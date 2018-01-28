10:00 28 января

Козел над Лондоном



21 января 1944 года германские ВВС начали операцию "Штайнбок" (Steinbock - "Горный козел") - последнюю попытку нанесения массированных авиаударов по территории Великобритании. Операция продолжалась три месяца и закончилась полным провалом, несмотря на то, что к ней привлекли основные силы ударной авиации Люфтваффе - более 580 бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков.

"Штайнбок" позиционировался как "операция возмездия" за бомбардировки союзниками немецких городов и носила не столько военный, сколько пропагандистский характер. Изначально планировалось, что помимо бомбардировщиков в ней примет участие "чудо-оружие" самолеты-снаряды V-1. Но в ноябре 1943 года американцы в ходе очередного налета сравняли с землей завод по производству "Фау" и склады готовой продукции. Выпуск крылатых ракет пришлось налаживать с нуля, а их запас, достсточный для эффектного начала боевого применения, удалось накопить лишь к июню 1944-го.


Поэтому в "Штайнбоке" была задействована только обычная пилотируемая авиация, которую пришлось стягивать к Ла-Маншу со всей Европы, оголяя воюющие фронты. Когда Красная армия громила Вермахт на Украине, под Ленинградом и в Крыму, немецкие бомбардировщики, вместо оказания поддержки своим войскам, по ночам летали на Лондон, безуспешно пытаясь сломить моральный дух англичан. Но то, что не удалось в 1940 году, тем более не могло удасться в 1944-м, когда соотношение сил на земле и в воздухе стало совсем иным.

К тому же, средний уровень подготовки немецких пилотов и штурманов за годы войны значительно снизился из-за потерь и вынужденно-торопливого обучения новых летных кадров. В результате, первый массированный налет на Лондон, состоявшийся в ночь с 21 на 22 января 1944 года, закончился тем, что всего 40 из 430 бомбардировщиков сумели выйти на цель. Остальные разбрелись в темноте и сбросили боевую нагрузку куда попало. Из 768 тонн фугасных и зажигательных бомб, предназначавшихся Лондону, на город упали всего 62 тонны. При этом погиб один офицер и 74 мирных жителя. В городе было разрушено несколько зданий и возники десятки пожаров (в том числе - в Вестминстерском дворце), однако их быстро потушили.

Немецкие потери оказались весьма серьезными - из налета не вернулось 36 бомбардировщиков. Около половины из них было сбито ночными истребителями "Москито" и "Бофайтер", которые находили свои цели с помощью радаров. 99 летчиков погибло, 14 - попали в плен. Узнав, что большинство экипажей не смогло отыскать Лондон, хотя от него до немецких аэродромов было всего 200-250 километров, Гитлер пришел в ярость и приказал повторять атаки до тех пор, пока британская столица не будет разрушена.

Второй налет состоялся в ночь с 28 на 29 января и закончился примерно так же: по городу отбомбились 30 самолетов, на город упала 141 фугасная и около 7000 зажигательных бомб, погибли трое военнослужащих и 41 мирный житель. От "зажигалок" возникло 145 очагов пожаров, но все они были оперативно ликвидированы. Потери составляли 15 бомбардировщиков и 59 членов экипажей, из которых 54 погибли, а остальные попали в плен. Аналогично-провальными были налеты, проведенные 3/4 и 13/14 февраля, в которых немцам удалось убить еще несколько десятков британцев и разрушить несколько десятков зданий ценой потери 25 бомбардировщиков вместе с экипажами.

И только ночью с 18 на 19 февраля немецкие летчики сумели выполнить задачу. Это была самая разрушительная бомбардировка с момента окончания "Битвы за Англию". В ту ночь к Лондону прорвались 175 бомбардировщиков, сбросивших примерно 250 тонн бомб. В городе погибли 245 человек, 484 получили тяжелые ранения. Более 200 зданий было разрушено, порядка 900 - повреждено, вспыхнуло 480 пожаров, в нескольких районах прекратилась подача воды, а одна из бомб, пробив мостовую и 10 метров грунта, обвалила тоннель метро, движение по которому было восстановлено только через месяц. Атакующим все это обошлось в девять бомбардировщиков.

В дальнейшем ночные налеты продолжались, но ни разу немцам не удалось повторить успех, достигнутый 18/19 февраля. Атакам подвергался не только Лондон, но и другие города, в частности, Бристоль и Халл. Однако, из-за потерь и переброски нескольких бомбардировочных групп в Италию, численность атакующих значительно уменьшилась. Соответственно, снизилась и эффективность авиаударов.

Последний крупный налет на Лондон состоялся в ночь с 18 на 19 апреля. Из-за плохих метеоусловий большинство из 125 бомбардировщиков, принимавших в нем участие, вернулось обратно, даже не перелетев через Ла-Манш. Только 53 самолета достигли британской территории, но 17 из них были сбиты, а ущерб от налета англичане оценили как крайне незначительный.

