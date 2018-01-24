09:36 24 января

В КПРФ прокомментировали инициативу РПЦ о переименовании "коммунистических" островов Северной Земли

В Русской Православной церкви выступили с предложением о переименовании ряда островов в Арктике. В частности, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, являющийся руководителем патриаршего проекта «Русская Арктика», заявил о том, что «коммунистические» названия островов Северной Земли нужно изменить к дате 100-летия расстрела царской семьи. По словам священнослужителя, острова, которые были открыты в 1913 году экспедицией, направленной в Арктику Николаем Вторым, не могут носить «коммунистических» названий.

Названия островов, полученных в советское время: Пионер, Комсомолец, Большевик, остров Октябрьской Революции, остров Крупской. В момент открытия в 1913 году один из островов носил название остров Цесаревича Алексея. До 1926 года архипелаг носил имя Николая II.

В КПРФ прокомментировали инициативу РПЦ о переименовании "коммунистических" островов Северной Земли



РИА Новости приводит заявление Иакова:
Мы должны следовать путем исторической и божественной правды. География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю. Что у нас мало героев-первопроходцев, людей, которыми мы гордимся? Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что император Николай II решал, быть этой экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики.


На инициативу (которая, кстати, далеко не первая) отреагировали в КПРФ. Заместитель председателя ЦИК партии Юрий Афонин заявил о том, что считает неправильной попыткой ворошить историю, переименовывать улицы, города, острова. По словам Афонина, такой процесс сегодня может негативно сказаться на людях.

Юрий Афонин:
Переименований за последние годы было очень много. Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос.

Использованы фотографии: http://komanda-k.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    Зачем рубить топором по истории, по живому? Мы же не бандерлоги!!!
    a.s.zzz888
    1. Pax tecum Сегодня, 07:07
      Как задрали уже с этой царской семьёй!
      С этими попытками "реставрации монархии" в умах. Тот еще гадюшник был.
      Люди, хорошо знающие историю, факты, причинно-следственные связи прекрасно все понимают.
      ЗАО "РПЦ" совсем обнаглела от вседозволенности. Вот кто начинает фальсификацию истории, подмену событий и понятий.
      Вот так и начинается очередной путь в помощь верховному правителю в управлении паствой (а, проще говоря - стадом).
      Pax tecum
      1. Anarchist Сегодня, 07:14
        Я хоть и человек верующий, но с негодованием отношусь к подобным инициативам церкви! У них забот наверное больше нет...? Хотя какие у них могут быть заботы... Жизнь удалась, церковь превратили в Корпорацию! Дай им волю они бы и в управление государством щупальцы запустили. Прав был Петр Великий, когда отделил церковь от государства!
        Anarchist
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:23
          Музей Арктики церковь уже прибрала к рукам, или еще нет ? А теперь и в географию полезла ! Чудны дела твои....
          Uncle Lee
          1. Anarchist Сегодня, 07:35
            Странно, что Чаплин в последнее время замолчал! Раньше постоянно лез в дела нравственности. Где нужно и где не нужно! Забыл наверное, что Христос говорил отправляя пророков по миру... "Братья мои, входя в города первыми не здороваетесь!" Может не точно, но суть именно та, что человек должен прийти к Богу, а не наоборот!
            Anarchist
            1. Тралл Сегодня, 07:45
              Пущай Поклонская лично исправляет названия во всех картах. Пусть покупает в магазинах и исправляет. Все равно в Думе ничем полезным не занимается smile
              Тралл
              1. Stas157 Сегодня, 07:54
                В Русской Православной церкви выступили с предложением о переименовании ряда островов

                Бесноватые! В 404 тоже переименовывают все Советские названия. Чем эти отличаются от тех?
                Stas157
                1. cniza Сегодня, 08:38
                  Историю нельзя стереть , а забывать , переписывать глупо и бывает преступно , перед будущими поколениями.
                  cniza
                  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:51
                    Цитата: cniza
                    Историю нельзя стереть ,

                    Еще как можно стереть. Вот этому фильму в России выдали прокатное удостоверение. Выводы делайте сами.

