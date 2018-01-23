Волкер в Киеве провел встречу с начальником генштаба Украины

Муженко во вторник провел встречу со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины

Спецпредставитель США Курт Волкер встретился в Киеве с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.— говорится во вторник в сообщении на странице украинского Генштаба в Facebook.Сообщается, что стороны также обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.Во встрече также приняла участие американский посол на Украине Мари Йованович, передает РИА Новости По информации СМИ, Волкер может посетить Донбасс 24 января, а 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. 26 января в Дубаи Волкер планировал встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.