Боги войны вчерашнего дня

С подачи восторженных СМИ и департамента генерала Конашенкова у неискушенного обывателя возникло устойчивое мнение, что именно ВКС России принадлежит почетное звание главных уничтожителей бандформирований и террористических группировок на территории Сирии. Однако это не совсем верно.Безусловно, именно наши ВКС переломили ход событий, качнув весы в обратную сторону и крепко прижав их чашу к полу, поражая основные и ключевые объекты террористов. В то же время весь этот процесс наглядно показывает, как нынешняя высокотехнологичная война отличается от войны вчерашнего дня, поскольку меньшим нарядом сил решаются такие задачи, что не под силу крупным воинским формированиям.Как пример, можно привести действия нашей авиации в зоне ответственности ОГ "Дамаск" (треть территории Сирии) в ноябре-декабре 2016 года по сравнению с сирийской авиацией и артиллерией. Доля артиллерии в огневом поражении составила 73%, авиации ВС САР – 14%, авиации ВКС РФ – 13%.При этом количество совершенных вылетов авиацией ВС САР почти в 8 раз превышало количество вылетов авиации ВКС РФ, 652 и 84 вылета соответственно. Грубо говоря, современная авиация работает в 8 раз результативнее, нежели прежняя, устаревшая, состоящая на вооружении сирийцев.Видно, что основную роль играет, как и раньше, артиллерия и царица полей – пехота, на долю которой пришлось 73% пораженных целей. Поэтому будет интересным рассмотреть чуть подробнее артиллерийскую составляющую и, обычно не так широко освещающуюся, как красивые и эффектные удары с воздуха.Прежде всего, следует отметить, что огонь артиллерии осуществляется с заранее подготовленных огневых позиций, которые оборудованы в одних местах, перемещение артиллерии практически не осуществляется, за исключением артиллерийских подразделений РГв, которые в период ведения боевых действий сумели создать и успешно применяли смешанные артиллерийские группы (СмАГ) для сосредоточения огня артиллерии, с целью эффективного поражения объектов противника в своей зоне ответственности.Не самой приятной особенностью сирийских канониров является отсутствие средств разведки, позволяющих вести артиллерийскую разведку дальше, чем на 2-4 км обусловливает основную задачу стрельбы, «снижение активности групп НВФ», то есть огонь по цели прекращается при отсутствии активности со стороны боевиков, либо если цель стала ненаблюдаемой.Артиллерия рассредоточена по зонам ответственности и направлениям по 1-2 орудия на огневой позиции (боевой машине, миномету). Как следствие, применение артиллерии осуществляется огнем 1-2 орудий с расходом по 1-2 снаряда на цель, что не позволяет достичь требуемой степени огневого поражения и практически не дает результатов в контрбатарейной (контрминометной) борьбе.Вместе с тем, подготовка данных для стрельбы и корректирование огня осуществляется с использованием артиллерийской программы «Вattery», что позволяет существенно сократить время на расчёт установок. Время, затрачиваемое, на расчёт корректур составляет от 10 до 20 секунд.- личный состав артиллерийских подразделений в полном объёме знает и применяет на практике свои должностные обязанности.- разработанная артиллерийская программа позволяет в кратчайшее время, с максимальной точностью проводить расчет установок и осуществлять огневое поражение противника.- личный состав уделяет должное внимание обслуживанию орудий (боевых машин).- инженерное оборудование, охрана и оборона огневых позиций артиллерии осуществляется в полном объёме.Так, рассредоточенное расположение артиллерии не позволяет создавать эффективную систему огня артиллерии, как правило артиллерия применяет только один вид огня – огонь по отдельной цели, что значительно снижает результаты огневого поражения противника.Типовой проблемой является крайне низкая укомплектованность артиллерийских подразделений личным составом - не выше 40%. Баллистической подготовкой расчеты орудий, находящиеся вне ППД (откомандированные) не занимаются.Отсутствуют технические средства артиллерийской разведки (в наличие имеются только бинокли, буссоли и дальномеры).Поправки на отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола не уточняются (отсутствуют ПЗК).