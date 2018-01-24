21:42 24 января

Тиллерсон возложил ответственность за химатаку в Сирии на Россию

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что считает Москву ответственной за новую химическую атаку, якобы совершённую правительственными войсками вблизи Дамаска в понедельник, передает ИноТВ.



По словам Тиллерсона, «неспособность» России остановить подобные нападения ставит под вопрос «её состоятельность в качестве участника урегулирования».


Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией,
подчеркнул он.

Глава ведомства призвал Москву прекратить пользоваться правом вето в Совбезе ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, Россия «должна как минимум воздержаться при голосовании».

Кроме того, он обвинил Москву в том, что она «не выполнила свои обязательства перед США», допустив нарушения международной сделки 2013 года, которая подразумевала уничтожение всех запасов отравляющих веществ в САР.

Тиллерсона заверил участников конференции, что «существует множество доказательств», что Дамаск продолжал обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

Свою речь дипломат произнес на встрече представителей 20 стран в Париже. Цель этого мероприятия – «создать механизм, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещённое оружие».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. ded100 Сегодня, 11:40
    Ну вот что за люди постоянно на других все сваливают а у себя в глазу целый лесосплав не замечают!
    ded100
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
      Главные песни США о виновности России продолжаются , ничего нового ... negative
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 11:57
        Паша hi главное химоружие в Сирии - вонь американская , так они это по всему миру применяют!
        роман66
        1. rocket757 Сегодня, 12:05
          Запретить янки есть пармезан!!! мож тогда воздух чище будет???
          rocket757
          1. роман66 Сегодня, 12:06
            неее не пармезан! у них основа - бобы, почему и воняют беспрестанно laughing
            роман66
            1. rocket757 Сегодня, 12:37
              Точно, вспомнил!!!
              Ребёнок смотрел (больше не будет никогда) голливудский "блокбастер" тип - Дэнис угроза - был там такой момент с "бобами в томате" и критическими последствиями после оного!!!!!
              Шот я затупил, янки и пармезан эт и правда нонсенс!!!
              rocket757
              1. Монос Сегодня, 13:24
                Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность

                Как то не по Крылову... Помниться, там волк говорил барашку: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать." А здесь козёл волку говорит. sad
                Монос
          2. Ванёк Сегодня, 12:12
            Цитата: rocket757
            Запретить янки есть пармезан!


            Ихним бы ещё размножаться запретить.

            Ваааще красота будет.
            Ванёк
            1. rocket757 Сегодня, 12:42
              Ну так шо. Даём нашим хакерам команду на усиленную пропаганду в матрасии пид ... манула, тыж мэнэ пидвела!!!! От этого дети не родятся, пока ... или я опять шото пропустил и у них как в - ДЖУНИОРе - плодиться начали??? Как там Шварц с Дэвито намудрили!!!
              rocket757
              1. Ванёк Сегодня, 15:31
                Цитата: rocket757
                пропаганду в матрасии пид ...


                Не очень понятная штука. Размножаться не умеют, а их всё больше и больше.

                Почкование?
                Ванёк
                1. rocket757 Сегодня, 15:42
                  Не написать, не объяснить!!!
                  Текст режут. фильм "Джуниор" сам посмотри, о почковании примерно, прикольно.
                  А об отношения чистых, пречистых написать не дают, главное детей не могёт быт у них.
                  rocket757
          3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:56
            им надо запретить рот открывать,так как кроме дерь_ма у этих гопников скотоводов оттуда ничего не вылетает,а забросали они им почти всю планету.
            Ратник с пулеметом
      2. Chertt Сегодня, 12:06
        Цитата: bouncyhunter
        Главные песни США о виновности России продолжаются , ничего нового

        Хотя бы раз в три года методички обновляли, Скучно девушки
        Chertt
      3. Лелёк Сегодня, 12:06
        Цитата: bouncyhunter
        Главные песни США о виновности России продолжаются , ничего нового

