21:37 24 января

"Справедливая Россия" направляет на заключение в правительство РФ законопроект о ЧВК

Депутаты фракции "Справедливая Россия" разработали и направят в среду на отзыв в правительство РФ проект закона о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов.

Законопроект готов, авторами подписан, все внутрифракционные процедуры пройдены. Направляем в среду, 24 января, на заключение в правительство РФ, после его получения будем вносить на рассмотрение Госдумы
- сказал Емельянов.

"Справедливая Россия" направляет на заключение в правительство РФ законопроект о ЧВК



Согласно пояснительной записке, предлагается ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК.

Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.

Основными видами услуг таких организаций, в частности, являются участие в миротворческих операциях по линии международных организаций, обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, услуги военного консалтинга, обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения, выполнение строительных работ военного назначения, разминирование территории, зданий, сооружений, предоставление услуг военных переводчиков, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории, охрана объектов различного назначения
- перечисляют авторы.

Деятельность частных военных и военно-охранных организаций предлагается лицензировать. Органом, осуществляющим выдачу лицензии является Министерство обороны РФ.


Использованы фотографии: http://www.spravedlivo.ru/index.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:37
    Российские ЧВК существуют давно, у них нет лишь официального статуса. ЧВК, по большому счёту, это способ снизить болезненную реакцию гражданского общества на боевые потери своих граждан. Ценность жизни в глазах общества растёт, но войны-то продолжаются, значит люди продолжают в них гибнуть. Для общества есть разница, гибнет солдат, для которого служба - долг (даже для контрактника) или доброволец, сознательно воюющий за деньги. При том, что оба они, при контроле государства над ЧВК, воюют за интересы своей страны и оба делают нужную работу. Плюс ЧВК имеет ряд своих преимуществ, от трудоустройства бывших военных профессионалов до существенно меньших политических издержек их участия в конфликте. Главный вопрос в жестком контроле со стороны государства, без которого ЧВК быстро превратятся в банды головорезов.
    Аристарх Людвигович
    1. Anarchist Сегодня, 11:40
      Эти люди из боевых точек вернуться домой... А какой приказ получат дома? неизвестно! Была бы у руцкого частная армия в девяностых, чтобы было? Задумайтесь, ведь это уже будут хорошо обученные мотивированные деньгами головорезы!
      Anarchist
      1. raw174 Сегодня, 14:57
        ЧВК есть, от этого уже никуда не деться.
        Цитата: Anarchist
        А какой приказ получат дома? неизвестно!

        А вот чтобы не было недоговоренности, нужен закон, который регламентирует их работу.
        Кто бы что не говорил, Россия с каждым годом становится сильнее, укрепляет свою мощь и всё увереннее и твёрже говорит своё слово, а посему нам нужны длинные руки! Нужно будет достать неугодного за бугром, отправили бойцов ЧВК за ним, нужно отстоять своего человека, отправили их под видом туристов. И государство не причем и интересы отстаиваем.
        raw174
        1. nikolaev Сегодня, 15:55
          это вам так хочется , поэтому и несете дезинформацию и бред всякий, пытаясь выдать его за реальность!
          nikolaev
        2. Стирбьорн Сегодня, 16:14
          Цитата: raw174
          Нужно будет достать неугодного за бугром, отправили бойцов ЧВК за ним, нужно отстоять своего человека, отправили их под видом туристов. И государство не причем и интересы отстаиваем.
          Для этого существуют Силы специальных операций Российской Федерации
          Стирбьорн
    2. nikolaev Сегодня, 15:54
      что вы лепите - не будет никакого контроля: то что может выйти из под контроля - рано или поздно выйдет из подконтроля , ибо такова логика существования!
      nikolaev
  2. Anarchist Сегодня, 11:37
    Ага, еще частных армий не хватает! Нет, пора в Думу прорываться... Как-то нужно защищаться! А то каждого упыря частная армия защищать будет!
    Anarchist
    1. kapitan92 Сегодня, 11:48
      Цитата: Anarchist
      Ага, еще частных армий не хватает! Нет, пора в Думу прорываться... Как-то нужно защищаться! А то каждого упыря частная армия защищать будет!

      Александр, hi ! Давно пора узаконить то, что существует де-факто. В 2014г в Дума уже обсуждала нечто подобное, но закон отправили на "доработку", т.е. зарубили на корню.
      А чтобы у упырей не было "частных армий" и нужны законы регламентирующие создание, функционирование ЧВК.
      Можно предложить создать нечто подобное французскому иностранному легиону в России, учитывая, что в СНГ есть желающие служить в нем, воевать за Россию. Для этого необходима политическая воля руководства, законы и безусловно финансирование.
      Кстати, МО РФ в 2014г , крайне резко отреагировала на создание ЧВК в России, бюджетный поток не хочется делить!
      kapitan92
      1. Anarchist Сегодня, 11:58
        Человек воюющий за деньги, а не за свою страну, в априоре деградируют! Не хотелось бы увеличивать число головорезов рядом с границами нашей родины! Эти же самые воины могут пополнять число боевиков... Они больше не будут ценить человеческие жизни, они будут считать рубли! Ну или доллары... А тот факт, что подобные люди будут гулять внутри моей родины, вызывает у меня судорожные мурашки даже Потому, что я не смогу защититься от них дома... Все законы работают Так, что если я убью одного из них, то посадят меня! Не над теми законами работают...
        hi
        Anarchist
        1. kapitan92 Сегодня, 12:03
          Цитата: Anarchist
          Человек воюющий за деньги, а не за свою страну, в априоре деградируют!

          А если за свою страну и за деньги!? Вы можете привести примеры деградации наших парней из ЧВК "Вагнера" в Сирии при штурме ДэЗ, или при зачистках в Алеппо?
          kapitan92
          1. Anarchist Сегодня, 12:35
            Не могу, но не потому что нет фактов, А из-за того, что вообще нет информации о проведении каких-либо мероприятий данного формирования Ассасинов! По сути, все его участники это преступники! Потому, что нарушили действующее законодательство о военной службе... И даже если законопроект примут, то их всё равно нужно судить... Но не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что закон должен быть для всех един!
            Anarchist
          2. Стирбьорн Сегодня, 12:45
            Цитата: kapitan92
            Вы можете привести примеры деградации наших парней из ЧВК "Вагнера" в Сирии при штурме ДэЗ, или при зачистках в Алеппо?

            Ваши парни, героя Новороссии Беднова зачистили, ну и с Мозговым, по слухам, их работа. Тоже за страну радели при этом?
            Стирбьорн
            1. kapitan92 Сегодня, 12:52
              Цитата: Стирбьорн
              Ваши парни, героя Новороссии Беднова зачистили, ну и с Мозговым, по слухам, их работа. Тоже за страну радели при этом?

              Подобные обвинения без доказательств очередное бла-бла ! Собирайте слухи и дальше!
              kapitan92
              1. Anarchist Сегодня, 13:05
                Цитата: kapitan92
                Цитата: Стирбьорн
                Ваши парни, героя Новороссии Беднова зачистили, ну и с Мозговым, по слухам, их работа. Тоже за страну радели при этом?

                Подобные обвинения без доказательств очередное бла-бла ! Собирайте слухи и дальше!

                Дружище, а вот с этим согласен! Информации о них нет, поэтому и выводы делать невозможно! Что я в принципе и написал чуть выше.. drinks
                Anarchist
              2. Стирбьорн Сегодня, 13:14
                Цитата: kapitan92
                Подобные обвинения без доказательств очередное бла-бла ! Собирайте слухи и дальше!

                Ну а где оф инфа об участии ЧВК в Сирии? То что двое в плен к бородачм попали?! Так что у вас бла-бла не меньше моего, тут можно только согласится с Анархистом.
                Стирбьорн
                1. kapitan92 Сегодня, 13:33
                  Цитата: Стирбьорн
                  Ну а где оф инфа об участии ЧВК в Сирии?

