21:40 24 января
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Если завтра война, не готова страна



Анализ реальности, в которой мы существуем, позволяет оценить ее как состояние войны. Она ведется против нас в экономике, образовании, науке, культуре, даже в сфере национальной кадровой политики при глобальном цивилизационном и вооруженном противостоянии совокупного Запада (НАТО – США). Готовность страны и населения к защите Отечества становится важнейшим критерием безопасности.

Война с Россией еще не переведена в фазу открытой вооруженной борьбы и на нашу территорию. Тем не менее Соединенные Штаты целенаправленно и планомерно готовятся – достаточно назвать Украину, Польшу, Прибалтику, внутреннюю «пятую колонну», которая поддерживается извне и занимает серьезные позиции в нашей экономике, образовании, науке, культуре. О многом говорит новая Стратегия национальной безопасности США («Отношения устрашения»).


Вернуть всевобуч

В России механизмы управления страной в войне формируются медленно и невнятно, мобилизационная составляющая детально не разработана, сферы патриотического воспитания и подготовки населения к защите Отечества бесхозны и малоэффективны.

Справедливости ради скажем, что в последние годы на этом направлении хоть что-то делается. Но современная геополитическая обстановка требует принципиально другого качества Вооруженных Сил, а главное – нового уровня подготовки граждан к защите Отечества, поскольку войны, как говорил классик, ведутся не армиями, а народами.

Представляется очевидным, что один год действительной службы не позволяет формировать резервы нужной квалификации и в требуемом количестве. Сокращение двухлетнего срока было важным в 90-х – начале 2000-х. Таким образом решались многие вопросы, в том числе борьбы с дедовщиной. Но сегодня вызовы времени требуют иметь систему подготовки военно-обученных резервистов помимо Вооруженных Сил – автономную, выстроенную под выполнение государственного заказа и находящуюся под контролем высшего руководства. Другими словами, армия должна получать подготовленных призывников, а страна – иметь грамотный и достаточный мобрезерв. Ведь исход войны зависит не от количества танков, а от духа и сплоченности нации, эффективности управления ею в вооруженном противостоянии, готовности населения к защите Отечества, общего уровня военной выучки большинства.

90 лет назад в стране был создан ОСОАВИАХИМ – общественная организация для целенаправленного решения задач патриотического воспитания, ставшая компетентным лидером. Сегодня эту роль призван выполнять ДОСААФ России. Но для полноценного возрождения организации необходимы соответствующее мобилизационное задание и государственный заказ.

В первую очередь требуется четко определить цели «Национальной стратегии развития и безопасности России на период до 2050 года» и до конца XXI века. Они должны найти официальное выражение не только в вышеназванном документе, но и в Военной доктрине, Плане обороны страны. После чего стать основой прикладных стратегий всех министерств и ведомств.

«В сфере подготовки населения страны работа ведется без напряжения и должного качества, – констатирует президент Коллегии военных экспертов России, кандидат политических наук, генерал-майор в отставке Александр Владимиров. – Например, после ликвидации Росвоенцентра Росмолодежь, головной исполнитель Государственной программы патриотического воспитания, уже изъяла из своих функций и сферы ответственности работу с ветеранами, что ведет к утрате преемственности поколений». Как считает Владимиров, Росмолодежь по определению, составу и направленности деятельности не должна руководить патриотическим воспитанием. Однако предложение Коллегии военных экспертов о включении в состав правительства Министерства по делам ветеранов, которое должно решать эти вопросы, пока невостребованно. Хотя еще в 2010 году Владимир Путин, указав на растущие угрозы национальной безопасности, определил необходимость создания Федеральной системы подготовки населения к военной службе («Концепция Федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»).

Повторим: более семи лет назад предложена практическая модель всевобуча при ведущей роли ДОСААФ. Так что мешает?

