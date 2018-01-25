Бандеровский вопрос
В Прикарпатье, в президентской резиденции "Синегора" Пётр Порошенко провёл недавно совещание в узком высшем кругу. Примечательно, что в том числе присутствовали спикер Рады Парубий и глава СНБО Турчинов; отказались присутствовать глава МВД Аваков и экс-премьер Яценюк; не был приглашён представитель посольства США. Состав участников и неучастников этого совещания говорит о складывающейся политической ситуации в бандеровском новоделе спустя четыре года после его образования и перспективах.
Налицо раскол правящей верхушки «бандеровской демократии», за которым стоит американское посольство, арбитр всех «молодых независимых демократий», и этот арбитр, то есть судия, делает опять ставку на Арсения Яценюка сотоварищи. Отдохнув в Лос-Анджелесе, Яценюк с головой окунается в парламентскую деятельность, горячо выступает за принятие закона «о реинтеграции» — войне на Донбассе, и, как видим, весьма холоден к Порошенко. Как и американское посольство в Киеве, критикующее Порошенко за внесённый в Раду «неправильный» законопроект об Антикоррупционном суде.
Кстати, этот раскол хунты, и позиция посольства США, объясняют продолжение похождений Михаила Саакашвили в Киеве, также прибывшего на Украину из США, и неприкосновенность Михомайдана, всё-таки под чуткой опёкой Авакова, который всё стоит неразогнанный, видимо, ждёт празднования четвёртой годовщины «революции гидности».
Киевский политолог Михаил Погребинский назвал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» также «первым шагом к войне с Россией». Это следует из текста закона. Другие эксперты вспоминают слова Порошенко о «политико-дипломатическом» решении вопроса о Донбассе с помощью закона «о реинтеграции», что как бы исключает войну на Донбассе из текущей повестки дня. Они считают, что «реинтеграция» может быть направлена и во внутрь Украины, вплоть до введения военного положения во Львове и в Закарпатье. Что здесь является уловкой Порошенко? – не знает, наверное, и американский посол Мари Йованович.
Моментом истины станет, наверное, подписание Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, что он обещает сделать. «Партия войны» в Киеве во главе с Яценюком будет требовать буквального выполнения этого закона, то есть начала боевых действий на Донбассе, вместе с американским посольством и майданом «имени Саакашвили».
К силовому варианту готовится и Россия, спецпредставитель РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что «США дали санкцию на силовое решение вопроса Донбасса» принятым с их подачи законом «о реинтеграции». Добавим, приурочив его к президентским выборам в России с целью их делегитимизации. С принятием закона «о реинтеграции» Порошенко может как бы законно начать военные действия на Донбассе.
Москва для объявления своей позиции ждёт официального вступления в силу этого закона, где Россия называется «агрессором» и «оккупантом», дезавуирующего Минские соглашения. Какой будет ответ? Владимир Жириновский в эфире Владимира Соловьёва заявил, что внесёт в Думу законопроект о денонсации Большого договора о дружбе между Россией и Украиной. Раньше были прецеденты, когда Жириновский предсказывал действия Кремля. Такой ответ России будет иметь большие последствия, не только для Украины, но и для Европы с Америкой.
Вот уже четыре года бандеровский вопрос крутится вокруг транзита российского газа в Европу. Никто не знает, когда Москва соберётся с духом и поставит крест на украинском транзите, или бандеровцы с этим помогут? Планы взорвать «трубу» у «гидных бандеровцев» были, но они испугались гнева Берлина и Европы.
Сегодня Европа как-то меньше стала заботиться о своих интересах на Украине, США же активизировались, но их российско-европейская «труба» совсем не волнует, даже если она взорвётся. Взорваться эта труба может, если на Украине начнётся «реинтеграционная» война, потому что невозможно предсказать, где и как она закончится. В этом плане примечателен вывод из Донбасса по ротации в Закарпатье 128 горно-пехотной бригады, на место постоянной дислокации, хотя интерпретировать этот факт можно по-разному, учитывая обострение отношений Киева с Будапештом.
Порошенко находится сейчас под подозрением своих западных доноров, формально, в не противодействии коррупции. На самом деле список претензий к Порошенко другой и значительно больше. Требование США от Порошенко антикоррупционного реформирования страны – это знаменитое американское «невыполнимое требование», или очередная операция «под ложным флагом», которая часто заканчивается летальным исходом для пациента.
Если Порошенко отложит подписание закона «о реинтеграции» — войне, отправив его в долгий ящик Конституционного суда, или отложит анонсированную этим законом войну на Донбассе, Арсений Яценюк может присоединиться к Михомайдану, причём вместе с наци-«Азовом» Авакова и американским посольством, в требовании незамедлительного создания Антикоррупционного суда, и народного импичмента «барыги Порошенко». И Порошенко станет вторым Януковичем…
Джордж Сорос, известный американский пророк, вновь обратил свой взгляд на Европу в интервью “Financial Times”: «Евросоюз – это институт, который находится на грани распада. Теперь Россия является возрождающейся силой». Учитывая особую «любовь» Сороса к России, трудно объяснить такой прогноз его лестью к России. Что же касается распада Евросоюза, то он неизбежен в случае прекращения транзита российского газа, об этом давно говорят другие пророки, в том числе советник президента Рейгана экономист Пол Крейг Робертс. Другим словами, Сорос из Америки предвидит взрыв транзитного газопровода на Украине.