                  Мишель Гоя, французский военный эксперт и аналитик, в своей статье для французского издания DSI заявил, что именно благодаря помощи России и действиям ЧВК «Вагнера», Сирии удалось одержать победу над самопровозглашенным исламским халифатом.
                  Заслуги ЧВК "Вагнера" в Сирии признаны западным миром
                  Боевая сила ЧВК «Вагнера» представляется не только формированиями российских добровольцев, но также и бронетехникой. Как известно из открытых источников, на боевом дежурстве у вагнеровцев находится около десяти танков Т-72, а также БТР-80 и БМ-21 «Град». Данная техника помогла российским добровольцам в выполнении поставленной задачи в таких ключевых боевых операциях, как освобождение городов Алеппо, Пальмиры, формирование и зачистка «Акербатского» котла и деблокаданаселенного пункта Дейр эз-Зор.

                  Как отмечает Мишель Гоя, вагнеровцы стали основной действующей наземной силой России в Сирии. Фактически, ЧВК «Вагнера» на текущий момент является одной из самых опасных угроз для оставшихся в Сирии немногочисленных террористических бандформирований. Согласно последним данным, в настоящий момент вагнеровцы осуществляют зачистку боевиков из террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Тахрир аш-Шам»** на территории сирийских провинции Идлиб и Алеппо.

                  https://newsland.com/user/4296636253/content/zasl
                  ugi-chvk-vagnera-v-sirii-priznany-zapadnym-mirom/
                  6177723
                  Материала предостаточно!
                  Цитата: Стирбьорн
                  Так что у вас бла-бла не меньше моего, тут можно только согласится с Анархистом.

                  Жду от Вас подтверждения ваших слухов! А соглашаться или нет это ваше право. hi
                  kapitan92
                  1. Стирбьорн Сегодня, 14:41
                    Мишель Гоя это конечно, заслуженный эксперт и авторитетный источник, раз сказал, значит так и есть laughing Этот Гоя, не в курсе, что добровольцы забесплатно воюют, а вот по контракту, если это не ВС, то наемники. Вы бы еще Павла Фельденгауэра привели, или там Дэйва Муджабарада или как их там. Но последних-то одно время тут постили, а уж эту "дичь" первый раз вижу. По Беднову и Вагнеру наберите в поисковике любом - для пример тут, с фотографиями и по горячим следам, сразу. Инфа о ЧВК Вагнера сразу же всплыла, буквально на следующий день, после убийства, именно так и назвали группу расстрелявших Беднова. https://kf-mir.livejournal.com/351561.html
                    Стирбьорн
                    1. kapitan92 Сегодня, 15:31
                      Цитата: Стирбьорн
                      По Беднову и Вагнеру наберите в поисковике любом - для пример тут, с фотографиями и по горячим следам, сразу. Инфа о ЧВК Вагнера сразу же всплыла, буквально на следующий день, после убийства, именно так и назвали группу расстрелявших Беднова. https://kf-mir.livejournal.com/351561.html

                      Я открыл Вашу ссылку, и что?
                      Убийство в Новороссии Александра Беднова - "Бэтмена", героя обороны Луганска и его людей организовал этот человек. Вагнер Евгений Владимирович, 1971 г.р. Вероятно - потомственный "чекист"

                      Такие вагнеры и прочие "витязи" будут убивать русских и в Москве - когда путинский режим зашатается.

                      Статья без автора, "мотив и почерк" знаком. Вы бы лучше из "цензора" статейку прислали. wassat
                      kapitan92
                    2. kapitan92 Сегодня, 15:56
                      Цитата: Стирбьорн
                      Мишель Гоя это конечно, заслуженный эксперт и авторитетный источник, раз сказал, значит так и есть

                      Из биографии полковника французской армии М. Гойя. (перевод из биографии с фр.яз).
                      Сначала сержант, в 170-й пехотный полк. Затем он служит в 21-й полк морской пехоты в звании лейтенанта, командира взвода, а затем в полк морской пехоты Тихоокеанского региона - Новая Каледония и, наконец, как капитан 2-го полка морской пехоты, где он управляет компанией.

