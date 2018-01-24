Небензя: Вашингтону не нужен профессиональный механизм по расследованию химатак в Сирии

То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм,

Отказ американцев от предложенной Россией резолюции по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный и независимый механизм, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.Накануне Россия предложила создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступили против этого предложения. При этом американский постпред Никки Хейли заявила, что США готовы прямо сейчас восстановить ранее действовавший Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).сказал Небензя.Напомним СМР 26 октября представил Совбезу ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористы использовали иприт.Россия убеждена, что доклад основан «на сомнительных фактах, полученных со стороны». В конце ноября Небензя заявил, что российская сторона готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.