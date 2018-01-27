Тяжелое детство квадрокоптера

Наверное, немногие из тех, кто запускают разиоуправляемые вертолетики и четырьмя пропеллерами, знают, что поначалу такие вертолеты были гораздо крупнее и выглядели совсем иначе. Ровно 85 лет назад, 19 января 1923 года в США состоялось первое относительно успешное испытание квадрокоптера, построенного эмигрантом из России профессором Георгием Ботезатом. Вертолет поднялся примерно на метр, но был очень неустойчив. Его шатало из стороны в сторону, а пилот так и не смог стабилизировать полет и сделать его управляемым.В дальнейшем состоялось еще несколько полетов, в одном из которых машина поднялась на четыре метра - это было ее наилучшее достижение. При этом добиться от своего изделия нормальной управляемости изобретатель так и не смог. Видя такие результаты, военное министерство США, на чьи деньги был построен вертолет, отказало автору в дальнейшем финансировании, признав программу неудачной. Ботезат переключился на разработку промышленных и корабельных вентиляторов. В конце 1930-х годов он предпринял еще одну попытку сделать вертолет, на этот раз - соосной схемы, но его вторая машина летала ненамного лучше первой.А начиналось всё замечательно. В отличие от Сикорского, которому приходилось чуть ли не на паперти собирать деньги на свой первый американский самолет и покупать для него старые, изношенные двигатели, Ботезату по прибытии в США удалось заинтересовать своим проектом американских военных, которые выделили ему щедрый грант в 200 тысяч долларов. По тем временам это была очень приличная сумма.Но в итоге фирма Сикорского приобрела мировую известность, а Ботезат остался в истории одним из многочисленных конструкторов-неудачников, создававших нежизнеспособные изделия. Кстати, надо заметить, что он не был изобретателем квадрокоптера. Первый вертолет данной схемы с четырьмя несущими винтами построили еще в 1907 году французы - братья Бреге и профессор Луи Рише. Однако их "каракатица" тоже могла лишь неустойчиво висеть на малой высоте, держась в воздухе за счет экранного эффекта.К середине 1920-х годов квадрокоптерная концепция была повсеместно признана бепрерспективной. Крупных пилотируемых вертолетов данной схемы нигде больше не строили. Однако к концу ХХ века квадрокоптеры вернулись в виде маленьких дистанционно-пилотируемых электролетов и сейчас любой желающий может обзавестись подобной игрушкой.Георгий Ботезат возле своего вертолета, а справа - патентный чертеж его агрегата. Кстати, на нем видно, что в США Ботезат для солидности приделал к своей фамилии аристократическую приставку "де".Ботезат демонстрирует каркас одной из лопастей винта своего квадрокоптера.Испытатель вертолета Ботезата - американский полковник Трумэн Бэйн на пилотском сиденье. Справа - заметка из журнала "Популярная механика" об этом вертолете. На фото внизу - Ботезат и Бэйн.Макет предшественника и прообраза машины Ботезата - квадрокоптера Бреге-Рише с оригинальными бипланными винтами. Справа - один из авторов его проекта Луи Бреге.