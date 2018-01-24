Проект «ЗЗ». Национализм против глобализма: дайте денег на войну!
Что победит в нынешнем сложном мире: глобализм или национализм? Пока эксперты из Европы ломают в спорах копья, американский истеблишмент вопрос решил: победит американский национализм. Но называть его из политической вежливости следует глобальным либерализмом.
В статье «A Fractured World: Nationalism vs. the Global Liberal Order», опубликованной во влиятельном издании «The Wall Street Journal», экономический комментатор Грег Ип показал, как раскалывается современный глобализм под воздействием натиска национализма.
Национализм выступает против «глобального либерального порядка», убеждён автор. И если даже националистические движения проиграли «некоторые недавние битвы», рано думать, что «они отступают».
И всё-таки глобальный либеральный порядок держится сегодня лучше, чем многие опасались год назад.
В Европе правые популисты проиграли выборы: эта картина характерна для Нидерландов, Австрии и Франции.
Но это не значит, что глобалисты могут «вздохнуть свободно», пишет далее автор. Деятельность националистов растёт, меняется и ширится. И речь не только об отношениях стран по вопросам свободной торговли. Национализм, указывает журналист, «разрушает институты и нормы».
Популисты, поддерживаемые законными народными жалобами на «культурные и экономические потрясения, вызванные глобализацией», часто используют авторитарные средства для достижения своих целей, чем подрывают «стабильную, основанную на правилах среду». А именно такую среду предпочитают компании, предпочитает бизнес.
Есть две тенденции. Первая — экономическая. Протекционизм обычно отступает там, где экономика улучшается. Однако в прошлом году протекционизм, напротив, вырос, несмотря на «широкомасштабную глобальную экспансию». «Global Trade Alert» (торговая группа по экономическому мониторингу из Швейцарии) насчитала 642 (!) действия правительств, которые в прошлом году так или иначе навредили другим странам — от американских тарифов на надувные матрацы до китайской финансовой поддержки собственной индустрии облачных данных. Это чуть ниже рекордных показателей 2015 года, но на 95% выше показателей 2010 года!
Второй тренд — политический. Характерно понижение уровня свободы — в прошлом году оно было отмечено в 71 стране. Улучшение свободы показали всего 35 стран. Это данные «Freedom House». Как считают аналитики этой некоммерческой организации, либеральная демократия отступает на планете с 2006 года, а в последние годы отступление ускорилось.
Ещё более тревожит специалистов то, что США, долгое время возглавлявшие экономический и политический либерализм в мире, «сыграли ключевую роль в обеих тенденциях».
В прошлом году США инициировали 143 торговых действия, наносящие вред, что на 59% больше, чем в 2016 году. И хотя США остаются пока свободной страной, уровень свободы там снижается уже семь лет, и особенно он снизился в 2017 году «из-за иностранного вмешательства в свои выборы», а также из-за недостаточного «соблюдения этических норм».
Национализм требуется тем деятелям, которые стремятся «завоевать и удержать власть», указывает далее автор. Автократы изображают своих противников (судей, журналистов, оппозиционных политиков) инструментами в руках «внешнего врага» или используют национализм «для сплочения сторонников по этническому и религиозному признаку».
Эта тенденция, возможно, наиболее характерна для государств Восточной Европе, продолжает журналист. Почти три десятилетия тому назад именно национализм помог освободить страны-сателлиты Советского Союза от коммунизма. Но в последние годы правительства Венгрии и Польши снова используют национализм с тем, чтобы оправдать «эрозию демократических институтов». И оба государства уже столкнулись с угрозой санкций от Европейского союза: Польше санкции могут выписать за наступление на независимость судебной власти, а Венгрии — за угрозу прекращения независимости университетов и политику в отношении беженцев.
Обе страны уже отреагировали на вероятные санкции в националистическом ключе. В Польше правящая партия «Право и справедливость» утверждает, что критика ЕС — предлог для того, чтобы навязать ей мультикультурализм и заставить её принять больше мусульманских мигрантов. Лидер Венгрии Виктор Орбан назвал мусульманских беженцев «ядом» и угрозой для христианской идентичности Европы.
