Владимир Шаинский — яркий символ советской эпохи

На днях страна простилась с одним из ярких людей — символов советской эпохи: композитором Владимиром Яковлевичем Шаинским. После долгих согласований церемония прощания с ним состоялась 22 января в Московском доме композиторов. Похоронен композитор на Троекуровском кладбище.Быть может, это событие осталось незамеченным на нашем сайте по той причине, что Шаинский считается, прежде всего, автором детских песен. Но, во-первых, его песни сыграли огромную роль в деле формирования личностей советских людей, воспитания подрастающего поколения, - а это уже немало значит для страны. Для многих людей с детской любви к этим милым и добрым мультфильмам, в которых звучали песни Шаинского, начинается любовь к Родине. Во-вторых, он был человеком своей Эпохи — великой Эпохи, когда наша страна не только имела колоссальный авторитет в мире, но и могла создавать, без преувеличения, великие произведения для детей. Можно с сожалением констатировать факт, что после развала СССР слишком мало высококачественных мультфильмов, художественных фильмов, настоящих детских песен, которые бы знали все ребятишки.А в-третьих, Шаинский писал не только детские песни, хотя многие СМИ отметили, прежде всего, эту сторону его творчества. Он также сочинил музыку к такой широко известной песне, как «Идет солдат по городу» на стихи Михаила Танича. А взять песню «Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди» (слова В.Харитонова)… Разве не легче служить солдату в армии, если он уверен, что любимая его дождется? При всей веселости и лиричности, эти песни поднимали моральный дух защитников советской земли.«Если мы войну забудем»… Стихи Роберта Рождественского, музыка Владимира Шаинского. Известная, пророческая песня о том, что память о войне нужна всей Земле… К сожалению, после гибели СССР все чаще и чаще наносятся удары по самому святому — по этой исторической памяти. Может, от того и льется столько крови в разных уголках земного шара?Есть у композитора и не столь известные песни, но очень сильные. Например, «Аджимушкай», написанная на слова В.Дубровина. Она повествует о героях-керчанах, которые в годы Великой Отечественной войны укрывались в Аджимушкайских каменоломнях и оттуда вели беспощадную борьбу, наносили чувствительные удары по оккупантам. «Держись, ты не сражен, Аджимушкай, подземный гарнизон»…Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Когда мальчику было 11 лет, он начал заниматься в музыкальной школе при Киевской консерватории — своим музыкальным инструментом он избрал скрипку. К сожалению, началась война, которая перевернула жизнь семейства и прервала учебу. Володя вместе с семьей эвакуировался в Ташкент. Там ему удалось продолжить занятия в Ташкентской консерватории. В 1943 году он был призван в армию. Служил связистом, параллельно начал сочинять музыку.После окончания войны Шаинский уехал в Москву, где поступил в консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет. Работал в оркестре Леонида Утесова, преподавал в музыкальной школе. В 1962 году поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории имени Гаджибекова. Затем снова уехал в Москву.Свой путь композитора Шаинский начинал с классической музыки — создал симфонию и струнный квартет. Но вскоре он нашел себя совершенно в другом жанре — в жанре песни. Особенно — детской. А также — в музыке к фильмам и к мультфильмам: «Школьный вальс», «Аз, Буки, Веди», «Крошка енот», «Трям! Здравствуйте», «Анискин и Фантомас», «Чебурашка», «Шапокляк» и многие другие. Среди его творчества — также детская опера «Трое против Марабука».После развала Советского Союза талант композитора оказался, увы, не слишком востребованным. Как и таланты многих других творческих людей. В 2000 году Шаинский эмигрировал в Израиль, затем переехал в США. Несмотря на это, он остается нашим, советским, русским композитором, выдающимся сыном своей Родины. Автором таких песен, как «Чунга-Чанга» и «Крейсер Аврора», «Голубой вагон» и «Вместе весело шагать», «Песенка крокодила Гены» и «Травы, травы», «Дружба — Фройндшафт» и «Идут по БАМу поезда». В этих песнях отражена наша Эпоха, важный период жизни нашей страны, веселье детства и переживания юности…Скончался Владимир Шаинский 25 декабря 2017 года после тяжелой болезни. И, хотя это случилось на чужбине (в США) — очень правильно, что свой последний приют этот человек нашел в Москве.