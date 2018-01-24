В КПРФ прокомментировали инициативу РПЦ о переименовании "коммунистических" островов Северной Земли

Мы должны следовать путем исторической и божественной правды. География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю. Что у нас мало героев-первопроходцев, людей, которыми мы гордимся? Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что император Николай II решал, быть этой экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики.

Переименований за последние годы было очень много. Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос.