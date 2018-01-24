Пистолет-пулемет E.T.V.S. (Франция)



Пистолет-пулемет E.T.V.S. в боевом положении



Патроны 7,65х20 мм Longue



Оружие в сложенном виде

По материалам:

https://forum.axishistory.com/

http://smallarmsreview.com/

http://modernfirearms.net/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008

Франция занялась тематикой пистолетов-пулеметов еще в начале двадцатых годов, но в течение длительного времени не могла получить желаемые результаты. Очередной попыткой начать перевооружение армии стала программа разработки нескольких образцов такого рода, проведенная в середине тридцатых годов. Одним из результатов работ, проведенных в рамках такой программы, стал необычный складной пистолет-пулемет под названием E.T.V.S.Первые проекты французских пистолетов-пулеметов были, в целом, неплохими, но в середине двадцатых годов армия изменила свои требования, что привело к специфическим последствиям. Теперь вооруженные силы не желали закупать оружие под пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум», поскольку предпочли ему отечественный 7,65х20 мм Longue. Кроме того, были предъявлены новые требования к габаритам и эргономике оружия. В связи с изменением пожеланий заказчика ведущие разработчики оружия вынуждены были заняться созданием новых проектов. Реальные результаты этих работ появились только к середине тридцатых годов.Именно в этот период свой новый проект предложило научно-проектное учреждение Établissement Technique de Versailles (г. Версаль). Новый проект предлагал изготовление сравнительно легкого и компактного автоматического оружия, которое к тому же могло складываться для транспортировки. Несмотря на складную конструкцию, новый образец должен был показывать максимально возможные характеристики. Технические и боевые качества изделия ограничивалось только параметрами сравнительно слабого патрона.Новый проект получил условное обозначение «в честь» организации-разработчика. Его назвали E.T.V.S. – сокращенно от Établissement Technique de Versailles. Также в некоторых источниках встречается альтернативное написание ETVS. Очевидно, что наличие нескольких точек не мешает правильно определять этот проект и не путать его с другими экспериментальными разработками того времени.К середине тридцатых годов французским конструкторам, в целом, удалось сформировать оптимальный облик автоматики перспективного пистолета-пулемета. Теперь главная задача заключалась в создании подобной системы, отличающейся складной конструкцией и минимальными габаритами в транспортном положении. Именно ей занимались инженеры нескольких организаций в середине тридцатых годов. Интересное решение проблемы было предложено в проекте E.T.V.S.В общих своих чертах перспективный пистолет-пулемет от конструкторов из Версаля был похож на другие образцы своего класса и имел схожую компоновку. В передней части изделия помещался ствол с требуемыми параметрами, закреплявшийся на ствольной коробке достаточной длины. Под коробкой находились детали ударно-спускового механизма. Очевидным способом сокращения габаритов в транспортном положении являлись механизмы складывания приклада, однако они не решали проблему выступающего магазина. Новый проект E.T.V.S. предусматривал возможность перевода готового к применению магазина в транспортное положение.По известным данным, пистолет-пулемет E.T.V.S. получил нарезной ствол длиной порядка 210-220 мм с патронником под боеприпас 7,62х20 мм Longue. Ствол имел восьмиугольную внешнюю поверхность. В дульной его части имелся наплыв, служивший основой для мушки. Казенная часть ствола немного расширялась, образуя узел для соединения со ствольной коробкой. Ствол не планировалось оснащать защитным кожухом. Оребрение для улучшения охлаждения так же не использовалось.Ствольная коробка оружия отличалась простотой конструкции. В соответствии с «традициями» того времени, она была выполнена в виде металлической трубки достаточной длины. Спереди в ней устанавливался ствол, а все внутренние объемы занимались подвижным затвором и возвратно-боевой пружиной. Сзади коробка закрывалась круглой крышкой. В правом борту трубчатого корпуса имелось окно для выброса гильз. Позади него находилась продольная прорезь для рукоятки затвора. В передней части ложи ствольная коробка закреплялась при помощи нескольких штифтов.