Во-первых, ДОСААФ выведен из системы субъектов национальной обороны и лишен мобилизационного задания, не определены главный субъект подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, разработчик и исполнитель государственных программ в этой области, отсутствуют показатели и критерии эффективности работы элементов системы. Во-вторых, потребность в военно-обученном резерве государства и армии не оформлена в обязательный к исполнению госзаказ, не создана правовая и экономическая база эффективного функционирования элементов системы. К тому же ежегодно снижается финансирование.

Добавим, что наша школа исключает практическую возможность качественного обучения учащихся по предметам и программам подготовки к защите Отечества и такой задачи перед собой не ставит. Гражданское образование не дает навыков даже по таким массовым военно-учетным специальностям, как стрелок – старший стрелок, гранатометчик, санитар, радист, войсковой разведчик, оператор дрона и т. д. Учебная инфраструктура и материальная база ДОСААФ требуют серьезного обновления.

Одним из заинтересованных ведомств априори является Министерство обороны.

«Но МО РФ пока не разработало перечень обязательных и конкретных требований, нормативов и практических навыков, которыми обязан овладеть каждый учащийся к окончанию учреждений общего (специального, кадетского) среднего и высшего образования после прохождения курсов обязательного предмета «Основы военной подготовки» и «Курса молодого бойца», – считает Владимиров. – Не определено и финансовое обеспечение.

Главный по мобилизации

Всеобщая подготовка населения к защите Отечества должна опираться на исторические традиции, способность к национальной мобилизации. Целесообразно восстановление института военных округов в прежней стратегической нарезке, в функциональной связке с территориальной обороной и ДОСААФ. Надо решить вопрос предназначения объектов его инфраструктуры в угрожаемый период как центров сбора, распределения и подготовки местных мобресурсов.

Если завтра война, не готова странаВажно вернуть военным комиссариатам всех уровней профессиональную составляющую (в том числе современные средства связи), способность к ведению учета военнообязанных и специалистов по ВУС, формированию автомобильных колонн, маршевых рот и т. д. Что в условиях отсутствия института обязательной прописки и постановки на учет сегодня пока проблематично, даже невозможно.

В руководстве Вооруженных Сил РФ потребуется назначить ответственного за взаимодействие, постановку задач, определение мобилизационного задания и формирование госзаказа для ДОСААФ. В советское время таким человеком являлся главком Сухопутных войск. Сегодня эти вопросы могут быть поручены одному из заместителей министра обороны России.

Следует вменить в обязанность главкомов видов и родов войск ВС РФ, национальной гвардии, других силовых структур разрабатывать перечни необходимых в боевых действиях ВУС для овладения ими в системе ДОСААФ. А через ГОМУ ГШ ВС РФ оформлять заявку в виде госзаказа и мобилизационного задания. Головным в этой комплексной работе должен по определению быть Генеральный штаб ВС РФ.

Очень ценен опыт взаимодействия частей регулярной армии Сирии и наших военных советников с местными вооруженными формированиями, племенами, командирами и неформальными вождями. Сегодня эти вопросы могут и должны учитываться в практике боевой и оперативной подготовки. В ходе КШУ, войсковых учений оперативного и стратегического уровня отрабатывать не только мобилизационное развертывание, но и территориальную оборону, взаимодействие с органами государственной власти, населением. Аналогичные задачи должны ставиться перед национальной гвардией, МВД, администрациями субъектов РФ.

Во всех образовательных учреждениях госслужбы необходимы штатные кафедры (потоки, центры, курсы) военной подготовки. А в системе кадетского образования РФ основного типа (СВУ, НВМУ, ПКУ, КК Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ с семилетним циклом) – изучать предмет «Основы военной подготовки» с выдачей выпускникам удостоверений уровня младшего командира – сержанта. Там, где нет полного пансиона, готовить учащихся к защите Отечества на уровне «Курса молодого бойца».

«Эти предложения внесены Минобороны России, вписаны в Концепцию кадетского образования, продекларированы на выездном заседании Межведомственного совета Минобрнауки России по кадетскому образованию (13 ноября 2017 год), – поясняет генерал-майор Владимиров. – Мы считаем, что учредители учебных заведений, являющиеся заказчиками профильного образования, могут и сами определить необходимый уровень общей военной подготовки воспитанников, организовать ее совместно с ДОСААФ, местными воинскими частями. Что послужит основанием для получения звания, причем не обязательно лейтенанта запаса. Можно готовить и прапорщиков, сержантов.

Военные кафедры (центры) должны стать частью всех учреждений высшего общего и среднего профессионального образования, например, в Государственном университете управления, Московском государственном университете технологии и управления им. Разумовского, где военных кафедр пока нет.

Очевидно, что чем серьезнее внимание государства, чем больше военных кафедр и центров в системе национального образования, тем масштабнее охват населения подготовкой к защите Отечества, предметнее патриотическая самоидентификация.

Необходимо, чтобы руководство Минобороны заслушало руководителей ДОСААФ, их предложения по повышению статуса организации, поддержало подготовленный проект ФЗ «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации».

По большому счету надо уже сейчас формировать новую модель мобилизационной готовности страны. Это потребует включения в уставы всех экономических структур (государственных и негосударственных) обязательного «мобилизационного» раздела, формирования в их структуре мобподразделений (департаменты, отделы, группы). Нужно рассмотреть возможность возвращения института прикомандирования военнослужащих (военная приемка, полевые учреждения Госбанка в соединениях, штаты ДОСААФ России, военные кафедры гражданских вузов, учреждения и организации, выполняющие ГОЗ, и пр.). Все это обеспечит общую боевую устойчивость России, выживание населения и государственной власти при наступлении самых неблагоприятных условий войны и стихийных бедствий.

Без права на раскачку

Не менее важны вопросы объединения и разделения полномочий в Вооруженных Силах РФ. Признание факта ведущейся против России войны требует перехода к государственной практике планово-мобилизационных действий, повышает личную ответственность командиров и госслужащих за качество принимаемых решений. В КНР, например, с 1 января 2018 года внутренние войска (вооруженная народная милиция) переподчинены единому высшему органу управления страной – Военному совету ЦК КПК (он же Центральный военный совет).

Сегодня армия и Росгвардия имеют разные полномочия. МЧС вообще отделено от решения военно-политических задач. Совбез – совещательный орган при президенте РФ – функции Военного совета исполнять не может. Национальный центр управления обороной РФ наделен информационными и координационными функциями опять же по обеспечению безопасности, но не по управлению войной. А стране нужен единый орган по примеру Ставки Верховного главнокомандования времен Великой Отечественной. Армии – подготовленный мобилизационный резерв. Обществу – всесторонне обеспеченная национальная система гражданской обороны. Все это может совместить Государственный комитет обороны (ГКО) – орган, управляющий всей страной (Вооруженными Силами, фронтом и тылом, народным хозяйством, населением, территориями).

Особой проработки потребуют экономические вопросы. Как страна будет переходить к плановому хозяйствованию (расчетный год войны), к автаркии и самообеспечению (в условиях вынужденной изоляции и блокады)? В каких документах это определено? Какими должны быть мобилизационное право, мобзадания, планы на расчетные годы войны? Насколько возможна и необходима в таких случаях национализация (в целях экономического единоначалия) крупной частной собственности (прекращение выплат дивидендов акционерам, деятельности советов директоров и пр.)? Каким, наконец, будут денежное обращение в воюющей стране, централизованный учет и нормативное распределение материальных ресурсов? Все это требует тщательной проработки.

Коллегия военных экспертов России предлагает:

1. Подготовить обсуждение вопроса на специальном заседании Совета безопасности РФ.

2. Создать рабочую группу в СБ РФ с включением в нее представителей министерств, ведомств и общественных организаций.

3. Сделать аналитическое исследование и экспертный доклад по правовым и ведомственным актам о подготовке населения к защите Отечества и его патриотическому воспитанию.

