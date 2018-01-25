Слишком много России!
В мире стало слишком много России. Тема России занимает в крупных иностранных СМИ колонку за колонкой, отвоёвывая пространство у внутренних новостей. Некоторые эксперты в США считают, что «одержимость» Россией уже вышла за разумные пределы, а бесконечные американские дебаты о Москве так и не привели к каким-либо результатам. России оказалось для американских стратегов не только слишком много, она ещё и оказалась слишком живучей.
Тема России превратилась в какую-то навязчивую идею, считает известный эксперт Юджин Румер. Для США характерна уже настоящая «национальная одержимость Россией». Редко какой день проходит без многоколоночных комментариев и многих часов эфирного времени, посвящённых очередному «проступку» русских.
Юджин Румер (Eugene Rumer) — бакалавр гуманитарных наук (Бостонский университет), магистр гуманитарных наук (Джорджтаунский университет), доктор наук (Массачусетский технологический институт). Имеет широкий опыт работы в экспертных организациях и правительстве: с 1993 г. по 1996 г. работал на мозговой трест «Рэнд» в Санта-Монике и Москве, позднее занимал должность в отделе политического планирования Госдепартамента США и директора по делам России, Украины и Евразии при Совете национальной безопасности. В 2000 г. Румер стал ст. научным сотрудником, а затем директором по исследованиям и исполняющим обязанности директора Института национальных стратегических исследований при Университете национальной обороны. В начале 2010 года стал офицером Национальной разведки США по России и Евразии. Сегодня мистер Румер — старший научный сотрудник и директор программы «Россия и Евразия» в Фонде Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace).
Статья Юджина Румера, посвящённая «национальной одержимости Россией», вышла в крупном издании «Лос-Анджелес таймс».
Эксперт напоминает, что американское правительство ввело в отношении России санкции. Белый дом отправил войска к европейским границам России. Вашингтон послал оружие Украине, а ранее посылал его Грузии. Скоро «ещё больше санкций» коснётся «российской элиты», а именно тех людей, что «поддерживают президента Владимира Путина».
При этом «всенародный разговор» в США о России, то есть о том, чего хочет Вашингтон добиться от русских, как достичь целей споров, «едва ли продвинулся». И чем дольше будет продолжаться истерика, тем труднее будет вести этот разговор, считает аналитик.
«Мы знаем, что российское правительство и его агенты вмешивались в наши президентские выборы в 2016 году. Разведсообщество подтвердило это, и есть много косвенных доказательств намерений и действий Кремля: кампания против Клинтон, «протрамповский» уклон российских СМИ, спонсируемых государством, включая телевизионную сеть «RT», которая по недавнему указанию правительства США была зарегистрирована в качестве иностранного агента; публикации «Wikileaks» о похищенной у сотрудников кампании Клинтон информации; положительные отзывы Путина о тогдашнем кандидате Дональде Трампе и широко известная его неприязнь к Хиллари Клинтон», — перечисляет эксперт. Далее он напоминает о «многочисленных контактах между сторонниками Трампа и различными российскими деятелями». Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн — это только самые известные люди Трампа, которые «имели контакты с представителями России».
СМИ США «заслуживают уважения за освещение кампании и президентства Трампа», считает автор, однако большая часть того, что известно сегодня, было известно в течение почти целого года. Детали мало добавили к общей картине.
Зато понимание Америкой других («возможно, более важных аспектов») вмешательства России в выборы 2016 года «едва продвинулось», замечает Румер.
«По правде говоря, мы не знаем, каков фактический эффект всей этой российского вмешательства в наши выборы. Чтобы узнать это, нам нужно будет провести всесторонний опрос всех, кто проголосовал, и всех, кто не голосовал», — показывает неразрешимость задачи автор. И даже если бы такой опрос оказался возможным, всё равно было бы трудно получить точное представление о настроениях избирателей в 2016 году. В общем, едва ли можно получить ответ.
В итоге роль России не ясна. Смогла бы Х. Клинтон одолеть «вульгарного, нечестного, ненавидящего женщин, невежественного политического неофита, который проводил кампанию, полную расизма, ксенофобии и явно неосуществимых обещаний, все из которых были широко освещены в средствах массовой информации в течение 2016 года»? Возможно, российское вмешательство действительно не сделало большой разницы в результатах выборов.