                      После этого длительного опыта opérationnelle1, полковник Гойя военным помощником начальника штаба армии по вопросам доктрины, и менеджер домена « новых конфликтов», Институт стратегических исследований при военной Школе (IRSEM)2. Он также работает офис-исследовательский Центр доктрины занятости сил (армии). Он учит военная история войны в Sciences-Po Paris и в Институте международных и стратегических отношений (IRIS'Sup)
                      Цитата: Стирбьорн
                      Этот Гоя, не в курсе, что добровольцы забесплатно воюют, а вот по контракту, если это не ВС, то наемники.

                      Уверен, что в курсе! laughing
                      Французский иностранный легион это наемники или добровольцы?
                      Он выполняет задачи в любой точке мира на благо своей страны и французы им гордятся. Так почему же мы своих мужиков грязью обливаем?! Убийцы, наемники и т.д. stop
                      kapitan92
                      1. Стирбьорн Сегодня, 16:10
                        Цитата: kapitan92
                        Французский иностранный легион это наемники или добровольцы?
                        Наемники 100%, туда идут за французским гражданством
                        Так почему же мы своих мужиков грязью обливаем?! Убийцы, наемники и т.д.
                        Наши мужики служат в наших вооруженных силах, а не ЧВК
                        Стирбьорн
                      2. Стирбьорн Сегодня, 16:42
                        Это не вы так оперативно статью от Гоя выложили, тому же DSI? https://topwar.ru/134326-itogi-rossiyskoy-operaci
                        i-v-sirii-analiz-zapadnyh-analitikov.html
                        Тут правда про ЧВК он ничего не говорит, как же так?! Может некий "Алексей Стронг" с вашей cсылки, который на него сcылается, просто приписал ему эти слова recourse
                        Стирбьорн
                  2. nikolaev Сегодня, 15:37
                    запад признает и похвалит все , что угодно - лишь бы нагадить и создать проблему для России!
                    nikolaev
      2. Pax tecum Сегодня, 13:47
        Приватизация армии?
        Ну, да! Ну, да! По старой депутатской привычке главное принять закон, а остальное, выгодное для себя, протащат через поправки.
        Хоть кто-то представляет себе первоначальный капитал на такую деятельность?
        Закон об оружии здорово менять придется.
        Что за вооружения, техника, где храниться будет, охрана и содержание...
        При Союзе, да и после, как то своими силами справлялись. Причем, войсковые и развед операции проводили такие, что в военные учебники и легенды вошли. И людей готовили и готовят, как говорят: "гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей".
        И, замете, что нет вопроса о введении в компетенцию ЧВК РАЗВЕДКИ. Понимают, , опасность. Где и когда сработает-неизвестно.
        Кстати, Украина в пример. Там этих ЧВК... И закон под них уже "после" появился.
        А, знаете какая первая ЧВК будет, уже готовая, по факту, есть? Чеченская. Штыков так тысяч 20. С офигенной базой спецназа (самой большой в России) в Центорое, вотчине Кадырова.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 14:02
          Интересно, а почему "первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов" намеренно не упомянул о действиях ЧВК внутри страны, а только за рубежом?
          Если вдруг Росгвардия, "по морально-этическим соображениям" задумается.
          Такая организованная сила просто не может быть не использована в случае негативных тенденций в развитии ситуации.
          Понятно, что будут поправки в закон, уже после принятия. Вот, в чем беда.
          Понимаю недоумение МинОбороны.
          Это же все законодательство, в части касающейся, менять придется.
          А, это, задумайтесь, ФЗ "Об Обороне", "О чрезвычайном положении", все законодательство, регламентирующее военную деятельность, иных силовых структур. А, Конституция? Готовится к поправкам?
          Как то не вписывается это в наш культурный код, что ли, в русскую традицию.
          Pax tecum
          1. Pax tecum Сегодня, 14:08
            Думается, не стоит создавать ЧВК, лучше при Министерстве Обороны добровольческие подразделения создать с предлагаемыми задачами и контрактной основой.
            Тот же контракт, что и в ЧВК. Те же граждане России. Те же задачи. Те же добровольцы. В чем проблема? Нет, б..ять, кому то приватизация силы нужна!
            Pax tecum
          2. Стирбьорн Сегодня, 14:48
            Цитата: Pax tecum
            Как то не вписывается это в наш культурный код, что ли, в русскую традицию.