Проект E.T.V.S. предусматривал использование автоматики на основе свободного затвора. Насколько известно, затвор выполнили в виде сравнительно простого металлического блока достаточной массы. В нем имелись несколько выемок и полостей для взаимодействия с разными деталями. Можно предположить, что версальские конструкторы могли заимствовать из предыдущего проекта STA 1924 идею с отдельным подвижным ударником, по инерции перемещающимся внутри полости затвора. Справа на затворе находилась небольшая рукоятка, выведенная наружу. Позади него помещалась возвратно-боевая пружина.Пистолет-пулемет новой модели, как и другое оружие своего класса, должен был стрелять с открытого затвора. Удержание затвора в крайнем заднем положении осуществлялось при помощи шептала из состава ударно-спускового механизма. Управление огнем осуществлялось традиционным спусковым крючком. Точные сведения о наличии и конструкции предохранителя отсутствуют. Крючок выводился через нижнее окно ложи и прикрывался защитной скобой.Задача сокращения габаритов оружия в транспортном положении была решена самым оригинальным способом. При этом для выполнения подобной задачи конструкторам пришлось отказаться от деревянной ложи винтовочного типа. Подобные детали активно применялись на ранних французских пистолетах-пулеметах, но они фактически не позволяли выполнить одну из главных задач.Единую деревянную ложу, характерную для другого оружия, заменили разделенным агрегатом, состоящим из металлических и деревянных деталей. Ствольная коробка помещалась в металлической ложе с U-образным поперечным сечением. Этот агрегат состоял из пары боковых крышек необходимой формы и нескольких изогнутых полос металла, снизу закрывающих промежуток между ними. В передней части такой ложи находилась приемная шахта магазина, дополненная необычным устройством. Сзади внизу имелось небольшое окно для вывода спускового крючка. На задней стенке помещался шарнир приклада.Оружие должно было использовать коробчатые магазины с двухрядным расположением 32 патронов типа 7,65 Longue. Их предлагалось помещать в приемную шахту в передней части ложи. Выполняя пожелания заказчика, авторы проекта E.T.V.S. предусмотрели возможность складывания магазина для транспортировки. Перевод системы боепитания в боевое положение не отличался сложностью и занимал минимальное время.Предназначенное для магазина окно в дне ложи дополнили невысоким бортиком. Сзади него имелся шарнир, на котором устанавливалась качающаяся направляющая магазина. Последняя имела сложную форму с многоугольными стенками, пространство между которыми соответствовало сечению магазина. В боевом положении эта направляющая размещалась вертикально, зажимая стенки магазина. При переводе оружия в походное положение следовало открыть защелку магазина, немного выдвинуть его вниз, а затем сложить поворотом вперед и вверх. При помощи качающейся направляющей магазин занимал горизонтальное положение. Передний срез направляющей при этом срабатывал как замок, и не позволял магазину смещаться.Оружие получило простейшие прицельные приспособления с возможностью подстройки по дальности. Над дульной частью ствола находилась нерегулируемая мушка. Вблизи заднего среза ствольной коробки поместили открытый прицел с перекидным целиком. Последний имел апертуры для стрельбы на 100 и 200 м.Пистолет-пулемет предлагалось комплектовать деревянным прикладом с шейкой, имеющей пистолетный выступ. Такой приклад выполнялся отдельно от основной ложи и соединялся с ней при помощи металлического шарнира. При переводе в транспортное положение приклад следовало поворачивать на оси и укладывать вдоль левой поверхности оружия. Слева на прикладе имелась врезная антабка для ремня. Второе кольцо для установки ремня находилось в передней части ложи, под казенником ствола.В боевой конфигурации, при разложенном магазине и прикладе, пистолет-пулемет E.T.V.S. имел длину 670 мм – примерно на уровне других образцов своего класса. Сложенный приклад уменьшал длину изделия до 420 мм, давая определенные преимущества. Складной приемник магазина приводил к значительному уменьшению высоты оружия. От других складных пистолетов-пулеметов своего времени версальская разработка отличалась минимально возможными габаритами. Масса оружия без патронов составляла 3,26 кг.