4. Провести ряд специальных (закрытых) слушаний по предлагаемой тематике в Государственной думе и Совете Федерации.

5. Подготовить заседание Госсовета РФ по данной проблеме.

6. Выработать единые взгляды по существу поднимаемых вопросов с закреплением в национальном праве – законах и других нормативных актах, в основных документах национального стратегического целеполагания.

7. Провести стратегические игры и КШУ по поднимаемым темам.

Воплощение данных предложений поможет определить новую модель мобилизационной компоненты национальной обороны России. Времени на раскачку может и не быть – его не дадут нам наши заклятые друзья.
Автор: Фаличев Олег
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40891


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Комментарии 27

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  1. pofigist_26_rus Сегодня, 15:21
    С многим согласен, но вы делаете акцент на кадетские учебные заведения, что является несколько неверным подходом и, тем самым, выпускаете из вида несколько аспектов.
    Год службы необходим для оттачивания полученных ранее навыков и слаживания подразделений( точнее обучению действий в составе подразделений). Спросите, где молодым людям получить необходимые навыки и знания?
    От сюда вытекает второй момент. Организация массового обучения молодых людей начиная с 5-6 класса, с привлечением сотрудников ДОСААФ и военнослужащих местных воинских частей, частей РосГвардии. Думаете невыполнимо? Отнюдь, вопрос в желании руководства и не больше. Про фактическое отсутствие/недостаточное финансирования организаций, занимающихся подготовкой молодых людей вытекает, по моему мнению, из отсутствия четкой картины угроз и методов противодействия им у руководства.
    pofigist_26_rus
    1. vladimirZ Сегодня, 17:39
      Сначала с огромным энтузиазмом развалим всё и вся, а затем с не меньшим энтузиазмом будем восстанавливать разрушенное, забывая что разрушили не только Мобилизационную систему обороны государства, Армию - полки, дивизии, армии, округа; оборонку, промышленность без которой невозможно стране противостоять врагу, РАЗРУШИЛИ ПСИХОЛОГИЮ ЛЮДЕЙ к обороноспособности государства.
      Вместо патриотов должных защищать страну воспитали потребителей, желающих стать "гражданами мира", не желающих служить в Армии реально необходимый минимальный срок для обучения воина, желающих перебраться в другие более "теплые" страны.
      Навыдумывали колледжей, каких то непонятных центров, академий госслужбы, уже готовящих "профессиональных сержантов", или ещё неизвестно кого, а нормальных солдат по серьезному овладевших военным делом в запасе нет, так как уже четверть века, как сократили службу до года.
      Нет мобрезерва. Нет кадрированных частей, что должны будут принять мобрезерв, нет боевой технике под мобрезерв.
      С кем будем защищать страну? И кто ответит за разрушенное?
      vladimirZ
    2. dsk Сегодня, 17:52

