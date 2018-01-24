21:36 24 января

В США работают над созданием новых ядерных боезарядов

Глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Клотц сообщил о том, что его ведомство работает в полную меру своих возможностей в преддверии запуска программ по созданию 2-х новых видов ядерных боезарядов морского базирования, передает ТАСС.



Клотца попросили прокомментировать обнародованную американскими СМИ рассекреченную версию проекта новой ядерной доктрины США, в которой говорится о планах по созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ядерной крылатой ракеты морского базирования.


Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности (ядерных боеголовок) единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре (таких программы),
сказал глава управления.

Что касается кадров (и их рабочего времени), то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше (специалистов). Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы (тоже) в значительной степени работаем на пределе своих возможностей,
рассказал он.

Клотц также уделил внимание финансированию управления. Для завершения всех программ ведомству «понадобится больше инвестиций», отметил он.

Ранее сообщалось, что на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $ 350 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 11:00
    Да и никто и не сомневается...Особенно в свете заштатникковского "предложения" о ядерном разооружении
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 11:05
      Цитата: 210окв
      Да и никто и не сомневается.

      Более того, я уверен что все без исключения страны "Ядерного клуба" , никогда ни на минуту не останавливали работы, по созданию новых боезарядов
      Chertt
      1. Shurik70 Сегодня, 13:15
        Цитата: Chertt
        я уверен что все без исключения страны "Ядерного клуба" , никогда ни на минуту не останавливали работы, по созданию новых боезарядов

        И не только "Ядерного клуба".
        Shurik70
    2. svp67 Сегодня, 11:07
      Цитата: 210окв
      Да и никто и не сомневается...Особенно в свете заштатникковского "предложения" о ядерном разооружении

      Подождите, а почему НАС еще не обвинили? Как то не комильфо...
      svp67
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:01
    В США работают над созданием новых ядерных боезарядов

    И это делается , конечно же , в рамках ответа на "русскую агрессию" . wink
    bouncyhunter
    1. rocket757 Сегодня, 11:23
      Так шо, нам начинать бояться???
      У меня как то никак, не получается и всё тут!
      rocket757
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
        Витя , привет ! hi
        Цитата: rocket757
        Так шо, нам начинать бояться???
        У меня как то никак, не получается и всё тут!

        Вот и я никак не могу научиться стучать зубами от страха перед матрасами ... wink
        bouncyhunter
        1. rocket757 Сегодня, 12:31
          Привет Паша.
          Боятся. пфе-е-е, а вот злость берёт своё!!! Тут ещё и Рэкс, котрый партнёт из партнёров пасть раззявил!!! Газку ему видать подпустили или хвост накрутили, солист блин, опять старую песню затянул - Во всём виноват пу-пу-пу ... корече, команда газы пошла!!! -
          rocket757
  3. Vadim851 Сегодня, 11:05
    Модернизация ядерных сил, ничего сверхъестественного нет тут. сейчас им то догонять надо. Уменьшение мощности при росте точности - это тренд сейчас везде. Замена КР тоже назревает - Томагавк реально стар уже.
    Vadim851
  4. Влад Морозов Сегодня, 11:06
    Пиндо$ики загнаны в угол! Стареющая армада ядерных ракет, без обновления, заставляет их "прикрыться" хоть чем то, пока наступит обновление. А долги растут! Кризис налицо! Весь мир будет страдать от одной жирной нации!
    Влад Морозов
  5. НЕКСУС Сегодня, 11:08
    Ранее сообщалось, что на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $ 350 млрд.

    И тут возникает резонный вопрос-а кто тут за мир во всем мире? wassat При этом..
    Клотц также уделил внимание финансированию управления. Для завершения всех программ ведомству «понадобится больше инвестиций», отметил он.

    Сразу понятно,что и этот кадр со своим ведомством хотят получить свой кусок пирога под названием оборонный бюджет США.Хотя какой он к лешему оборонный...
    НЕКСУС
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    мы (тоже) в значительной степени работаем на пределе своих возможностей,
    На пределе сил и возможностей, но для страны (читай капитала). Никогда не осуществляли более одной программы, а сейчас решили тянуть сразу четыре. "Стахановцы" по американски или конечно Россия заставляет трудиться в поте лица?
    rotmistr60
  7. To be or not to be Сегодня, 11:35
    Цитата: 210окв
    Да и никто и не сомневается...Особенно в свете заштатникковского "предложения" о ядерном разооружении

    To be or not to be
  8. Alex-a832 Сегодня, 13:26
    Анализ успешности глобального неядерного удара ничего хорошего, видимо, им не сулит. Решили проработать план нападения с использованием ТЯО, РСМД. Так им бедненьким страшно... хочется на Россию рыпнуться. Видит око, да зуб не ймёт.
    Alex-a832
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