09:35 24 января

Задержаны двое соучастников нападения на школу в Улан-Удэ

В Республике Бурятия правоохранительные органы произвели задержание двоих соучастников нападения на школу в Улан-Удэ. Напомним, что нападение на учебное заведение (школу №5 микрорайона Сосновый Бор) было совершено учащимся этой же школы 19 января. Школьник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учителя и учащихся 7-го класса. В итоге ранения и травмы получили семь человек, включая учителя и самого нападавшего.

Пресс-служба Следственного комитета РФ приводит комментарий по поводу задержания в рамках ранее возбужденного уголовного дела:
После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений.

Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.


Расследование по уголовному делу продолжается.


Задержаны двое соучастников нападения на школу в Улан-Удэ


Известно о том, что в Улан-Удэ работает комиссия аппарата детского омбудсмена Анны Кузнецовой, пытающаяся разобраться в мотивах произошедшего.

Использованы фотографии: СК РФ
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vladimirvn Сегодня, 06:00
    Хотелось воровской романтики? Жрите, не подавитесь? В отхожее место их, зубными щетками, глянец наводить.
    vladimirvn
    1. сибиралт Сегодня, 06:16
      Есть три степени слабоумия (медицинские). Но ни один из них нельзя употреблять на этом форуме, по русски тоже низзяя, хотя бы и литературно. В общем, мозги у пацанов больные. winked Пройдут экспертизу и в психушку на лечение.
      сибиралт
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:33
      Посадить по полной не взирая на возраст .
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:01
    Хорошо,молодцы! А дальше что -другой регион, и другой город где повторится все тоже самое? Менять нужно в корне всю систему! А это так, пшик! Завтра подобное произойдет в нескольких городах России, а мы опять будем искать стрелочника!
    Геркулесыч
    1. verner1967 Сегодня, 08:03
      Цитата: Геркулесыч
      Менять нужно в корне всю систему!

      Уточните, пожалуйста, какую систему или систему чего?
      verner1967
      1. Mestny Сегодня, 09:21
        Вот-вот. Именно.
        Как правило меняльщики системы, переходя к описанию конкретных действий немедленно организуют детский цирк с гусями и поросями.
        Mestny
    2. Балу Сегодня, 08:19
      Цитата: Геркулесыч
      Хорошо,молодцы! А дальше что -другой регион, и другой город где повторится все тоже самое? Менять нужно в корне всю систему! А это так, пшик! Завтра подобное произойдет в нескольких городах России, а мы опять будем искать стрелочника!


      Далек от таких тем, но в первую очередь пришла мысль о маляве АУЕ. Не знаю почему. Криминалитету нужны такие-тупые, неграмотные исполнители.
      Балу
    3. Irokez Сегодня, 08:41
      Цитата: Геркулесыч
      Завтра подобное произойдет в нескольких городах России, а мы опять будем искать стрелочника!

      Великое дело интернет и информационный век. Раньше про проблемы в школах мало кто знал из населения (ну кроме как в той школе где учился дитятко), а щас всё разносят по просторам инета.
      И в СССР было столько же случаев всяких немыслимых актов и вандализма и драк и всего другого. Они же дети и особенно в переходный возраст 12-16 лет мозг переформатируется и у некоторых просто крыша едет, а потом снова на ручник становится. Кстати самые жестокие и безбашенные - это дети у которых ещё не сложилось мировоззрение и принципы "плохо - хорошо" они ещё в поиске. Трудных подростков всегда было много и в СССР их из школы в школу пихали, а потом в спецшколы для трудных подростков, но они были всегда.
      Всем учителям просто памятники ставить надо за то в каких вредных психологических условиях они работают и молоко за вредность давать.
      Irokez
  3. andrewkor Сегодня, 06:01
    Помню ещё в детстве особенно вредной старушенции ,гоняла нас,пацанов,почем зря,мечтали ей в окно дымовуху от клопов, продавались в аптеках,забросить ,да так и не решились, тормоза какие ни какие присутствовали, а потом и подросли и успокоились на её счёт.
    andrewkor
    1. verner1967 Сегодня, 08:06
      Цитата: andrewkor
      тормоза какие ни какие присутствовали,

      Так тормоза эти висели дома в шкафу, в виде отцовского ремня. А сейчас родители отстранились от воспитания своих отпрысков, всё надеются, что кто то другой их воспитает. Вон тут один даже систему какую то собирается менять.
      verner1967
      1. Балу Сегодня, 08:22
        Цитата: verner1967
        Так тормоза эти висели дома в шкафу, в виде отцовского ремня.

