09:31 24 января

Небензя: Вашингтону не нужен профессиональный механизм по расследованию химатак в Сирии

Отказ американцев от предложенной Россией резолюции по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный и независимый механизм, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



Накануне Россия предложила создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступили против этого предложения. При этом американский постпред Никки Хейли заявила, что США готовы прямо сейчас восстановить ранее действовавший Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).


То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм,
сказал Небензя.

Напомним СМР 26 октября представил Совбезу ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористы использовали иприт.

Россия убеждена, что доклад основан «на сомнительных фактах, полученных со стороны». В конце ноября Небензя заявил, что российская сторона готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. agel26r Сегодня, 08:36
    Как всегда, Баба Яга Против.
    agel26r
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:47
      Цитата: agel26r
      Как всегда, Баба Яга Против.
      - Какого рожна удивляться? Вокруг - сплошь враги. И действовать нужно как на войне! А наши всё как ладошкой по пирожку норовят... Столько сил зря тратим, уговаривая пустоту!
      oldseaman1957
      1. maxim947 Сегодня, 08:59
        Наверное каждый хоть раз в жизни сталкивался с людьми которые крайне ограничены, безмерно наглы и вместе с этим наделенные властью и влиянием, так вот, с ними очень трудно что то решить, тем более договориться. А тут, целая страна....
        Спасибо нашему МИДу за терпение
        maxim947
    2. dsk Сегодня, 08:53
      Цитата: agel26r
      Как всегда
      Что раследовать? "Асад виноват, Асад должен уйти". "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Ива́н Андре́евич Крыло́в.
      dsk
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:59
      Любые российские предложения не находят понимания у США и стоит ли тогда вообще с ними о чем то вести диалог , по моему это пустое сотрясание воздуха . Надо серьезно начинать роботу с мировым СМИ ( вкладывать в это деньги , поскольку оно продажное ) чтобы слово России тоже все слышали , а не только бред США , искать какие то свои каналы и подходы .
      Spartanez300
  2. Anarchist Сегодня, 08:36
    Что нам он хочет сказать? Мы и так понимаем Ху из Ху! Что делать собирается? Механизмов давления на США нет! Можно конечно предавить американский бизнес в России, но на это никто не пойдёт... Они нам санкции, А мы их бизнес в нашей стране обслуживать будем! в благодарность...
    Anarchist
    1. cniza Сегодня, 08:42
      Александр , доброго времени! hi к сожалению , нам пока остается только ждать , ждать , когда критическая масса переполнит чашу терпения всего остального мира.
      cniza
      1. Anarchist Сегодня, 08:59
        Когда мир увидит, что мы можем защитить себя и своих союзников, тогда и сторонников США уменьшится! В разы...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 09:03
          Это мы и делаем , хотелось бы быстрей , но лучше позже чем никогда.
          cniza
  3. 210окв Сегодня, 08:37
    Все,тема закрыта.Все "потерпевшие"в шоколаде и в белых касках..Все довольны.
    210окв
  4. BerBer Сегодня, 08:40
    Всё это конечно на поверхности и все понимают чьи это руки. Но озвучивать надо, чтобы все закрепили в умах, в чём заключается политика США и их подручных.
    BerBer
  5. Alex-a832 Сегодня, 08:46
    Вашингтону бы совесть не помешала! Независимый механизм нужен в мировых масштабах, чтобы таких исключительных в стойло ставить!
    Alex-a832
  6. сибиралт Сегодня, 08:48
    Надо додавливать и все получится. США уже не те.
    сибиралт
  7. GLIMMERING Сегодня, 08:48
    Они поют свои песни.
    Амерам не нужно ничего, что противоречит их бредням.
    Про две сорванные башни всё замяли и пол мира взорвали - вот их логика.
    GLIMMERING
  8. iliitchitch Сегодня, 08:52
    Есть механизм - нет механизм , какая разница , Асад всё равно виноват . Ведь америка , АМЕРИКА пинка под хвост от какой-то порванной в клочья бензоколонки на БВ получила . Такое первые пацаны на районе с ущербной психикой , постоянно обдолбанные , к тому же , не прощают . Подраться страшно , но гадить будут везде . Впрочем , как и всегда .
    iliitchitch
  9. BAI Сегодня, 09:13
    Штаты в Ираке уже нарасследовали. Пробирка в Совбезе - это песня!
    BAI
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    А зачем Вашингтону новый механизм если у них виновные по всем возможным направлениям определены на много лет вперед. Никки Хейли прямо заявила, что все, что предложит Россия будет отвергнуто Сша.
    rotmistr60
Картина дня