                    Никита Михалков: «Вы понимаете, такие фильмы просто не должны до России доходить! Люди, которые закупают такие фильмы – они не должны работать в нашей стране...
                    Аристарх Людвигович
                    1. cniza Сегодня, 08:56
                      Даже смотреть не буду , догадываюсь , что это жалкая попытка переписать историю , а стереть никому не дано.
                      cniza
                      1. РУСС Сегодня, 09:12
                        Цитата: cniza
                        Даже смотреть не буду , догадываюсь , что это жалкая попытка переписать историю , а стереть никому не дано.

                        Так это красные переписали историю ,какое отношения имею современные названия островов? Их ,что открыли пионеры в октябре 17-го?
                        РУСС
                    2. FalconD Сегодня, 09:08
                      Вы не успеваете за жизнью...этот фильм запретили...вчера ж сказали!
                      FalconD
                      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:11
                        Цитата: FalconD
                        Вы не успеваете за жизнью...этот фильм запретили...вчера ж сказали!

                        Это сейчас, когда шум поднялся, что на 75-летие Сталинградской битвы такое показывать нельзя. А прокатное удостоверение выдали ранее без проблем.
                        Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности повторения ситуации с «Матильдой» с кинолентой о Сталине, заявил, что Минкультуры России ответственно относится к выдаче прокатных удостоверений.
                        Аристарх Людвигович
                    3. РУСС Сегодня, 09:14
                      Цитата: Аристарх Людвигович
                      Еще как можно стереть. Вот этому фильму в России выдали прокатное удостоверение. Выводы делайте сами.

                      Уже отозвали прокатное удостоверение, успокойтесь.
                      РУСС
                    4. cniza Сегодня, 09:14
                      Цитата: РУСС
                      [Так это красные переписали историю ,какое отношения имею современные названия островов? Их ,что открыли пионеры в октябре 17-го?


                      Все этим грешили , не только коммунисты.
                      cniza
                2. РУСС Сегодня, 09:11
                  Цитата: Stas157
                  Бесноватые! В 404 тоже переименовывают все Советские названия. Чем эти отличаются от тех?

                  Одни бесноватые после 17-го все переименовали ,теперь необходимо вернуть исторические названия.
                  РУСС
              2. РУСС Сегодня, 09:10
                Цитата: Тралл
                Пущай Поклонская лично исправляет названия во всех картах. Пусть покупает в магазинах и исправляет. Все равно в Думе ничем полезным не занимается smile

                А она то при чем?
                РУСС
        2. Sharky Сегодня, 08:30
          Я, как человек не верующий в Бога (который описан в библии или другой книжонке, написанной лживыми людишками в разные времена), считаю, что достаточно того, что Николая и его семью канонизировали. РПЦ вправе делать всё, что хочет в своём мире. Раздавать титулы, писать иконы и т.д. Но, на этом компетенция церкви должна заканчиваться. Расширять влияние церкви нельзя, тем более правдивость той или иной религии не доказана, и всё больше появляется улик не в пользу последней. Возникает всё больше неудобных вопросов: почему динозавров не пустили на ковчег (не заслужили что ли?) и т.д. wink
          Sharky
          1. Felix99 Сегодня, 08:42
            Есть св. Николай Мокрый - покровитель моряков и есть св. Николай Кровавый - покровитель царей.
            Felix99
            1. dsk Сегодня, 09:28
              Цитата: Felix99
              покровитель царей.
              Это так его товарищ Сорос обозвал. Учите лучше матчасть (историю России), а не играйте в испорченный интернет-телефон. hi
              dsk
      2. Симаргл Сегодня, 07:18
        Активно продвигают сословное общество с минимальными социальными лифтами.
        Как я понимаю, оглядываются на наглосаксов: думают, что если и здесь смастерить похожую поделку, то и в том "клубе" примут.
        Ага! ЩаЗ!!! Как были грязью под ногтями, так и будут!