        hi , Павел.
        Заезженная пластинка полосатых (вброс фейка, а там хоть трава не расти - любимое амплуа Йосепа Геббельса). Плюём. На этом фоне интересно заявление НАТОвского генерала Харольда Куйята (Боже, какая неприличная фамилия).
        Лелёк
      4. Кент0001 Сегодня, 12:22
        Это повод обвинить Россию в сооучастии в преступлениях против человечности. К этому эти ушлепки и ведут. Думайте головой. А то тут многие пишут только для рейтинга.
        Кент0001
      5. Антианглосакс Сегодня, 12:47
        Дык скоро и мы захрюкаем и весь Мир. А лет через 5-10 вообще никто не усомнится, что все пакости от России.
        Но зверёк америпедовский прав, логика железная - если терпилы терпят, значит можно и нужно вешать на них всех собак и давить. Браво! На "бис" на вызываем, и так знаем, что повторят стократ.
        Антианглосакс
      6. Alex-a832 Сегодня, 13:54
        Из тиллерсоновского словоблудия не поймёшь, - это официальное заявление заштатников или это персональное собачье мнение Рэкса...
        Alex-a832
  2. x.andvlad Сегодня, 11:41
    "Наша песня хороша! Начинай сначала!":Госсекретарь Рекс Тиллерсон. fellow
    Тиллерсона заверил участников конференции, что «существует множество доказательств», что Дамаск продолжал обладать химическим оружием после апреля 2014-го.
    А озвучить доказательства, как всегда - не судьба..
    x.andvlad
    1. BerBer Сегодня, 11:50
      Вот, вот. Заезженная пластинка. И их не смущает, что выглядят идиотами. - "А чё, раньше действовало, зачем чё-то новое придумывать".
      BerBer
      1. rocket757 Сегодня, 12:03
        Они не идиёты, ОНИ ИЗБРАННЫЕ .... хотя, в их случае эт считай одно и тоже!
        rocket757
      2. Кент0001 Сегодня, 12:23
        Это не они , а мы. Потому, что по джентельменски пытаемся общаться с гопотой беспредельной.
        Кент0001
        1. rocket757 Сегодня, 15:45
          Да мы б и не общались, так у нас Верхние их за партнёров держат!
          rocket757
    2. rocket757 Сегодня, 12:04
      Шо опять пробиркой в ООН трясти???
      rocket757
  3. кедр Сегодня, 11:43
    Как и в случае с Луной, желаемое выдают за действительное. Брехуны.
    кедр
    1. Chertt Сегодня, 11:45
      Цитата: кедр
      Как и в случае с Луной, желаемое выдают за действительное. Брехуны.

      С Луной то, что не так belay
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 11:58
        намек на голливудское происхождение лунной программы.
        роман66
        1. Chertt Сегодня, 12:03
          Цитата: роман66
          намек на голливудское происхождение лунной программы

          Так это гражданину на РЕН ТВ
          Chertt
          1. роман66 Сегодня, 12:04
            да что там рен-то, доказано уже всеми, кому не лень
            роман66
      2. sabakina Сегодня, 12:02
        Цитата: Chertt
        С Луной то, что не так belay

        Она не серая, как у американцев, а коричневая.
        sabakina
        1. роман66 Сегодня, 12:07
          воют они на нее особенно противно
          роман66
  4. НЕКСУС Сегодня, 11:43
    Тиллерсон возложил ответственность за химатаку в Сирии на Россию

    А Россия положила на Тиллерсона русский кожаный овощ. И все счастливы.
    НЕКСУС
    1. Лелёк Сегодня, 12:11
      Цитата: НЕКСУС
      А Россия положила на Тиллерсона русский кожаный овощ. И все счастливы.


      Привет, Андрей.
      Это точно. Вот они наши красавы в сирийских пустынях.
      Лелёк
      1. Маз Сегодня, 14:45
        Старые фотки. В идлибе облачно и морось.
        Маз
        1. Лелёк Сегодня, 18:58
          Цитата: Маз
          Старые фотки.


          От этого они не стали хуже. yes
          Лелёк
  5. MIG00001 Сегодня, 11:43
    Тупа провокация. И еще предъявите доказательство а не словесный понос
    MIG00001
    1. роман66 Сегодня, 11:59
      сейчас пробирку привезут, делов-то..
      роман66
  6. Дормидонт Сегодня, 11:43
    Хуцпа - составная часть подлой войны общечеловеков против России
    Дормидонт
  7. svp67 Сегодня, 11:44
    По его мнению, Россия «должна как минимум воздержаться при голосовании».
    Г-н Тиллерсон, орденоносец Вы наш, Вы у себя там порядок наведите и там указания давайте. А Россия САМА разберется, без Ваших "указаний", Вы нас с Украиной НЕ ПУТАЙТЕ
    svp67
    1. Кент0001 Сегодня, 12:25
      Лешить пса ордена за антироссийскую подрывную деятельность.
      Кент0001
  8. Васся Вассин Сегодня, 11:44
    Пробиркой уже тряс или нет? щенок бешеный.
    Васся Вассин
  9. anjey Сегодня, 11:45
    а может хватит слушать их п ...ж и рулить уже самим в мире ,мы то точно не монако и тем более не лихтенштейн ,мы просто -
    Россия....
    anjey
  10. q75agent Сегодня, 11:45
    стороннюю статью читал , что Вове готовят судьбу Кадаффи и Хусейна
    q75agent
    1. BerBer Сегодня, 11:52
      Да им бы очень хотелось. Да руки короткие. Он реально их бесит.
      BerBer
    2. Gxash Сегодня, 11:54
      Пупок развяжется...
      Gxash
    3. sabakina Сегодня, 12:03
      Неужто будут бомбить? belay
      sabakina
  11. ioan-e Сегодня, 11:45
    Сначала за свадьбы, похороны, госпиталь в Кабуле и экскаваторы извинитесь, янки, а потом гавкайте!
    ioan-e
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:46
    ..
    Г-ну Тиллерсону,предлагаю одеть противогаз,чтоб не " отравиться"
    Сибирский цирюльник
  13. tchoni Сегодня, 11:46
    ну, здесь уже не пахнет общественным мнением. Это повод. Ну что, диванные генералы? Готовы встать в строй и променять мышку на АКМ?
    tchoni
    1. Васся Вассин Сегодня, 11:53
      Не ак мало, мне в заградотряде нужен пулемет! am Нужно будет помогать вам показывать чудеса храбрости и самоотрерженности! angry
      Васся Вассин
      1. tchoni Сегодня, 12:36
        Цитата: Васся Вассин
        Не ак мало, мне в заградотряде нужен пулемет!

        Вот в заградотряд, вы, лица нетрадиционной ориентации, все горазды. Не передовая чай
        tchoni
        1. Васся Вассин Сегодня, 13:18
          Нет, ВВ- элита, туды таких не берут, Только из нас формируют нац гвардию. Ты хочешь сказать что нац гвардия из из этих самых?
          Васся Вассин
          1. tchoni Сегодня, 14:14
            Цитата: Васся Вассин
            Нет, ВВ- элита, туды таких не берут, Только из нас формируют нац гвардию. Ты хочешь сказать что нац гвард

            Только на дембель в парадной форме вы ехать не рискуете...
            tchoni
    2. sabakina Сегодня, 12:07
      Да легко! Только с каких это пор генералы в атаку ходят с АКМ?
      sabakina
      1. tchoni Сегодня, 12:37
        Цитата: sabakina
        Да легко! Только с каких это пор генералы в атаку ходят с АКМ?

        А генерал диванных войск, это в массе своей, ефрейтор запаса.
        tchoni
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    считает Москву ответственной за новую химическую атаку
    Ух как болезнено они восприняли результативные действия России в Сирии, что с удвоенной силой начали в который раз валить с больной головы на здоровую. А тут еще турки их "союзников" подготовленных для выполнения американских задач начали усердно долбить.
    rotmistr60
  15. astepanov Сегодня, 11:50
    Между прочим, в той сделке по химоружию Штаты тоже были причастны. И, кстати, именно Штаты не выполнили до сих пор договор об уничтожении собственного химоружия. И, наконец, хлор - крайне удобная в этом плане вещь: его невозможно запретить производить, потому что он применяется очень широко в промышленности (обеззараживание воды, производство пластмасс и т.д.). Был ли применен боеприпас, начиненный хлором (тогда можно говорить о химоружии и его производстве) или же кто-то привез и открыл баллоны с хлором? В любом случае, ситуация требует расследования.
    Наконец, странные обстоятельства: Асаду сейчас нахрен не надо лезть в терки с ООН, а вот онижедетям из ССА и прочих бандгрупп (и матрасам) навешать собак на Асада крайне выгодно; и как-то странно всё подгадано к Саммиту в Давосе... В общем, ото всюду торчат ушки наших западных "партнеров"
    astepanov
    1. Васся Вассин Сегодня, 11:55
      Вы заблуждаетесь, одно дело хлорная известь, а другое ОВ.
      Васся Вассин
    2. Gxash Сегодня, 11:57
      27 декабря 2013 года в Москве эксперты из России, США, Китая, Сирии, Норвегии, Дании и ООН обсудили, как организовать безопасный вывоз химоружия. Первая партия химоружия покинула Сирию на датском судне 7 января 2014 года, последняя — 23 июня. С 7 июля по 13 августа в Средиземном море на борту американского судна Cape Ray были уничтожены наиболее опасные химикаты. В январе 2015 года в Сирии начали ликвидировать объекты по производству и хранению химоружия. 4 января 2016 года ОЗХО заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии. Работы проводились на предприятиях США, Финляндии, Великобритании и Германии. Точка. Иноземцы сами все уничтожили и сказали - "больше нет".
      Gxash
  16. Egorovich Сегодня, 11:52
    Зловоние из матрасии идет регулярно и как всегда их "правда" совершенно бездоказательна. Ведь бывшая ОЗХО установила факт уничтожения химоружия в Сирии. И все были с этим согласны.
    Egorovich
  17. q75agent Сегодня, 12:05
    Цитата: Васся Вассин
    Не ак мало, мне в заградотряде нужен пулемет! Нужно будет помогать вам показывать чудеса храбрости и самоотрерженности!