Топогеодезическую привязку осуществляют GPS навигатором, что дает срединную ошибку до 50 метров. Местность, как правило, бедна в геодезическом отношении и характеризуется низкой плотностью пунктов геодезической сети. Отсутствие в артиллерийских частях метеостанций приводит к невозможности метеорологический подготовки. Поправки на отклонения метеоусловий от табличных рассчитывают только на температуру воздуха и атмосферное давление, а в большинстве случаев огонь открывается на топографических данных.Отсутствие линии боевого соприкосновения, тактика партизанской войны делает практически невозможным проведение контроля ТГП средствами старшего начальника, а также прокладывание теодолитных и буссольных ходов, осуществление прямых и обратных засечек.На повсеместный дефицит артиллерийских боеприпасов (до 0,1 бк на орудие) накладывается низкое качество боеприпасов иностранного производства. При этом имеется большое количество разных партий зарядов на огневых позициях, а выстрелы имеют разные баллистические характеристики даже одной партии.Российская группировка, будучи «заточена» в основном на авиаподдержку, не располагает большим количеством артиллерийских боеприпасов, однако снабжает сирийцев тем, что имеется, отгружая им примерно по полторы тысячи тонн боеприпасов в месяц. Но и этого явно недостаточно, поэтому сирийцам приходится очень часто использовать боеприпасы собственного производства, изготовленные в кустарных условиях.Цех по производству минЦех по производству боеприпасовПроизводство снарядов шрапнельного типаНаполнение боеприпасов шрапнельюФормы для производства минВыплавка минЗаготовки минСнаряженные миныЛюбопытно, что кустарщина проявляется во всем, не только в артиллерии, но и в авиации. Отсутствие технологически налаженного производства авиационных боеприпасов и подготовленных специалистов для их производства, не позволяет изготовлять авиационные средства поражения необходимого качества, способных эффективно поражать заданные объекты. Использование боеприпасов сирийского производства (изготовленных «кустарным» способом широкой номенклатуры от 50 до 1200 кг с неизвестными баллистическими характеристиками, сказывается на точности применения данных боеприпасов. Например, так же изготавливаются наводящие ужас на боевиков «бомбы-бочки», сбрасываемые с вертолетов на боевиков.Авиационные "бомбы-бочкиЗаготовки для авиационных бомбИзготовление бочковой бомбыВариант крепления авиабомбыФугасные авиабомбы для применения с самолетов – аналог ОФАБ-250 российского производстваБоеприпас «бочка» 1000 кг, подготовленный к боевому применению в салоне вертолета Ми-8Боеприпасы различного калибра на вертолетной стоянке, подготовленные к подвескеАвиабомбы малого калибра с разделяющимися БЧБоеприпас «бочка» массой 400 кгПроникающий боеприпас, изготовленный из орудийного стволаПневмоподатчик боеприпасовПодготовка пневмоподатчика к применениюПневмоподатчик боеприпасов в действииБоевики тоже не дремлют и с упоением предаются изготовлению всевозможных вундерваффлей, располагая мастерские в основном в отрытых ими тоннелях (о них в следующей заметке). Изготовленные НВФ образцы вооружения и боеприпасов порой обладают большой разрушительной силой, однако из-за низкой точности приносят небольшую результативность и поражают в основном гражданские площадные объекты.Изготовление минометных минЗаготовки минометных минСВУ объёмного пораженияУстановка для метания самодельных гранат"Джихад-базука" ССА"Стрелы джихада"Подвижный минометСамодельный реактивный боеприпасСамодельная установка для ведения огняСпособ наведения рапирной линейкойСпособ наведения по координатам GPSРСЗО на пикапеУстановка вертолетной ПУ НУР на пикапВедение огня из РСЗО, установленной на пикапеВедение огня из самодельного минометаС уменьшением количества действующих бандформирований и их взаимным противоборством, у сирийской армии появилась возможность более результативного применения артиллерийских средств, сосредотачивая больше оружий и РСЗО на заданных направлениях и обеспечивая их повышенным боекомплектом штатных выстрелов. Однако «война вчерашнего дня», характеризующаяся массовым изготовлением смертоносных кустарных боеприпасов, продолжается, и протянется, по-видимому, до полного уничтожения организованной структуры террористических группировок.