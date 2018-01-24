09:30 24 января

ПАСЕ потребовала от России прекратить поддержку Донбасса

В Парламентской ассамблее Совета Европы в очередной раз обсудили «российское вмешательство в дела Украины». ПАСЕ большинством голосов присутствовавших на заседании (а присутствовали далеко не все) приняла резолюцию, которая снова ставит условия в отношении Российской Федерации.

В принятой резолюции содержатся требования к РФ о «прекращении финансовой и военной поддержке» Луганской и Донецкой народных республик. При этом резолюция никак не поясняет, на каком основании России нельзя поддерживать жителей Луганского и Донецкого регионов в материальном плане, учитывая того, что даже в Верховной раде Украины ДНР и ЛНР не были признаны «террористическими организациями».

ПАСЕ потребовала от России прекратить поддержку Донбасса



Получается, что ПАСЕ загоняет в угол самих себя, требуя прекратить гуманитарную поддержку страдающего от киевской агрессии населения. В свою очередь это говорит о том, что ПАСЕ поддерживает фактический геноцид населения Донбасса, осуществляемый киевскими властями.

Резолюция кроме того содержит требования к России по поводу отказа от признания документов тех территорий Донбасса, которые не контролируются Киевом. Также в резолюции есть и требования по Крыму. В частности, от России вновь потребовали восстановить в правах экстремистскую организацию «междлис» Чубарова и Джемилева.

Резолюцию ПАСЕ прокомментировал депутат Государственной Думы Петр Толстой. Из его заявления:
Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно.


Значит ли это, что требования к России по Донбассу Москвой рассматриваться будут?

Использованы фотографии: ПАСЕ
22

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Комментарии 59

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:50
    Слишком нагло и вызывающе ведет себя это хамло , надо тему с выходом из ПАСЕ закрыть раз и на всегда .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 07:12
      В ПАСЕ думают, что Россия после этого заплатит им взносы? fool
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:16
        Цитата: сибиралт
        В ПАСЕ думают...,
        - Что может думать эта, по существу антироссийская конторка? Для России - ничего хорошего. И чего с ней цацкаемся?
        oldseaman1957
        1. Chertt Сегодня, 07:26
          Мы хвалим Российскую дипломатию, но если посмотреть реально,у МИД РФ нет ни одного сильного, волевого решения. Обычно "выражаем озабоченность" или грозим "симметрично ответить"...Уверен и это наглое заявление ПАСЕ проглотим
          Chertt
          1. Антианглосакс Сегодня, 07:43
            Цитата: Chertt
            Уверен и это наглое заявление ПАСЕ проглотим

            Тут нет сомнений. Они бы так не борзели, если бы не знали наверняка, что имеют дела с опущенцами и терпилами, которые стерпят любые унижения и побои, лишь бы их бабло осталось целым и при них. К тому же заседать в пассе в гейропах и работать ртом, то бишь кучеряво оттопыриваться за деньги налогоплательщиков, тоже потеря невыносимая.
            Антианглосакс
          2. Ныробский Сегодня, 07:44
            Цитата: Chertt
            Мы хвалим Российскую дипломатию, но если посмотреть реально,у МИД РФ нет ни одного сильного, волевого решения. Обычно "выражаем озабоченность" или грозим "симметрично ответить"...Уверен и это наглое заявление ПАСЕ проглотим
            А как надо то? "Калибром" по ПАСЕ? Ну вот они там вякнули, бабосов им не дали, Толстой их послал, Пушков прокомментировал, - что не так?
            Ныробский
            1. Chertt Сегодня, 07:55
              Цитата: Ныробский
              А как надо то? "Калибром" по ПАСЕ?