      Здравствуйте Александр!
      Цитата: pofigist_26_rus
      Организация массового обучения молодых людей начиная с 5-6 класса, с привлечением
      военных пенсионеров, многие готовы передавать свой опыт молодёжи.
      "Консолидация и моральная мобилизация", естественная реакция на внешние угрозы. hi
      dsk
    3. Dr_Engie Сегодня, 19:38
      Вы предлагаете ради армии развалить образование. Ну, молодцы.
      Dr_Engie
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:27
    Я уже говорил,нужна комплексная работа. Начиная с воссоздания таких организаций как октябрята,пионерия и комсомол(названия конечно другие).Второе,это введение норм ГТО ,причем с последующей доводкой их до норм 50-60 годов. Третье,воссоздание такой структуры,аналогичной РОСАВИАХИМУ,возможно ДОСААФ,всевозможные кружки и тд. Четвертое-это воспитание патриотическое молодежи,как бы смешно для некоторых это не звучало. И еще не маловажный момент,уделить внимание нашему кинематографу ,который способен помочь в патриотическом воспитании молодежи.
    Ну и воинскую службу по призыву сделать не менее 2 лет. При этом серьезно преподавать уроки НВП в школах ,а так же обратить на военные кафедры в институтах. Суворовские и нахимовские училища всячески поддерживать и поступление в них молодежи приветствовать не только словами.
    НЕКСУС
    1. 210окв Сегодня, 15:32
      Андрей,я с Вами согласен.И даже более.Необходимо провести всеобщие учения по мобилизации,включая все сферы.Вплоть до перевода экономики на военные рельсы.
      Цитата: НЕКСУС
      Я уже говорил,нужна комплексная работа. Начиная с воссоздания таких организаций как октябрята,пионерия и комсомол(названия конечно другие).Второе,это введение норм ГТО ,причем с последующей доводкой их до норм 50-60 годов. Третье,воссоздание такой структуры,аналогичной РОСАВИАХИМУ,возможно ДОСААФ,всевозможные кружки и тд. Четвертое-это воспитание патриотическое молодежи,как бы смешно для некоторых это не звучало. И еще не маловажный момент,уделить внимание нашему кинематографу ,который способен помочь в патриотическом воспитании молодежи.
      Ну и воинскую службу по призыву сделать не менее 2 лет. При этом серьезно преподавать уроки НВП в школах ,а так же обратить на военные кафедры в институтах. Суворовские и нахимовские училища всячески поддерживать и поступление в них молодежи приветствовать не только словами.
      210окв
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:13
        Цитата: 210окв
        Андрей,я с Вами согласен

        Вот ответ кремлевских курсантов на видео ульяновских курсантов...без комментариев...
        НЕКСУС
        1. 210окв Сегодня, 18:41
          Достойный ответ этим глупцами,коим мы должны доверять свои жизни и жизни своих близких в воздухе и на земле..
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: 210окв
          Андрей,я с Вами согласен

          Вот ответ кремлевских курсантов на видео ульяновских курсантов...без комментариев...
          210окв
    2. Dr_Engie Сегодня, 19:39
      Как можно НАУЧИТЬ, или ЗАСТАВИТЬ человека быть патриотом?
      Он им будет, если будет чем гордиться. А сейчас есть только чего стыдиться.
      Dr_Engie
  3. Vard Сегодня, 15:32
    Вся подготовка... она к прошлой войне... а та которая будет... мы к ней по определению не готовы... Как всегда кого то сразу убьют, кто пройдёт до конца без царапины... и будет это зависеть на десять процентов от воинского мастерства и на девяносто от удачи...
    Vard
    1. dsk Сегодня, 17:59
      Цитата: Vard
      будет это зависеть на десять процентов от воинского мастерства и на девяносто от удачи.
      Говорят "Успех - 30% таланта и 70 % труда," точно не помню.hi
      dsk
  4. Dzmicer Сегодня, 15:35
    Перейти к экономной и эффективной системе с профессиональным контрактным ядром (офицеры, спецназ, артиллерия, авиация, связь и т.д.) плюс ополчение "наша" власть никогда не пойдет, потому что "руски свинь мужик" оружие не положено, да и мало ли против власть предержащих его повернет?
    Вообще, судя по бюджетам и численному составу т.н. национальной гвардии самая большая опасность для Кремля не иностранный захватчик, а собственный народ.
    Dzmicer
  5. Синий Мент Сегодня, 15:40
    Если нет полноценной экономики - все остальное это хорошо, но так сказать...
    Синий Мент
    1. Тарелка Сегодня, 18:29
      Согласен с вами. Любая война - это экономика. Если нет экономики, то какой бы ни была армия, она проиграет. Даже если накопить оружия в достаточном количестве, не имея при этом промышленности нормальной (допустим, закупив за рубежом или производить долго-долго, чтоб через несколько лет получить нужный результат), армия, не имеющая за спиной хорошей экономики, всё равно проиграет. По крайней мере, если вести войну длительностью более двух недель.
      Нужно наконец-таки начать активно наращивать объёмы продукции ВПК, а не заниматься переводом военных производств на гражданские. И чтоб не начали возмущаться сторонники развития гражданской экономики: ВПК создаёт большой спрос на продукцию тяжёлого машиностроения, металлургии, точного машиностроения и множества других передовых отраслей. Так что, считаю, в конечном счёте это полезно для всей экономики.
      Тарелка
      1. iDOLLM4STER Сегодня, 21:01
        Это называется - "Война Афины"/война экономик. У России есть способ выиграть "Войну Афины", надо только соблюсти 3 условия:
        - Развитая логистическая и информационная инфраструктура
        - Доктрина Естественных Преимуществ
        - Энергетическое Превосходство
        iDOLLM4STER
  6. Васся Вассин Сегодня, 15:47
    Вы не поднимаете главный вопрос, кого нам защищать в этой предстоящей войне? Олигархов, которые захватили 90% всей российской собственности, или может быть свои долги по кредитам, веру в лучшее будущее? Все начинается с мотивации, какая у людей мотивация противостоять врагам из вне, если их и дома хватает выше крыши?
    Васся Вассин
    1. Vard Сегодня, 16:21
      Олигархи... они смоются сразу... и скорее всего в страны агрессоры... И будем мы защищать тех, кого обычно и защищаем... Матерей, отцов, жён, детей...
      Vard
    2. Мур Сегодня, 16:45
      Цитата: Васся Вассин
      Вы не поднимаете главный вопрос, кого нам защищать в этой предстоящей войне? Олигархов, которые захватили 90% всей российской собственности, или может быть свои долги по кредитам, веру в лучшее будущее?

      Семью вам свою защищать, дом свой. Или, полагаете это будет война не на уничтожение нашего народа, а так, отжать яхту Абрамовича и пару месторождений углеводородов?
      Ну а тех, кто будет во время войны сомневаться в необходимости защиты Родины, полагаю, будет правильно освободить от этой решения этого мучительного вопроса.
      Мур
  7. a.sirin Сегодня, 16:09
    Да, похоже, психоз переходит в основную фазу...
    a.sirin
  8. максим1987 Сегодня, 16:16
    Цитата: Васся Вассин
    или может быть свои долги по кредитам


    кредит вам Путин всучил?
    максим1987
  9. Curious Сегодня, 16:47
    Автор все готовится к прошлой войне. Как мне кажется, не будет уже такой войны. И линия фронта не по полям и лесам пройдет, а по головам. Вот там и есть основной фронт по защите Отечества. И если там, в мозгах, фронт прорвут, то никакой ни Всеобуч, ни рекрутский набор, ничего не спасет. Мозги граждан - вот основная компонента национальной обороны.
    Curious
    1. dsk Сегодня, 18:12
      Цитата: Curious
      основная компонента
      Стойкость духа. В критической ситуации преимущество у морально устойчивых.
      dsk
  10. Немезида Сегодня, 17:17
    Пока деньги России идут на яхты Улюкаевых,а не на армию и экономику России,Россия не будет готова ни к войне,ни к развитию...
    Немезида
  11. panzerfaust Сегодня, 19:09
    Вот к примеру Швейцария - нейтральная страна, а уровень подготовки резервистов на 5 баллов. Оружие и экипировка хранятся дома. И никто не откашивает от военных сборов. Эстония - Kaitseliit, союз резервистов. Военизированная добровольческая организация под эгидой МО. Участвовать в ней и престижно и выгодно - целый букет льгот. Про Украину я уж говорить не буду. А что у нас - казаки с нагайками! Или Юнармия, играющая в "зарницу"? Думайте, товарищи ура-патриоты!
    panzerfaust
  12. Strategia Сегодня, 20:10
    На серьёзные темы нужно серьёзно писАть.
    Strategia
  13. iDOLLM4STER Сегодня, 21:13
    Ну пока у нас царь-Вова... можно сразу сдаваться... лучше Белоруссии)))))))