Нельзя даже понять, лучше ли американцы сегодня подготовлены, нежели год назад, к противостоянию «будущему вмешательству» в выборы.
Публичный дискурс, похоже, не стал год спустя «более непроницаемым» для «фейковых и искажённых новостей».
В противодействии всему этому Румер видит «долгосрочную цель». Но как её достичь? Дорога к ней требует «лучшего образования» и гораздо более обстоятельного всенародного обсуждения. Его темами станут «место в мире» США, роль России и политика Вашингтона в отношении Москвы.
Американцам следует также понять, что такое новая холодная война с Россией — ведь она идёт после того, как американцы целую четверть века называли русских «партнёрами».
Россия вовсе не уходит с арены борьбы. Эта страна не умирает, как часто повторяли в 1990-х и начале 2000-х годов, напоминает автор. Её экономика не рушится. Российская военная сила тоже возвращается, и Кремль использует её «с умением и решимостью».
Россия — «важное действующее лицо на мировой арене», со своими «интересами и возможностями», которые США ещё предстоит «в полной мере оценить», отмечает эксперт.
Путин готов переизбраться в марте 2018 г. ещё на шесть лет. Даже если он покинет политическую сцену в 2024 году, Белому дому нельзя рассчитывать на то, что его преемник станет Америке «другом».
Несколько десятилетий назад, напоминает далее эксперт, когда Россия была слабой, было «модно думать, что Россия не имеет значения». Понятно, что это «уже не так». Вот об этом-то и следует поговорить в США на общенациональном уровне. А выборами 2016 пусть занимаются следователи, подытоживает автор.
Пока этот эксперт предлагает тему для «всенародной беседы», компания «Stratfor» уже вычислила, как будет вести себя Россия в 2018 году.
Москва будет смотреть в основном на восток. По прогнозу «Stratfor», несколько лет ухудшения отношений с США и Европой подталкивают Москву к пересмотру приоритетов и стратегии.
Поэтому в 2018 году Москва сосредоточится на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также на Ближнем Востоке. Кремль будет:
— по-прежнему закулисно поддерживать Северную Корею поставками топливных ресурсов и торговыми связями;
— сотрудничать с КНР, в том числе в оборонной сфере, поскольку именно Пекин помог Москве «ослабить экономическую зависимость от Запада»;
— использовать своё влияние на Ближнем Востоке, полученное благодаря победоносному участию в сирийской войне. Кремль попытается повлиять на иностранные державы, имеющие интересы на Ближнем Востоке, с тем, чтобы не только сдержать угрозу исламского экстремизма, но и получить рычаги на переговорах с Западом. Кроме того, русские хотят расширить доступ к энергетическим и сельскохозяйственным ресурсам региона. Особую роль в действиях России на Ближнем Востоке сыграет Иран;
— развивать партнёрские отношения с некоторыми странами Северной Африки (Египет, Ливия), стремясь подорвать там позиции США;
— пытаться укрепить отношения с Турцией и с Саудовской Аравией. Однако Турция возразит и «против контактов России с курдами», и против готовности Москвы сотрудничать с региональными соперниками Анкары. Что до Саудовской Аравии, то её враждебность с Ираном воспрепятствует вступлению России в альянс с этим арабским королевством.
Таким образом, отметим в заключение, пока видные эксперты в США предлагают обсуждать «западную» тему России, эта тема сама собою превратилась в «восточную». Чем больше криков в сторону Москвы, чем больше санкций, тем меньше «западного» будет оставаться в России и тем меньшего позитива будет ждать Кремль от США. Это объективный политический и экономический процесс, и здесь не приходится говорить о чьей-либо изоляции.
Барак Обама уверял, что Россия была «изолирована» уже в его правление, а экономика её была «порвана в клочья», однако санкции американцы выписывают до сих пор, а экономика РФ в реальном секторе даже подросла. По данным Росстата, по итогам 2017 года промышленное производство в стране выросло на 1% по сравнению с показателем 2016 года. Рост незначительный, и всё же о разорванной в клочья экономике говорить не приходится. Именно потому Вашингтон постоянно прорабатывает какие-то новые санкции. Очевидно, по мысли американских стратегов, России не только слишком много, она ещё и слишком живуча.
Тема России превратилась в какую-то навязчивую идею, считает известный эксперт Юджин Румер. Для США характерна уже настоящая «национальная одержимость Россией». Редко какой день проходит без многоколоночных комментариев и многих часов эфирного времени, посвящённых очередному «проступку» русских.
Юджин Румер (Eugene Rumer) — бакалавр гуманитарных наук (Бостонский университет), магистр гуманитарных наук (Джорджтаунский университет), доктор наук (Массачусетский технологический институт). Имеет широкий опыт работы в экспертных организациях и правительстве: с 1993 г. по 1996 г. работал на мозговой трест «Рэнд» в Санта-Монике и Москве, позднее занимал должность в отделе политического планирования Госдепартамента США и директора по делам России, Украины и Евразии при Совете национальной безопасности. В 2000 г. Румер стал ст. научным сотрудником, а затем директором по исследованиям и исполняющим обязанности директора Института национальных стратегических исследований при Университете национальной обороны. В начале 2010 года стал офицером Национальной разведки США по России и Евразии. Сегодня мистер Румер — старший научный сотрудник и директор программы «Россия и Евразия» в Фонде Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace).
Статья Юджина Румера, посвящённая «национальной одержимости Россией», вышла в крупном издании «Лос-Анджелес таймс».
Эксперт напоминает, что американское правительство ввело в отношении России санкции. Белый дом отправил войска к европейским границам России. Вашингтон послал оружие Украине, а ранее посылал его Грузии. Скоро «ещё больше санкций» коснётся «российской элиты», а именно тех людей, что «поддерживают президента Владимира Путина».
При этом «всенародный разговор» в США о России, то есть о том, чего хочет Вашингтон добиться от русских, как достичь целей споров, «едва ли продвинулся». И чем дольше будет продолжаться истерика, тем труднее будет вести этот разговор, считает аналитик.
«Мы знаем, что российское правительство и его агенты вмешивались в наши президентские выборы в 2016 году. Разведсообщество подтвердило это, и есть много косвенных доказательств намерений и действий Кремля: кампания против Клинтон, «протрамповский» уклон российских СМИ, спонсируемых государством, включая телевизионную сеть «RT», которая по недавнему указанию правительства США была зарегистрирована в качестве иностранного агента; публикации «Wikileaks» о похищенной у сотрудников кампании Клинтон информации; положительные отзывы Путина о тогдашнем кандидате Дональде Трампе и широко известная его неприязнь к Хиллари Клинтон», — перечисляет эксперт. Далее он напоминает о «многочисленных контактах между сторонниками Трампа и различными российскими деятелями». Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн — это только самые известные люди Трампа, которые «имели контакты с представителями России».
СМИ США «заслуживают уважения за освещение кампании и президентства Трампа», считает автор, однако большая часть того, что известно сегодня, было известно в течение почти целого года. Детали мало добавили к общей картине.
Зато понимание Америкой других («возможно, более важных аспектов») вмешательства России в выборы 2016 года «едва продвинулось», замечает Румер.
«По правде говоря, мы не знаем, каков фактический эффект всей этой российского вмешательства в наши выборы. Чтобы узнать это, нам нужно будет провести всесторонний опрос всех, кто проголосовал, и всех, кто не голосовал», — показывает неразрешимость задачи автор. И даже если бы такой опрос оказался возможным, всё равно было бы трудно получить точное представление о настроениях избирателей в 2016 году. В общем, едва ли можно получить ответ.
В итоге роль России не ясна. Смогла бы Х. Клинтон одолеть «вульгарного, нечестного, ненавидящего женщин, невежественного политического неофита, который проводил кампанию, полную расизма, ксенофобии и явно неосуществимых обещаний, все из которых были широко освещены в средствах массовой информации в течение 2016 года»? Возможно, российское вмешательство действительно не сделало большой разницы в результатах выборов.
Нельзя даже понять, лучше ли американцы сегодня подготовлены, нежели год назад, к противостоянию «будущему вмешательству» в выборы.