        Первый этап - религиозность населения.
        Далее - смирение.
        Потом - помазанники всякие.
        Симаргл
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:39
        Pax tecum
        Как задрали уже с этой царской семьёй!
        С этими попытками "реставрации монархии" в умах. Тот еще гадюшник был....
        Да так и есть.
        А ещё гавкатню с КПРФ к выборам.Какой тонкий подкоп под кандидата от КПРФ laughing Но больше всего понравилось как прикинувшись шлангом в избиркоме озвучивали счета good laughing
        Наблюдатель2014
    2. сибиралт Сегодня, 07:15
      Лихо ведет себя организация отделенная от государства! Вот что значит "освободить от налогов на прибыль". belay
      сибиралт
    3. Chertt Сегодня, 07:19
      В Русской Православной церкви выступили с предложением о переименовании ряда островов в Арктике.
      Я верующий человек, но часто от действий РПЦ у меня состояние полного недоумения.Вам что делать нечего, кроме борьбы с тенями коммунизма . Конечно, среди церковных деятелей есть самые разные представители, бывают и не самые умные. Но я знаю что в церкви дисциплина куда серьезней чем в армии, и заткнуть рот деб*илу там могут
      Chertt
      1. Антианглосакс Сегодня, 07:58
        Кстати, в России набожных, религиозных людей становится всё меньше, отторжение от всяческих религий динамично набирает обороты. Считаю, что это связано с агрессивным лоббированием православия безумной связкой государство-РПЦ. Хотели, как лучше, но палку перегнули. Д.Б.
        То что РПЦ стала в каждой бочке затычка, у огромного числа населения вызывает нескрываемое раздражение. Видимо, забыли, как "набожное" население России после 1917 решило с ними поступить. Ни чему их не учит опыт и история.
        Антианглосакс
        1. Chertt Сегодня, 08:04
          Не знаю статистику, (вряд ли она есть, достоверная) , но согласен с вами в принципе. РПЦ вместо того, чтобы взять на себя гуманитарные, образовательные, социальные миссии, что ей казалось бы и положено, усиленно полезла в политику, гос учреждения, да и в бизнес. Люди это ,естественно, видят и происходит отторжение
          Chertt
        2. verner1967 Сегодня, 08:17
          Цитата: Антианглосакс
          Кстати, в России набожных, религиозных людей становится всё меньше,

          да-да, именно так laughing вы в церкви когда последний раз были? Я так думаю, что вообще не были, иначе не несло бы вас так.
          verner1967
        3. РУСС Сегодня, 09:19
          Цитата: Антианглосакс
          Кстати, в России набожных, религиозных людей становится всё меньше, отторжение от всяческих религий динамично набирает обороты.

          Это не так ,не сочиняйте. Исходя из вашей Аватарки вы приверженец язычества, поэтому вам и хочется ,что бы в России было меньше верующих.
          Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян, считают ли они свою жизнь предопределенной высшими силами, и выяснил, что за последние 25 лет число людей, которые полагаются на Бога, увеличилась с 49% в 1991 до 67% в 2016 году.
          РУСС
    4. verner1967 Сегодня, 08:14
      Цитата: a.s.zzz888
      Зачем рубить топором по истории, по живому?

      Заместитель председателя ЦИК партии Юрий Афонин заявил о том, что считает неправильной попыткой ворошить историю, переименовывать улицы, города, острова.
      одинаковые мысли, но почему они не посетили большевиков раньше, когда эти острова переименовывать? Или тогда рубить по живому можно было, или история не та была?
      verner1967
    5. РУСС Сегодня, 09:08
      Цитата: a.s.zzz888
      Зачем рубить топором по истории, по живому? Мы же не бандерлоги!!!

      Надо исправить ошибки бандерлогов-большевиков , необходима историческая справедливость.
      РУСС
      1. Chertt Сегодня, 09:35
        Цитата: РУСС
        Надо исправить ошибки бандерлогов-большевиков , необходима историческая справедливость.

        И когда остановиться в "восстановлении исторической справедливости". Христиане тоже были не первыми, до них были местные народы со своими названиями, скорей всего несколько раз сменявшие друг друга. Где то историческое "Первоназвание" ?
        Chertt
    6. Dr_Engie Сегодня, 09:16
      Только вот почему если переименовывают улицы где-нибудь в Польше, то сразу всё караул, в новостях такой вой поднимают.
      А как у нас под эгидой рпц - то всё нормально, вроде будто так и надо.
      Dr_Engie
    7. василий50 Сегодня, 09:22
      888 у
      Вы не совсем правы. Если РПЦ желает восстановления исторической справедливости, то следует напомнить церкви и то как *крестили* РУСЬ, и то что только после ордынского нашествия в каждом городе появились христианские общины, или то как церковники протаскивали на трон Романовых, а для этого пригласили поляков и отдали РУССКИЕ земли и ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД шведам.
      А может стоит напомнить про инквизицию и уничтожение несогласных, которых сжигали вместе с сёлами? А может стоит напомнить молебны во славу оккупантов от Антанты или службу гитлеровцам?
      Да и современные церковники не отличаются ни культурой ни знаниями ни тактом.
      василий50
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Батюшке не следует так пиарится! Если он уйдет из монахов, захочет стать татупедом, тогда и пускай занимается саморекламой! Церкви нужно ставить на место -к алтарю -таких свещеннослужителей !А нам хватит копировать некое квазигосударство, и что то переименовывать в угоду самопиарщикам!
    Геркулесыч
    1. Симаргл Сегодня, 07:21
      Пусть делают что хотят!
      А вот государству следует быть светским, как прописано в конституции, а не то, что нам продвигают.
      Симаргл
      1. Pax tecum Сегодня, 07:50
        Вот, в чем хитрость-то! Государство (его институты управления и образования) хоть трижды будет светским, но церковь будет воспитывать и призывать паству к лояльности правящей власти, "втирать" прихожанам необходимую политику. А, государство для церкви - все преференции, якобы это запросы общества. Взаимовыгодное сотрудничество, полнейшая гармония.
        А понятие "светскости" государства больше относится к форме и устройству, а не к "разделению полномочий".
        Pax tecum
  3. Monster_Fat Сегодня, 07:11
    Когда собаке делать нечего- она свои .... лижет. wink
    Monster_Fat
  4. gafarovsafar Сегодня, 07:13
    полезли попы сволота почуяли что цепь ослабла
    gafarovsafar
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:26
      Вы сударь, за языком смотрите! Не все лица духовного сана такие! А ваши комментарий очень плохо пахнет! fool Вам от меня-!Жалко что их -минусы убрали! Не лезьте в дела духовные, у вас для этого интеллекта не хватает! !! am fool
      Геркулесыч
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:46
        Цитата: Геркулесыч
        Не лезьте в дела духовные, у вас для этого интеллекта не хватает! !!

        То есть что бы верить мозгов не надо? Или всякому разумному религию не понять?
        Viktor.12.71
    2. kepmor Сегодня, 07:27
      подождите, сейчас ещё "наша няша" подтянется...как же тут без поклонской?...
      kepmor
    3. РУСС Сегодня, 09:21
      Цитата: gafarovsafar
      полезли попы сволота почуяли что цепь ослабла

      Ты любитель овец ,своим муфтиям у себя в Таджикистане так говори !
      РУСС
  5. raw174 Сегодня, 07:20
    Как достали эти проповедники... Я не против религий в целом, я против её навязывания! Религия создана исключительно людьми и для управления людьми! Нет бога, есть расчетливые люди, которые играя на чувствах правят своей паствой. И с Николаем носятся, который империю профукал... ПРОЧ РУКИ ОТ ГЕОГРАФИИ!
    raw174
  6. kvs207 Сегодня, 07:21
    "По словам священнослужителя, острова, которые были открыты в 1913 году экспедицией, направленной в Арктику Николаем Вторым, не могут носить «коммунистических» названий."

