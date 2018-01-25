21:51 25 января

Бандеровский вопрос

В Прикарпатье, в президентской резиденции "Синегора" Пётр Порошенко провёл недавно совещание в узком высшем кругу. Примечательно, что в том числе присутствовали спикер Рады Парубий и глава СНБО Турчинов; отказались присутствовать глава МВД Аваков и экс-премьер Яценюк; не был приглашён представитель посольства США. Состав участников и неучастников этого совещания говорит о складывающейся политической ситуации в бандеровском новоделе спустя четыре года после его образования и перспективах.



Налицо раскол правящей верхушки «бандеровской демократии», за которым стоит американское посольство, арбитр всех «молодых независимых демократий», и этот арбитр, то есть судия, делает опять ставку на Арсения Яценюка сотоварищи. Отдохнув в Лос-Анджелесе, Яценюк с головой окунается в парламентскую деятельность, горячо выступает за принятие закона «о реинтеграции» — войне на Донбассе, и, как видим, весьма холоден к Порошенко. Как и американское посольство в Киеве, критикующее Порошенко за внесённый в Раду «неправильный» законопроект об Антикоррупционном суде.


Кстати, этот раскол хунты, и позиция посольства США, объясняют продолжение похождений Михаила Саакашвили в Киеве, также прибывшего на Украину из США, и неприкосновенность Михомайдана, всё-таки под чуткой опёкой Авакова, который всё стоит неразогнанный, видимо, ждёт празднования четвёртой годовщины «революции гидности».

Киевский политолог Михаил Погребинский назвал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» также «первым шагом к войне с Россией». Это следует из текста закона. Другие эксперты вспоминают слова Порошенко о «политико-дипломатическом» решении вопроса о Донбассе с помощью закона «о реинтеграции», что как бы исключает войну на Донбассе из текущей повестки дня. Они считают, что «реинтеграция» может быть направлена и во внутрь Украины, вплоть до введения военного положения во Львове и в Закарпатье. Что здесь является уловкой Порошенко? – не знает, наверное, и американский посол Мари Йованович.

Моментом истины станет, наверное, подписание Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, что он обещает сделать. «Партия войны» в Киеве во главе с Яценюком будет требовать буквального выполнения этого закона, то есть начала боевых действий на Донбассе, вместе с американским посольством и майданом «имени Саакашвили».

К силовому варианту готовится и Россия, спецпредставитель РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что «США дали санкцию на силовое решение вопроса Донбасса» принятым с их подачи законом «о реинтеграции». Добавим, приурочив его к президентским выборам в России с целью их делегитимизации. С принятием закона «о реинтеграции» Порошенко может как бы законно начать военные действия на Донбассе.

Москва для объявления своей позиции ждёт официального вступления в силу этого закона, где Россия называется «агрессором» и «оккупантом», дезавуирующего Минские соглашения. Какой будет ответ? Владимир Жириновский в эфире Владимира Соловьёва заявил, что внесёт в Думу законопроект о денонсации Большого договора о дружбе между Россией и Украиной. Раньше были прецеденты, когда Жириновский предсказывал действия Кремля. Такой ответ России будет иметь большие последствия, не только для Украины, но и для Европы с Америкой.

Вот уже четыре года бандеровский вопрос крутится вокруг транзита российского газа в Европу. Никто не знает, когда Москва соберётся с духом и поставит крест на украинском транзите, или бандеровцы с этим помогут? Планы взорвать «трубу» у «гидных бандеровцев» были, но они испугались гнева Берлина и Европы.

Сегодня Европа как-то меньше стала заботиться о своих интересах на Украине, США же активизировались, но их российско-европейская «труба» совсем не волнует, даже если она взорвётся. Взорваться эта труба может, если на Украине начнётся «реинтеграционная» война, потому что невозможно предсказать, где и как она закончится. В этом плане примечателен вывод из Донбасса по ротации в Закарпатье 128 горно-пехотной бригады, на место постоянной дислокации, хотя интерпретировать этот факт можно по-разному, учитывая обострение отношений Киева с Будапештом.

Порошенко находится сейчас под подозрением своих западных доноров, формально, в не противодействии коррупции. На самом деле список претензий к Порошенко другой и значительно больше. Требование США от Порошенко антикоррупционного реформирования страны – это знаменитое американское «невыполнимое требование», или очередная операция «под ложным флагом», которая часто заканчивается летальным исходом для пациента.