              Надо из бессмысленных "говорилен" выйти или приостановить деятельность. Во всех случаях где возможно, подавать в суд за клевету. Вводить личные санкции против всех русофобов, и опять же подавать на них в суд. Не одного, враждебного заявления, не оставлять без ответа
              Chertt
              1. Mestny Сегодня, 09:18
                Дипломатия в любой нормальной стране как известно вообще избегает решений, вызывающих безвозвратное изменение ситуации. Такие решения ограничивают поле возможностей.
                Mestny
                1. Chertt Сегодня, 09:27
                  Цитата: Mestny
                  Дипломатия в любой нормальной стране

                  К сожалению "нормальные страны" ,бывают в нормальном мире, сей час не тот случай.
                  Цитата: Mestny
                  вообще избегает решений, вызывающих безвозвратное изменение ситуации

                  А как, в таком случае, относиться к заявлениям США, после которых начинаются войны. Такое решение можно назвать "безвозвратным" ?
                  Chertt
            2. Мих1974 Сегодня, 09:24
              А не так - сама реакция fool am . Мне всегда хочется привести в пример реакцию госдепа когда наши журналисты заикнулись об "нарушениях на выборах Буша.м" - америкас в ответ очень Жестко заветил - "это внутренне дело США и мнение других стран их не интересуют" good bully
              Во так и нам бы надо по большинству вопросов - что то вякнули в США или пассей об "нарушении демократи в России", а мы НИКАК НЕ РЕАГИРУЕМ, ну от слова совсем. А буде кто посмеет на интервью с нашими министрам или тем паче президентом вякнуть про "нарушения" - во так их Затыкать good . А еще под белы рыченьки и из зала выводить bully и акредитацию порезать, а саму СМЯ предупредить "еще газ такая выходы - зароем вообще доступ на ВСЕ интервью российких представителей". Пусть падлы "по бумажке" что то пишут.
              Уж поверьте как раз ТАМ на западе таких просто перестанут смотреть - потому что сейчас век информации и когда ты что то "от себя " балоболишь" - это ФУФЛО, а когда у тебя идет (желательно живая и реальная) картинка, то - ты на коне. good
              Мих1974
          3. Вежливый Лось Сегодня, 09:01
            Цитата: Chertt
            Мы хвалим Российскую дипломатию, но если посмотреть реально,у МИД РФ нет ни одного сильного, волевого решения.

