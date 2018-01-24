21:37 24 января

Владимир Шаинский — яркий символ советской эпохи

На днях страна простилась с одним из ярких людей — символов советской эпохи: композитором Владимиром Яковлевичем Шаинским. После долгих согласований церемония прощания с ним состоялась 22 января в Московском доме композиторов. Похоронен композитор на Троекуровском кладбище.



Быть может, это событие осталось незамеченным на нашем сайте по той причине, что Шаинский считается, прежде всего, автором детских песен. Но, во-первых, его песни сыграли огромную роль в деле формирования личностей советских людей, воспитания подрастающего поколения, - а это уже немало значит для страны. Для многих людей с детской любви к этим милым и добрым мультфильмам, в которых звучали песни Шаинского, начинается любовь к Родине. Во-вторых, он был человеком своей Эпохи — великой Эпохи, когда наша страна не только имела колоссальный авторитет в мире, но и могла создавать, без преувеличения, великие произведения для детей. Можно с сожалением констатировать факт, что после развала СССР слишком мало высококачественных мультфильмов, художественных фильмов, настоящих детских песен, которые бы знали все ребятишки.


А в-третьих, Шаинский писал не только детские песни, хотя многие СМИ отметили, прежде всего, эту сторону его творчества. Он также сочинил музыку к такой широко известной песне, как «Идет солдат по городу» на стихи Михаила Танича. А взять песню «Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди» (слова В.Харитонова)… Разве не легче служить солдату в армии, если он уверен, что любимая его дождется? При всей веселости и лиричности, эти песни поднимали моральный дух защитников советской земли.

«Если мы войну забудем»… Стихи Роберта Рождественского, музыка Владимира Шаинского. Известная, пророческая песня о том, что память о войне нужна всей Земле… К сожалению, после гибели СССР все чаще и чаще наносятся удары по самому святому — по этой исторической памяти. Может, от того и льется столько крови в разных уголках земного шара?

Есть у композитора и не столь известные песни, но очень сильные. Например, «Аджимушкай», написанная на слова В.Дубровина. Она повествует о героях-керчанах, которые в годы Великой Отечественной войны укрывались в Аджимушкайских каменоломнях и оттуда вели беспощадную борьбу, наносили чувствительные удары по оккупантам. «Держись, ты не сражен, Аджимушкай, подземный гарнизон»…

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Когда мальчику было 11 лет, он начал заниматься в музыкальной школе при Киевской консерватории — своим музыкальным инструментом он избрал скрипку. К сожалению, началась война, которая перевернула жизнь семейства и прервала учебу. Володя вместе с семьей эвакуировался в Ташкент. Там ему удалось продолжить занятия в Ташкентской консерватории. В 1943 году он был призван в армию. Служил связистом, параллельно начал сочинять музыку.

После окончания войны Шаинский уехал в Москву, где поступил в консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет. Работал в оркестре Леонида Утесова, преподавал в музыкальной школе. В 1962 году поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории имени Гаджибекова. Затем снова уехал в Москву.

Свой путь композитора Шаинский начинал с классической музыки — создал симфонию и струнный квартет. Но вскоре он нашел себя совершенно в другом жанре — в жанре песни. Особенно — детской. А также — в музыке к фильмам и к мультфильмам: «Школьный вальс», «Аз, Буки, Веди», «Крошка енот», «Трям! Здравствуйте», «Анискин и Фантомас», «Чебурашка», «Шапокляк» и многие другие. Среди его творчества — также детская опера «Трое против Марабука».

После развала Советского Союза талант композитора оказался, увы, не слишком востребованным. Как и таланты многих других творческих людей. В 2000 году Шаинский эмигрировал в Израиль, затем переехал в США. Несмотря на это, он остается нашим, советским, русским композитором, выдающимся сыном своей Родины. Автором таких песен, как «Чунга-Чанга» и «Крейсер Аврора», «Голубой вагон» и «Вместе весело шагать», «Песенка крокодила Гены» и «Травы, травы», «Дружба — Фройндшафт» и «Идут по БАМу поезда». В этих песнях отражена наша Эпоха, важный период жизни нашей страны, веселье детства и переживания юности…

Скончался Владимир Шаинский 25 декабря 2017 года после тяжелой болезни. И, хотя это случилось на чужбине (в США) — очень правильно, что свой последний приют этот человек нашел в Москве.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 17