Если Порошенко отложит подписание закона «о реинтеграции» — войне, отправив его в долгий ящик Конституционного суда, или отложит анонсированную этим законом войну на Донбассе, Арсений Яценюк может присоединиться к Михомайдану, причём вместе с наци-«Азовом» Авакова и американским посольством, в требовании незамедлительного создания Антикоррупционного суда, и народного импичмента «барыги Порошенко». И Порошенко станет вторым Януковичем…

Джордж Сорос, известный американский пророк, вновь обратил свой взгляд на Европу в интервью “Financial Times”: «Евросоюз – это институт, который находится на грани распада. Теперь Россия является возрождающейся силой». Учитывая особую «любовь» Сороса к России, трудно объяснить такой прогноз его лестью к России. Что же касается распада Евросоюза, то он неизбежен в случае прекращения транзита российского газа, об этом давно говорят другие пророки, в том числе советник президента Рейгана экономист Пол Крейг Робертс. Другим словами, Сорос из Америки предвидит взрыв транзитного газопровода на Украине.
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 15:11
    Лично мне стало все равно что там у них и как.А вот отношение наших политиков внушает опасение.Политика выжидания,попыток умиротворения того с кем в принципе нельзя мирится приведет к провалу.
    210окв
    1. Sapiens 63 Сегодня, 15:34
      К сожалению без прямой военной поддержки республик в случае наступления ВСУ не обойтись, а это и потери, в людях и репутационные и новые санкции. Плюс моральное состояние ВС Республики уже не такое , люди устали от войны , устанение популярных командиров , дележка власти и т д..
      Sapiens 63
    2. BerBer Сегодня, 16:24
      Сколько раз это обсуждали. Всё правильно ВВП сделал. Стратегия и тактика кавалерийского удара хороша в ограниченных пределах. Нужно уметь и выжидать. Жалко людей конечно. Но с другой стороны, что было бы, если бы мы полноценно ввязались в конфликт. Продумайте последствия.
      BerBer
      1. 210окв Сегодня, 17:02
        Да ничего бы не было.Свифт отключили?Сбербанк закрыли?Был бы хор и рев загнанного мамонта.Людей бы спасли.Подняли бы свой авторитет.А сейчас что,пинает всякая шваль русских людей и страну.
        Цитата: BerBer
        Сколько раз это обсуждали. Всё правильно ВВП сделал. Стратегия и тактика кавалерийского удара хороша в ограниченных пределах. Нужно уметь и выжидать. Жалко людей конечно. Но с другой стороны, что было бы, если бы мы полноценно ввязались в конфликт. Продумайте последствия.
        210окв
      2. Hlavaty Сегодня, 17:28
        Цитата: BerBer
        что было бы, если бы мы полноценно ввязались в конфликт. Продумайте последствия

        Было бы тоже самое: санкции, вопли и т.п. Вот только не было бы в Киеве правителей, которые мечтают развязать войну с Россией.
        И санкции было бы проще переживать имея под рукой украинский аграрный и промышленный комплекс.
        Hlavaty
    3. сибиралт Сегодня, 17:48
      Зашевелились нацики. А куда Порошенко будет девать "добробаты"? belay
      сибиралт
  2. SPLV Сегодня, 15:34
    А начнут они в феврале. Как грузины. К олимпиаде. Заодно и "спортсменов из России" повыгоняют из Кореи.
    Это же современная тенденция - к новой олимпиаде - новая война.
    SPLV
    1. dsk Сегодня, 17:03
      Цитата: SPLV
      к новой олимпиаде - новая война.
      ВСУ проводят разминирование серой зоны под Горловкой. О этом сообщила разведка ДНР. По мнению донецких военных, действия украинских карателей означают подготовку к масштабному наступлению. Как сообщает военный корреспондент Семен Пегов, ВСУ проводят разминирование серой зоны под Горловкой с использованием спецтехники. Таким образом, украинские военные готовят безопасные коридоры для наступления своей пехоты, а также штурмовых групп в сопровождении танков и БМП, сообщил он. По его словам, эту информацию подтвердили два источника в силовых структурах донецких республик. (Телеканал "Царьград" 16:29, 25.01.18)
      dsk
    2. alavrin Сегодня, 17:11
      Не к февралю. А к началу ЧМ по футболу.
      alavrin
    3. avt Сегодня, 19:59
      Цитата: SPLV
      Это же современная тенденция - к новой олимпиаде - новая война.

      Да. От порося практически требуют письменный приказ на ведение войны.Он не хочет оставлять документальные свидетельства,как ранее Трупчинов
      request Пройти кавалерийским рейдом не проблема. А что делать потом на территории ?? Как и что в ЛДНР , уже понятно , там уже более менее кристаллизуется вид мирной жизни, как то вольница заканчивается , формируются структуры гражданского управления.Того же Захарченко и ...Плотницкого к Аксёнову регулярно в Крым возили и явно не на отдых.Сорвав зелёный плод , можно отравиться.
      avt
  3. изя топ Сегодня, 16:29
    не был приглашён представитель посольства США.
    это что?!бунт?! angry
    изя топ
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:47
      Представитель посольства был дворник, вот и не стали приглашать. smile
      ul_vitalii
  4. Сержант71 Сегодня, 18:27
    Вести Первого канала .... Когда нечего писать или не рубишь в прямой тематике сайта - пиши про Украину. Ещё раз про Украину.... Потом ещё раз про Украину.
    Сержант71
  5. Стрелецкос Сегодня, 20:04
    Не много ли внимания?
    Стрелецкос
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