    А осваивал эти острова кто, Николай, что ли?
    kvs207
    1. verner1967 Сегодня, 08:19
      Цитата: kvs207
      осваивал эти острова кто, Николай, что ли?

      А как их осваивали?
      verner1967
      1. kos 75 Сегодня, 09:04
        Цитата: verner1967
        Цитата: kvs207
        осваивал эти острова кто, Николай, что ли?

        А как их осваивали?

        вы вопросом на вопрос не отвечайте а расскажите нам чего такого хорошего сделал ваш Николай кроме того что про**ал Империю?
        kos 75
  7. КОН Сегодня, 07:22
    Фраза "Церковь, это опиум для народа" не так уж и глупа...
    КОН
    1. Pax tecum Сегодня, 07:53
      "Религия-опиум для народа", не церковь.
      Церковь, все же, более узкое понятие.
      Pax tecum
    2. kos 75 Сегодня, 09:06
      Цитата: КОН
      Фраза "Церковь, это опиум для народа" не так уж и глупа...

      согласен слишком часто стали попы лезть в дела государства
      kos 75
  8. Витас Сегодня, 07:28
    Тогда пролив не Берингов, а Дежнева должен быть? А то открывателю, только мыс и посвятили... Тот же Крашенников, забыт, исследователь Камчатки. Этот вопрос надо адресовать в Русское географическое общество. У Церкви своих дел должно хватать. По поводу названий примеров масса. Южный океан, географы отклонили название, но некоторые страны все равно его наносят на карты.
    Витас
  9. Alex-a832 Сегодня, 07:34
    Вызывает раздражение излишняя политизация церкви. Мало того, что Николая II причислили к лику святых, что само по себе было крайне сомнительным предприятием (святым он точно не был), так теперь будут имена членов его семьи, земля им пухом, использовать в затирании одного исторического периода России другим. Что потом? Переименование советских названий улиц и площадей именами царской семьи?
    Alex-a832
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:01
      Берите выше, церковь активно лезет в политику. Уже в школы и армию добрались. Думаете они остановятся? От светского государство осталось лишь название.
      Viktor.12.71
      1. verner1967 Сегодня, 08:24
        Цитата: Viktor.12.71
        Уже в школы и армию добрались.

        А чем это вас напрягает? Европа заболела толерастией, педофилией и прочими "прелестями" современной жизни после того, как такие же деятели как вы нанесли удар по католической церкви. Хотите, что б и у нас содом и гоморра процветали? От воспитания детей и подростков отказались все, и родители, и школа. Да, и ещё, в окопах атеистов не бывает. Это я про армию.
        verner1967
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:29
          Цитата: verner1967
          Хотите, что б и у нас содом и гоморра процветали?

          При СССР ничего подобного не было, и то что попы являются педерасами у меня сомнения нет.
          Цитата: verner1967
          Да, и ещё, в окопах атеистов не бывает.

          Бывают. Как раз на войне люди атеистами и становятся.
          Viktor.12.71
          1. РУСС Сегодня, 09:25
            Цитата: Viktor.12.71
            При СССР ничего подобного не было, и то что попы являются педерасами у меня сомнения нет.