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  1. omit Сегодня, 15:30
    "В 2000 году Шаинский эмигрировал в Израиль, затем переехал в США. Несмотря на это, он остается нашим, советским, русским композитором, выдающимся сыном своей Родины."
    Как признавался композитор, многие его мелодии навеяны клезмером.Так что насчёт того , что он был русским композитором я сильно сомневаюсь.
    omit
    1. elenagromova Сегодня, 16:28
      А песни его - у нас будут жить и у нас их будут петь.
      elenagromova
      1. макс702 Сегодня, 17:03
        Мне он очень в ДМБ запомнился....
        макс702
    2. andrej-shironov Сегодня, 17:08
      Это зависть! Простая человеческая зависть что Израиль не родил такого детского композитора.
      andrej-shironov
    3. GAF Сегодня, 17:44
      Цитата: omit
      Так что насчёт того , что он был русским композитором я сильно сомневаюсь

      Надо отдать должное композитору, он и сам не скрывал этого. Достаточно набрать в Яндексе "Шаинский о русских". Кое-что найдется. Пишем одно, а в уме держим другое. Не в упрек таланту. Все мы люди - человеки. В подпитии много чего можем наговорить.
      GAF
      1. elenagromova Сегодня, 18:09
        Ну, нашла - https://wowavostok.livejournal.com/8345745.html . Заголовок, конечно, гнусный, и такую позицию по поводу смерти человека занимать нельзя.
        Да, он выступил по конкретному вопросу, как типичный еврей. Однако это же не отменяет созданного им.
        Да и покоиться захотел - в России. Несмотря ни на что... Семье, правда, пришлось из-за этого претерпеть ряд трудностей - нехорошая история получилась, почти месяц не могли похоронить...
        elenagromova
  2. andrej-shironov Сегодня, 17:07
    Владимир Яковлевич, пусть земля тебе будет пухом! Уважаю тебя за твои детские песни!
    andrej-shironov
  3. SPLV Сегодня, 17:32
    Во-вторых, он был человеком своей Эпохи

    Не могу не согласиться. Уехал из страны.
    После развала Советского Союза талант композитора оказался, увы, не слишком востребованным.

    Не мне осуждать, но... К своему сожалению, не знаю ни одного знаменитого произведения, написанного им в зарубежье.
    Возможно, там, где он проживал, была лучше медицина, но, по-моему, к творчеству это не имеет никакого отношения.
    А композитор, действительно, был выдающийся.
    SPLV
    1. elenagromova Сегодня, 17:59
      Ну, он и за рубежом не смог себя толком найти. Потому, что был человеком, воспитанным Советской эпохой - и именно в СССР проявились лучшие черты его таланта. Именно в СССР его песни полюбили и пели от мала до велика.
      А вопрос медицины, к сожалению, для него стал очень важным. Как и для Хворостовского. Только Владимир Яковлевич, к счастью, хотя бы прожил нормальное количество лет...
      elenagromova
  4. Altona Сегодня, 18:12
    Цитата: omit
    Как признавался композитор, многие его мелодии навеяны клезмером.Так что насчёт того , что он был русским композитором я сильно сомневаюсь.

    ---------------------------
    Я тоже, детские его песни не нравились особенно. Есть у него ряд неплохих песен, но "пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам" прямо отторжение вызывало. А "идет солдат по городу" нас мучали в армии. По каждому случаю заставляли петь именно это. Есть же у него "Зеленый цвет у наших трав некошенных", вполне нормальная музыка.
    Altona
    1. elenagromova Сегодня, 18:26
      Интересно, а что сейчас поют "по каждому случаю"?
      elenagromova
      1. sapporo1959 Сегодня, 19:18
        Ее родимую и поют хоть не которым вроде она как бы и не нравится.Я вот лично два года её пел в строю шагая ,да и сейчас если на грудь возьму то то же всегда готов...
        sapporo1959
  5. Altona Сегодня, 19:52
    Цитата: elenagromova
    Интересно, а что сейчас поют "по каждому случаю"?

    -----------------------------
    Судя по Youtube это Bad Romance Леди Гага.
    Altona
    1. elenagromova Сегодня, 21:16
      Пусть лучше "Идет солдат по городу" поют...
      elenagromova
  6. groks Сегодня, 20:48
    Есть легенда, что однажды Шаинский публично наехал на Каманина. Настолько проникся величием Израиля, что кричал, мол нефига там ВАШИМ летать.
    А песни хорошие. И вот когда он был настоящим?
    groks
    1. elenagromova Сегодня, 21:07
      Во-первых, это именно легенда, во-вторых, даже если и правда - что ж, теперь сосредотачиваться на этом, а не на том, что человек сделал? В-третьих - вот, никто никого не репрессировал (а то есть любители порассуждать, что свободы слова совсем не было)
      elenagromova
      1. groks Сегодня, 21:24
        Матвеев с Ахеджаковой тоже много чего сделали. А потом это всё перечеркнули в один день.
        Не сделал бы он, так сделали бы другие. После старта программы "Голос" стало понятно, что даже маленькие дети поют лучше наших "звёзд". А уж приспособить музыку к текстам детских песен.
        groks
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