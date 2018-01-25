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Ежегодно 25 января в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День штурмана Военно-морского флота Российской Федерации. Это профессиональный праздник всех российских военнослужащих, чья деятельность непосредственно связана с прокладкой курса кораблей, судов и авиации ВМФ России, а также контролем за исправной работой навигационных приборов и исчислением перемещений. Иногда данный праздник называют также Днем навигатора.Интересным представляется тот факт, что еще сравнительно недавно День штурмана ВМФ отмечался в нашей стране два раза в год. Для празднования были выбраны даты весеннего (20-21 марта) и осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно было легко без использования специальных инструментов и приборов определить стороны света – Солнце всходило строго на востоке, а заходило, соответственно, на западе. Такая практика существовала вплоть до 1997 года. Изменения в дату празднования внес занимавший в то время пост Главнокомандующего ВМФ РФ адмирал флота Феликс Николаевич Громов, соответствующий приказ «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» он подписал 15 июля 1996 года. В соответствии с приказом День штурмана Военно-морского флота Российской Федерации следовало отмечать 25 января.Стоит отметить, что дата празднования была выбрана неслучайно. Именно в этот день 25 января 1701 года Пётр I издал Указ, в котором, в частности, отмечалось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для реализации воли царя в стране была образована «Школа математических и навигацких наук», располагалось новое учебное заведение в Москве, в Сухаревской башне. Этот день сегодня справедливо считается официально датой основания штурманской службы российского флота.Само словом штурман пришло к нам из Голландии (stuurman, от stuur — «руль» и man — «человек»). Буквально его можно было бы перевести, как человек за рулем. Данное определение достаточно точно отражает смысл данной профессии. При этом и несколько веков назад, и сегодня на штурмане лежит огромная ответственность, так как в море корабль всегда может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Конечно, современное оборудование значительно упростило работу штурманов, но от них все еще требуется умение выполнять свою работу без современной электронной техники, которая может выйти из строя по различным причинам.Пётр I заложивший основы российского флота прекрасно отдавал себе отчет в важности штурманской службы. При этом обязанности штурмана и подштурмана корабля были документально определены в 1720 году, они содержались в первом для России Морском уставе. На корабле в зависимости от его вооружения (количества орудий) необходимо было иметь 1-2 штурмана, у которых в подчинении находилось по 1-2 подштурмана. К примеру, на линейных кораблях с 50-90 орудиями по штату полагалось иметь двух штурманов и двух подштурманов, при наличии 32 орудий – по 1 штурману и 2 подштурмана, 14-16 орудий – по 1 штурману и 1 подштурману. При этом на тот момент времени должность штурмана на флоте стояла по старшинству между шкипером и боцманом. По вопросам кораблевождения штурман подчинялся непосредственно командиру корабля.Штурманы обязаны были получать необходимые припасы по штурманской части (компасы, магниты для намагничивания компасных стрелок, лоты, песочные часы и др.). На линейном корабле в те годы полагалось иметь сразу 8 магнитных компасов и до 10 песочных часов разной продолжительности: от полминуты до получаса, включительно. При завершении кампании штурманы докладывали капитану о расходовании припасов, после чего сдавали остатки на склады (в магазины). При этом штурманы должны были иметь свои личные атласы морских навигационных карт, навигационные пособия и инструменты (квадранты, градштоки, ноктуралы, циркули и др.). Также штурманы обязаны были содержать в порядке компасы, периодически заниматься их проверкой, следить за песочными часами.Непосредственно перед морским походом в обязанности штурману вменялось осматривать руль. В море штурманы отвечали за аналитические расчеты, записывая в свой журнал курс, дрейф корабля, пройденное кораблем расстояние, склонение компаса, течение моря, ветер и множество другой информации. При совершении плавания вблизи побережья штурманы обязаны были его изучать, нанося на карты все незнакомые мели, скалы и крупные камни. При постановке судна на якорь они занимались контролем времени его бросания в зависимости от дрейфа, а после постановки на якорь следили за перемещениями корабля.