            А мне кажется, что с нашей дипломатией все не так однозначно. Начнем с того, что рейтинг популярности в России у С.В. Лаврова соизмерим с рейтингом Шойгу и Путина. т.е. наш МИД возглавляет далеко не дилетант и бездарность. И команда у него соответствующая. Захарова и Сафранков тому пример.
            Далее: обратите внимание на то, что все выпады "наших западных партнеров", а вернее сказать ...в, в наш адрес носят явно провокационный характер. То им Крым вернуть, то компенсации за 1812г выплатить, то за сбитый "Боинг" и за Катынь покаяться. Про олимпийскую сборную я вообще говорить не хочу. Цель (по моему личному мнению) - спровоцировать нас на резкие движения и импульсивные поступки, т.к. жупел агрессивной России и кровожадного Путина, созданный ихними СМИ для всего мира, постепенно рассеивается. Чтобы подогреть антироссийскую истерию от нас ждут агрессивных действий. Мы их пытаемся избежать, чтобы не давать повода. По-моему, как-то так.
            А, по-правде говоря, мне очень хочется увидеть наш жесткий ответ, такой, чтоб до кровавых соплей, на любые поползновения в наш адрес. Чтоб за державу было не обидно... И, уверен, что я тут не один такой. И, вот поэтому мы тут на ВО комментарии пишем, а не мелькаем в новостях за спиной у Лаврова. Дипломатические войны требуют выдержки и ледяного спокойствия (хотя бы внешнего). Ибо, если замолчат дипломаты - заговорят пушки.
            Вежливый Лось
            1. Chertt Сегодня, 09:21
              Без сомнения, огромная заслуга нашей Дипломатии, это то что мы не скатились в истерию и бессмысленную агрессию. Но возникает другая угроза. Такая видимая мягкость и пассивность России, приводит к безнаказанности любых заявлений и действий "западных партнеров". К примеру (очень условно) . Если бы Российская делегация подняла максимально возможный шум вокруг "пробирки Пауэла" по статьям, Клевета, Подлог, Мошенничество ..Во всех возможных инстанциях , комитетах, подкомитетах, с привлечением всех возможных СМИ , И обязательным обращением в судебные инстанции любого уровня. Провокационных, заведомо ложных, заявлений стало бы куда меньше
              Chertt
      2. Pax tecum Сегодня, 07:30
        Кстати, из за этой "мифической" химеры - ПАСЕ (что, больше международных площадок нет, где пообщаться можно?) Медведев (м(ч)удак!) мораторий на смертную казнь продлил. Тем самым разрушил последние надежды на самоочищение общества. Хотя по таким вопросам обязаны были референдум провести! И, при Медведеве, кстати, мораторий на референдум ввели...
        Ну, это же почти все поголовно либералы-педерасты-толерасты. А Кремль туда деньги в валюте отсылает-их "авторитетное" (тьфу!) мнение покупает.
        Pax tecum
      3. Петрович-800 Сегодня, 07:52
        Держи карман шире...
        Петрович-800
      4. Beholder Сегодня, 09:19
        Нет, но это формальный предлог официально исключить Россию из ПАСЕ, насчитать штрафы и прочее...
        Beholder
    2. 210окв Сегодня, 07:13
      Это мы требуем выхода из ПАСЕ..В Кремле считают по другому...К сожалению.Неужели так им дороги все эти "ценности" и командировки?
      Цитата: Spartanez300
      Слишком нагло и вызывающе ведет себя это хамло , надо тему с выходом из ПАСЕ закрыть раз и на всегда .
      210окв
      1. амурец Сегодня, 08:58
        Цитата: 210окв
        Это мы требуем выхода из ПАСЕ..В Кремле считают по другому...К сожалению.Неужели так им дороги все эти "ценности" и командировки?

        Ещё как! Это же командировочные в инвалюте. И работа, когда заседаешь и ни за что не отвечаешь. Рот закрыл-рабочее место убрано. В общем- сплошная синекура.
        амурец
      2. BerBer Сегодня, 09:01
        ПАСЕ ничего не решает. Но это одна из площадок которая освещается мировыми СМИ. Изоляционизм нам не на руку. Полной глобализации не будет, но игнорировать этот факт не умно.
        BerBer
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    Вот поэтому нам нужно выйти из ПАСЕ! Выйти из ее" стройных рядов задолизов сша " , раз и навсегда!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
      Вот поэтому нам нужно выйти из ПАСЕ! Выйти из ее" стройных рядов задолизов сша " , раз и навсегда!


      Это слишком просто и мало что нам даст.
      Нет нужно наооборот заставить ПАСЕ изменить правила игры в нашу пользу это гораздо трудная задача и долговременная.
      Тот же ЛЕХА
      1. собаковод Сегодня, 07:22
        Плюс стопятьсот! Они и дальше будут пытаться унизить Россию, не здесь, так где-нибудь.Вон, Госдеп США заявил, что Россия несёт ответственность за химатаки в Сирии, вне зависимости, кто их совершил. Нам нужно их ломать на их территории, а не прятаться по щелям, как тараканы. Если Россия выйдет из ПАСЕ, она косвенно признает свою вину за то, а чём не повинна.
        собаковод
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:52
    Ну, и вообще, что России делать в ПАСЕ? Слушать бред "самых лучших обезьян"?
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:01
      Ну, и вообще, что России делать в ПАСЕ?


