21:37 24 января
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Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот

Совокупный Запад (включая глобальных спекулянтов и их организационную структуру – американское государство) развязал против России войну на уничтожение – пока холодную.

Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот


Важнейшая причина этого - ценностная несовместимость наших цивилизаций, обнаженная Валдайской речью В.Путина в сентябре 2013 года: служащий прибыли Запад трансформирует человека ради новых типов потребления и, соответственно, новых рынков, а Россия воспринимает это как расчеловечивание.


Кроме того, США могут существовать лишь до тех пор, пока остальной мир будет оплачивать их потребление, одалживая им деньги под нерыночно низкие проценты (то есть покупая их госбумаги с нерыночно низкой доходностью). Для этого им необходима хаотизация мира — чтобы запуганные мировые капиталы переместились в США как в единственную «тихую гавань». Россия остановила расширение хаоса в Сирии и в Донбассе и, с точки зрения руководства США, должна быть наказана за это. Ведь если хаос не будет расширяться, если страх не будет нарастать - США останутся без притока необходимых им денег.

Глобальный кризис уже не позволяет наращивать прибыль за счет увеличения доходов - и монополии переходят к снижению издержек. Ливия, Сирия и Ирак показали, что самый сильный полевой командир продает нефть в разы дешевле, чем самое слабое государство - значит, в экспортирующей нефть России должны этим заниматься «полевые командиры», а не государство.

Важно учитывать и тот шок, который Запад до сих пор испытывает из-за проявления суверенитета России в вопросе воссоединения с Крымом - без испрашивания его, Запада, позволения.

Для понимания уровня этого шока представьте себе, что вы каждое утро в течение 30 лет открывали холодильник и завтракали лежащей там котлетой (отношения Запада с нашей страной с 1987 года – это отношения не «седока с лошадью», а именно «едока с котлетой»). И вдруг в один прекрасный день эта котлета заговорила с вами. И даже заявила, что готова вступать с вами в переговоры, - равноправные, честные и на основе международного права. Не правда ли, начнете мучительно вспоминать, что пили накануне вечером?

Западные элиты находятся именно в таком состоянии: не верят своим глазам. Но они понимают, что это наваждение не развеется само собой. Надо действовать. Стандартный ход Запада против государств, демонстрирующих стремление к суверенитету, - организация переворота, мы это видели не раз.

Важная деталь: Западу нужен не приход к власти его марионеток, а незавершенный переворот, безвластие, хаос, срыв России в смуту и разрушение нашей государственности.

Объективные союзники Запада - российские либералы, исходящие из парадигмы служения государства глобальным монополиям, а не своему народу. Через правительство и Банк России они контролируют социально-экономическую политику страны и стремятся к возвращению себе полноты власти, которая была у них в 90-е годы.

Их союзниками является значительная часть ориентированных на Запад представителей крупного бизнеса и топ-менеджмента, уже привыкших воспринимать президента Путина как помеху своим текущим и прямую угрозу стратегическим интересам.

Либералам есть на кого опереться. Даже неконтролируемые ими органы госуправления во многом дезорганизованы и не имеют стратегии. Частично они демонстрируют открытое игнорирование нужд населения России (достаточно вспомнить знаменитое «по кочану» губернатора Калининградской области Алиханова на вопрос «Почему власти региона не планирует восстанавливать компенсации расходов на детские сады?» и совет главы Хакасии Зимина бедным муниципалитетам «собирать ягоды»).

Органы госуправления не создают для общества ориентиров. А если даже эти ориентиры и будут обозначены Путиным, то после пятилетнего безнаказанного саботажа его майских указов со стороны либерального правительства Медведева есть опасения, что слова президента не будут восприняты обществом с былым энтузиазмом. Россияне лишатся ощущения перспективы (кроме перспективы дальнейшего разрушения экономики и снижения уровня жизни), что сделает их восприимчивыми к манипулированию и провокациям.

Отказ России отвечать «ударом на удар» по внешней политике, ее тщетные призывы к Западу, чтобы тот соблюдал нормы международного права (растоптанного тем же Западом еще в 1999 году, когда бомбили Югославию) и призывы к сотрудничеству (в то время как Запад взял курс на наше уничтожение) производит впечатление утраты российским государством субъектности, обретенной в дни Крыма, и безнаказанности дальнейшей эскалации агрессии Запада против нас.