            Совершенно с вами согласен - ЧВК, то бишь наемники, это чисто западная традиция, когда своих солдат продавали за деньги. И которые воевали там, где за это платили, при этом не чураясь перехода на сторону противника, если там предлагали больше, а свой хозяин испытывал проблемы с финансами
            Стирбьорн
      3. Svist Сегодня, 18:32
        Цитата: kapitan92
        А чтобы у упырей не было "частных армий" и нужны законы регламентирующие создание, функционирование ЧВК.

        У упырей будут законные частные армии. Кто платит деньги - тот и заказывает...
        Svist
    2. Krasnodar Сегодня, 12:45
      Цитата: Anarchist
      Ага, еще частных армий не хватает! Нет, пора в Думу прорываться... Как-то нужно защищаться! А то каждого упыря частная армия защищать будет!

      А ЧОП? Если я сейчас захочу частную армию (легкое стрелковое вооружение) открою ЧОП, ЧВК мне на фиг не упал. Тут речь о создании инструмента внешнеполитического влияния "без формального участия" государства.
      Krasnodar
      1. Anarchist Сегодня, 12:56
        А что, чоповцев учат людей убивать? Не тот уровень! Хотя армию создать тоже можно...
        Anarchist
        1. Krasnodar Сегодня, 17:03
          Цитата: Anarchist
          А что, чоповцев учат людей убивать? Не тот уровень! Хотя армию создать тоже можно...

          Наберу в ЧОП бывших спецназовцев за хорошую зарплату )))) разница?
          Krasnodar
  3. Egorovich Сегодня, 11:42
    ЧВК нужны в обязательном порядке. Война в Сирии это великолепно доказала. Использовать ЧВК можно где угодно. Ливия, Йемен, Египет, Африканский континент,....
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
      Егорыч , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      ЧВК нужны в обязательном порядке.

      Согласен , лишь бы российские ЧВК не стали подобием матрасных "Псов войны" . Но закон , как я понимаю , и будет регулировать деятельность .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 12:05
        Паша, привет! Я, двумя руками, за подобие французского легиона под российскими законами. Именно законом, а не словоблудием.
        Egorovich
      2. nikolaev Сегодня, 13:01
        регулируй -не регулируй , а джин будет выпущен из бутылки - деньги , а не справедливость и потребность в новых видах спецвоенных определяют этот вопрос. Армия перестанет играть защитную и охраняющую роль в обществе.
        nikolaev
    2. Стирбьорн Сегодня, 12:46
      Цитата: Egorovich
      Война в Сирии это великолепно доказала.