    А так, боюсь придётся много поработать сначала избавится от олигархов и царь-тряпки, сотворить какой нибудь социализм, разгонять экономику.
    iDOLLM4STER
  14. boni592807 Сегодня, 21:33
    hi Можно сколько угодно говорить о том, что есть и что было. Но это не поможет тому, что нужно сейчас. А ответы многие уже сформулировали. Например:
    Анализ:
    • работы написанной в 60-е годы прошлого века русский эмигрант, полковником Е. Месснер в своей работе "Мятеж - имя третьей всемирной". Его «удачно» реализуют наши «партнёры» am . Ну, нет у нас пророков в своём отечестве (ветеранов ВОВ, Афгана. Чечни и др.). Радует за опыт Сирии и только в МО.
    • опыта подготовки в войне (Судоплатов) yes , развитее его, например Поповских (В журнале "Главная тема" №3 за 2005 г. Главный редактор: М. Леонтьев, БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. (Кто виноват? и Что делать?);
    • нашего опыта, предвоенный и военный (ВОВ) – НВП, ГО, Моб.П.
    • опыт Израиля, Швейцарии (желающим посмеяться – найдите и ознакомьтесь) например в НВП, ГО, Моб.П.
    • опыт последних мятеж-войн (идущей 4-й мировой) от Югославии до Украины. Все признаки и итоги. Для нас едва ли уйдут от работающих наработок. Например: Ливия. Каддафи комментируя действия т.н. повстанцев. Обращал внимание, что среди них нет или мизер ливийцев. В основном это наёмники из ближайших стран или те, кто был на территории Ливии в т.н. поиске работы. «Обратите внимание на их лица, это не ливийцы!» - говорил он. Ливия при «тоталитарном» Каддафи по уровню жизни не уступала Европам, а в чём-то опережала. Ливийцы были весьма обеспеченные люди. Желающие проверьте. клавиатура Вам в руки..
    • пересмотреть перегруженные наукообразные программы no (вспомним советские программы школ, а что, кроме информатики нового за это время появилось?), средних – специальных (технических), высших заведений для обеспечения часов для НВП на основе опыта СССР. Нормативно-правовая база - СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 апреля 1968 г. N 289. Всё расписано. Адаптировать и вперёд!

    На основе анализа опыта, срочно или ещё вчера реализация:
    • Армия и …,
    • Промышленность (экономика) – Моб… и выпуск продукции двойного назначения, вот импортозамещение и товары для России достойного уровня, снижение цен за счёт оборота (пример - связь, навигация, тепловозы, IT – технологии, сколько можно зависеть от Запада и т.д.). Т.е. то, что использует весь мир и давно.
    • Моб. П. и ГО в стране, НВП вот школ до Вузов, предприятия и организации.

    • ОВП – на основе НВП от школ до Вузов, предприятия и организации с использованием опыта отработки одиночная (подразделение – взвод) страйбол (лазертаг).
    • Спец. П. – на базе ДОСААФ, в\ч, патриотические клубы в зависимости от местных возможностей.
    • Почему не вспомнить для Моб. П и находящихся в запасе (резерве) опыт милиционного формирований, для понимания упрощаю -. территориальных формирований для МО. Т.е. идет обучение, слаживание и готовое формирование со штатной структурой. Если. что ... так сразу!
    Кто- то скажет, что капитализм и они на это не пойдут. У тех же капиталистов, кто на это не пойдёт много потеряет. Это у нас всё особенное. Как вопрос с прогрессивной шкалой налогов. recourse Всё остальное: Воля, желание, результат. А по-армейски – установить, довести и требовать.
    Самое важное это, то, что в голове. Это воспитывается минимум с 7 лет, как уже ранее на форуме написали – аналог октябрят,. пионеров, комсомольцев. Без понимания - кто свой, кто чужой и почему, и за что. Все лишнее. Как Коля из Бундестага или серая олимпийская форма « атлетов из России». Они вроде бы из России, но и сами по себе.
    С уважением, hi
    boni592807
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