            То ,что советский народ отказался от Бога , следствием этого стало новое "смутное время" со всеми вытекающими....
            РУСС
  10. Пленник Сегодня, 07:36
    Пусть долгобородые вначале сами новые острова откроют, а потом переименовывают как хотят. Что-то слишком много воли дают этим торговцам "опиумом для народа"!
    Пленник
  11. Николай Петров Сегодня, 07:38
    По поводу Николая-2, не нам конечно судить о нём, где надо с него уже спросили. Но в том, что случился февраль 1917 г. виноват именно он, своим всепрощенчеством. А вакханалия началась не с октября, а именно с февраля 1917 г. Ну а потом случилось то, что и должно было случиться - октябрь. Моё мнение, никому не навязываю, но Социалистическая революция всё-таки получше, чем либерастный хаос февраля. Не свершись революция, либерасты угробили бы Россию году этак 1918-19.
    Николай Петров
    1. Тамагон Сегодня, 07:50
      Вакханалия началась гораздо раньше, в том числе и с морального разложения церкви и тотальной коррупции в среде Великих князей.
      Тамагон
    2. faridg7 Сегодня, 08:23
      Глубже копать надо, глубжее. Начните с того, что за царские долги( которые кстати сейчас нам предлагают к оплате) Россия ввязалась в первю Мировую, а николашку за это канонизировали. Да попы бредятину уже за истину попутали и суют свои носы все дальше. Не мешало бы им прищемить носяры покрепче.
      faridg7
      1. Николай Петров Сегодня, 08:28
        Дырку от бублика лягушатники получат, а не царские долги. Всё вопросы к тов. Ленину, он 100 лет назад им объяснил коротко и ясно. Уже и до "горячих" прибалтов дошло бы.
        Николай Петров
      2. РУСС Сегодня, 09:27
        Цитата: faridg7
        Глубже копать надо, глубжее. Начните с того, что за царские долги( которые кстати сейчас нам предлагают к оплате) Россия ввязалась в первю Мировую, а николашку за это канонизировали. Да попы бредятину уже за истину попутали и суют свои носы все дальше. Не мешало бы им прищемить носяры покрепче.

        Давно такой хрени не читал , но судя по вашей физиономии , интеллекта у вас 0 .
        РУСС
  12. лысова Сегодня, 07:39
    У каждого своё мнение. Разве не кощунство, совершив ужасный акт уничтожения царской семьи, а потом вычеркнуть исторически по праву названия островов. Я за предложение епископа Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.
    лысова
    1. мыслитель Сегодня, 08:39
      Я тоже ЗА. Если вдуматься и почитать, а этому предложению уже много лет, разве не справедливо вернуть названия данные ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМИ под командованием Бориса Андреевича Вилькицкого.
      Так, в 1933 году он писал: «Пройдут годы ... вернётся Ленинграду имя великого Петра, ..., обретут вновь и эти земли имена покойного государя и цесаревича, имена, принадлежащие им по праву истории»

      мыслитель
      1. лысова Сегодня, 08:48
        Спасибо за историю ( информацию ).
        лысова
        1. василий50 Сегодня, 09:32
          Вам обоим стоит знать что Санкт Питербург стоял задолго до Петра. Там был город как форпост ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. Именно его осаждал Биргер пока АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ собирал дружину. Санкт Петербургом назвали крепость шведы, когда церковь подарила северную часть РУСИ в обмен за поддержку пропихивания Романова в цари.
          василий50
  13. NKVD Сегодня, 07:44
    А не шли бы эти попы лесом ? Статья 14 Конституции РФ
    NKVD
  14. Million Сегодня, 07:46
    География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения

    Посчитал бы сколько всего создали коммунисты и развалили "истинно верующие" демократы рыночной экономики
    Million
    1. РУСС Сегодня, 09:28
      Цитата: Million
      География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения

      Посчитал бы сколько всего создали коммунисты и развалили "истинно верующие" демократы рыночной экономики

      Это уже совсем другая история....
      РУСС
  15. faiver Сегодня, 07:47
    беку беково, богу богово - нехай сей епископ и дальше кадилом машет, детей крестит, суженных венчает, покойников отпевает, а с названием островов как нить и без него государство и народ разберется...
    faiver
  16. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    выступили с предложением о переименовании ряда островов в Арктике
    Со всем уважением к РПЦ, но не стоит смешивать духовное с политикой. Понятно, что обиды за период советской власти большие, но зачем же вносить такие предложения подставляя себя под критику? Мало других проблем?
    rotmistr60
    1. verner1967 Сегодня, 08:29
      Цитата: rotmistr60
      не стоит смешивать духовное с политикой.