      Это площадка для дискуссий парламентариев и мы должны там иметь возможность вести свою пропаганду и убеждать колеблюющихся в нашей правоте...это трудно но это надо делать.
      Бросить все и уйти нельзя...наши враги только и ждут чтобы РОССИЯ ушла от то всюду и самоизолировалась...не надо поддаваться на их провокации...давайте все делать с холодным рассудком и горячим сердцем.
      Тот же ЛЕХА
      1. raw174 Сегодня, 07:23
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        наши враги только и ждут чтобы РОССИЯ ушла от то всюду и самоизолировалась..

        А ведь рациональное зерно в этом есть...
        raw174
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:31
        Алексей -Тот же Леха - hi и что? Сильно нас там слушают, или слышат? Какая еще дискуссия, если есть разнорядка от сша в глобальном плане игнорировать наше мнение, и делать нам гадости постоянно и повсеместно! Вы пробовали спорить с глухими? Тогда зачем нам это ПАСЕ нужно? ??Только выход из рядов этого шапито! !!
        Геркулесыч
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:38
          Какая еще дискуссия, если есть разнорядка от сша в глобальном плане игнорировать наше мнение, и делать нам гадости постоянно и повсеместно!


          Геркулесыч нам всегда пакостили и будут пакостить...
          но поймите наши враги не полуграмотные паханы а умные и умеющие просчитывать наши ходы противники.
          Очень легко они будут управлять нашим поведением если мы будем делать так как они хотят расчитывая на сиюминутную реакцию.
          Надо остыть ...набраться терпения ...надо искать решения выгодные нам... нашей стране.
          Надо работать с американскими гражданами на их площадке ...убеждать их силой аргументов...логики...в конце концов и демонстрацией военных возможностей.
          Доброе слово с револьвером в руке лучше чем просто доброе слово... smile
          Тот же ЛЕХА
      3. Pax tecum Сегодня, 07:37
        Так в чем проблема? Давайте у себя организуем мировую парламентскую площадку.
        Атмосфера сильно поменяется.
        И поверьте, поедут. Их туда деловые быстро организуют.
        Pax tecum
        1. виктор н Сегодня, 09:10
          Не пытайтесь работать за дипломатов: они должны отрабатывать свою зарплату. С них спрос. Вопросов уже много накопилось, не только по ПАСЕ, но и УКраина, прочие страны СНГ......
          виктор н
  4. svp67 Сегодня, 06:52
    Значит ли это, что требования к России по Донбассу Москвой рассматриваться будут?
    А как же. Рассмотрятся, осознаются, скомкаются и выбросятся... Так как это не требования, а "буря в пустом стакане"
    svp67
  5. vfqjh Сегодня, 06:54
    Эта ПАСЕ вообще берега путает , то деньги платите , то КПП открывайте , а что оно такое для нас лишённых голоса ? Шло бы оно лесом со своими требованиями . Давно уже пора послать их и ещё несколько организаций в сторону Эвереста !!!
    vfqjh
  6. Михаил м Сегодня, 07:00
    Насчёт требований слишком сильно сказано. Требовать может только тот, кто имеет силу. А ПАСЕ просто сотрясатели воздуха и пачкатели бумаги.
    Михаил м
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:05
      Значит Россия помогая ЛДНР гуманитарно - это агрессия ! А поставка вооружения в ВСУ - это мирная гуманитарная миссия ! У кого крыша уехала ?
      P. S. А еще этой ПАСЕ нужно заплатить !!!!
      Uncle Lee
    2. Pete Mitchell Сегодня, 08:43
      Цитата: Михаил м
      Требовать может только тот, кто имеет силу. А ПАСЕ просто сотрясатели воздуха и пачкатели бумаги.

      Правильно говорите: "хехемон" требует и пасе выполняет. А что, все как всегда: пришел на службу/работу/в офис - выполняй требования начальства, а начальство как правило чужое мнение не интересует. Всех нагнули, опутали всякими пасе, судами по правам человека, трибуналами гаагскими и т.д., и ох как хочется еще и Россию нагнуть..
      Хочется надеяться, что Россия правильно "открутит волщебное па" на чужой территории, будем поглядеть
      Pete Mitchell
  7. Livonetc Сегодня, 07:04
    Просто этот период надо пережить.
    Пасе, ООН и Олимпийский комитет везде матрасным затхлым духом пахнет.
    Выводить терпеливо и поступательно.
    Livonetc
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    Походу мир сошёл с ума. И всё это с подачки одних "не хороших людей", и это мерикатосы Ко. angry
    a.s.zzz888
    1. Дормидонт Сегодня, 07:26
      Ничто не ново под Луной. Нас пытаются уничтожить третью тысячу лет
      Дормидонт
      1. Hammerlock Сегодня, 08:40
        Цитата: Дормидонт
        Ничто не ново под Луной. Нас пытаются уничтожить третью тысячу лет

        эк тебя занесло
        Hammerlock
  9. Невский_ЗУ Сегодня, 07:06
    Значит ли это, что требования к России по Донбассу Москвой рассматриваться будут?


    Резолюцию ПАСЕ прокомментировал депутат Государственной Думы Петр Толстой: ..."(во всяком случае, в том, что касается русского Крыма)"

    Не нравится мне этот Толстой. Как вспомню его выступление в Госдуме на счет решения-размышления ехать или не ехать нашей сборной по Олимпиаде, то он словно между каплями дождя и патриотическими речами, дал тонкий намек, чтобы наша сборная ехала. Не каждый это заметил или заметили?
    Невский_ЗУ
    1. Dave36 Сегодня, 07:19
      Это нам терять нечего, а он тоже чувствует себя неплохо, есть что терять.
      Dave36
  10. samarin1969 Сегодня, 07:06
    "Значит ли это, что требования к России по Донбассу Москвой рассматриваться будут?..." - к сожалению, "не значит". Трудно вообще зачем России участие в таких структурах. Когда во время Чеченские войн нашим воинам резали глотки - Европа аплодировала. Сейчас эти "партнёры" благословляют украинский государственный террор. Даже обсуждение чего-либо с европейцами не имеет смысла и аморально по сути.
    samarin1969
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:14
      Уже писалось-"зачем": ездить депутатам в командировки, получать "суточные" и пр.
      Monster_Fat
    2. Антианглосакс Сегодня, 07:51
      Цитата: samarin1969
      Даже обсуждение чего-либо с европейцами не имеет смысла и аморально по сути.

      +100500
      Надо создать свою площадку и будет, как с нашими экономическими форумами - очередь выстраивается из желающих и америпеды в первых рядах!
      Антианглосакс
  11. Dave36 Сегодня, 07:16
    Нужно было думать,когда забирали Крым( конечно же возвращали), когда заварили Донецк и Луганск, что выписали себе проблемы на века. Думалось, что бабло победит зло, а нет, не прокатило. Точно так как с ОИ,..там сидят не глупые, более того, мы всегда доказывали им своё право на жизнь только кровью, но не хорошими манерами и дипломатией..,
    Dave36
    1. Монар Сегодня, 07:23
      Это Вы жителям Крыма расскажите. Или жителям ЛДНР.
      И ничего (от слова совсем) мы тем кто там в ПАСЕ сидит не должны.
      Монар
  12. Дормидонт Сегодня, 07:24
    Давно пора прекращать всяческие контакты с сатанистами
    Дормидонт
  13. oracul Сегодня, 07:26
    Чем -то всё происходящее напоминает мне Гулливера в стране лилипутов, когда тот во сне был повязан множеством тонких веревочек. Все депутаты, сенаторы и прочие в одночасье стали дипломатами: осторожны в выражениях, постоянные оговорки с призывами к диалогу и сотрудничеству, позиция выжидания, всё больше дающая повод противной стороне, для усиления нападок. Мы для большинства из них - враг, они для нас - партнеры, а то и друзья, не смотря на все гадости в наш адрес. Именно это и беспокоит больше всего. Не думаю, что в гражданскую войну и первые годы Великой Отечественной нам было легче. Нельзя забывать, что время, которое нам край необходимо, работает не только на нас, но и на них.
    oracul
  14. лысова Сегодня, 07:30
    Ну и наша реакция ? Есть традиционно русское напутствие в дорогу. И спокойно делать то, что считаем нужным.
    лысова
  15. Strashila Сегодня, 07:36
    ПАСЕ официально поддержала геноцид русскоговорящего на селения на Украине... чем они приравняли себя к фашистам-нацистам.
    Strashila
    1. слава1974 Сегодня, 08:36
      ПАСЕ официально поддержала геноцид русскоговорящего на селения на Украине... чем они приравняли себя к фашистам-нацистам.