Тем не менее, в других странах национализм терпит поражение. Марин Ле Пен, выступавшая во Франции за выход из еврозоны и резкое сокращение иммиграции, проиграла на президентских выборах глобалисту Эммануэлю Макрону (правда, «Национальный фронт» получил рекордные 34% голосов).
В Австрии крайне правая «Партия свободы», которая решительно выступает против иммиграции и предупреждает об «исламизации», получила достаточно голосов, чтобы войти в правящую коалицию.
В ФРГ антииммиграционная и антиевропейская «Альтернатива для Германии» тоже перетянула на свою сторону достаточно избирателей и получила определённое влияние.
Что касается США, то тут бабушка надвое сказала. Мистер Трамп во многом управляет в республиканских традициях. В начале месяца он даже рассорился со своим бывшим стратегом Стивом Бэнноном, ярым сторонником экономического национализма, нападавшим на глобализаторский истеблишмент и обзывавшим его «партией Давоса». Дэвид Френч из «National Review» даже приветствовал после этого кончину «бессвязной, разрушительной националистической популистской идеологии» и дал шанс Республиканской партии на «восстановление» её как «партии консервативных идей».
Но это преждевременно, полагает журналист. Мистер Бэннон может исчезнуть с политического поля, а враждебность мистера Трампа к иммиграции и свободной торговле сохраняется до сих пор.
Что до русских и китайцев, то там даже «расследование коррупции» уже давно является «предлогом для наказания своенравных лидеров бизнеса». Экономическая свобода там стала «более ограниченной». Китайская компартия «недавно добилась увеличения своего представительства в ключевых компаниях», а ведущий партнёр правительства в сфере интернет-бизнеса теперь «следит за своим народом».
Популизм, которым оперируют националисты, плох для бизнеса по очевидной причине: собственной нестабильности.
Но этот самый популизм, добавим, помогает упомянутому выше мистеру Трампу выполнить лозунг предвыборной кампании: «Сделаем Америку снова великой!» Выполнить вполне в духе рейганомики — той самой, во времена которой ни о каком глобализме и речи не было, зато американский национализм (пресловутая исключительность) был направлен на сокрушение советской «империи зла». Эту «империю» Д. Трампу заменил её осколок — Россия.
«Генералы хотят денег на вчерашнюю холодную войну», — пишет на страницах «Bloomberg View» Леонид Бершидский.
У американских и у британских генералов есть все основания «быть благодарными президенту России Владимиру Путину», иронизирует обозреватель. «Впервые после холодной войны Россия выступает в качестве веского аргумента в бюджетном перетягивании каната и стоит в центре внимания военных стратегий», — указывает автор.
Новое послание сэра Николаса Картера, начальника Генерального штаба Великобритании, было нацелено на поддержку стремления военного истеблишмента нарастить военные расходы. Последние стремятся достичь 3% ВВП — это даже больше двух процентов, требуемых Организацией Североатлантического договора! Мистер Картер упоминал в своей речи «российскую угрозу».
Эти заявления вполне согласуются с новой Стратегией национальной обороны США (2018 г., о ней мы писали на «Военном обозрении»), в которой сказано о «стратегической конкуренции» с Россией и Китаем, потому как эти государства стремятся подорвать мировой порядок. На противодействие КНР и РФ генералам нужно «устойчивое инвестирование». Вернулись «старые добрые времена» холодной войны и гонки вооружений.
Бершидский считает тенденцию возврата к «войнам вчерашнего дня» чреватой не только большими расходами «на ботинки и технику». Сама по себе такая политика — опасный рефлексивный соблазн.
Когда генералы и политики в США говорят об угрозах мировому порядку, они на самом деле имеют в виду порядок вполне националистический: тот самый порядок, где во главу угла ставятся исключительно интересы США. Во втором «углу» находятся интересы американских союзников. А уж по дальним углам распределяются те, кого США к углам вообще допустят.
У США есть все права, у их союзников — часть прав, у остальных нет ничего, кроме того, что им позволят США. Именно этим «либеральным порядком», ничего общего не имеющим с истинным либерализмом и его свободами, сегодня дорожит «рефлексирующая» администрация мистера Трампа. Вполне консервативная, надо сказать. Она сохраняет власть США на планете.
Это подтверждается новой Стратегией национальной обороны США. Там чёрным по белому написано: «Десятилетия Соединённые Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим».
И вот к этому-то «старому доброму» мировому порядку и пытается вернуться Белый дом. Это особенный национализм, американская его разновидность.
В статье «A Fractured World: Nationalism vs. the Global Liberal Order», опубликованной во влиятельном издании «The Wall Street Journal», экономический комментатор Грег Ип показал, как раскалывается современный глобализм под воздействием натиска национализма.
Национализм выступает против «глобального либерального порядка», убеждён автор. И если даже националистические движения проиграли «некоторые недавние битвы», рано думать, что «они отступают».
И всё-таки глобальный либеральный порядок держится сегодня лучше, чем многие опасались год назад.
В Европе правые популисты проиграли выборы: эта картина характерна для Нидерландов, Австрии и Франции.
Но это не значит, что глобалисты могут «вздохнуть свободно», пишет далее автор. Деятельность националистов растёт, меняется и ширится. И речь не только об отношениях стран по вопросам свободной торговли. Национализм, указывает журналист, «разрушает институты и нормы».
Популисты, поддерживаемые законными народными жалобами на «культурные и экономические потрясения, вызванные глобализацией», часто используют авторитарные средства для достижения своих целей, чем подрывают «стабильную, основанную на правилах среду». А именно такую среду предпочитают компании, предпочитает бизнес.
Есть две тенденции. Первая — экономическая. Протекционизм обычно отступает там, где экономика улучшается. Однако в прошлом году протекционизм, напротив, вырос, несмотря на «широкомасштабную глобальную экспансию». «Global Trade Alert» (торговая группа по экономическому мониторингу из Швейцарии) насчитала 642 (!) действия правительств, которые в прошлом году так или иначе навредили другим странам — от американских тарифов на надувные матрацы до китайской финансовой поддержки собственной индустрии облачных данных. Это чуть ниже рекордных показателей 2015 года, но на 95% выше показателей 2010 года!
Второй тренд — политический. Характерно понижение уровня свободы — в прошлом году оно было отмечено в 71 стране. Улучшение свободы показали всего 35 стран. Это данные «Freedom House». Как считают аналитики этой некоммерческой организации, либеральная демократия отступает на планете с 2006 года, а в последние годы отступление ускорилось.
Ещё более тревожит специалистов то, что США, долгое время возглавлявшие экономический и политический либерализм в мире, «сыграли ключевую роль в обеих тенденциях».
В прошлом году США инициировали 143 торговых действия, наносящие вред, что на 59% больше, чем в 2016 году. И хотя США остаются пока свободной страной, уровень свободы там снижается уже семь лет, и особенно он снизился в 2017 году «из-за иностранного вмешательства в свои выборы», а также из-за недостаточного «соблюдения этических норм».
Национализм требуется тем деятелям, которые стремятся «завоевать и удержать власть», указывает далее автор. Автократы изображают своих противников (судей, журналистов, оппозиционных политиков) инструментами в руках «внешнего врага» или используют национализм «для сплочения сторонников по этническому и религиозному признаку».
Эта тенденция, возможно, наиболее характерна для государств Восточной Европе, продолжает журналист. Почти три десятилетия тому назад именно национализм помог освободить страны-сателлиты Советского Союза от коммунизма. Но в последние годы правительства Венгрии и Польши снова используют национализм с тем, чтобы оправдать «эрозию демократических институтов». И оба государства уже столкнулись с угрозой санкций от Европейского союза: Польше санкции могут выписать за наступление на независимость судебной власти, а Венгрии — за угрозу прекращения независимости университетов и политику в отношении беженцев.
Обе страны уже отреагировали на вероятные санкции в националистическом ключе. В Польше правящая партия «Право и справедливость» утверждает, что критика ЕС — предлог для того, чтобы навязать ей мультикультурализм и заставить её принять больше мусульманских мигрантов. Лидер Венгрии Виктор Орбан назвал мусульманских беженцев «ядом» и угрозой для христианской идентичности Европы.
Тем не менее, в других странах национализм терпит поражение. Марин Ле Пен, выступавшая во Франции за выход из еврозоны и резкое сокращение иммиграции, проиграла на президентских выборах глобалисту Эммануэлю Макрону (правда, «Национальный фронт» получил рекордные 34% голосов).