      А с чего это переименование островов стало политикой? Это география, история, но не политика. Образование это как раз больше духовное.
      verner1967
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:20
        Любое переименование улиц, площадей, островов, снос памятников - все связано с политикой и сложившейся ситуацией в стране. Вы говорите география? Ну, ну. И с каких пор РПЦ имеет прямое отношение к географии?
        rotmistr60
    2. Авиатор_ Сегодня, 09:17
      КПСС пропагандировала коммунистическую идею. Церковь - это такая же партия, только пропагандирующая религиозную идею. К тем и другим идеям можно относиться по-разному, я так уважаю и ту, и другую. Но вот в данный момент уважать РПЦ - это всё равно, что уважать позднюю КПСС образца 1989 года, ни та ни другая организации не имеют никакого отношения к своим провозглашённым принципам.
      Авиатор_
  17. Синий Мент Сегодня, 08:01
    острова, которые были открыты в 1913 году экспедицией, направленной в Арктику Николаем Вторым, не могут носить «коммунистических» названий.

    Справедливо
    Синий Мент
    1. Гардамир Сегодня, 08:09
      Справедливо
      Здания. которые были построены при советской власти, не должны принадлежать триколорным.
      Гардамир
      1. verner1967 Сегодня, 08:31
        Цитата: Гардамир
        Здания. которые были построены при советской власти, не должны принадлежать триколорным.

        Как умно сказано laughing чего ж тогда над дворцами и имениями развивались красные флаги?
        verner1967
        1. Гардамир Сегодня, 09:09
          чего ж тогда
          я всего лишь ответил преддыдущему комментатору вас же понесло в ...
          Гардамир
      2. Lacoste Сегодня, 08:56
        Цитата: Гардамир
        Справедливо
        Здания. которые были построены при советской власти, не должны принадлежать триколорным.

        Ахах)) комуняки негудуют) с кремля звезды свои красные снимайте, клоуны)

        Как царские названия переименовывать - так первые, а как их переименовали - обижаются, точно клоуны) вперед к камунизму)))
        Lacoste
  18. Гардамир Сегодня, 08:10
    Нынешние попы бога забыли и молятся денежным мешкам.
    Гардамир
    1. РУСС Сегодня, 09:29
      Цитата: Гардамир
      Нынешние попы бога забыли и молятся денежным мешкам.

      Зависть плохое чувство.
      РУСС
  19. кедр Сегодня, 08:25
    С расстрелом царской семьи 100 лет назад много нестыковок...
    Без гарантий английских, королевских родственников царской семье, что она в море революционного "хаоса" останется в живых, Николай бы не за что не отрёкся от престола. Пара дивизий снятых с фронта вполне хватило, что бы на карте и по сей день не было острова Октябрьской Релюции. К тому же Александр -3 передал сыну вместе с короной немало секретов государственной важности. А Ленин, Троцкий и прочие релюценеры собирались управлять огромной страной, а для этого нужно было знать захваченную страну. Николай знал и куда поболее этих вождей мирового "пролетариата".
    Поэтому и не только поэтому,Ганина яма царскому семейству в 1918 году не светила.
    В пролив Вилькицкого есть остров Малый Таймыр принадлежащей архипелагу Северной земли. Можно пойти навстречу Церкви и переименовать его в честь Святителя Николая Чудотворца, скорого нашего помощника в добрых делах. Особенно помощника всех путешествующих на водах. По мере развития СМП движение караванов по проливу будет только расти и будет неплохо если на береговой возвышенности возвести часовню, а по мере средств и памятник Святителю Николаю на берегу Святоникольского острова, пусть встречает и помогает караванам судов, идущих по суровым, ледяным просторам Русской Арктики.
    кедр
  20. Влад Морозов Сегодня, 08:28
    Я вот не понял, а с чего все так накинулись на РПЦ?! Все правильно предлагают, вернуть исторические названия. И улицы переименовать! Носят мена Войсковых разных, которые кроме террора, другим не отличились! Пора уже забыть этот Совок, как проект по уничтожению России!
    Влад Морозов
    1. faiver Сегодня, 08:57
      любая религия это инструмент управления человеческими массами..
      faiver
  21. стер Сегодня, 08:53
    Попы совсем с катушек слетели. А власть не смеет даже напомнить о том, что РФ - светское государство. Впрочем, после перекрытия улицу в Москвабаде и закрытия школ во время мусульманского праздника говорить о власти, религии и порядке не имеет смысла. РФ - это уже не страна, а диагноз.
    стер
  22. RusPrim Сегодня, 09:03
    Блин В РПЦ заняться больше нечем?
    RusPrim
  23. Авиатор_ Сегодня, 09:09
    Вообще-то у нас РПЦ отделена от государства. И куда опять они лезут?
    Авиатор_
    1. faiver Сегодня, 09:13
      они не лезут, потому как и не вылазили...
      faiver
    2. РУСС Сегодня, 09:35
      Цитата: Авиатор_
      Вообще-то у нас РПЦ отделена от государства. И куда опять они лезут?

