ПАСЕ потребовала от России прекратить поддержку Донбасса

Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно.

В Парламентской ассамблее Совета Европы в очередной раз обсудили «российское вмешательство в дела Украины». ПАСЕ большинством голосов присутствовавших на заседании (а присутствовали далеко не все) приняла резолюцию, которая снова ставит условия в отношении Российской Федерации.В принятой резолюции содержатся требования к РФ о «прекращении финансовой и военной поддержке» Луганской и Донецкой народных республик. При этом резолюция никак не поясняет, на каком основании России нельзя поддерживать жителей Луганского и Донецкого регионов в материальном плане, учитывая того, что даже в Верховной раде Украины ДНР и ЛНР не были признаны «террористическими организациями».Получается, что ПАСЕ загоняет в угол самих себя, требуя прекратить гуманитарную поддержку страдающего от киевской агрессии населения. В свою очередь это говорит о том, что ПАСЕ поддерживает фактический геноцид населения Донбасса, осуществляемый киевскими властями.Резолюция кроме того содержит требования к России по поводу отказа от признания документов тех территорий Донбасса, которые не контролируются Киевом. Также в резолюции есть и требования по Крыму. В частности, от России вновь потребовали восстановить в правах экстремистскую организацию «междлис» Чубарова и Джемилева.Резолюцию ПАСЕ прокомментировал депутат Государственной Думы Петр Толстой. Из его заявления:Значит ли это, что требования к России по Донбассу Москвой рассматриваться будут?