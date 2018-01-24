В США работают над созданием новых ядерных боезарядов

Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности (ядерных боеголовок) единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре (таких программы),

Что касается кадров (и их рабочего времени), то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше (специалистов). Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы (тоже) в значительной степени работаем на пределе своих возможностей,