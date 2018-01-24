Бонусы от возможного провала «Оливковой ветви»: США ищут инструменты для развёртывания контингента на западе Алеппо

Источники информации:

https://twitter.com/jseldin/status/955898584305668097

https://ria.ru/syria/20171007/1506388948.html

https://syria.liveuamap.com/

Ситуация вокруг турецкой агрессии против курдского кантона Африн начинает развиваться в совершенно непредсказуемом, лишь частично корректируемом Дамаском, Москвой и Вашингтоном направлении. Тактическая военная операция «Оливковая ветвь», начавшаяся субботним вечером 20 января с массированного артиллерийского удара батарей 155-мм САУ T-155 «Firtina» и 227-мм РСЗО MLRS, а также ракетно-бомбового удара 72 тактических многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/50+, в итоге заметно застопорилась благодаря слаженным действиям курдских противотанковых расчётов, обладающих огромным опытом в построении противотанковых зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра в сложнейшем возвышенном рельефе местности западной и северной частей кантона Африн. Являясь противотанкистами-виртуозами в плане применения комплексов «Фагот», «Конкурс/-М» и «Метис», афринские отряды YPG/YPJ в первые же сутки после начала наземного этапа «Оливковой ветви» уничтожили 5 основных боевых танков, состоящих на вооружении СВ Турции, в списке которых были не только устаревшие штатовские M60A1/3 «Паттон» с эквивалентной стойкостью лобовой проекции башни в 260 мм и ВЛД — 220 мм, но и более грозные немецкие машины «Leopard-2A4», эквивалентная стойкость лобовой проекции которых от кумулятивных снарядов составляет 900-1050 мм (для лобовых бронеплит башни) и 760 мм (для верхней лобовой детали корпуса). Один из танков был поврежден попаданием ПТУРСа в бортовой бронелист кормовой части танка.Единственным достижением протурецких «зелёных» боевиков «Сирийской свободной армии» стало 2—5-километрове продвижение вглубь территории кантона Африн на северном участке сирийско-турецкой границы, вплоть до населённого пункта Эш-Шаюх Хурус, который является тактически важным плацдармом, позволяющим обеспечить наступление вдоль русла на западном берегу одноимённой реки Африн за счёт господствующего (по высоте) расположения этого н.п. В ту же очередь, огневая поддержка наступающих вдоль русла ребелов с холма близ Эш-Шаюх возможна лишь до деревни Дуракли, расположенной в 3 км южнее, ведь именно такими дистанциями ограничивается дальность прицельной стрельбы крупнокалиберных снайперских винтовок и иного стрелкового вооружения. Как видите, на этом направлении протурецкие силы надолго увязают в вялотекущих и изматывающих боях с защитниками Африна, аналогичная ситуация прослеживается и на других горных участках кантона.К примеру, захваченные 22 января боевиками FSA позиции на горе Берсая приказали долго жить. Развитая окопная система, возведённая бойцами YPG, позволила всего за 8-12 часов выбить ребелов с занятых опорников. Успешному возврату г. Берсая также поспособствовало тактически продуманное и рациональное распределение снайперских позиций, пулемётных расчётов и штурмовых отрядов, выдвигающихся из деревни Кастал. В течение дня в данный населённый пункт неоднократно прибывало подкрепление из столичного города Африн, которое и сыграло решающую роль в провале «Берсайской операции» ССА. Можно отметить, что с наземной фазой «Оливковой ветви» СВ Турции и поддерживающие их силы вооружённой оппозиции очень серьёзно «встряли». Любая попытка блицкрига в направлении Арина закончится «выжиганием» десятков или даже сотен единиц турецкой бронетехники из советских/российских ПТРК, состоящих на вооружении курдских отрядов. Более того, как вы могли обратить внимание по сводкам и тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com, начиная с утра 21 января, тактическая авиация ВВС Турции (истребители F-16C/D) перестала оперировать в воздушном пространстве над Африном, как по мановению волшебной палочки. Причину можно угадать с первого раза!