В этих условиях недавняя унизительная акция с запретом нашего национального флага на предстоящей Зимней Олимпиаде может быть расценена в качестве «артподготовки» со стороны Запада. А неспособность государства защитить от очевидного произвола гордость России – ее чемпионов – вызывает у масс болельщиков ощущение слабости такого государства.

Одновременно с этим идет вербовка российских олигархов и просто обеспеченных людей в США и Великобритании и превращение российской «элиты» в орудие госпереворота. Кто не захочет становиться западной агентурой, тому арест Керимова в качестве «тонкого намека».

Ощутимых ударов следует ожидать непосредственно перед выборами президента. Одним из них может стать полномасштабное наступление уже подготовленной к этому украинской армии на Донбассе для втягивания России в братоубийственную войну.

В экономической сфере стоит ожидать запрета под страхом санкций иностранных вложений в госбумаги России. Это вызовет бегство спекулятивных капиталов, а возможно, и девальвацию рубля, исчезновение из торговли части товаров, повышение цен на оставшиеся.

Возможно и замораживание госактивов России в США, что означает потерю более четверти международных резервов и усугубление девальвации. Не исключена подготовка аналогичного замораживания и в Европе.

Наконец, возможны и разного рода диверсии, в том числе компьютерные, разрушающие общественную психику и создающие впечатление недееспособности государства. Репетиции в виде акций телефонного терроризма и компьютерных атак на российские банки – для выявления схем реагирования государства - уже проведены.

На этом фоне можно будет приступать к непосредственной организации Майдана. Существенно, что в сети Facebook был, похоже, отработан механизм перехвата контроля за аккаунтами лидеров общественного мнения с размещением в них противоположных их политическим взглядам призывов, написанных с идеальным соблюдением их стилистики. Скажем, Александру Проханову контроль за его аккаунтом под откровенно вздорными предлогами не возвращали в течение длительного времени - в ходе которого его аккаунт использовался для оголтелой и полностью противоречащей его взглядам (но идеально соответствующей его стилистике) антироссийской пропаганды.

Возможно, такой контроль будет установлен за большим числом аккаунтов ключевых лидеров общественного мнения России (и не только в Facebook), которые внезапно развернут свою аудиторию не на защиту, а на разрушение государственности.

«Отползание» от России Казахстана (внезапный форсированный переход на латиницу) и Киргизии (введшей государственный праздник в честь антироссийского восстания 1916 года и отказавшейся от своих обязательств в рамках ЕАЭС, причем все это после личной поддержки Путиным ее президента) – признаки ориентации на эту перспективу.

Важно, что защититься от агрессии Запада нельзя без устранения морально-психологической и материальной зависимости политического класса России от Запада (ликвидации «оффшорной аристократии»), а также без перехода от стратегической обороны (гарантирующей поражение) к активному, разнообразному и изобретательному наступлению на Запад.

Кроме того, условием существования России является решительный переход от политики уничтожения нашей страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию: комплексной модернизации инфраструктуры, требующей ограничения финансовых спекуляций и монополизма, искоренения коррупции; разумного протекционизма; гарантирования реального прожиточного минимума; нормализации налоговой и миграционной политики, здравоохранения и образования.

Однако пока не видно даже признаков понимания изложенных угроз и задач.
Автор: Михаил Делягин
Первоисточник: http://www.km.ru/economics/2018/01/21/ekonomicheskii-analiz-i-prognozy/818419-boevoi-2018-god-zapad-nam-gotovit-gosud


