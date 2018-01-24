Земан прокомментировал заявления оппонента о "вмешательстве спецслужб РФ" в чешские выборы

Они также пытаются влиять на президентские выборы.

Ваши заявления сбивают общественность с толку. Служба безопасности и информации ранее официально заявила, что ваше заявление является ложью. Если бы российские спецслужбы вмешивались, то, скорее всего, они продвигали бы коммунистов, но коммунисты (в ходе парламентских выборов) провалились.

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал заявление своего соперника по второму туру президентских выборов Йиржи Драгоша. Драгош, который ранее возглавлял Чешскую академию наук, заявил, что «у него есть данные о вмешательстве в выборы в Чехии российских спецслужб».Драгош утверждает, что российские спецслужбы якобы вмешались в проведение парламентских выборов в ЧР осенью 2017 года.Другош:Земан, выслушав своего оппонента в ходе дебатов, заявил, что если бы российские спецслужбы вмешались в чешские выборы, то, вероятно, г-н Драгош вряд ли бы прошёл дальше участия в первом туре. При этом действующий президент добавил, что кандидат Драгош своим заявление оскорбляет миллионы чешских избирателей, пытаясь объявить их толпой, которой манипулируют спецслужбы иностранного государства.Милош Земан:Второй тур президентских выборов состоится в Чехии 27 января.