Правильно, — это переброска Сирийской Арабской Армией на южные подступы к Африну средств противовоздушной обороны, среди которых могут присутствовать самоходные войсковые зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1/2Э», а также зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1». Данная информация не тиражировалась в новостных публикациях Рунета и сирийского интернета; известно о ней стало исключительно за счёт курдских источников и оппозиционной сирийской онлайн-карты syria.liveuamap.com. Что мы имеем? Вышеуказанные средства ПВО (в особенности это касается комплекса «Бук-М2Э») способны установить бесполётную зону над всей южной территорией кантона Африн, включая административный центр курдского анклава. Как следствие, возможности турецких ВВС в задачах непосредственной поддержки наступающих на кантон формирований ССА окажутся нулевыми, поскольку пилоты турецких F-16C будут вынуждены прижиматься к поверхности (оперируя на сверхмалых высотах в режиме следования рельефу местности). А это, в свою очередь, приведёт к попаданию в высотные рубежи перехвата ПЗРК «Стингер» и «Стрела», имеющихся на вооружении YPG/YPJ. Именно этим и можно объяснить быстрое свёртывание воздушной фазы операции «Оливковая ветвь», ведь совсем не случайно замглавы внешнеполитического ведомства Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад, за пару дней до турецкого МРАУ по Африну, предупредил о перехвате турецкой боевой авиации, нарушающей воздушное пространство САР.Несмотря на то, что переброска зенитно-ракетных средств для реализации предупреждения была осуществлена с «поздним зажиганием» и турецкие «Фальконы» всё же смогли нанести более 115 точечных ударов по позициям курдских Отрядов народной самообороны, к заметному тактическому результату в пользу протурецких сил они так и не привели. Теперь время играет далеко не в пользу боевиков «Сирийской свободной армии» и СВ Турции: не имея возможности поддерживать «зелёные» группировки с воздуха, по кантону Африн ежедневно продолжает отрабатывать ствольная, а также реактивная артиллерия, которая не позволяет достичь необходимой эффективности в разрушении оборонной инфраструктуры курдского анклава». В этот момент афринские отряды YPG/YPJ продолжают активными темпами наращивать свой боевой потенциал, принимая отлично вооружённые добровольческие подразделения со всего Сирийского Курдистана, а также с сирийской территории, подконтрольной правительственной Сирийской Арабской Армии. Так, автомагистрали со стороны подконтрольных легитимному правительству городов Алеппо, Аз-Захра и Нубель полностью открыты для прибывающих в Африн защитников со всей Передней Азии, а также Европы. Несомненно, наибольшее количество вооружённых бойцов прибывает из Манбиджа, Эль-Камышлы, Ракки и Хасеке.Ввиду этого, турецкие ВВС, а также артиллерийские подразделения не прекращают попыток воспрепятствовать переброске курдского подкрепления из городов, расположенных в северных частях регионов Евфрат и Джазира (в зоне огневого контроля турецкой артиллерии и тактических ракет класса «воздух-поверхность»). К примеру, 22 января 2018 года, из окрестностей турецкого приграничного города Джейланпынар по курдскому Рас-эль-Айну была запущена турецкая ракета. В этот же день был нанесён авиаудар по курдскому конвою, выдвинувшемуся в сторону Африна из западных окрестностей Эль-Камышлы. Тем не менее, все эти «телодвижения» Анкары не дают никаких результатов, особенно с учётом возможного прибытия нескольких тысяч курдских бойцов из Иракского Курдистана. Здесь стоит чётко отметить, что несмотря на провокационные антисирийские заявления представителя Патриотического союза Курдистана Мала Бахтияра (заявил о необходимости осознания полевыми командирами SFA того, что «её права нарушены не Африном, а Дамаском»), помощь в оперативной переброске вооружённых иракских курдов, а также добровольцев SDF в Африн будет очень выгодной акцией как для Сирии, так и для России. Пикантная деталь здесь заключается в том, что именно афринские отряды YPG, совместно с пришедшими на помощь SDF, могут сыграть достаточно важную роль в зачистке «Идлибского гадюшника».