Налицо раскол правящей верхушки «бандеровской демократии», за которым стоит американское посольство, арбитр всех «молодых независимых демократий», и этот арбитр, то есть судия, делает опять ставку на Арсения Яценюка сотоварищи. Отдохнув в Лос-Анджелесе, Яценюк с головой окунается в парламентскую деятельность, горячо выступает за принятие закона «о реинтеграции» — войне на Донбассе, и, как видим, весьма холоден к Порошенко. Как и американское посольство в Киеве, критикующее Порошенко за внесённый в Раду «неправильный» законопроект об Антикоррупционном суде.
Кстати, этот раскол хунты, и позиция посольства США, объясняют продолжение похождений Михаила Саакашвили в Киеве, также прибывшего на Украину из США, и неприкосновенность Михомайдана, всё-таки под чуткой опёкой Авакова, который всё стоит неразогнанный, видимо, ждёт празднования четвёртой годовщины «революции гидности».
Киевский политолог Михаил Погребинский назвал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» также «первым шагом к войне с Россией». Это следует из текста закона. Другие эксперты вспоминают слова Порошенко о «политико-дипломатическом» решении вопроса о Донбассе с помощью закона «о реинтеграции», что как бы исключает войну на Донбассе из текущей повестки дня. Они считают, что «реинтеграция» может быть направлена и во внутрь Украины, вплоть до введения военного положения во Львове и в Закарпатье. Что здесь является уловкой Порошенко? – не знает, наверное, и американский посол Мари Йованович.
Моментом истины станет, наверное, подписание Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, что он обещает сделать. «Партия войны» в Киеве во главе с Яценюком будет требовать буквального выполнения этого закона, то есть начала боевых действий на Донбассе, вместе с американским посольством и майданом «имени Саакашвили».
К силовому варианту готовится и Россия, спецпредставитель РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что «США дали санкцию на силовое решение вопроса Донбасса» принятым с их подачи законом «о реинтеграции». Добавим, приурочив его к президентским выборам в России с целью их делегитимизации. С принятием закона «о реинтеграции» Порошенко может как бы законно начать военные действия на Донбассе.
Москва для объявления своей позиции ждёт официального вступления в силу этого закона, где Россия называется «агрессором» и «оккупантом», дезавуирующего Минские соглашения. Какой будет ответ? Владимир Жириновский в эфире Владимира Соловьёва заявил, что внесёт в Думу законопроект о денонсации Большого договора о дружбе между Россией и Украиной. Раньше были прецеденты, когда Жириновский предсказывал действия Кремля. Такой ответ России будет иметь большие последствия, не только для Украины, но и для Европы с Америкой.
Вот уже четыре года бандеровский вопрос крутится вокруг транзита российского газа в Европу. Никто не знает, когда Москва соберётся с духом и поставит крест на украинском транзите, или бандеровцы с этим помогут? Планы взорвать «трубу» у «гидных бандеровцев» были, но они испугались гнева Берлина и Европы.
Сегодня Европа как-то меньше стала заботиться о своих интересах на Украине, США же активизировались, но их российско-европейская «труба» совсем не волнует, даже если она взорвётся. Взорваться эта труба может, если на Украине начнётся «реинтеграционная» война, потому что невозможно предсказать, где и как она закончится. В этом плане примечателен вывод из Донбасса по ротации в Закарпатье 128 горно-пехотной бригады, на место постоянной дислокации, хотя интерпретировать этот факт можно по-разному, учитывая обострение отношений Киева с Будапештом.
Порошенко находится сейчас под подозрением своих западных доноров, формально, в не противодействии коррупции. На самом деле список претензий к Порошенко другой и значительно больше. Требование США от Порошенко антикоррупционного реформирования страны – это знаменитое американское «невыполнимое требование», или очередная операция «под ложным флагом», которая часто заканчивается летальным исходом для пациента.
Если Порошенко отложит подписание закона «о реинтеграции» — войне, отправив его в долгий ящик Конституционного суда, или отложит анонсированную этим законом войну на Донбассе, Арсений Яценюк может присоединиться к Михомайдану, причём вместе с наци-«Азовом» Авакова и американским посольством, в требовании незамедлительного создания Антикоррупционного суда, и народного импичмента «барыги Порошенко». И Порошенко станет вторым Януковичем…
Джордж Сорос, известный американский пророк, вновь обратил свой взгляд на Европу в интервью “Financial Times”: «Евросоюз – это институт, который находится на грани распада. Теперь Россия является возрождающейся силой». Учитывая особую «любовь» Сороса к России, трудно объяснить такой прогноз его лестью к России. Что же касается распада Евросоюза, то он неизбежен в случае прекращения транзита российского газа, об этом давно говорят другие пророки, в том числе советник президента Рейгана экономист Пол Крейг Робертс. Другим словами, Сорос из Америки предвидит взрыв транзитного газопровода на Украине.
Автор: Виктор Каменев
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