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Комментарии 33

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  1. SarS Сегодня, 15:13
    Я как понял "политику уничтожения страны" ведет не Путин, а все, кто вокруг него? А президент сидит (делает зарядку, ловит рыбу и тд) среди врагов. Может ему уехать из Москвы, об"явить "опричнину"? Сказать: "бей врагов-спасай Россию"?
    SarS
    1. 210окв Сегодня, 15:51
      Интересное у Вас предложение.Да,как посмотришь на нашу власть то и подумаешь что это за Франкенштейн такой..Голова говорит одно,тело делает другое.Одна рука поднимается когда другая опускается..Нежизнеспособной это всему сожалению.Надо что то делать с этой системой.
      Цитата: SarS
      Я как понял "политику уничтожения страны" ведет не Путин, а все, кто вокруг него? А президент сидит (делает зарядку, ловит рыбу и тд) среди врагов. Может ему уехать из Москвы, об"явить "опричнину"? Сказать: "бей врагов-спасай Россию"?
      210окв
      1. dsk Сегодня, 17:33
        Цитата: 210окв
        что то делать
        "Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал видео с чиновниками регионального Минлесхоза, решившими повторить "подвиг ульяновских курсантов". По его словам, на глупость молодых ульяновских курсантов еще можно закрыть глаза. Желание уволить главу министерства Виктора Тонких вместе с его заместителями пришло ему в голову в первые же секунды просмотра. "Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", - заявил Берг. Поэтому он подписал указы об увольнении как Тонких, так и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Владимира Рябова и Игоря Добровидова. Чиновники Минлесхоза Оренбургской области опубликовали в интернете видео, на котором они пьют пиво за рабочим столом, играют в карты у мешка на котором написано "Бюджет", ругаются, показывают оружие, а затем исполняют танец у шеста с мужским стриптизом. Об этом сообщает РИА Новости.
        dsk
        1. 210окв Сегодня, 17:42
          Сергей hi Вот смотрите-взрослые люди,при должностях и высоких зарплатах занимаются подобным на камеру...Это говорит о полном пренебрежении и безнаказанности власти.И то что кого то уволили еще не факт что они одумаются.Вполне могу начать судится..Я бы на таких бы ставил бы черную метку.В дворники!И не дай бог кто нибудь из них пристроится..А всех этих "доморощенных артистов в форме" и их поддерживающих наказать что бы неповадно было.Сталина блин нет!
          Цитата: dsk
          Цитата: 210окв
          что то делать
          "Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал видео с чиновниками регионального Минлесхоза, решившими повторить "подвиг ульяновских курсантов". По его словам, на глупость молодых ульяновских курсантов еще можно закрыть глаза. Желание уволить главу министерства Виктора Тонких вместе с его заместителями пришло ему в голову в первые же секунды просмотра. "Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", - заявил Берг. Поэтому он подписал указы об увольнении как Тонких, так и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Владимира Рябова и Игоря Добровидова. Чиновники Минлесхоза Оренбургской области опубликовали в интернете видео, на котором они пьют пиво за рабочим столом, играют в карты у мешка на котором написано "Бюджет", ругаются, показывают оружие, а затем исполняют танец у шеста с мужским стриптизом. Об этом сообщает РИА Новости.
          210окв
        2. Ныробский Сегодня, 21:21
          Цитата: dsk
          Цитата: 210окв
          что то делать
          "Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал видео с чиновниками регионального Минлесхоза, решившими повторить "подвиг ульяновских курсантов". По его словам, на глупость молодых ульяновских курсантов еще можно закрыть глаза. Желание уволить главу министерства Виктора Тонких вместе с его заместителями пришло ему в голову в первые же секунды просмотра.

          Ну так Д.Медведев пока у шеста стриптиз не станцевал, что бы его уволить. Правда его правительство проводит такую политику, что скоро все у шеста плясать начнут.
          Пляшут лесничие, пляшут курсанты,
          Кто то за так, ну а кто то за гранты,
          Пляшут под дудочку от МВФ
          Антон Силуанов и Герман, что Греф,
          Голые пляшут артисты "сурово",
          Те, что в театре Серебренникова,
          Пляшут политики и бизнес класс,
          А для кого? Ну конечно для нас!
          Пляшут без устали, весело, ловко
          Всем обещают по личной морковке,
          Хлеба и зрелищ, икры чёрной таз,
          Видимо выборы скоро у нас!
          Ныробский
    2. виктор н Сегодня, 19:40
      Автор сильно лукавит: ну не может УМНЫЙ человек не видеть "понимания угроз и задач" Президентом и не заметить предпринимаемых действий! Осмотритесь внимательней, коллега! И давайте помогать решать неотложные задачи, но тихо, спокойно, не привлекая лишнего внимания. На Вашем уровне - обнаружение грядущих проблем, постановка задач, поиск решений. И не надо раскачивать лодку!
      виктор н
    3. сибиралт Сегодня, 20:25
      Путин охраняет Конституцию Ельцина. И этим все сказано. hi
      сибиралт
  2. Saburov Сегодня, 15:13
    Запад нам готовит государственный переворот


