09:32 24 января

Земан прокомментировал заявления оппонента о "вмешательстве спецслужб РФ" в чешские выборы

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал заявление своего соперника по второму туру президентских выборов Йиржи Драгоша. Драгош, который ранее возглавлял Чешскую академию наук, заявил, что «у него есть данные о вмешательстве в выборы в Чехии российских спецслужб».

Драгош утверждает, что российские спецслужбы якобы вмешались в проведение парламентских выборов в ЧР осенью 2017 года.

Другош:
Они также пытаются влиять на президентские выборы.



Земан, выслушав своего оппонента в ходе дебатов, заявил, что если бы российские спецслужбы вмешались в чешские выборы, то, вероятно, г-н Драгош вряд ли бы прошёл дальше участия в первом туре. При этом действующий президент добавил, что кандидат Драгош своим заявление оскорбляет миллионы чешских избирателей, пытаясь объявить их толпой, которой манипулируют спецслужбы иностранного государства.

Земан прокомментировал заявления оппонента о "вмешательстве спецслужб РФ" в чешские выборы


Милош Земан:
Ваши заявления сбивают общественность с толку. Служба безопасности и информации ранее официально заявила, что ваше заявление является ложью. Если бы российские спецслужбы вмешивались, то, скорее всего, они продвигали бы коммунистов, но коммунисты (в ходе парламентских выборов) провалились.


Второй тур президентских выборов состоится в Чехии 27 января.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. andrewkor Сегодня, 05:44
    Паранойя,да и только,лечится ледорубом!
    andrewkor
    1. сибиралт Сегодня, 06:03
      Пошла заразная тенденция провалившихся на выборах кандидатов в президенты в этом обвинять Россию. Но все - то знают что мешает плохому танцоруlaughing
      сибиралт
      1. Reptiloid Сегодня, 06:06
        Есть сведения!!!
        Но они----секретные!!!!!!
        Reptiloid
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:18
      Уже вошло в моду обвинять Россию во вмешательство в выборы .
      Spartanez300
  2. verner1967 Сегодня, 05:46
    При этом действующий президент добавил, что кандидат Драгош своим заявление оскорбляет миллионы польских избирателей,
    так я не понял, там русские спецслужбы замешаны или польские избиратели? Или это господин Земан с бодуна?
    verner1967
    1. Быков. Сегодня, 05:53
      Цитата: verner1967
      При этом действующий президент добавил, что кандидат Драгош своим заявление оскорбляет миллионы польских избирателей,
      так я не понял, там русские спецслужбы замешаны или польские избиратели? Или это господин Земан с бодуна?

      и при чём там ПОЛЬСКИЕ избиратели?
      Быков.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:51
    .
    Если бы российские спецслужбы вмешивались, то, скорее всего, они продвигали бы коммунистов, но коммунисты (в ходе парламентских выборов) провалились.

    smile Ерунда...
    на месте российских спецслужб я как раз бы использовал таких как Йиржи ДРАГОШ ...как троянского коня.

    Внедряешь агента с железной легендой используя русофобскую риторику и вуаля СЕЗАМ ОТКРОЙСЯ.
    Нет ничего приятнее потом сидеть на шее глупого обывателя и помыкать им используя его страхи и предрассудки.
    Политики такие же обычные люди как и мы все...так же подвержены в разной степени всеми человеческими пороками и недостатками...спецслужбы используют их на полную катушку.
    Тут главное не зарваться как это часто происходит ...примеров провала агентов по чисто человеческим причинам полно ...как например в США... у кого счет в банке слишком сильно разбух ... кто-то жене ляпнул лишнее...кто то купил ценную вещь не по средствам и т.д.
    Тот же ЛЕХА
  4. Геркулесыч Сегодня, 05:57
    Тогда , Драгошу вообще следовало бы помолчать, чтобы сойти за умного! fool Ибо получается, что именно наши спецслужбы помогли ему выиграть в первом туре выборов, а он их" спалил " и заодно сам "спалился " расписавшись в собственной глупости!
    Геркулесыч
  5. ИмПерц Сегодня, 06:06
    Нравится мне Земан. Уже не в первый раз он уделывает соперника грамотной аргументацией. Помню на заседании ПАСЕ он красиво отделал потомков шумеров.
    ИмПерц
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    «у него есть данные о вмешательстве в выборы в Чехии российских спецслужб»
    Оппонент президента решил оседлать, как он думал, проверенного западом конька, но... А если откровенно, то русофобия, как чума распространяется по западным странам и надеюсь, что скоро начнет реально косить зараженных.
    rotmistr60
  7. kush62 Сегодня, 06:44
    В запасе есть ещё один конёк. Возможно лет 50, а то и 60 господин Земан приставал к какой-то красавице. Ах негодник и шалун. Таких не берут в президенты!!! laughing
    kush62
    1. Zlat070 Сегодня, 08:32
      Ага! Вот если бы к красавцу приставал, то "нормальный", толерантный кандидат!
      Zlat070
  8. лысова Сегодня, 07:19
    Хорошо хоть племена Амазонки, при выборе вождя, такую глупость не несут - порядочные народы.
    лысова
    1. BerBer Сегодня, 08:53
      У них просто СМИ примитивные. На там-тамах такой бред тяжело прередавать. laughing
      BerBer
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