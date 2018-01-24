Задержаны двое соучастников нападения на школу в Улан-Удэ

После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений.



Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование по уголовному делу продолжается.

В Республике Бурятия правоохранительные органы произвели задержание двоих соучастников нападения на школу в Улан-Удэ. Напомним, что нападение на учебное заведение (школу №5 микрорайона Сосновый Бор) было совершено учащимся этой же школы 19 января. Школьник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учителя и учащихся 7-го класса. В итоге ранения и травмы получили семь человек, включая учителя и самого нападавшего.Пресс-служба Следственного комитета РФ приводит комментарий по поводу задержания в рамках ранее возбужденного уголовного дела:Известно о том, что в Улан-Удэ работает комиссия аппарата детского омбудсмена Анны Кузнецовой, пытающаяся разобраться в мотивах произошедшего.