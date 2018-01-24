09:38 24 января

Ситуация в Сирии

ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки атакуют позиции SDF в Алеппо, в Латакии уничтожены 13 террористов, девять жителей Дамаска погибли под огнем радикалов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В городе Хараста Восточной Гуты в течение суток продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Армейским подразделениям далось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных к югу и юго-востоку от склада военной техники. Количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек. Напомним, накануне боевики открыли огонь по христианскому району Дамаска. Сообщалось о двух десятках раненных.


Опорные пункты сирийской армии в провинции Латакия подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков. В течение всего дня в этом районе отмечались интенсивные перестрелки. Кроме того, формирования террористической коалиции предприняли попытку атаковать расположения войск недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии. Солдаты атаку отбили, уничтожив 13 исламистов.

На севере провинции Алеппо в течение суток отмечались ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Боевики ССА захватили стратегически важную высоту Берсая и несколько других точек в окрестностях Африна. В ходе боев недалеко от города Азаз боевики ССА взяли в плен нескольких бойцов курдского ополчения. Одновременно с этим «демократическая армия» заявила, что турецкие войска пытались атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпела неудачу. Курдские источники утверждают, что в ходе боев было уничтожено более 50-ти турецких солдат. В связи с боевыми действиями в регионе закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж.

Исламисты снова попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях военного аэродрома Абу Духур (провинция Идлиб). Нападение было отбито. ВКС РФ атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). В ходе одного из боевых вылетов точными ударами было уничтожено 10 террористов и несколько единиц военной техники. Под прикрытием российских ВКС сирийская армия освободила поселение Аль-Хаффа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Alex-a832 Сегодня, 09:02
    Ждём заявления курдов о том, что США их предали. Трампфсёслил. Попытка усидеть на нескольких стульях неизбежно приводит к встрече пола с пятой точкой.
    Alex-a832
    1. cniza Сегодня, 09:06
      "Мясорубка" набирает обороты , идет длительная политическая партия , Сирии не повезло.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 09:10
        Это "партия"напрягает.Особенно в пригородах Дамаска.Если правительство Асада не наведёт там порядок,то и мира по всей стране они не добьются.
        Цитата: cniza
        "Мясорубка" набирает обороты , идет длительная политическая партия , Сирии не повезло.
        210окв
        1. cniza Сегодня, 09:19
          При всем желании , Асад самостоятельно ничего изменить не сможет , к сожалению.
          cniza
      2. Чёрный Сегодня, 09:11
        Как всегда страдает народ от гегемонии руководства, а именно главнокомандующего курдскими отрядами YPG Сипан Хемо и члена Исполнительного комитета ДДО («Движение за демократическое общество») Алдара Халила. Видать обещания об автономной области и бабло ов затмили разум. Что ж...турки поправят корону.
        Чёрный
    2. Невский_ЗУ Сегодня, 09:16
      Народ, это блин что такое? Я конечно рад, что военная полиция РФ, которая бдит воинский устав и взаимоотношения военнослужащих в мирной жизни, массово представлена выходцами с Чечни, Дагестана и Ингушетии в мусульманской воюющей Сирии, но наших русских парней в меньшинстве, там, что, духовно прессуют? Почему не в частном порядке и без камеры, если это личное дело каждого? Капец, нет слов.
      Невский_ЗУ
  2. Стрелецкос Сегодня, 09:11
    Вы бы могли полюбить радикала?
    Ради чего, ради чего ? laughing
    Стрелецкос
  3. Мих1974 Сегодня, 09:14
    Нам так их фсех жаль crying lol . Эти злобные террористы, агрессивная Турция, гнусные американцы и поставщики "нелетального оружия". Ой вей - продолжаем смотреть, попкорна запасено много. feel
    Мих1974
  4. Гардамир Сегодня, 09:23
    Некогда президент России и верховный главнокомандующий поддержал дружеский сирийский народ и президента Асада.. На основании чего Турция вторглась на территоррию независимого государства? Мочить курдов? Но это всё равно, как если бы в 90е кто-нибудь на территоррии России начал бомбить чеченов.
    Гардамир
  5. Alex-a832 Сегодня, 09:23
    Учитывая, что "Восток - дело тонкое", то создать в нем стабильное светское государство при межэтнических межконфессиональных противоречиях, было задачей сложной. Западу не потребовалось слишком много времени, чтобы этот хрупкий баланс нарушить и превратить в кровавый хаос. Пройдёт еще очень много времени, прежде чем там снова наступит мир. Прежде всего для этого надо удалить с территории западных "демократизаторов" и обеспечить надежную защиту государства от внешних вмешательств. Паралельно навешать заслуженных люлей всяким любителям независимости и "умеренным" оппозиционерам. Ох и трудная задача у сирийцев и Асада...
    Alex-a832
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