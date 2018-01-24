В КПРФ прокомментировали инициативу РПЦ о переименовании "коммунистических" островов Северной Земли
В Русской Православной церкви выступили с предложением о переименовании ряда островов в Арктике. В частности, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, являющийся руководителем патриаршего проекта «Русская Арктика», заявил о том, что «коммунистические» названия островов Северной Земли нужно изменить к дате 100-летия расстрела царской семьи. По словам священнослужителя, острова, которые были открыты в 1913 году экспедицией, направленной в Арктику Николаем Вторым, не могут носить «коммунистических» названий.
Названия островов, полученных в советское время: Пионер, Комсомолец, Большевик, остров Октябрьской Революции, остров Крупской. В момент открытия в 1913 году один из островов носил название остров Цесаревича Алексея. До 1926 года архипелаг носил имя Николая II.
РИА Новости приводит заявление Иакова:
На инициативу (которая, кстати, далеко не первая) отреагировали в КПРФ. Заместитель председателя ЦИК партии Юрий Афонин заявил о том, что считает неправильной попыткой ворошить историю, переименовывать улицы, города, острова. По словам Афонина, такой процесс сегодня может негативно сказаться на людях.
Юрий Афонин:
Названия островов, полученных в советское время: Пионер, Комсомолец, Большевик, остров Октябрьской Революции, остров Крупской. В момент открытия в 1913 году один из островов носил название остров Цесаревича Алексея. До 1926 года архипелаг носил имя Николая II.
РИА Новости приводит заявление Иакова:
Мы должны следовать путем исторической и божественной правды. География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю. Что у нас мало героев-первопроходцев, людей, которыми мы гордимся? Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что император Николай II решал, быть этой экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики.
На инициативу (которая, кстати, далеко не первая) отреагировали в КПРФ. Заместитель председателя ЦИК партии Юрий Афонин заявил о том, что считает неправильной попыткой ворошить историю, переименовывать улицы, города, острова. По словам Афонина, такой процесс сегодня может негативно сказаться на людях.
Юрий Афонин:
Переименований за последние годы было очень много. Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос.
Использованы фотографии: http://komanda-k.ru
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