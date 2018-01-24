Скандалы и интриги в 20-й армии Западного военного округа

Да, сегодня однозначно можно сказать, что происходящее в частях 20-й армии Западного военного округа вызывает озабоченность, ибо речь идет мало того что о безопасности нашей страны, так еще и о безопасности на границе с самым агрессивным и непредсказуемым соседом – Украиной.В 20-й армии сегодня озабочены отмечанием близящегося юбилея. Это хорошо. Но то, что в частях и подразделениях армии обычный наш армейский бардак выходит за рамки обычного, вот это не радует.Также в принципе не радует, что из полезного для государства дела на выходе некий невнятный шабаш, изрядно сдобренный ложью.Мы возвращаемся к делу капитана Золотарева, который обнаглел до того, что решил поведать верховному главнокомандующему (ну, Золотарев считал, что такое вообще возможно) о фактах коррупции и безобразиях, которые происходят в 20-й армии.То, что так называемый сайт для обращений к президенту, – это в целом фикция, знают не все. Но все обращавшиеся туда получали отписки, и дела направлялись пониже.В целом же не для того все мутилось, чтобы каждый мог взять да донести до президента свои мысли.Сегодня вокруг и около Золотарева происходят забавные на первый взгляд события. На второй – хочется рыдать.И, естественно, в СМИ уже начали размещаться материалы, цель которых — не расследовать то, о чем заявил Золотарев в своих обращениях, а наоборот, максимально дискредитировать капитана.Начало, как я понял, с подачи Следственного комитета, было положено РИА «Воронеж». Ну не буду ни в чем упрекать корреспондента этого провинциального СМИ Викторию Лушину, кроме, пожалуй, того, что она абсолютно не озаботилась проверкой материала. Что ей сунули, то и разместила за свой подписью.А зря. Правды там было от силы 5%.Можно было бы порадоваться, если бы все не было столь печально. Мы уже неоднократно упоминали воронежских военных следователей, не способных на расследования от слова совсем.Это были обращения поискового отряда «Дон» и жалоба гражданина Горина на беспредел со стороны сотрудника ФСБ Щитова. Это и три случая самоубийств в 2017 году в Богучаре, где размещена еще одна часть 20-й армии.«Дон» так и не оправился от потерь, Горин сам виноват, самоубийцы свели счеты с жизнью по личным причинам. Все спокойно, все свободны. Уверен, что примерно такое будет и в этот раз.Более того, восхищает то, что военные следователи, по имеющейся у меня информации, озабочены не проверкой того, что сообщил Золотарев, а поиском компромата на Золотарева. С момента поступления его в Ульяновское СВУ и по настоящий день.Госпожа Лушина великолепна!Ей, правда, не сообщили, что решением Курского гарнизонного военного суда от 29.11.2017 года с капитана Золотарева не просто сняты незаконные и лживые взыскания, но и отменен приказ командующего ЗВО об увольнении Золотарева из рядов ВС РФ.Но к публикации решения суда мы вернемся несколько позже.Насчет разговора с начальником, который угрожает «уничтожить» семью и самого Золотарева. В кавычки взять слово «уничтожить» мог только человек, который не слышал записи.Я запись слышал, причем не часть, которая была приведена в видеообращении Золотарева, а всю. Более того, она есть в моем распоряжении, и в ближайшее время, как только закончится перевод на литературный язык, запись будет выложена.Боюсь, после этого многие вопросы отпадут. Зато к майору Елизарову появятся другие вопросы.Ну, я буду просто счастлив, если следователи хоть что-то расследуют. Но повторюсь, сомнений вагон.Да, возбудили. Обвиняют. И к этому делу мы тоже вернемся. Там ложь сидит на вранье и погоняет брехней. И мы разберем это «дело» по косточкам.Не знаю, зачем врать господам из главного военного следственного управления, но они это делают. По крайней мере, было бы интересно увидеть доказательства затягивания уголовного дела Золотаревым.«Опрошенный по существу обращения» Золотарев не смог подтвердить факт попытки нанесения ему телесных повреждений. Это не значит, что его не пытались избить.Идем дальше. Если ГВСУ СК РФ не хочет видеть фактов подлога, то оно их и не увидит. Тут все понятно. 5 «строгачей», занесенных в новую, подложную личную карточку офицера, три из которых отменил суд, а два отозвало командование части как «ошибочные», — это не подлог, нет.Ну вот тут есть чуть-чуть почти правды. Действительно, часть из 12 своих обращений Золотарев написал, когда следствие велось. Но разве человек не имеет права жаловаться в прокуратуру, если на него заведено дело?Что-то такое новое в военной юриспруденции…Насчет того, что информация не подтвердилась. Это как искать подтверждения. Если не надо, так и не найдут.У меня на столе лежит копия одного из рапортов Золотарева. И из него я, как человек служивший, могу понять, о чем пишет капитан. О полностью разукомплектованных машинах. Которые надо принять, как боевые. Но об этом документе мы тоже поговорим позже.Сейчас же я делаю следующий вывод. Довольно неприятный для меня.В 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии нашелся человек, которому не по вкусу оказались некоторые моменты армейской жизни конкретно в этой дивизии.Понимаю, что в других местах службы Золотарева такого безобразия не происходило и так не воровали. И Золотарева почему-то не тянуло писать жалобы куда-то. Все логично.Но после его обращений на самый верх, вместо того, чтобы провести расследование эпизодов, следствие со всех ног бросается заметать следы и обвинять Золотарева во всех тяжких.Прекрасно. Посадка Золотарева, которой добивается сегодня командование части, несомненно укомплектует разобранные РХМ, перекроет сбыт горючего и защитит «честь мундира».Но о какой чести идет речь, особенно применительно к майору Елизарову?О какой чести мы говорим, наблюдая, как человека втаптывают в грязь всеми доступными способами?Мы верим капитану Золотареву и не оставим эту тему. 20 января мы побывали в Белгороде и Валуйках и встретились с несколькими людьми. И на основании полученных сведений попробуем помочь капитану Золотареву навести порядок в 3-й МСД.Считаем, что имеем право это делать. Армия, смеем напомнить, ничего пока не зарабатывает. И все деньги на нее идут из бюджета. Который наполняем и мы в том числе. Значит, имеем право требовать.«В нашей армии все хорошо» — это, по нашему мнению, не то, что «все шито-крыто». А наоборот.Поэтому мы уделим внимание делу капитана Золотарева. А заодно и всем тем, кто написал в редакцию после первой публикации. Наиболее интересно письмо двух военнослужащих из Богучара, которые готовы помочь пролить свет на загадочные самоубийства в части.Мы хотим, чтобы наша армия была той, о которой мы мечтали в 90-е. И такой, какой она стала сегодня, если нам говорят правду. И, соответственно, будем прилагать все усилия, чтобы она таковой и являлась. А не была прибежищем для откровенных паразитов, желающих хорошо пожить за счет нашей обороноспособности.