В операции "Штайнбок" немцы потеряли безвозвратно 329 бомбардировщиков - намного больше, чем было задействовано в тот же период на Восточном фронте, где разворачивались решающие события. Безусловно, там эти бомбардировщики оказались бы гораздо нужнее, но фюрер и его окружение считали иначе, а в итоге - потерпели поражения на обоих фронтах. В России - на земле, а над Англией - в воздухе.

Англичане, отражая нападение "горного козла", потеряли всего восемь ночных истребителей, сбитых стрелками бомбардировщиков или разбившихся в катастрофах. На земле погибло 1556 человек, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.
На заставке - немецкий бомбардировщик Не-177 "Грайф" бомбит Лондон в ходе операции "Штайнбок", рисунок Джерри Боучера. В операции принимали участие 46 таких бомбардировщиков.



Бомбардировщики Дорнье Dо-217M и Не-177, бомбившие Англию весной 1944-го. Рисунки Михаила Быкова.



Истребитель-бомбардировщик FW-190F. В "Штайнбоке" участвовало 25 таких машин.



Do-217 в ночном камуфляже. К участию в операции "Штайнбок" привлекли 85 самолетов данного типа.



Английский барражирующий перехватчик "Москито", оснащенный поисковой РЛС.



Различные типы радаров, установленные на истребителях "Бофайтер". Справа - более совершенный, с параболической антенной. На борту у левой машины видны девять маленьких свастик, обозначающих сбитые немецкие самолеты.



"Москито", пролетевший сквозь облако горящего бензина от сбитого им и взорвавшегося в воздухе немецкого бомбардировщика. На самолете сгорела краска и полотняная обшивка руля направления, а фонарь кабины сильно помутнел. Но пилоту удалось почти вслепую посадить машину.



Английские офицеры возле воронки, образовавшейся на месте падения сбитого бомбардировщика Юнкерс Ju-88.



Останки еще одного участника операции "Штайнбок".



Снимки, сделанные в Лондоне после налетов: спасатель выносит девочку из развалин и пожилой джентльмен на руинах своего дома.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/713378.html


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:54
    Свою роль война на два фронта сыграла... Те самолёты которые бомбили Англию... Не бомбили СССР...
    Vard
    1. Strashila Сегодня, 06:10
      До июня...еще было далеко... это возможно укорило... пусть на совсем чуть-чуть, но ускорило открытие второго фронта.
      Strashila
  2. Кот_Кузя Сегодня, 06:21
    Ну хоть так "союзнички" нам помогли, отвлекая на себя немецкие бомберы. У нас истребителей с локаторами не было, и немцы могли относительно безопасно бомбить советские города, тот же Ленинград например.
    Кот_Кузя
  3. федоров Сегодня, 06:50
    Дааа..Отстраняясь от фашизма и евреев. Гитлер же мог остановиться , как и Наполеон,шведский Карл , на границе Российской империи - СССР. Чего им не хватало ? Какой-то магнит тянет что-ли, на Урале Наши предки оставили ?
    Хотя им письма приходили , типа из Шамбалы. А там проговаривалось - Не ходите на Россию, никто не послушал. Письма к Рузвельту к примеру в библиотеке конгресса США. А там прямым текстом - За Россией будущее, нужно оказать помощь, иначе и вам хана. Рузвельт услышал.
    Ну а Шикльгрубер отупел совсем к 44-му, тут штыками дверь открывают,а он Англию пытается на колени поставить. Баран. И челюсть его с зубами хранится в Москве.
    федоров
    1. Кот_Кузя Сегодня, 07:08
      На месте Гитлера я бросил бы все силы на захват Британии, это было вполне осуществимо. Затем надо было идти на Ближний Восток и в Индию для соединения с японцами. И затем захватить Африку, а японцы тем временем захватили бы Австралию и Новую Зеландию. И все, матрасникам оставалось бы только отсиживаться в своих двух Америках, и молить Бога чтобы объединенный японский и немецкий флоты не стали сильнее американского флота.
      Кот_Кузя
      1. karish Сегодня, 07:12
        Цитата: Кот_Кузя
        На месте Гитлера я бросил бы все силы на захват Британии, это было вполне осуществимо

        Я вообще то думаю , что на месте Гитлера , Вам бы стоило застрелиться.
        А насчёт Британии- мог бы -- захватил , кишка у него была тонка.

        Цитата: Кот_Кузя
        Затем надо было идти на Ближний Восток и в Индию для соединения с японцами. И затем захватить Африку, а японцы тем временем захватили бы Австралию и Новую Зеландию.

        ну-ну.
        Цитата: Кот_Кузя
        И все, матрасникам оставалось бы только отсиживаться в своих двух Америках, и молить Бога чтобы объединенный японский и немецкий флоты не стали сильнее американского флота.

        А СССР что бы оставалось делать ? Когда Гитлер и япы окружили бы его со всех сторон ?
        Молиться на гений Сталина ? Или идти к нацистам в союзники ?
        karish
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:28
          А насчёт Британии- мог бы -- захватил , кишка у него была тонка.


          Неправда ...посмотрите британский фильм Битва за Британию ...там сами британцы признавали что их могло спасти только чудо и это чудо был СССР на который Гитлер бросил все свои силы...
          так что Британии надо сказать спасибо СТАЛИНУ что он отвлек на себя все внимание Вермахта ГЕРМАНИИ...
          если бы не это Британия была бы обречена в этот период времени...ресурсов для продолжительной войны у Британии просто не было.
          Тот же ЛЕХА
        2. Кот_Кузя Сегодня, 07:46
          А зачем мне нападать на СССР? Я фантазирую, как я поступил бы, если бы оказался в теле Гитлера летом 1940 года. И уж конечно, я сразу прекратил бы ущемление людей из-за "неправильной" национальности. Мне не нравится, что сейчас США единственный гегемон и потому ведет себя по-хамски и бомбит кого захочет, и налагает санкции на кого захочет. А так в моей альтернативке, я подарил бы Сталину Иран, чтобы СССР имел выход к Индийскому океану, и тогда в мире было бы 4 сверхдержавы: СССР, Германия, Япония и США. И был бы многополярный мир.
          Я вот не понимаю Гитлера, зачем надо было переть на СССР, если под рукой лежала Африка? Если уж ему нужно было "жизненное пространство", то вот она - Африка, слабо заселенная, с богатейшими ресурсами и вообще почти ничем и никем не обороняемая!
          Кот_Кузя
          1. Умник Сегодня, 09:57
            По договоренности стран оси африка доставалась италии. Итальянцы и начали ее захват и обос.... лись
            Умник
      2. федоров Сегодня, 07:30
        Мы сейчас тут можем блокбастер настрочить - если бы, да кабы.
        Но реально ефрейтор Гитлер туповатым был, про Мусолини молчу. Объявить войну Америке, просто что они сами позволили долбонуть по Хорбору ? Рихард Зорге наверное в гробу переворачивается, если не переродился.
        федоров
      3. andrewkor Сегодня, 08:52
        В Альтернативе все это расписано во множестве вариантов, довольно занимательно.Лично мне нравится" Морской Волк" Влада Савина.
        andrewkor
        1. Кот_Кузя Сегодня, 08:54
          Есть еще книга "Товарищ Гитлер", где русский попадает в тело Гитлера и мочит наглов как тузик грелку laughing
          Кот_Кузя
  4. tchoni Сегодня, 07:26
    А , может эту статью в раздел "история" стоило засунуть? В разделе "вооружение" вроде как про девайсы больше пишут ..
    tchoni
    1. Котище Сегодня, 09:07
      Цитата: tchoni
      А , может эту статью в раздел "история" стоило засунуть? В разделе "вооружение" вроде как про девайсы больше пишут ..

      Верно, так что будем добивать статью самостоятельно!

      Тактико-технические характеристики Не 177A-1/R1
      Тип: пятиместный тяжелый бомбардировщик.
      Двигатели: два «Даймлер-Бенц» DB 606 - 24-цилиндровые, жидкостного охлаждения, взлетной мощностью 2700 л. с. и 2360 л. с. на высоте 5800 м.
      Вооружение: один 7,9-мм пулемет MG 81 с 2000 патронами в носовой части фюзеляжа, одна 20-мм пушка МС FF с 300 снарядами в носу нижней гондолы, два MG 81 с 2000 патронами в хвосте гондолы, один 13-мм пулемет MG 131 с 750 патронами в управляемой дистанционно верхней башне и один MG 131 в хвостовой установке с 1500 патронами.
      Бомбовая нагрузка в полете на короткие расстояния - 48x50-кг, 12х250-кг, 6х500-кг, 4x1000-кг фугасных бомб, 6x500-кг или 6x1000-кг бронебойных бомб, две 1000-кг и две 1800-кг бомбы, две мины LMA 111 и две 1800-кг бомбы.
      Бомбовая нагрузка в полете на средние расстояния - 32х50-кг, 8x250-кг, 4х500-кг или 4x1000-кг бомбы.
      Бомбовая нагрузка в полете на дальние расстояния - 16x50-кг, 4х250-кг, две 500-кг или две 1000-кг бомбы.
      Максимальная скорость: 510 км/ч на высоте 5800 м
      Крейсерская скорость: 430 км/ч на высоте 5500 м.
      Дальность полета: с максимальной нагрузкой - 1200 км (при 8900 л топлива), 3200 км (при 10400 л), 5570 км (при 12800 л).
      Потолок: 7000 м.
      Вес: пустого - 16100 кг, взлетный - 30000 кг.
      Котище
Картина дня