      Что она доказала? Чем спецназ хуже, или морпехи?
      Стирбьорн
      1. Egorovich Сегодня, 12:52
        Вам известно выражение "псы войны"? Вот этим и отличаются ЧВК от спецназа или морпехов. А мужики Вагнера много чего хорошего сделали в Сирии.
        Egorovich
        1. Стирбьорн Сегодня, 13:08
          Цитата: Egorovich
          Вам известно выражение "псы войны"?
          Если честно, то приходит на ум только цитата из Шекспира
          "На всю страну монаршим криком грянет:
          «Пощады нет!» — и спустит псов войны.
          - но как это приставить к отличию ЧВК от войсковых соединений, я не знаю. СССР без всяких ЧВК успешно обходился
          Стирбьорн
          1. Pax tecum Сегодня, 18:48
            Псы войны?
            Уж точнее - "дикие лебеди".
            А, еще "солдаты удачи"...
            Да, мало ли каких эпитетов еще.
            Pax tecum
            1. Комментарий был удален.
            2. Pax tecum Сегодня, 19:10
              [media=https://m.youtube.com/watch?v=bBAKqoOA_wI]
              В.Мазур. Солдат удачи.
              Так, в контексте темы...
              Кто как поймет.
              Pax tecum
        2. nikolaev Сегодня, 15:43
          СтандартнаяУКА! -это направлено Egorovich
          nikolaev
    3. nikolaev Сегодня, 12:54
      болтовня . Успех в Сирии - регулярные войска России и Сирии
      nikolaev
      1. Egorovich Сегодня, 13:09
        Внимательно читайте, а потом делайте свое заключение. Еще раз повторю, что мужики Вагнера много чего хорошего сделали в Сирии, и это не говорит о том, что они там заменили ВКС РФ и войска САР.
        Egorovich
    4. nikolaev Сегодня, 15:42
      ты откуда ? с Луны , что ли ? Или с Марса? Что война в Сирии локазала ? Что наводишь "тень на плетень"? Холуй западный!
      nikolaev
      1. Egorovich Сегодня, 16:06
        Слюной сильно не брызгай, подавишься.!!!fool
        Egorovich
  4. Zubr Сегодня, 11:59
    Цитата: Anarchist
    Ага, еще частных армий не хватает! Нет, пора в Думу прорываться... Как-то нужно защищаться! А то каждого упыря частная армия защищать будет!

    Позвольте с вами не согласится. ПМ и АК, тоже создавались как личное оружие самообороны, но при необходимости, становится оружием нападения. Сейчас и ЧОПов хватает выполняющих двойные функции и тоже в большинстве случаев охраняют упырей. А что мешает их нам легально использовать для проведения спецопераций за рубежом? Есть люди, которые кроме как воевать больше ничего не умеют, так давайте им дадим возможность за большие деньги.
    Zubr
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:04
    ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК.
    Давно пора. А то ЧВК существуют, действуют в т.ч. в горячих точках и остаются как бы вне закона.
    rotmistr60
  6. Лелёк Сегодня, 12:21
    (...обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, услуги военного консалтинга, обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения, выполнение строительных работ военного назначения, разминирование территории, зданий, сооружений, предоставление услуг военных переводчиков, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории, охрана объектов различного назначения.)

    Очень нужный закон. Хорошо бы в добавок к нему были приняты акты признания независимости ЛНР, ДНР и ПМР. yes
    Лелёк
  7. nikolaev Сегодня, 12:56
    ЧВК - войска олигархов. Понятно кому служит "справедливая россия" и чью "справедливость" она защищает в Думе
    nikolaev
    1. Голован Джек Сегодня, 14:34
      Цитата: nikolaev
      ЧВК - войска олигархов

      Кхм... а кто-то тут не умеет читать...
      ... пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории...

      ЧВК - инструмент для продвижения интересов государства за его пределами без официального участия государства в этих действиях.
      И причем тут, казалось бы, аллигархи? request
      Голован Джек
      1. nikolaev Сегодня, 15:47
        ДУРЬ!!! Это не повод для увеличенного самомнения
        nikolaev
        1. Голован Джек Сегодня, 18:09
          Цитата: nikolaev
          ДУРЬ!!! Это не повод для увеличенного самомнения

          Милейший, Вы в адеквате, вообще? А то закрадываются сомнения...
          Голован Джек
  8. Гардамир Сегодня, 14:41
    А может заодно разрешить частных киллеров? Некоторые окончательно либернулись на всю голову.
    Гардамир
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