В Австрии крайне правая «Партия свободы», которая решительно выступает против иммиграции и предупреждает об «исламизации», получила достаточно голосов, чтобы войти в правящую коалицию.
В ФРГ антииммиграционная и антиевропейская «Альтернатива для Германии» тоже перетянула на свою сторону достаточно избирателей и получила определённое влияние.
Что касается США, то тут бабушка надвое сказала. Мистер Трамп во многом управляет в республиканских традициях. В начале месяца он даже рассорился со своим бывшим стратегом Стивом Бэнноном, ярым сторонником экономического национализма, нападавшим на глобализаторский истеблишмент и обзывавшим его «партией Давоса». Дэвид Френч из «National Review» даже приветствовал после этого кончину «бессвязной, разрушительной националистической популистской идеологии» и дал шанс Республиканской партии на «восстановление» её как «партии консервативных идей».
Но это преждевременно, полагает журналист. Мистер Бэннон может исчезнуть с политического поля, а враждебность мистера Трампа к иммиграции и свободной торговле сохраняется до сих пор.
Что до русских и китайцев, то там даже «расследование коррупции» уже давно является «предлогом для наказания своенравных лидеров бизнеса». Экономическая свобода там стала «более ограниченной». Китайская компартия «недавно добилась увеличения своего представительства в ключевых компаниях», а ведущий партнёр правительства в сфере интернет-бизнеса теперь «следит за своим народом».
Популизм, которым оперируют националисты, плох для бизнеса по очевидной причине: собственной нестабильности.
Но этот самый популизм, добавим, помогает упомянутому выше мистеру Трампу выполнить лозунг предвыборной кампании: «Сделаем Америку снова великой!» Выполнить вполне в духе рейганомики — той самой, во времена которой ни о каком глобализме и речи не было, зато американский национализм (пресловутая исключительность) был направлен на сокрушение советской «империи зла». Эту «империю» Д. Трампу заменил её осколок — Россия.
«Генералы хотят денег на вчерашнюю холодную войну», — пишет на страницах «Bloomberg View» Леонид Бершидский.
У американских и у британских генералов есть все основания «быть благодарными президенту России Владимиру Путину», иронизирует обозреватель. «Впервые после холодной войны Россия выступает в качестве веского аргумента в бюджетном перетягивании каната и стоит в центре внимания военных стратегий», — указывает автор.
Новое послание сэра Николаса Картера, начальника Генерального штаба Великобритании, было нацелено на поддержку стремления военного истеблишмента нарастить военные расходы. Последние стремятся достичь 3% ВВП — это даже больше двух процентов, требуемых Организацией Североатлантического договора! Мистер Картер упоминал в своей речи «российскую угрозу».
Эти заявления вполне согласуются с новой Стратегией национальной обороны США (2018 г., о ней мы писали на «Военном обозрении»), в которой сказано о «стратегической конкуренции» с Россией и Китаем, потому как эти государства стремятся подорвать мировой порядок. На противодействие КНР и РФ генералам нужно «устойчивое инвестирование». Вернулись «старые добрые времена» холодной войны и гонки вооружений.
Бершидский считает тенденцию возврата к «войнам вчерашнего дня» чреватой не только большими расходами «на ботинки и технику». Сама по себе такая политика — опасный рефлексивный соблазн.
* * *
Когда генералы и политики в США говорят об угрозах мировому порядку, они на самом деле имеют в виду порядок вполне националистический: тот самый порядок, где во главу угла ставятся исключительно интересы США. Во втором «углу» находятся интересы американских союзников. А уж по дальним углам распределяются те, кого США к углам вообще допустят.
У США есть все права, у их союзников — часть прав, у остальных нет ничего, кроме того, что им позволят США. Именно этим «либеральным порядком», ничего общего не имеющим с истинным либерализмом и его свободами, сегодня дорожит «рефлексирующая» администрация мистера Трампа. Вполне консервативная, надо сказать. Она сохраняет власть США на планете.
Это подтверждается новой Стратегией национальной обороны США. Там чёрным по белому написано: «Десятилетия Соединённые Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим».
И вот к этому-то «старому доброму» мировому порядку и пытается вернуться Белый дом. Это особенный национализм, американская его разновидность.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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