    Когда этот дурдом закончится? Зачем им делать в России переворот, когда наше мудрое правительство всё делает так, чтобы нашим врагам жилось хорошо? Вот нам говорят что мол США враг. А наш Резервный Фонд РФ хранится именно в гос.облигациях США...странно. Почему наша власть втирает нам о патриотизме и достижениях абсолютно другого государства под названием СССР? Почему говорят нам пожить за Родину плохо, а у самих счета и виллы за рубежом, говорят нам о любви к Родине, а у самих отпрыски и жёны живут и учатся за рубежом, пугают нас госдепом и англосаксами, а сами рот против них открыть не могут когда до дела доходит, говорят о импортозамещении, а сами пользуются мерседесами, айфонами и пьют французкие коньяки и к тому же пишут такие законы, при которых нашей промышленности придут кронты с такими кредитами для заводов и бизнеса, с полным уничтожением среднего специального образования и полным отсутствием квалифицированных рабочих. Почему наш Сбербанк дает своим гражданам кредиты на ипотеку в 12-16 процентов, а в "злостной" Польше или Чехии под 5-6 процентов? Пусть власть обьяснит народу как государство собралось ипортозамещать если оно ни черта не производит и нет мощностей и ничего для этого не создано, ни условий, ни производств, ни специалистов? Перейдем на кустарное производство вместо станков с ЧПУ и на деревянные счеты? Это импортозамещение вообще походу задумано чтобы окончательно похоронить нашу промышленность. Тут как раз и закон о новой приватизации на подходе. Они непонимают этого что как раз наука и технологии удешевляют жизнь? Начиная с тяжелого машиностроения, заканчивая миксером на кухне. А у нас сейчас как раз всё это подорожало и в итоге пострадали тысячи предприятий среднего и малого бизнеса, которые как раз и производили за счет этих технологий конкурентноспособную продукцию. А оборонка вообще затормозилась лет на десять как минимум, пока сделают аналог, пока его доведут до ума и в итоге будут отставать все равно. Почему поиграл в церкви в покемонов, получи 3,5 года (пускай и условно). Украл 3 миллиарда, освободят в зале суда или через месяц выйдешь по УДО! Почему датчанин, японец или австралиец может купить авто, комбайн или хорошую вычислительную технику в несколько раз дешевле чем у нас? У нас даже автомобили стоят процентов на 20-30 дороже практически чем во всем мире и даже отечественные машины стоят дорого, так же как и кредиты на них. И кстати почему у нас для промышленников кредиты просто грабительские? А Минфин не хочет субсидировать слишком дорогие кредиты, а недорогих кредитов у нас нет! И в итоге получается замкнутый круг! Ключевая ставка, по которой ЦБ кредитует банки, — около 9%. Это дохрена! Но ведь и банк накручивает на своих кредитах ещё столько же. И вкладчикам за использование их средств он платит 10%, а заёмщикам те же деньги предлагает по ставке 25%. Бизнеса, который мог бы позволить себе платить такой процент, работая легально, просто не существует. В таких условиях наша экономика никогда не заработает!!! И самое смешное что отечественные банки, в том числе и ЦБ и Сбербанк предпочитают вкладывать деньги в западные экономики (в первую очередь в экономику США), а российскую не считают вообще местом для инвестиций! Так воровать удобней, под видом борьбы с коррупцией и противостояния с США. Причём если даже сравнить 90-е и современное состояние нашей страны, то в сути власти не изменилось ничего. Беспредел чиновников как был, так и есть. Отсутствие правосудия – как было, так и есть. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут. Деградация образования – как была, так и продолжается...Недавно господин Шувалов сказал. "Деофшоризации не будет! Деньги из офшоров повредят российской экономике!" А список системообразующих компаний, в отношении которых предполагалась принудительная деофшоризация, насчитывает 199 государственных и частных юрлиц. Сюда вошли крупнейшие предприятия, банки, розничные сети, центральные СМИ и другие компании, которые в совокупности обеспечивают более 60% национального ВВП. Это «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Норникель», «Транснефть», «РИА Новости», «Первый канал», «Почта России», АФК «Система» и так далее. Если к этому списку добавить те офшорные предприятия, которые не входят в список системообразующих, то несложно заметить, что практически вся российская экономика, за исключением разве что бабушек, торгующих на рынке семечками, завязана на офшоры.

    P.S. Власть держит народ за и.д.и.о.т.о.в, а мы всеми силами пытаемся оправдать это доверие. Чья-то умная голова, похоже, сообразила, что русский лох – это не европейский лох. И на либеральные ценности клюет все-таки плохо. А вот на державно-патриотические – со всем нашим удовольствием! Не надо питать никаких иллюзий.
    Saburov
    1. Васся Вассин Сегодня, 15:55
      Поддерживаю вашу правильную мысль дорогой товарищ, просто удивляет слепота людей вокруг. belay
      Васся Вассин
    2. гильза Сегодня, 16:16
      Это где такие ставки для "промышленников" под 25%.? Сейчас эпидемия-все на 13 уходят . Это где это в Чехии под 5-6%? А можно там ОБЩИМ налоговым бременем поинтересоваться? Ну и там мед.страхование и пенсионное обеспечение рассмотреть... Машины наши дороже? Я вас умоляю. Вы точно в России живёте? Власть держит нас за идиотов? А кого вы "властью" именуете? Или выводы по сообщениям СК делаете? Дык на то он и СК чтоб такие сообщения делать ,сокращая поголовье,так сказать. Нам что,кто-то говорит,что всё хорошо? Нет. Не говорит и не пытается даже. Каждый слышит то,что хочет.А вот насчёт офшоров-это правильно. Это по делу. Только там не бабло пачками, а ПОТОКИ. Две большие разницы. За них бодание идёт. А вот пачками-уже нету,не вернуть. Кстати тенденция интересная-столько средств ВНУТРИ страны изыматься стало, у таких "умелых" по-идее в вопросах вывода людей. Что-то надорвалось в системе. Не полностью конечно, но началось хотя бы.
      гильза
      1. Saburov Сегодня, 17:02
        Цитата: гильза
        Это где такие ставки для "промышленников" под 25%.?


        Сейчас банки предлагают неподъемные процентные ставки для малого и среднего бизнеса: вместо декларируемых 12% годовых путем дополнительных накруток (Страховка вплоть до природных катаклизмов. Причем этих страховок может быть несколько, и каждая добавит свой процент) итоговая ставка достигает 22-25%, а то и выше. «Сегодня средневзвешенная ставка для бизнеса, для юридических лиц — 11,5%, и я допускаю, что некоторые кредитные организации ее превышают», — ответил Путин. Как подчеркнул Путин, «доходы, прибыль коммерческих банков — она растет. Сегодня она достигла достаточно серьезной цифры — свыше 650 миллиардов рублей». Между тем объемы кредитования так и не увеличились. «Для юридических лиц эти объемы увеличились на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но и этого недостаточно», — заявил президент. Вот такой парадокс: банки жиреют, а удавка на горле малого и среднего бизнеса затягивается все сильнее и сильнее. Однако глава государства поспешил оправдать банкиров. Как пояснил президент, займы на таких условиях предоставляются тем предпринимателям, чей бизнес высокорисковый. По словам Путина, «банковскую систему надо побуждать действовать более агрессивно».

        МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ должна быть примерно на уровне инфляции в России. Такое мнение высказал ТАСС советник президента РФ Сергей Глазьев.

        "На сегодняшний день российские кредиты самые дорогие в мире. И конечно тот уровень ключевой ставки, который сегодня официально превышает официальную инфляцию почти вдвое, парализует всю деловую активность. То есть ключевая ставка должна быть в условиях нормальной экономики на уровне около инфляции", - считает Глазьев. Если мы хотим реализовать задачи индустриализации, модернизации, то нам нужно предоставлять предприятиям этих отраслей кредиты по ставкам не выше 3-4% как во всех развитых странах.

        Цитата: гильза
        Это где это в Чехии под 5-6%






        Цитата: гильза
        Машины наши дороже? Я вас умоляю. Вы точно в России живёте?


        Разрыв будет гораздо больше, если принять во внимание уровень доходов населения. Если сравнивать затраты на содержание автомобиля с доходами населения, то получится, что в России человеку со средним доходом автомобиль обходится чуть ли не в разы дороже, чем в США или Германии.

        Цитата: гильза
        А кого вы "властью" именуете?