В свое время многие известные российские флотоводцы начинали свою воинскую карьеру именно с должности штурмана корабля. Среди них были адмиралы, которые заложили основу современного флота нашей страны, такие как С. Горшков, В. Михайлин, А. Михайловский и многие другие. В истории великих географических открытий имена штурманов стояли в одном ряду с именами командиров кораблей. К примеру, в одном только Приморском крае именами штурманов российского флота были названы 64 мыса, 12 остров, 9 бухт и 3 полуострова, таким образом, их имена были увековечены для истории.С момента появления в России флота прошло уже более трехсот лет, с тех пор судостроение, наука и морское дело проделали огромный путь, но труд штурмана по-прежнему востребован и почитаем на флоте. По словам главного штурмана ВМФ Российской Федерации контр-адмирала Эдуарда Луйка, штурманская специальность, которая появилась в нашей стране одновременно с появлением первых военных кораблей, в наши дни в высшей степени востребована, эту специальность можно назвать одной из главных морских специальностей в ВМФ России. Адмирал подчеркивает, что без штурмана и в наше время невозможно представить себе ни движение корабля, ни его действия по применению имеющихся на борту штатных систем вооружения. В условиях, когда российские боевые корабли и подлодки снова решают ответственные задачи военно-морского присутствия в Мировом океане, роль и ответственность, которая ложиться на плечи флотских штурманов, только увеличивается.По данным на 2017 год штурманская служба Военно-морского флота России насчитывала порядка 3000 специалистов, порядка 1000 из них – это офицеры. Также это более 200 человек профессорско-преподавательского состава различных российских военно-морских учебных заведений. Порядка 50 из них имеют ученую степень, а более 30 преподавателей – ученое звание. Сегодня к штурманской службе ВМФ России относится более 10 учебных подразделений, основными из которых можно назвать кафедры штурманской службы ВМФ в Военно-морской академии, кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях, расположенных в Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининграде и во Владивостоке, а также в учебных центрах ВМФ России. В распоряжении штурманской службы российского флота сегодня находятся как специальные тренажеры для морской подготовки будущих штурманов, так и современные учебные лаборатории. Также для морской подготовки штурманов активно используются несколько учебных кораблей и порядка 10 учебных катеров.При этом престиж и востребованность штурманской профессии по-прежнему велики. Это подтверждается и достаточно высоким конкурсом при поступлении на учебу. Так в 2016 году конкурс в российские военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность составлял 3,5 человека на место. Российский флот заинтересован в качественном отборе кандидатов для поступления на первый курс на штурманскую специальность. От качества отбора и подготовки будущих штурманов напрямую зависит успешное выполнение боевыми кораблями и судами обеспечения ВМФ России поставленных задач, без различных происшествий и навигационных аварий, которые в море могут иметь самые печальные последствия и для корабля, и для его команды.«Подготовка штурманов для ВМФ Российской Федерации учитывает сегодня и активный процесс обновления флота в рамках Государственной кораблестроительной программы, получения в состав флота новых надводных и подводных кораблей нового поколения, оснащения военно-морского флота новыми вооружениями, современными навигационными системами и комплексами. Перед кораблями российского флота все чаще ставятся ответственные задачи, которые напрямую связаны с действиями в составе разнородных, межвидовых и однородных по составу группировок. Все это требует от специалистов штурманских служб всех российских флотов и Каспийской флотилии еще более высокого уровня профессиональной и практической подготовки», – отмечает контр-адмирал Эдуард Луйк. По его словам, навигационное обеспечение выполнения поставленных задач в море приобретает в наши дни еще большее значение, так как российские корабли все чаще появляются в различных районах Мирового океана, зачастую еще малоизученных.25 января коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех штурманов ВМФ России и ветеранов штурманской службы с их профессиональным праздником. День штурмана ВМФ России – это праздник всех людей, кто по долгу своей службы исполнял или продолжает исполнять очень важные задачи по обеспечению навигационной безопасности плавания надводных кораблей и подлодок, а также различных судов обеспечения российского флота в самых разных регионах нашей планеты – от жарких тропиков до ледяных арктических широт.