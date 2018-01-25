Бандеровский вопрос

В Прикарпатье, в президентской резиденции "Синегора" Пётр Порошенко провёл недавно совещание в узком высшем кругу. Примечательно, что в том числе присутствовали спикер Рады Парубий и глава СНБО Турчинов; отказались присутствовать глава МВД Аваков и экс-премьер Яценюк; не был приглашён представитель посольства США. Состав участников и неучастников этого совещания говорит о складывающейся политической ситуации в бандеровском новоделе спустя четыре года после его образования и перспективах.Налицо раскол правящей верхушки «бандеровской демократии», за которым стоит американское посольство, арбитр всех «молодых независимых демократий», и этот арбитр, то есть судия, делает опять ставку на Арсения Яценюка сотоварищи. Отдохнув в Лос-Анджелесе, Яценюк с головой окунается в парламентскую деятельность, горячо выступает за принятие закона «о реинтеграции» — войне на Донбассе, и, как видим, весьма холоден к Порошенко. Как и американское посольство в Киеве, критикующее Порошенко за внесённый в Раду «неправильный» законопроект об Антикоррупционном суде.Кстати, этот раскол хунты, и позиция посольства США, объясняют продолжение похождений Михаила Саакашвили в Киеве, также прибывшего на Украину из США, и неприкосновенность Михомайдана, всё-таки под чуткой опёкой Авакова, который всё стоит неразогнанный, видимо, ждёт празднования четвёртой годовщины «революции гидности».Киевский политолог Михаил Погребинский назвал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» также «первым шагом к войне с Россией». Это следует из текста закона. Другие эксперты вспоминают слова Порошенко о «политико-дипломатическом» решении вопроса о Донбассе с помощью закона «о реинтеграции», что как бы исключает войну на Донбассе из текущей повестки дня. Они считают, что «реинтеграция» может быть направлена и во внутрь Украины, вплоть до введения военного положения во Львове и в Закарпатье. Что здесь является уловкой Порошенко? – не знает, наверное, и американский посол Мари Йованович.Моментом истины станет, наверное, подписание Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, что он обещает сделать. «Партия войны» в Киеве во главе с Яценюком будет требовать буквального выполнения этого закона, то есть начала боевых действий на Донбассе, вместе с американским посольством и майданом «имени Саакашвили».К силовому варианту готовится и Россия, спецпредставитель РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что «США дали санкцию на силовое решение вопроса Донбасса» принятым с их подачи законом «о реинтеграции». Добавим, приурочив его к президентским выборам в России с целью их делегитимизации. С принятием закона «о реинтеграции» Порошенко может как бы законно начать военные действия на Донбассе.Москва для объявления своей позиции ждёт официального вступления в силу этого закона, где Россия называется «агрессором» и «оккупантом», дезавуирующего Минские соглашения. Какой будет ответ? Владимир Жириновский в эфире Владимира Соловьёва заявил, что внесёт в Думу законопроект о денонсации Большого договора о дружбе между Россией и Украиной. Раньше были прецеденты, когда Жириновский предсказывал действия Кремля. Такой ответ России будет иметь большие последствия, не только для Украины, но и для Европы с Америкой.Вот уже четыре года бандеровский вопрос крутится вокруг транзита российского газа в Европу. Никто не знает, когда Москва соберётся с духом и поставит крест на украинском транзите, или бандеровцы с этим помогут? Планы взорвать «трубу» у «гидных бандеровцев» были, но они испугались гнева Берлина и Европы.Сегодня Европа как-то меньше стала заботиться о своих интересах на Украине, США же активизировались, но их российско-европейская «труба» совсем не волнует, даже если она взорвётся. Взорваться эта труба может, если на Украине начнётся «реинтеграционная» война, потому что невозможно предсказать, где и как она закончится. В этом плане примечателен вывод из Донбасса по ротации в Закарпатье 128 горно-пехотной бригады, на место постоянной дислокации, хотя интерпретировать этот факт можно по-разному, учитывая обострение отношений Киева с Будапештом.Порошенко находится сейчас под подозрением своих западных доноров, формально, в не противодействии коррупции. На самом деле список претензий к Порошенко другой и значительно больше. Требование США от Порошенко антикоррупционного реформирования страны – это знаменитое американское «невыполнимое требование», или очередная операция «под ложным флагом», которая часто заканчивается летальным исходом для пациента.Если Порошенко отложит подписание закона «о реинтеграции» — войне, отправив его в долгий ящик Конституционного суда, или отложит анонсированную этим законом войну на Донбассе, Арсений Яценюк может присоединиться к Михомайдану, причём вместе с наци-«Азовом» Авакова и американским посольством, в требовании незамедлительного создания Антикоррупционного суда, и народного импичмента «барыги Порошенко». И Порошенко станет вторым Януковичем…Джордж Сорос, известный американский пророк, вновь обратил свой взгляд на Европу в интервью “Financial Times”: «Евросоюз – это институт, который находится на грани распада. Теперь Россия является возрождающейся силой». Учитывая особую «любовь» Сороса к России, трудно объяснить такой прогноз его лестью к России. Что же касается распада Евросоюза, то он неизбежен в случае прекращения транзита российского газа, об этом давно говорят другие пророки, в том числе советник президента Рейгана экономист Пол Крейг Робертс. Другим словами, Сорос из Америки предвидит взрыв транзитного газопровода на Украине.