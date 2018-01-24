В США работают над созданием новых ядерных боезарядов
Глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Клотц сообщил о том, что его ведомство работает в полную меру своих возможностей в преддверии запуска программ по созданию 2-х новых видов ядерных боезарядов морского базирования, передает ТАСС.
Клотца попросили прокомментировать обнародованную американскими СМИ рассекреченную версию проекта новой ядерной доктрины США, в которой говорится о планах по созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ядерной крылатой ракеты морского базирования.
Клотц также уделил внимание финансированию управления. Для завершения всех программ ведомству «понадобится больше инвестиций», отметил он.
Ранее сообщалось, что на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $ 350 млрд.
Клотца попросили прокомментировать обнародованную американскими СМИ рассекреченную версию проекта новой ядерной доктрины США, в которой говорится о планах по созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ядерной крылатой ракеты морского базирования.
Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности (ядерных боеголовок) единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре (таких программы),сказал глава управления.
Что касается кадров (и их рабочего времени), то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше (специалистов). Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы (тоже) в значительной степени работаем на пределе своих возможностей,рассказал он.
Клотц также уделил внимание финансированию управления. Для завершения всех программ ведомству «понадобится больше инвестиций», отметил он.
Ранее сообщалось, что на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $ 350 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти