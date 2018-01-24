Суровый воздух

В истории авиации дальнего действия периода Великой Отечественной войны произошло два уникальных случая: падения с разной высоты штурмана и лётчика с нераскрытыми парашютами, завершившиеся благополучно: оба авиатора остались живы. Случилось это в январе и апреле 1942 года. И штурману, и лётчику пришлось покидать однотипный самолёт ДБ-3Ф (Ил-4).25 января 1942 года эскадрилья бомбардировщиков 98-го полка дальней бомбардировочной авиации, в составе которой был экипаж летчика Н. П. Жугана на самолёте ДБ-3ф, вылетела на бомбардировку железнодорожного узла на Варшавском направлении. Выполнив боевое задание, летчики направили самолет на базу, но были атакованы «мессершмиттами» и были подбиты. Николай Жуган приказал экипажу покинуть самолёт с парашютами. На команду откликнулся только штурман. Иван Чиссов покинул самолёт, выпрыгнув из нижнего люка. Высота самолёта при этом была около 7000 метров.Рассказ Чиссова:С лётной работы списали, но в кадрах оставили. Стал преподавателем штурманского дела в Ворошиловградском военном училище.В группу,которой предстояло ударить по ставке гитлеровского командования в Вильно, вошёл и экипаж В.К. Гречишкина.Над целью бомбардировщик попал под сильный зенитный огонь и в дополнение ко всему был атакован истребителем противника. Правый мотор вышел из строя. При возвращении попали в облачность, машина стала обледеневать. Все приборы вышли из строя. Командир и штурман решили лететь строго на восток до тех пор, пока хватит горючего. Оно на самолёте не беспредельно, и когда-то должно было закончиться. Благо случилось это уже над своей территорией. Набрав на последних литрах горючего высоту 900 метров, командир корабля приказал экипажу покинуть борт самолёта. Сам лётчик выбросился последним на высоте 600 метров.Отсчитав положенные пять секунд, Гречишкин дёрнул вытяжное кольцо, но… привычного торможения падения не почувствовал. Запрокинул голову, а там вместо белого купола увидел извивающееся верёвкой полотно парашюта. Сбросив перчатки, он начал подтягивать к себе этот жгут, надеясь распустить стропы. Но высоты не хватило. Удар, потеря сознания. В таком состоянии, с зажатыми в руке стропами парашюта, его утром нашёл конюх. Убедившись, что лётчик жив, доставил в больницу села, а уже оттуда — в госпиталь.Василий Константинович рассказывает:Вот такие два совершенно невероятных случая во время войны. Один из них удостоился Книги рекордов Гиннесса.