        В моем детстве такого тормоза не было.Просто некогда было заниматься глупостями. Кружки, библиотека, тренировки.
        А сейчас родители отстранились от воспитания своих отпрысков, всё надеются, что кто то другой их воспитает.
        У них телевизор и гаджеты. А детям нужно общение, совместные переживания, положительные эмоции.
        Балу
  4. ИмПерц Сегодня, 06:02
    Разные есть мнения по этому поводу. Кто-то считает. что это результат пропаганды неких "гуру" в соцсетях. Кто-то думает, что это отсутствие карательной психиатрии. Я считаю, что это связано с тем, что мы живём в эпоху активно рекламируемого потребления.
    Потребительское отношение к воспитанию подрастающего поколения привело к тому, что родители часто отказываются участвовать в воспитании детей. Мол это в детском садике, в школе, в институте должны делать. И если раньше был партком, местком, которые могли взять нерадивых родителей в оборот, сейчас такого нет.
    И конечно изменилось отношение к педагогам. Если раньше это были арбитры, жрецы и маги, то теперь это просто обслуживающий персонал, которому платят зарплату из своих налогов.
    Типичная ситуация. Родители нагло заявляют педагогу, что учить - воспитывать это его обязанность, так как они ему зарплату платят. Но стоит ребёнка поставить на место, тут же начинают возмущаться тем, что дитятко обидели. Как посмели?
    ИмПерц
    1. Вежливый Лось Сегодня, 07:05
      Цитата: ИмПерц
      И конечно изменилось отношение к педагогам. Если раньше это были арбитры, жрецы и маги, то теперь это просто обслуживающий персонал

      Полностью согласен. Раньше были хоть какие-то "тормоза". Исключение из школы вообще ставило крест на биографии. А сейчас - попробуй исключи де-била или отморозка, скорее самого уволят. И посадить его нельзя, т.к. малолетний. Зато защитников прав несовершеннолетних и всяких там ювенальных деятелей - как собак нерезаных.
      Вежливый Лось
      1. ghby Сегодня, 09:07
        Цитата: Вежливый Лось
        А сейчас - попробуй исключи де-била или отморозка, скорее самого уволят. И посадить его нельзя, т.к. малолетний. Зато защитников прав несовершеннолетних и всяких там ювенальных деятелей - как собак нерезаных.

        Блин, защитнички прав, несовершеннолетние как правило особо циничны и жестоки в своих проступках и преступлениях, тормозов нету от природы. Их только воспитание останавливало -ремнем, ремнем по заднице. В моем окружении все за шалости получали, и ничего нормальными людьми выросли. А дети вырастающие во вседозволенности, без реальной реакции родителей, на их залеты, имеют большие риски преступить черту, отделяющую их от преступления, за которым будет уже тюрьма. Они тупо не понимают что так нельзя, им же всего все было можно и родители их поддерживали во всех их косяках.
        ghby
    2. verner1967 Сегодня, 08:08
      Цитата: ИмПерц
      Типичная ситуация. Родители нагло заявляют педагогу, что учить - воспитывать это его обязанность, так как они ему зарплату платят. Но стоит ребёнка поставить на место, тут же начинают возмущаться тем, что дитятко обидели. Как посмели?

      Полностью согласен! Прям, с языка сняли
      verner1967
  5. tchoni Сегодня, 06:15
    Ни слова о мотивах пиеступления. Так же как и по анологичному случаю в Перьми.
    tchoni
  6. Victor_B Сегодня, 06:24
    Не, не хватает нашим крутости американских!
    Вот ежели бы короткоствол ему в руки - совсем иной бы результат был.
    СВОБОДУ СВОБОДНОМУ ОБРАЩЕНИЮ КОРОТКОСТВОЛА В РОССИИ!!!!!!!!!
    Ну не хватает оснащения нашим малолетним преступникам. Много-ли ножичком кухонным наделаешь? Настоящий ножик, типа боевой, как в роликах о ножевом бое, тоже школоте не доступен... Пичалька...
    Но правильная социальная ориентация (она же мотивация) вместо самоубивства на убивство себе подобного это и есть напряженная работа наших врагов.
    Будь бдителен! Госдеп не дремлет! Враг нынче не только подслушивает, но и подглядывает!
    И поддакивает!
    И подначиватет!
    Ну, а ежели серьезно, то молодежь легко "на слабО" реально можно взять. Мозга-то еще настоящего нету.
    А вот доступ к мозгу - есть!
    Victor_B
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:28
      СВОБОДУ СВОБОДНОМУ ОБРАЩЕНИЮ КОРОТКОСТВОЛА В РОССИИ!!!!!!!!!