      Да РПЦ отделено от государства и ,что ? Священники не имеют права слова? Не имеют права предложить вернуть исторические названия островов? То есть здесь на форуме кому не лень предлагают переименовать все что угодно,постоянно какие то нелепые петиции в интернете клепают, а священникам в тряпочку молчать ?
      РУСС
  24. andrej-shironov Сегодня, 09:17
    Да оставьте вы уже историю в покое! Сколько можно уже переименовывать!
    andrej-shironov
  25. vladimirvn Сегодня, 09:21
    Пользуются близостью к власти, вот и выдвигают бредовые идеи. За государственные, то бишь мои деньги, церкви себе понастроили и сидят там, мозги народу пудрят, к смирению призывают. А задницы поднять, да пойти поработать с подростками, в больницы, да хосписы, детские дома, да приюты? Семьи проблемные, да неполные? Не?
    vladimirvn
  26. Монархист Сегодня, 09:22
    Цитата: Pax tecum
    Как задрали уже с этой царской семьёй!
    С этими попытками "реставрации монархии" в умах. Тот еще гадюшник был.
    Люди, хорошо знающие историю, факты, причинно-следственные связи прекрасно все понимают.
    ЗАО "РПЦ" совсем обнаглела от вседозволенности. Вот кто начинает фальсификацию истории, подмену событий и понятий.
    Вот так и начинается очередной путь в помощь верховному правителю в управлении паствой (а, проще говоря - стадом).

    Полосе на поворотах можно их в кювет заехать. Вы что всерьез относитесь к Анальному?
    Это он заявляет о самодержце Владимере.
    К слову об Аналогом. Когда В В.Не захотел голосовать за Анального и вскоре появились афиши:" Забастовка избирателей": 18 лет у власти..... боится лишь Анального 28 января забастовка, показать,что В В нелегетимный президент и прч. И кое кто из левых подхватил клич о самодержце.
    Почему-то ЕБН дозволяется,а другому нет.
    Монархист
  27. cariperpaint Сегодня, 09:24
    заняться больше нечем ? задолбало уже что постоянно кто то что то хочет изменить. нормальные названия.
    cariperpaint
  28. 89325328180 Сегодня, 09:28
    А чего крамольного-то предложил епископ Иаков? Вернуть исторические названия географическим объектам, открытым еще в царское время... Кстати, епископ Иаков, на которого обрушено столько грязи и негодования, такой же гражданин РФ. И он озвучил свою гражданскую позицию. Имеет на то право...
    89325328180
  29. dauria Сегодня, 09:35
    Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер.


    Вот это комично. Только смеяться не хочется , тут плакать пора. .
    dauria
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