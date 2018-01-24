Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот

Совокупный Запад (включая глобальных спекулянтов и их организационную структуру – американское государство) развязал против России войну на уничтожение – пока холодную.Важнейшая причина этого - ценностная несовместимость наших цивилизаций, обнаженная Валдайской речью В.Путина в сентябре 2013 года: служащий прибыли Запад трансформирует человека ради новых типов потребления и, соответственно, новых рынков, а Россия воспринимает это как расчеловечивание.Кроме того, США могут существовать лишь до тех пор, пока остальной мир будет оплачивать их потребление, одалживая им деньги под нерыночно низкие проценты (то есть покупая их госбумаги с нерыночно низкой доходностью). Для этого им необходима хаотизация мира — чтобы запуганные мировые капиталы переместились в США как в единственную «тихую гавань». Россия остановила расширение хаоса в Сирии и в Донбассе и, с точки зрения руководства США, должна быть наказана за это. Ведь если хаос не будет расширяться, если страх не будет нарастать - США останутся без притока необходимых им денег.Глобальный кризис уже не позволяет наращивать прибыль за счет увеличения доходов - и монополии переходят к снижению издержек. Ливия, Сирия и Ирак показали, что самый сильный полевой командир продает нефть в разы дешевле, чем самое слабое государство - значит, в экспортирующей нефть России должны этим заниматься «полевые командиры», а не государство.Важно учитывать и тот шок, который Запад до сих пор испытывает из-за проявления суверенитета России в вопросе воссоединения с Крымом - без испрашивания его, Запада, позволения.Для понимания уровня этого шока представьте себе, что вы каждое утро в течение 30 лет открывали холодильник и завтракали лежащей там котлетой (отношения Запада с нашей страной с 1987 года – это отношения не «седока с лошадью», а именно «едока с котлетой»). И вдруг в один прекрасный день эта котлета заговорила с вами. И даже заявила, что готова вступать с вами в переговоры, - равноправные, честные и на основе международного права. Не правда ли, начнете мучительно вспоминать, что пили накануне вечером?Западные элиты находятся именно в таком состоянии: не верят своим глазам. Но они понимают, что это наваждение не развеется само собой. Надо действовать. Стандартный ход Запада против государств, демонстрирующих стремление к суверенитету, - организация переворота, мы это видели не раз.Важная деталь: Западу нужен не приход к власти его марионеток, а незавершенный переворот, безвластие, хаос, срыв России в смуту и разрушение нашей государственности.Объективные союзники Запада - российские либералы, исходящие из парадигмы служения государства глобальным монополиям, а не своему народу. Через правительство и Банк России они контролируют социально-экономическую политику страны и стремятся к возвращению себе полноты власти, которая была у них в 90-е годы.Их союзниками является значительная часть ориентированных на Запад представителей крупного бизнеса и топ-менеджмента, уже привыкших воспринимать президента Путина как помеху своим текущим и прямую угрозу стратегическим интересам.Либералам есть на кого опереться. Даже неконтролируемые ими органы госуправления во многом дезорганизованы и не имеют стратегии. Частично они демонстрируют открытое игнорирование нужд населения России (достаточно вспомнить знаменитое «по кочану» губернатора Калининградской области Алиханова на вопрос «Почему власти региона не планирует восстанавливать компенсации расходов на детские сады?» и совет главы Хакасии Зимина бедным муниципалитетам «собирать ягоды»).Органы госуправления не создают для общества ориентиров. А если даже эти ориентиры и будут обозначены Путиным, то после пятилетнего безнаказанного саботажа его майских указов со стороны либерального правительства Медведева есть опасения, что слова президента не будут восприняты обществом с былым энтузиазмом. Россияне лишатся ощущения перспективы (кроме перспективы дальнейшего разрушения экономики и снижения уровня жизни), что сделает их восприимчивыми к манипулированию и провокациям.Отказ России отвечать «ударом на удар» по внешней политике, ее тщетные призывы к Западу, чтобы тот соблюдал нормы международного права (растоптанного тем же Западом еще в 1999 году, когда бомбили Югославию) и призывы к сотрудничеству (в то время как Запад взял курс на наше уничтожение) производит впечатление утраты российским государством субъектности, обретенной в дни Крыма, и безнаказанности дальнейшей эскалации агрессии Запада против нас.В этих условиях недавняя унизительная акция с запретом нашего национального флага на предстоящей Зимней Олимпиаде может быть расценена в качестве «артподготовки» со стороны Запада. А неспособность государства защитить от очевидного произвола гордость России – ее чемпионов – вызывает у масс болельщиков ощущение слабости такого государства.Одновременно с этим идет вербовка российских олигархов и просто обеспеченных людей в США и Великобритании и превращение российской «элиты» в орудие госпереворота. Кто не захочет становиться западной агентурой, тому арест Керимова в качестве «тонкого намека».Ощутимых ударов следует ожидать непосредственно перед выборами президента. Одним из них может стать полномасштабное наступление уже подготовленной к этому украинской армии на Донбассе для втягивания России в братоубийственную войну.В экономической сфере стоит ожидать запрета под страхом санкций иностранных вложений в госбумаги России. Это вызовет бегство спекулятивных капиталов, а возможно, и девальвацию рубля, исчезновение из торговли части товаров, повышение цен на оставшиеся.Возможно и замораживание госактивов России в США, что означает потерю более четверти международных резервов и усугубление девальвации. Не исключена подготовка аналогичного замораживания и в Европе.Наконец, возможны и разного рода диверсии, в том числе компьютерные, разрушающие общественную психику и создающие впечатление недееспособности государства. Репетиции в виде акций телефонного терроризма и компьютерных атак на российские банки – для выявления схем реагирования государства - уже проведены.На этом фоне можно будет приступать к непосредственной организации Майдана. Существенно, что в сети Facebook был, похоже, отработан механизм перехвата контроля за аккаунтами лидеров общественного мнения с размещением в них противоположных их политическим взглядам призывов, написанных с идеальным соблюдением их стилистики. Скажем, Александру Проханову контроль за его аккаунтом под откровенно вздорными предлогами не возвращали в течение длительного времени - в ходе которого его аккаунт использовался для оголтелой и полностью противоречащей его взглядам (но идеально соответствующей его стилистике) антироссийской пропаганды.Возможно, такой контроль будет установлен за большим числом аккаунтов ключевых лидеров общественного мнения России (и не только в Facebook), которые внезапно развернут свою аудиторию не на защиту, а на разрушение государственности.«Отползание» от России Казахстана (внезапный форсированный переход на латиницу) и Киргизии (введшей государственный праздник в честь антироссийского восстания 1916 года и отказавшейся от своих обязательств в рамках ЕАЭС, причем все это после личной поддержки Путиным ее президента) – признаки ориентации на эту перспективу.Важно, что защититься от агрессии Запада нельзя без устранения морально-психологической и материальной зависимости политического класса России от Запада (ликвидации «оффшорной аристократии»), а также без перехода от стратегической обороны (гарантирующей поражение) к активному, разнообразному и изобретательному наступлению на Запад.Кроме того, условием существования России является решительный переход от политики уничтожения нашей страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию: комплексной модернизации инфраструктуры, требующей ограничения финансовых спекуляций и монополизма, искоренения коррупции; разумного протекционизма; гарантирования реального прожиточного минимума; нормализации налоговой и миграционной политики, здравоохранения и образования.Однако пока не видно даже признаков понимания изложенных угроз и задач.