"Справедливая Россия" направляет на заключение в правительство РФ законопроект о ЧВК
Депутаты фракции "Справедливая Россия" разработали и направят в среду на отзыв в правительство РФ проект закона о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов.
Согласно пояснительной записке, предлагается ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК.
Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.
Деятельность частных военных и военно-охранных организаций предлагается лицензировать. Органом, осуществляющим выдачу лицензии является Министерство обороны РФ.
Законопроект готов, авторами подписан, все внутрифракционные процедуры пройдены. Направляем в среду, 24 января, на заключение в правительство РФ, после его получения будем вносить на рассмотрение Госдумы- сказал Емельянов.
Согласно пояснительной записке, предлагается ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК.
Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.
Основными видами услуг таких организаций, в частности, являются участие в миротворческих операциях по линии международных организаций, обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, услуги военного консалтинга, обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения, выполнение строительных работ военного назначения, разминирование территории, зданий, сооружений, предоставление услуг военных переводчиков, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории, охрана объектов различного назначения- перечисляют авторы.
Деятельность частных военных и военно-охранных организаций предлагается лицензировать. Органом, осуществляющим выдачу лицензии является Министерство обороны РФ.
Использованы фотографии: http://www.spravedlivo.ru/index.html
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