Публичный дискурс, похоже, не стал год спустя «более непроницаемым» для «фейковых и искажённых новостей».
В противодействии всему этому Румер видит «долгосрочную цель». Но как её достичь? Дорога к ней требует «лучшего образования» и гораздо более обстоятельного всенародного обсуждения. Его темами станут «место в мире» США, роль России и политика Вашингтона в отношении Москвы.
Американцам следует также понять, что такое новая холодная война с Россией — ведь она идёт после того, как американцы целую четверть века называли русских «партнёрами».
Россия вовсе не уходит с арены борьбы. Эта страна не умирает, как часто повторяли в 1990-х и начале 2000-х годов, напоминает автор. Её экономика не рушится. Российская военная сила тоже возвращается, и Кремль использует её «с умением и решимостью».
Россия — «важное действующее лицо на мировой арене», со своими «интересами и возможностями», которые США ещё предстоит «в полной мере оценить», отмечает эксперт.
Путин готов переизбраться в марте 2018 г. ещё на шесть лет. Даже если он покинет политическую сцену в 2024 году, Белому дому нельзя рассчитывать на то, что его преемник станет Америке «другом».
Несколько десятилетий назад, напоминает далее эксперт, когда Россия была слабой, было «модно думать, что Россия не имеет значения». Понятно, что это «уже не так». Вот об этом-то и следует поговорить в США на общенациональном уровне. А выборами 2016 пусть занимаются следователи, подытоживает автор.
Пока этот эксперт предлагает тему для «всенародной беседы», компания «Stratfor» уже вычислила, как будет вести себя Россия в 2018 году.
Москва будет смотреть в основном на восток. По прогнозу «Stratfor», несколько лет ухудшения отношений с США и Европой подталкивают Москву к пересмотру приоритетов и стратегии.
Поэтому в 2018 году Москва сосредоточится на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также на Ближнем Востоке. Кремль будет:
— по-прежнему закулисно поддерживать Северную Корею поставками топливных ресурсов и торговыми связями;
— сотрудничать с КНР, в том числе в оборонной сфере, поскольку именно Пекин помог Москве «ослабить экономическую зависимость от Запада»;
— использовать своё влияние на Ближнем Востоке, полученное благодаря победоносному участию в сирийской войне. Кремль попытается повлиять на иностранные державы, имеющие интересы на Ближнем Востоке, с тем, чтобы не только сдержать угрозу исламского экстремизма, но и получить рычаги на переговорах с Западом. Кроме того, русские хотят расширить доступ к энергетическим и сельскохозяйственным ресурсам региона. Особую роль в действиях России на Ближнем Востоке сыграет Иран;
— развивать партнёрские отношения с некоторыми странами Северной Африки (Египет, Ливия), стремясь подорвать там позиции США;
— пытаться укрепить отношения с Турцией и с Саудовской Аравией. Однако Турция возразит и «против контактов России с курдами», и против готовности Москвы сотрудничать с региональными соперниками Анкары. Что до Саудовской Аравии, то её враждебность с Ираном воспрепятствует вступлению России в альянс с этим арабским королевством.
Таким образом, отметим в заключение, пока видные эксперты в США предлагают обсуждать «западную» тему России, эта тема сама собою превратилась в «восточную». Чем больше криков в сторону Москвы, чем больше санкций, тем меньше «западного» будет оставаться в России и тем меньшего позитива будет ждать Кремль от США. Это объективный политический и экономический процесс, и здесь не приходится говорить о чьей-либо изоляции.
Барак Обама уверял, что Россия была «изолирована» уже в его правление, а экономика её была «порвана в клочья», однако санкции американцы выписывают до сих пор, а экономика РФ в реальном секторе даже подросла. По данным Росстата, по итогам 2017 года промышленное производство в стране выросло на 1% по сравнению с показателем 2016 года. Рост незначительный, и всё же о разорванной в клочья экономике говорить не приходится. Именно потому Вашингтон постоянно прорабатывает какие-то новые санкции. Очевидно, по мысли американских стратегов, России не только слишком много, она ещё и слишком живуча.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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