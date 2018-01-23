21:18 23 января

Волкер в Киеве провел встречу с начальником генштаба Украины

Спецпредставитель США Курт Волкер встретился в Киеве с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

Волкер в Киеве провел встречу с начальником генштаба Украины


Муженко во вторник провел встречу со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины
— говорится во вторник в сообщении на странице украинского Генштаба в Facebook.


Сообщается, что стороны также обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Во встрече также приняла участие американский посол на Украине Мари Йованович, передает РИА Новости

По информации СМИ, Волкер может посетить Донбасс 24 января, а 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. 26 января в Дубаи Волкер планировал встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Использованы фотографии: http://www.umoloda.kiev.ua/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 19:48
    Ну, что... План наступления одобрен. Уже скоро
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 19:50
      К шумерам едет хозяин, славимо його! Ще не вмерла......! Слава хозяину! wassat
      "Едет,едет Волкер,сквозь снежную равнину,порошок целебный Климкину везёт" laughing
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 19:52
        Да не провел встречу, а вызвал на доклад начальника штабу украинского войска smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 20:00
          Цитата: Тралл
          Да не провел встречу, а вызвал на доклад начальника штабу украинского войска smile

          Приехавший по именному повелению из Вашингтона чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. wassat
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 20:12
            Цитата: Чёрный
            К шумерам едет хозяин, славимо його! Ще не вмерла......! Слава хозяину! wassat
            "Едет,едет Волкер,сквозь снежную равнину,порошок целебный Климкину везёт" laughing


            А оказывается они уже того и не шумеры laughing

            cniza
            1. Чёрный Сегодня, 20:16
              Цитата: cniza
              А оказывается они уже того и не шумеры

              Шр опять историю переписывать, диссертации писать? wassat
              Чёрный
              1. cniza Сегодня, 20:18
                Страшно даже подумать , кого они завтра , из могил , поднимут на свой флаг.
                cniza
            2. Berkut-UA Сегодня, 20:21
              Племя Гуно-Шумеров прилетевших 7000 лет назад с Венеры.... smile
              Berkut-UA
        2. влад66 Сегодня, 20:14
          К хорватскому сценарию твари готовятся. negative
          влад66
          1. cniza Сегодня, 20:19
            Готовятся , только хотелки их прижгут быстро.
            cniza
      2. Chertt Сегодня, 19:57
        Цитата: Чёрный
        "Едет,едет Волкер,сквозь снежную равнину,порошок целебный Климкину везёт"

        Климкин и хозяин, порошок тот примут
        И печаль отступит иииии тоска пройдет
        Chertt
      3. oleg-gr Сегодня, 19:59
        Холоп отчитывается перед Хозяином. И клянчит очередную подачку "на поддержание штанов".
        oleg-gr
        1. МИХАН Сегодня, 20:10
          В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины

          Значит бомбежки усилятся в ближайшее время ..! Держитесь русские дружины.
          Помощь будет не сомневайтесь..

          Нужно выдержать , России тоже не легко..
          МИХАН
      4. 210окв Сегодня, 20:02
        Я удивлен почему Муженко не явился на доклад в Пентагон...А вообще приближается момент истины..
        Цитата: Чёрный
        К шумерам едет хозяин, славимо його! Ще не вмерла......! Слава хозяину! wassat
        "Едет,едет Волкер,сквозь снежную равнину,порошок целебный Климкину везёт" laughing
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 20:03
          Цитата: 210окв
          Я удивлен почему Муженко не явился на доклад в Пентагон...А вообще приближается момент истины..

          У него язык шершавый и холодный...велели не пускать laughing
          Чёрный
        2. Ныробский Сегодня, 21:15
          Цитата: 210окв
          Я удивлен почему Муженко не явился на доклад в Пентагон...А вообще приближается момент истины..
          Да нет ничего удивительного. Намечается встреча Волкера и Суркова. Поэтому Волчара, будучи куратором уркопостана, приехал пообщался со своими овцами, потому как после этого, у него предстоит разговоря с Сурковым. Ну а там, в зависимости от того, кто кому какие козыри и болты на стол выложит, будет зависеть поставка укропам Джавелинов и прочей американской лабуды. Зря матрасы это всё затеяли, ибо не в коня корм. После тесного общения с краиной, матрасные аналитики ещё лет 15 будут кубатурить то, как СССР столько лет терпел это недоразумение, и сожалеть о том, что оторвали его от России, бо от них вреда больше чем пользы.
          Ныробский
      5. тол100в Сегодня, 20:08
        Цитата: Чёрный
        "Едет,едет Волкер,сквозь снежную равнину,порошок целебный Климкину везёт"

        Не только Климкину. Он пургу на всю Укропию привез. А точнее дурной приказ. Давно известно, что все договоры и договоренности СГА попирают в пользу своих интересов! Отсюда вывод: А стоит ли с ними вообще о чем-то договариваться?! Может сказать : вот наши карты , и хватит баловаться!
        тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 19:57
      Мари Йиванович загрызет любого почище Волкера. belay
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 20:04
        Ее рот просит болт.
        Стальной болт smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 20:10
          Цитата: Тралл
          Стальной болт