Давайте наконец взглянем на ситуацию под правильным углом, без слепого расхваливания призрачной дружбы с Реджепом Эрдоганом, а также без постоянной оглядки на недавнее получение разрешения на возведение второй ветви газопровода «Турецкий поток». Здесь мы наблюдаем такой сценарий. Далеко не все помнят, что 7 октября 2017 года Эрдоган анонсировал «серьёзную военную операцию» в провинции Идлиб против боевиков «Джебхат ан-Нусры», ИГ и других террористических формирований. Также он «божился», что в активном противостоянии с террористам уже на полную катушку участвуют «турецкие братья» из SFA. Но что мы пронаблюдали на деле? Никакой активной фазы борьбы с обитателями «Илибского гадюшника» Анкара начинать совершенно не планирует: с момента октябрьского заявления Тайипа Эрдогана по позициям «ан-Нусры» и ИГ не было нанесено ни одного достойного ракетно-артиллерийского удара со стороны турецких «Фиртин» и MLRS, также по террористам не работала и тактическая авиация ВВС Турции. Это ли не индикатор истинных намерений Эрдогана?Почему, несмотря на нахождение в тактическом «котле» (в окружении сирийско-турецкой границей и подконтрольной САА территорией), «идлибский сброд» практически без затруднений продолжает оказывать ожесточённое сопротивление правительственным войскам? И это после тысяч ракетно-авиационных ударов со стороны ВКС России и ВВС Сирии! Со 100%-й вероятностью можно утверждать, что все эти «зелёные формирования» от SFA до «Джебхат ан-Нусры» продолжают получать поддержку через турецкую границу в районе ила Хатай. Не понимать этого невозможно. Вывод: Эрдоган и Йылдырым продолжают использовать все прослойки террористических группировок в качестве своих «ручных церберов» для корректировки военно-политической картины на севере САР в свою пользу. Тем не менее, это ещё не самый интересный факт в «сирийской развязке».В скором времени в ситуацию вокруг кантона Африн может вмешаться и Вашингтон, который после тщательного анализа наблюдающегося нейтралитета со стороны Дамаска и Москвы уже рассматривает возможность создания очередной «зоны безопасности» в северной части кантона Африн для «стабилизации ситуации и удовлетворения запросов Турции». Об этом, 22 января, в ходе визита во Францию заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. И как бы не было неприятно это осознавать, в очередной раз все козыри могут оказаться в руках у Штатов. Разыгрывание Белым домом «афринской карты» не сулит северо-западным провинциям Сирии абсолютно ничего хорошего: афринские YPG, которые ранее уповали на нашу военную полицию, мгновенно увидят в Штатах своего «спасителя» и с этого момента начнётся расширенное американское присутствие «в двух шагах» от АвБ Хмеймим. Не нужно обладать большими талантами, чтобы понять, каким последствиями это чревато. Естественно, — это открытие каналов поставок американского вооружения в Идлиб для постоянного поддержания очага напряжённости, изматывающего сирийскую армию; это и регулярные вылазки «Ахрар аш-Шам», радикальных ветвей FSA и других группировок против российских и сирийских военных объектов в Тартусе и Латакии. Допущение американцев в Африн может стать очень неприятным стратегическим просчётом сирийской и российской сторон.Между тем, время на раздумья всё же ещё имеется, ведь пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг дал Тиллерсону чёткий ответ, что Анкара продолжит противостояние с YPG (без всяких «зон безопасности») до тех пор, пока не прекратится военная поддержка «Сирийских демократических сил» на основной территории Рожавы. Наиболее разумным и внезапным как для Анкары, так и для Вашингтона решением могло бы стать введение подразделений регулярной сирийской армии в Африн под прикрытием российских средств ПВО. Уж это раз и навсегда поставило бы жирную точку в хитросплетениях имперских планов США и Турции по делёжке северо-западных территорий Сирии.