики Третьего Рейха. При этом сами молодые люди были одеты в нацистскую военную форму образца оккупации Польши гитлеровской Германией.В Польше назвали это действо «ужасающим».Тем более странно... Называя неонацистский шабаш «ужасающим зрелищем», в Польше как политики, так и представители общественности явно сквозь пальцы смотрят на то, как в стране оскверняются памятники тем, кто сложил головы в борьбе с нацизмом, в борьбе за освобождение Польши от гитлеровской оккупации. Мало того, нынешние польские элиты подвели под борьбу с памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей законодательную базу.