          Рессору от трактора "Беларусь" wassat
          Чёрный
      2. Балу Сегодня, 20:23
        Цитата: сибиралт
        Мари Йиванович загрызет любого почище Волкера. belay

        Она еще и дзюдоистка. Я боюсь.... crying А зубы какие.... crying crying crying
        Балу
    3. НЕКСУС Сегодня, 20:08
      Цитата: Дормидонт
      Ну, что... План наступления одобрен. Уже скоро

      НЕКСУС
      1. Балу Сегодня, 20:24
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Дормидонт
        Ну, что... План наступления одобрен. Уже скоро


        Целеуказатель для снайперов ЛДНР
        Балу
    4. Berkut-UA Сегодня, 20:18
      Так это уже было неоднократно....
      Как только большая шишка из Вашингтона приезжала "для консультаций" в Куйыв
      так буквально сразу ВСУшники и нацики стремились в очередной котел....
      Berkut-UA
      1. Балу Сегодня, 20:25
        Цитата: Berkut-UA
        Так это уже было неоднократно....
        Как только большая шишка из Вашингтона приезжала "для консультаций" в Куйыв
        так буквально сразу ВСУшники и нацики стремились в очередной котел....

        Не зря грузины смотались, теперь вот закарпатские егеря целой бригадой покинули позиции. Так их на вокзале встречали как героев.
        Балу
  2. avt Сегодня, 19:53
    Цитата: Дормидонт
    Ну, что... План наступления одобрен. Уже скоро

    План реально не только одобрен!, они его ещё и приняли! Хором !
    Волкередет, едет , едет сквозь снежную равнину,
    Порошок целебный уkpaм он везёт.
    Муженко -Порошенко порошок тот примут -
    И печаль отступит, и-и-и-и-и тоска пройдёт.

    bully
    avt
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:14
      Цитата: avt
      План реально не только одобрен!, они его ещё и приняли! Хором !

      Вспоминается бравый хлопец Владимир Зеленский,который шибко поддерживал как власть киевскую,так и то,что творится на Донбассе...а теперь чем-то стал недоволен сей хлопец...
      НЕКСУС
  3. polpot Сегодня, 20:00
    Очередной гауляйтер посетил Рейхскомиссариат Украи́на и остался доволен холопами хайль Трамп
    polpot
  4. Egorovich Сегодня, 20:01
    Это же надо так опустится, начальник генштаба хохлостана держит отчет перед спецпредставителем матрасии. Унижение ниже плинтуса. Позорище!
    Egorovich
    1. cniza Сегодня, 20:15
      Это нам ещё мягко преподносят

      cniza
      1. Egorovich Сегодня, 20:22
        Да. похоже еще и пятки облизал. Не страна, а ......ще! Вместо точек много чего можно подставить, и все будет правда.
        Egorovich
        1. cniza Сегодня, 20:27
          Егоровичь , это образование под названием Украина используется США только с одной целью кусать Россию.
          cniza
          1. Egorovich Сегодня, 20:33
            Политика матрасии изначально ясна, но сами то укур.ки такой дешевкой выглядят после этого, просто диву даешься.
            Egorovich
            1. cniza Сегодня, 20:59
              Народ жалко , а политиканы только ждут подачек.
              cniza
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:43
      Цитата: Egorovich
      Это же надо так опустится, начальник генштаба хохлостана держит отчет перед спецпредставителем матрасии. Унижение ниже плинтуса. Позорище!

      Я на это смотрю так,как эта дикторша... wassat
      НЕКСУС
      1. Egorovich Сегодня, 20:48
        laughing Супер!!! Давно уже так не смеялся!!! laughing
        Egorovich
  5. Геркулесыч Сегодня, 20:03
    Новые приказы и инструкции довел до сведения, что нужно усиливать боевые действия на Донбассе! Не могут янки мирно жить сами, и другим не дают!
    Геркулесыч
    1. KAV Сегодня, 21:14
      Цитата: Геркулесыч
      Не могут янки мирно жить сами, и другим не дают!

      Отчего же?! Сами они мирно жить, в своей песочнице, очень даже могут и любят. А вот с другими... Там да... Не дают...
      KAV
  6. мерцание Сегодня, 20:07
    Вначале Порошенко, теперь вот начальник Генштаба, далее будет комбриг, потом комбат, далее по убывающей ротный, взводный ... рядовой ... итог ... Волкер ... приказал долго жить
    мерцание
    1. ul_vitalii Сегодня, 20:14
      В плен должен попасть и обменять на его шефа Маккейна.
      ul_vitalii
  7. taiga2018 Сегодня, 20:18
    закон они нужный приняли,теперь вот отчитались о военной готовности...думаю начнут боевые действия в период выборов у нас президента...конечно идеально было бы для них,если какой-нибудь навальный организовал ещё и беспорядки в это время,чтобы отвлечь внимание...так что,думаю весна будет "весёлой..."
    taiga2018
  8. morpogr Сегодня, 20:25
    Барин приехал холопов проведать.
    morpogr
  9. faterdom Сегодня, 20:26
    Шумеров должны направлять и контролировать ануннаки. С планеты Нибиру. Иначе наступит хаос и всемирный потоп.
    faterdom
Картина дня