      Да да ...вас будут убивать ножами, топорами,кирпичами а вы убийцам будете кричать также ...Я против короткоствола ...я против оружия...я против насилия...самим то не смешно.

      Скажите как простому гражданину защититься от нападения убийц и самому не сесть в тюрьму при этом.
      Тот же ЛЕХА
      1. Victor_B Сегодня, 08:03
        Да-да!
        И еще свободное скрытное ношение оного.
        Иначе вся прелесть коту под хвост!
        Вот в канадщине не сложно лицензию получить. И владеть. Только вот с поносить в кармане... как бы это сказать... вредно, в общем.
        Вы у своей жены ножницы маникюрные складные видели? Именно складные такие, когда лезвия в колечки прячутся. Если у Вас (или жены) это в кармане окажется, то это скрытное ношение холодного оружия. Низзя, ну просто очень-очень! А вот то, что у нас холодное оружие - здоровенный тесак, можно! В автобусе. Но только при условии, что открыто поверх одежды.
        А оружием владей, но дома. На посрелушки или в тир или на природу. Оружие только в спецящике!
        Victor_B
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:07
          А оружием владей, но дома. На посрелушки или в тир или на природу. Оружие только в спецящике!


          Не в оружии дело...а в том что вы не имеете права наносить бандитам увечья защищаясь...не дай БОГ промахнетесь отбивая удар ножа шизанутого подростка и выбьете ему глаз сядете в тюрьму вы а не подросток...вот в чем маразм нашей системы правосудия.
          Отвечает за последствия тот кто защищается а не тот кто нападает...это несправедливо в принципе.
          Тот же ЛЕХА
          1. Victor_B Сегодня, 08:13
            не дай БОГ промахнетесь отбивая удар ножа шизанутого подростка и выбьете ему глаз сядете в тюрьму вы а не подросток...вот в чем маразм нашей системы правосудия
            Это Вы про англо-саксонские законы написали.
            Попробуйте в Канаде негру с ножиком в глаз заехать и в ментовку оттащить!
            Ага! Вы во всем и виноваты будете! Напал на мирное животное и глаз подбил!
            Victor_B
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:15
              Ага! Вы во всем и виноваты будете! Напал на мирное животное и глаз подбил!


              Значит мы находимся в одинаковом положении жертвыsmile хоть какое то утешение.
              Тот же ЛЕХА
              1. Victor_B Сегодня, 08:20
                Значит мы находимся в одинаковом положении жертвы

                Ага! Щас!
                Ножик-то Ваш (доказывай что нет), глаз подбит,
                А еще он весь радужный и живет в Торонто на улице Церковной (в самом центре).
                А там их...
                (голосом Бэрримора) п...! Сэр!
                Victor_B
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:24
                  А там их...


                  В Торонто не был к сожалению а вот с нашими Новосибирсками наркоманами и алкоголиками сталкивался регулярно ...совершенно неадекватные люди и приходится держать ухо востро чтобы нож в спину не воткнули.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. Victor_B Сегодня, 08:32
                    Да здесь в центре города, в самом-самом, бомжей и попрошаек больше, чем у нас в "святые девяностые", а марихуану со дня на день легализуют.
                    Victor_B
  7. Витас Сегодня, 06:24
    Омбудсмен приехал, что бы дитятков сильно не судили?
    Витас
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:31
      Лучше бы он к покалеченным детям приехал и помог им пережить весь этот ужас.
      Тот же ЛЕХА
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:31
    В поле ветер, в ж... дым. Хорошо быть молодым... Раньше о таких говорили - клей нюхают. Агрессивные дебилоиды. Такие были всегда. И будут, вероятно. Обычно их поведение следует за модой... Потому и возникают эдакие "эпидемии" - информация распространяется мгновенно, а ранее - только слухи - СМИ о таких случаях не писали...
    Горный стрелок
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Если бы в той же Бурятии были всего эти три моральных у.рода, то можно было бы сказать спасибо правоохранительным органам и успокоиться. Но сколько таких по стране, а дурной пример всегда заразителен. Вот и думай, что делать и как быть.
    rotmistr60
    1. 9PA Сегодня, 09:14
      Обвиняемый поклонник KMFDM колумбай, не скрывал нацистикх взглядов, отчим майор ВДВ.
      9PA
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:23
    Онижедети! Необходимо минобразу выступить с инициативой о прекращении травли замешанных в этом детей! По крайней мере на Украине так и сделали!
    andrej-shironov
Картина дня