Козел над Лондоном

21 января 1944 года германские ВВС начали операцию "Штайнбок" (Steinbock - "Горный козел") - последнюю попытку нанесения массированных авиаударов по территории Великобритании. Операция продолжалась три месяца и закончилась полным провалом, несмотря на то, что к ней привлекли основные силы ударной авиации Люфтваффе - более 580 бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков."Штайнбок" позиционировался как "операция возмездия" за бомбардировки союзниками немецких городов и носила не столько военный, сколько пропагандистский характер. Изначально планировалось, что помимо бомбардировщиков в ней примет участие "чудо-оружие" самолеты-снаряды V-1. Но в ноябре 1943 года американцы в ходе очередного налета сравняли с землей завод по производству "Фау" и склады готовой продукции. Выпуск крылатых ракет пришлось налаживать с нуля, а их запас, достсточный для эффектного начала боевого применения, удалось накопить лишь к июню 1944-го.Поэтому в "Штайнбоке" была задействована только обычная пилотируемая авиация, которую пришлось стягивать к Ла-Маншу со всей Европы, оголяя воюющие фронты. Когда Красная армия громила Вермахт на Украине, под Ленинградом и в Крыму, немецкие бомбардировщики, вместо оказания поддержки своим войскам, по ночам летали на Лондон, безуспешно пытаясь сломить моральный дух англичан. Но то, что не удалось в 1940 году, тем более не могло удасться в 1944-м, когда соотношение сил на земле и в воздухе стало совсем иным.К тому же, средний уровень подготовки немецких пилотов и штурманов за годы войны значительно снизился из-за потерь и вынужденно-торопливого обучения новых летных кадров. В результате, первый массированный налет на Лондон, состоявшийся в ночь с 21 на 22 января 1944 года, закончился тем, что всего 40 из 430 бомбардировщиков сумели выйти на цель. Остальные разбрелись в темноте и сбросили боевую нагрузку куда попало. Из 768 тонн фугасных и зажигательных бомб, предназначавшихся Лондону, на город упали всего 62 тонны. При этом погиб один офицер и 74 мирных жителя. В городе было разрушено несколько зданий и возники десятки пожаров (в том числе - в Вестминстерском дворце), однако их быстро потушили.Немецкие потери оказались весьма серьезными - из налета не вернулось 36 бомбардировщиков. Около половины из них было сбито ночными истребителями "Москито" и "Бофайтер", которые находили свои цели с помощью радаров. 99 летчиков погибло, 14 - попали в плен. Узнав, что большинство экипажей не смогло отыскать Лондон, хотя от него до немецких аэродромов было всего 200-250 километров, Гитлер пришел в ярость и приказал повторять атаки до тех пор, пока британская столица не будет разрушена.Второй налет состоялся в ночь с 28 на 29 января и закончился примерно так же: по городу отбомбились 30 самолетов, на город упала 141 фугасная и около 7000 зажигательных бомб, погибли трое военнослужащих и 41 мирный житель. От "зажигалок" возникло 145 очагов пожаров, но все они были оперативно ликвидированы. Потери составляли 15 бомбардировщиков и 59 членов экипажей, из которых 54 погибли, а остальные попали в плен. Аналогично-провальными были налеты, проведенные 3/4 и 13/14 февраля, в которых немцам удалось убить еще несколько десятков британцев и разрушить несколько десятков зданий ценой потери 25 бомбардировщиков вместе с экипажами.И только ночью с 18 на 19 февраля немецкие летчики сумели выполнить задачу. Это была самая разрушительная бомбардировка с момента окончания "Битвы за Англию". В ту ночь к Лондону прорвались 175 бомбардировщиков, сбросивших примерно 250 тонн бомб. В городе погибли 245 человек, 484 получили тяжелые ранения. Более 200 зданий было разрушено, порядка 900 - повреждено, вспыхнуло 480 пожаров, в нескольких районах прекратилась подача воды, а одна из бомб, пробив мостовую и 10 метров грунта, обвалила тоннель метро, движение по которому было восстановлено только через месяц. Атакующим все это обошлось в девять бомбардировщиков.В дальнейшем ночные налеты продолжались, но ни разу немцам не удалось повторить успех, достигнутый 18/19 февраля. Атакам подвергался не только Лондон, но и другие города, в частности, Бристоль и Халл. Однако, из-за потерь и переброски нескольких бомбардировочных групп в Италию, численность атакующих значительно уменьшилась. Соответственно, снизилась и эффективность авиаударов.Последний крупный налет на Лондон состоялся в ночь с 18 на 19 апреля. Из-за плохих метеоусловий большинство из 125 бомбардировщиков, принимавших в нем участие, вернулось обратно, даже не перелетев через Ла-Манш. Только 53 самолета достигли британской территории, но 17 из них были сбиты, а ущерб от налета англичане оценили как крайне незначительный.В операции "Штайнбок" немцы потеряли безвозвратно 329 бомбардировщиков - намного больше, чем было задействовано в тот же период на Восточном фронте, где разворачивались решающие события. Безусловно, там эти бомбардировщики оказались бы гораздо нужнее, но фюрер и его окружение считали иначе, а в итоге - потерпели поражения на обоих фронтах. В России - на земле, а над Англией - в воздухе.Англичане, отражая нападение "горного козла", потеряли всего восемь ночных истребителей, сбитых стрелками бомбардировщиков или разбившихся в катастрофах. На земле погибло 1556 человек, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.На заставке - немецкий бомбардировщик Не-177 "Грайф" бомбит Лондон в ходе операции "Штайнбок", рисунок Джерри Боучера. В операции принимали участие 46 таких бомбардировщиков.Бомбардировщики Дорнье Dо-217M и Не-177, бомбившие Англию весной 1944-го. Рисунки Михаила Быкова.Истребитель-бомбардировщик FW-190F. В "Штайнбоке" участвовало 25 таких машин.Do-217 в ночном камуфляже. К участию в операции "Штайнбок" привлекли 85 самолетов данного типа.Английский барражирующий перехватчик "Москито", оснащенный поисковой РЛС.Различные типы радаров, установленные на истребителях "Бофайтер". Справа - более совершенный, с параболической антенной. На борту у левой машины видны девять маленьких свастик, обозначающих сбитые немецкие самолеты."Москито", пролетевший сквозь облако горящего бензина от сбитого им и взорвавшегося в воздухе немецкого бомбардировщика. На самолете сгорела краска и полотняная обшивка руля направления, а фонарь кабины сильно помутнел. Но пилоту удалось почти вслепую посадить машину.Английские офицеры возле воронки, образовавшейся на месте падения сбитого бомбардировщика Юнкерс Ju-88.Останки еще одного участника операции "Штайнбок".Снимки, сделанные в Лондоне после налетов: спасатель выносит девочку из развалин и пожилой джентльмен на руинах своего дома.