Свободный затвор позволил получить скорострельность на уровне 500 выстрелов в минуту, как того желали военные. Параметры дальности ограничивались характеристиками сравнительно слабого патрона. При начальной скорости пули порядка 340-350 м/с новое оружие могло вести огонь на дальностях не более 150-200 м. При этом дальность эффективного огня была вдвое меньше. Определенным преимуществом патрона 7,65 мм Longue являлась меньшая отдача, упрощавшая удержание оружия и не ухудшавшая точность стрельбы.Не позднее 1935-37 годов опытные пистолеты-пулеметы типа E.T.V.S., созданные конструкторами Établissement Technique de Versailles, вышли на полигонные испытания. По всей видимости, первые проверки позволили определить круг необходимых доработок и продолжить развитие проекта. По результатам подобной доводки оружие вполне могло претендовать на попадание в армию и постановку в серийное производство. При этом пистолету-пулемету пришлось не только показывать свои преимущества и недостатки, но и соревноваться с другими образцами, представленными прочими оружейными предприятиями.По имеющимся данным, военные смогли ознакомиться с новой отечественной разработкой и изучить ее, определив сильные и слабые стороны. Подробности подобных оценок неизвестны, но есть все основания полагать, что с точки зрения основных боевых характеристик и качеств пистолет-пулемет E.T.V.S. не мог серьезно отличаться от других образцов своего класса, созданных в то время. Конкурентным преимуществом могла стать возможность резкого уменьшения габаритов в транспортном положении, но подобные возможности были прописаны в техническом задании. Как следствие, сразу несколько новых пистолетов-пулеметов могли складываться.Действительно, в отличие от подавляющего большинства зарубежных образцов своего времени новый французский пистолет-пулемет отличался минимальными размерами в транспортном положении. Переведение оружия в боевое положение при этом не представляло особых затруднений и занимало минимальное время: следовало разложить приклад, установить магазин в вертикальное положение и затем ввести в приемную шахту, после чего можно было перемещать затвор и вести огонь.В то же время, изделие E.T.V.S. не было лишено недостатков. Прежде всего, оно не могло показывать высокие боевые характеристики: сказывались ограничения, накладываемые слабым патроном. Кроме того, оружие могло вести огонь только в боевом положении, тогда как транспортное полностью исключало стрельбу. Некое промежуточное положение с примкнутым магазином и сложенным прикладом не предусматривалось. В некоторых ситуациях это могло быть серьезной проблемой.В середине тридцатых годов французская оружейная промышленность представила целый ряд проектов перспективных пистолетов-пулеметов, одним из которых был E.T.V.S. Военные получили возможность рассмотреть несколько новых образцов, сравнить их и сделать выводы. Кроме того, в ходе сравнений и испытаний конструкторы имели возможность ознакомиться с чужими идеями и, при желании, позаимствовать их для собственных проектов.К примеру, идея складного приемника магазина, предложенная версальскими инженерами, заинтересовала других оружейников. Похожие устройства были применены сразу на нескольких пистолетах-пулеметах конца тридцатых годов. Один из более поздних образцов, имевших подобное оснащение, даже был доведен до серийного производства.Подобное влияние на другие проекты фактически стало самым заметным успехом пистолета-пулемета E.T.V.S. Ознакомившись с этим изделием, французские военные отметили и похвалили удачные решения, но при этом не прошли мимо недостатков. В существующем виде подобное оружие не устраивало военных, и они продолжили поиски. Вскоре им удалось выбрать наиболее удачный, как тогда казалось, образец перспективного оружия. Им стал пистолет-пулемет MAS-38, позже принятый на вооружение и поставленный в серию.Дальнейшая судьба опытных пистолетов-пулеметов от Établissement Technique de Versailles неизвестна. По всей видимости, после отказа военных эти изделия отправились на хранение либо на утилизацию. Так или иначе, до нашего времени уникальные опытные образцы не дожили. Более того, сохранилось всего несколько фотографий такого оружия. К большому сожалению, интереснейший проект, оказавший определенное влияние на дальнейшее развитие стрелкового оружия Франции, оказался забыт на долгие годы.