        Всё правительство, от кабинета министров, думы, до областных администраций.

        С уважением.
        Saburov
      2. Правда Сегодня, 17:04
        Цитата: гильза
        А можно там ОБЩИМ налоговым бременем поинтересоваться?

        А в своём глазу бревно поискать нехотите?
        Правда
        1. гильза Сегодня, 18:19
          Прошу прощения,что не могу аргументировать ответ по причине хронической нехватки "пассивного " компьютерного времени. Не мастер "скоростной" дискуссии в сети-только учусь. Однако возразить готов по каждому Вашему ответу. Вы абсолютно правы ,апеллируя к "реальным" доходам населения, к налоговой "пирамиде" белой зарплаты . Очень информативны и скрины с фоторекламой,особенно борды и особенно на иностранном языке. Но при системном подходе к анализу ваших доводов не всё будет так равнозначно по вашему. Ещё раз прошу извинить,что не смогу полноценно с вами подискутировать, по этому не соглашаясь уступаю в связи с вышеуказанной мной невозможностью быстро вам ответить с применением исчерпывающих доводов. Извините.
          гильза
    3. виктор н Сегодня, 19:53
      Ну нельзя так горячиться! Похоже на истери ку студентов младших курсов. Давайте делать всё зависящее от нас! Начнём с уплаты налогов (белых зарплат), посещения выборов, взвешенных выступлений, конструктивных предложений....
      виктор н
  3. Dzmicer Сегодня, 15:30
    Зачем "Западу" смещать "Путина"? Чтобы отобрать наши богатства? Так они и так обогащают исключительно офшорные компании.
    Зачем трогать то, что и так работает?
    Посему проведут "выборы", где "Путин" наберет около 70%, а через 6 лет еще одни "выборы" и т.д.
    Dzmicer
    1. Одиссей Сегодня, 16:01
      Цитата: Dzmicer
      Зачем "Западу" смещать "Путина"? Чтобы отобрать наши богатства? Так они и так обогащают исключительно офшорные компании.

      А зачем Запад смещал Шеварнадзе ? Или Януковича ? Уж более олигархических и прозападных политиков трудно было придумать.
      Суть в том,что были наши воры и предатели,источник их легитимности был здесь в постсоветском пространстве. Точно так же как Путин наш вор и предатель,его не Запад нам поставил ,а ,прости господи, гражданин Ельцин бывший член Политбюро ЦК КПСС.
      А Западу нужен переход источника легитимности,это и означает,что все, страна уже не вырвется из их тисков. А для России это еще означает и распад государства.
      Одиссей
      1. виктор н Сегодня, 20:19
        Тема статьи: идёт война, нужно бороться! - Тогда нужен командир и строгая дисциплина: командир всегда прав.
        Или сдаваться - это всё-же лучше, чем помогать врагам.
        Я полагаю - нужно бороться, думаю КАК.
        виктор н
  4. Одиссей Сегодня, 15:43
    Готовит,конечно. Любая постсоветская страна по мере проедания Советских запасов (а в рамках капитализма большинство из них ничем иным и не занимаются ) должна отдать свою унаследованную от СССР политическую легитимность гегемону современного кап.мира,то есть США.Украина уже прошла этот путь,теперь его готовят для России.При продолжении существующего социально-экономического курса вопрос только в сроках.
    Вообще,обстановка несколько напоминает начало 1917 года,только в ухудшенной редакции.А именно партии большевиков и Ленина на горизонте не видно,а Западный мир не расколот как тогда,а един и консолидирован.Единственное позитивное отличие-сейчас существует фактор КНР которому окончательно прозападная Россия не выгодна.
    Одиссей
  5. Тамагон Сегодня, 15:47
    Опять Царь хороший, а бояре плохие!!! А царь то не знает!!!! hi
    Тамагон
    1. фа2998 Сегодня, 17:02
      Да, публика меняется! Я такое уже писал года 3 назад, но нарывался на грозные отповеди, да и кучу минусов выхватывал!
      Не Запад, готовит бучу в России, а те кто в кремле сидит! Это они население разделили на сословия-превдо элита , да простой народ.Катастрофическое различие в доходах, юридическое не равноправие и пр.пр. Власти пытаются заручить поддержку в правоохранительные органах, развивают спецслужбы но где то недовольство рванет.Им так наверно легче либо оклады добавить миллиону , либо всю страну из фекалий вытаскивать! hi
      фа2998
      1. Тамагон Сегодня, 17:19
        Абсолютно с вами согласен!!! В кремле сами натягивают пружину, и если так все будет продолжаться, она рано или поздно рванёт.! am
        Тамагон
  6. гильза Сегодня, 15:58
    Эх...Посидеть бы ,да порассуждать спокойно каков выход из этой ситуации. Суверенитет у такой державы как Россия -ни сколько не в интересах мошеннической экономики современности. Однако отсутствие такового -спусковой механизм развала страны. Вот не было бы Путина и что? Спокойно развалились бы в 2000-2003? Нет- баня кровавая 100%. Мы же в состоянии Украины как население находились. Терять нечего и стремится не к чему . А сейчас? За 18 лет выстроена система ,позволяющяя без гражданской войны удерживать приемлемую для населения позицию. Но ведь красть и грабить это население не перестали. Выход? Национализация? А чего национализация -то? Сколько реально средств производства в руках олигархата относительно ВСЕЙ экономики? Какой РЕАЛЬНЫЙ контроль они могут осуществить ? Мизерный в сравнении с общим телом экономики ,да ещё прибавим( или отнимем) отнюдь не единство в их лагере." А вот власть..." А какая власть? Мы можем уверенно обрисовать Путина ,АП как исполнительный орган...А дальше? 2 года идёт "ручная" смена элит. Кто-нибудь сможет уверенно описать как будет выглядеть правящий " естеблишмент" года через четыре? Опять нет.. Вопрос в одном : Если ОН обратится к нам за помощью напрямую мы то как? Как мы среагируем,понимая,что придётся чем-то поступится? Какая в баню элита-мы за кого? За душу или за желудок? Причём нас то к равновесию между тем и этим сносит, а не одно на другое менять предлагается. Не всё просто...Не всё на горло берётся. Надо покумекать ...
    гильза
    1. виктор н Сегодня, 20:27
      Здесь любителей покумекать маловато. Обвинить, наказать - это да. Провокаторов много. А уж недалёких......
      виктор н
  7. 1536 Сегодня, 16:17
    Цитата: Dzmicer
    Зачем "Западу" смещать "Путина"? Чтобы отобрать наши богатства? Так они и так обогащают исключительно офшорные компании.
    Зачем трогать то, что и так работает?
    Посему проведут "выборы", где "Путин" наберет около 70%, а через 6 лет еще одни "выборы" и т.д.

    Уважаемый, не надо забывать, что на Западе существует конкуренция элит, которая, порой, выливается в открытые войны. Первая мировая война началась из-за этого, да и вторая, в общем-то, то же. И то, что сегодня "и так работает", принадлежит одним, но это как раз хотят захватить другие, наглые, умные, богатые, более молодые, в конце концов. С момента развала СССР и раздела его территории и наследства прошло уже 27 лет. У одного только старика Байдена куча детей и внуков. А сколько таких байденов шагает по США и ЕС в надежде поживиться? Сотни! Раньше, например, англичане грабили Индию. Теперь это делать сложнее, да и места все заняты. А Россия с ее навалившимися изнутри на народ "мессиями" с вороватым оскалом, с соседями-врагов-не-надо, просто лакомый кусочек, который, тем более, сам лезет в рот удаву.
    Так что, в известном смысле, автор прав. Жаль только, что его никто не слушает. Подобное уже было в канун начала 1990-х годов.
    1536
  8. Немезида Сегодня, 16:41
    Если у Путина Чубайс ,якобы,честный человек,то при чем тут запад?!
    Немезида
  9. Вас Влад Сегодня, 17:01
    Надо всех комментаторов запомнить и иметь их ввиду!Как переродились(переобулись) feel
    Вас Влад
  10. Anyone Сегодня, 17:01
    ...служащий прибыли Запад трансформирует человека ради новых типов потребления и, соответственно, новых рынков, а Россия воспринимает это как расчеловечивание.

    Прелесть какая! Позвольте узнать, какие же шаги предприняты нашим руководством за последние 18 лет в экономической сфере для борьбы с этим самым "расчеловечеванием"? Да в любой Греции экономическая система более человечна, чем у нас! О сравнении со Швецией, Данией, Норвегией и пр. вообще говорить даже в данном контексте стыдно... Вот реально, бывает ложь, бывает гнусная ложь, а бывает писанина Делягина.
    Anyone
  11. Гардамир Сегодня, 17:06
    Последнее время лица разного уровня начали делиться. Одни не могут по старому, другие не хотят. Даже заявления разных политиков звучат по разному. Делягин внезапно поменял сторону, это его выбор
    Гардамир
  12. seacap Сегодня, 18:03
    Кто скажет,а зачем все эти оффшорные упыри-олигархи вообще нужны стране и народу,ради дач и яхт(утрировано)которых мы убили великую страну и получили массу проблем и сырьевую колонию?Лично я не вижу никакого позитива от их наличия в нашей жизни,наоборот это враждебная нашей стране и народу часть людей,включающая в себя обслуживающее их правительство,стоящая на страже их интересов Дума и Совет,плюс куча всяких фондов и организаций,со своими собчаками и навальными,медленно и неуклонно разрушающие наше общество,разлагающие мозги нашим детям и молодежи,превращая их в серую инертную массу ,точнее стадо,плебс,разрушающие культуру,науку и образование,лишая нас чувства самоидентичности и национальной гордости.
    seacap
  13. Pavel_N Сегодня, 18:10
    "Когда этот дурдом закончится? Зачем им делать в России переворот, когда наше мудрое правительство всё делает так, чтобы нашим врагам жилось хорошо?"

    Нас просто-напросто медленно варят. Как лягушку.
    Pavel_N
  14. Оверлок Сегодня, 19:08
    Цитата: 210окв
    .Это говорит о полном пренебрежении и безнаказанности власти

    о чем и речь! Их безнаказанность и безотчетность порождает вседозволенность! Но почему так происходит?
    Оверлок
  15. Maks1m4ik Сегодня, 20:27
    Запад сделает переворот если опубликует сбережения алигархиата и чиновников за рубежом! если наших изобретателей и хлебом не кормить будут делать ракеты,что выгодно правительству их ним правительству за разработки надо платить даже если оно не летает Илону Маску и т д....
    Maks1m4ik
  16. samarin1969 Сегодня, 20:39
    Тысячи статей о вполне реальных кознях Запада. Делягин - мэтр этих дел...Противодействий руководства "РФ" невидно абсолютно. Наверное это какой-то "феноменальный секретный план "Прекрасная маркиза"" laughing
    samarin1969
  17. Комментарий был удален.
  18. АнпеЛ Сегодня, 21:35
    Цитата: Saburov
    Запад нам готовит государственный переворот


    ... наш Резервный Фонд РФ хранится именно в гос.облигациях США...странно. И самое смешное что отечественные банки, в том числе и ЦБ и Сбербанк предпочитают вкладывать деньги в западные экономики (в первую очередь в экономику США), а российскую не считают вообще местом для инвестиций! Так воровать удобней, под видом борьбы с коррупцией и противостояния с США. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут.

    Получаемые доходы центробанк мог бы перенаправить на поддержку российской экономики, но сделать это возможно только посредством перераспределения средств через частные банки, прямое инвестирование предприятий, организаций и отраслей в целом от ЦБ законодательством не предусмотрено. Однако уровень деловой активности и эффективности российской бизнессферы не достаточен для освоения (переваривания с получением положительного процента) таких объемов средств. В связи с чем уже сами частные банки начнут вкладывать получаемые от ЦБ средства напрямую в фининструменты других стран (а России нет ограничений на вывод (вывоз/обмен) денежного капитала). Для того что бы такие действия частных банков пресечь необходимо менять законодательство в области банковской деятельности, а т.ж. бюджетирования, распределения и прямого финансирования. Но опять же, если даже изменить правила для банков и в части перераспределения доходов государства, средства в полном объеме использовать внутри страну не представится возможным. Также не возможно вложить средства в фининструменты России (облигации и пр.), так как их обслуживание также должно быть обеспечено внутренней экономактивностью (и в первую очередь производством, имеющей спрос на рынке, продукцией) чего в настоящее время не усматривается. Так что пока все идет так как идет и думаю, что менять руководство ЦБ и финвласти страны не приведет к значительным изменениям в области направления доходов и расходования средств.
    АнпеЛ
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