      Только нужно официально объяснить это мировому сообществу. Но боюсь наш МИД на такие резкие заявления не пойдет. А стоило бы.
      слава1974
  16. rotmistr60 Сегодня, 07:45
    Им денег не дали, так они решили даже бесплатно наехать. Когда Россия платила за свое битье было конечно для ПАСЕ хорошо и комфортно, но в данном случае можно и бесплатно.
    rotmistr60
  17. Alex-a832 Сегодня, 07:45
    Будет еще всякая европейская бандитская шайка в клубе по интересам давать нам указ - поддерживать ли нам или нет русский народ на нашей исторической земле. Свою резолюцию - в трубочку и себе в известное место!
    Alex-a832
  18. sgr291158 Сегодня, 07:45
    Да что это такое, все только требуют и требуют. Куда России деваться.
    sgr291158
  19. faiver Сегодня, 07:53
    Я не поэт, скажу стихами - а не пошло б пасе мелкими шажками ... hi
    faiver
  20. Vard Сегодня, 07:54
    А кто такое это ПАСЕ... И чего они возбухают... Мы там я так понял больше не состоим... и они нам не указ...
    Vard
  21. RUSOIVAN Сегодня, 08:03
    я от ПАСюков кота завел: помогает!
    RUSOIVAN
  22. Гражданин 90 Сегодня, 08:21
    Не пора ли нашим депутатам выступить с официальным заявлением мол: "мы прекрасно видим откуда идет вся муть и почему. Не нравится что признали референдум и забрали Крым? Что ополченцев ГУМАНИТАРНО поддерживаем? Так радуйтесь, что как американцы не "потрясли" пробиркой и не разрешили сами себе ввести войска исключительно из соображений нац безопасности - наши границы рядом...

    Требования Украины вообще смешны. Я ничего не имею против людей. Я до 14го общался с ребятами из Львова и Киева, и после. Те что были адекватные - ими и остались,а нацики и раньше на Россию бузили.

    Самое забавное что Крым то по сути ИХ никогда и не был, а если бы так сложилось, что не напичкивали западную окраину СССР новейшим вооружением - им бы после развала союза еще и нечего было бы продавать и кормиться...

    п.с. А вообще пусть Европа вспомнит Осетию и Грузию. Сначала тоже по их новостям кричали что Россия напала, не разбираясь. Через несколько месяцев прочухали что обмануть никого не получится и риторика изменилась диаметрально. Много сейчас они вспоминают свое фиаско? Не получилось из России агрессора сделать как новую старую страшилку.

    п.с.2 Какого черта я переехал то?... Флажок другой... Непорядок.
    Гражданин 90
  23. нивасандер Сегодня, 08:24
    ось пускай хохлы в пасу грошики и платят
    нивасандер
  24. Мих1974 Сегодня, 09:17
    Чу, что то прозвучало в далеке и неразборчиво, да и "болт" с ним. Мы про пасе слышали - не не слышали, мы там Есть - мы там нЭт. Ну а на нЭт и суда нет. tongue good
    Мих1974
  25. rocket757 Сегодня, 09:21
    Мне кажется мы уже послали ПАСЕ в пасе!!!! Не нашли они туда дорогу, но это их проблемы!!!
    rocket757
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