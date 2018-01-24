Ситуация в Сирии
ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки атакуют позиции SDF в Алеппо, в Латакии уничтожены 13 террористов, девять жителей Дамаска погибли под огнем радикалов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В городе Хараста Восточной Гуты в течение суток продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Армейским подразделениям далось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных к югу и юго-востоку от склада военной техники. Количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек. Напомним, накануне боевики открыли огонь по христианскому району Дамаска. Сообщалось о двух десятках раненных.
Опорные пункты сирийской армии в провинции Латакия подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков. В течение всего дня в этом районе отмечались интенсивные перестрелки. Кроме того, формирования террористической коалиции предприняли попытку атаковать расположения войск недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии. Солдаты атаку отбили, уничтожив 13 исламистов.
На севере провинции Алеппо в течение суток отмечались ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Боевики ССА захватили стратегически важную высоту Берсая и несколько других точек в окрестностях Африна. В ходе боев недалеко от города Азаз боевики ССА взяли в плен нескольких бойцов курдского ополчения. Одновременно с этим «демократическая армия» заявила, что турецкие войска пытались атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпела неудачу. Курдские источники утверждают, что в ходе боев было уничтожено более 50-ти турецких солдат. В связи с боевыми действиями в регионе закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж.
Исламисты снова попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях военного аэродрома Абу Духур (провинция Идлиб). Нападение было отбито. ВКС РФ атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). В ходе одного из боевых вылетов точными ударами было уничтожено 10 террористов и несколько единиц военной техники. Под прикрытием российских ВКС сирийская армия освободила поселение Аль-Хаффа.
В городе Хараста Восточной Гуты в течение суток продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Армейским подразделениям далось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных к югу и юго-востоку от склада военной техники. Количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек. Напомним, накануне боевики открыли огонь по христианскому району Дамаска. Сообщалось о двух десятках раненных.
Опорные пункты сирийской армии в провинции Латакия подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков. В течение всего дня в этом районе отмечались интенсивные перестрелки. Кроме того, формирования террористической коалиции предприняли попытку атаковать расположения войск недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии. Солдаты атаку отбили, уничтожив 13 исламистов.
На севере провинции Алеппо в течение суток отмечались ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Боевики ССА захватили стратегически важную высоту Берсая и несколько других точек в окрестностях Африна. В ходе боев недалеко от города Азаз боевики ССА взяли в плен нескольких бойцов курдского ополчения. Одновременно с этим «демократическая армия» заявила, что турецкие войска пытались атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпела неудачу. Курдские источники утверждают, что в ходе боев было уничтожено более 50-ти турецких солдат. В связи с боевыми действиями в регионе закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж.
Исламисты снова попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях военного аэродрома Абу Духур (провинция Идлиб). Нападение было отбито. ВКС РФ атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). В ходе одного из боевых вылетов точными ударами было уничтожено 10 террористов и несколько единиц военной техники. Под прикрытием российских ВКС сирийская армия освободила поселение Аль-Хаффа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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