    laughing
    q75agent
    1. Васся Вассин Сегодня, 13:20
      Сябка lol Теперь дело наладится. Диванные троли- стройся, слушай мою команду! На- лево, песню запевай...
      Васся Вассин
  18. Tektor Сегодня, 12:08
    Дядя, Тиллерсон, ты д-у-р-а-к?
    Tektor
  19. gurzuf Сегодня, 12:17
    А вернуть Орден Дружбы в знак протеста слабо?
    gurzuf
  20. Кент0001 Сегодня, 12:20
    Что и требовалось доказать. Именно об этом я писал ранее. Этим деби лам пора отвечать, например обвинить США в поддержке международного терроризма, но этого не бдет. Наши власти бабки держат на западе и полностью зависимы. Поэтому собака по кличке Рекс буде еще круче заявления делать. Мы же молчим. И вопрос: а кто у нас реально управляет в стране?
    Кент0001
  21. Des10 Сегодня, 12:20
    Он всё чётко, раздельно и понятно сказал.
    Госсекретарь Рекс Тиллерсон не говорил "партнёры", одна страна или недальновидная политика неназываемого государства.
    Вполне откровенно и ясно, без экивоков. Нормально ведь? Да.
    Хоть бы один из наших бонз назвал мок - ч.мошниками.
    Des10
  22. Anyone Сегодня, 12:20
    Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией

    Хитропопый Тиллерсон так выстроил фразу, что не подкопаешься. Типа, если САА применяют химоружие - Россия виновата, и если кто-угодно другой - тоже Россия виновата. Потому как взяла, мол, на себя отаетственность за ситуацию, вмешавшись в гражданскую войну в Сирии... Я вот одного не понимаю. Такая риторика звучит давно. Почему, мы ничего не предпринимаем. У нас что, нет спецслужб? Не можем найти редисок, кто использует химоружие, изловить и представить комиссии ООН? Не живыми, так мертвыми. Привезти и помахать пробирками с порошком. Найти, в конце-концов, этот порошок, например, у подконтрольных американцам ребелов. Неужели, это так сложно организовать? Или у нас все средства на спецслужбы теперь вливают в росгвардейских опричников™?
    Anyone
  23. Berkut24 Сегодня, 12:25
    Тиллерсона заверил участников конференции, что «существует множество доказательств», что Дамаск продолжал обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

    На этот раз даже пробирка со стиральным порошком не потребовалась.
    Berkut24
  24. Hard Rock Сегодня, 12:27
    Смотришь, Господи! Какие интересные люди,говорить и врать начинают одновременно! Вроде грега, бома, коэна и прочих!
    Hard Rock
  25. Ren Сегодня, 12:33
    Цитата: Chertt
    С Луной то, что не так

    Я думаю, имеют ввиду телевизионный сериал Стенли Кубрика "Аполлон-11. Покорение луны". lol
    Но, по моему мнению, "Космическая одиссея 2001" у Стенли Кубрика получилась более реалистичнее и правдоподобней, особенно в части посадки на Луну. bully
    Ren
  26. Alex-a832 Сегодня, 12:40
    Какое-то бездоказательное выступление. Вот если бы он при этом еще и пробиркой с белым порошком потрясал, то было бы ощень убедительно. А по смыслу - старая пластинка, уверен, что взрощенные на гамбургерах и шоу рядовые американцы и продуманные европейцы на такие заявления реагируют вяло.
    Alex-a832
  27. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    ...псятина вконец оборзела и съехала с катушек... пора этого рекса и в будку загонять.. angry
    a.s.zzz888
  28. Ангара Сегодня, 13:50
    А новые приколы придумать матрасне, кроме как РФ виновата, отсутствие головного мозга не позволяет???? wassat
    Ангара
  29. q75agent Сегодня, 13:50
    Цитата: Васся Вассин
    Сябка Теперь дело наладится. Диванные троли- стройся, слушай мою команду! На- лево, песню запевай...

    lol
    q75agent
  30. vlad.svargin Сегодня, 14:49
    Тиллерсона заверил участников конференции, что «существует множество доказательств», что Дамаск продолжал обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

    Американцы всё время планируют свои провокации по старому шаблону на что-нибудь новенькое мозгов не хватает... Чем то это напоминает пробирку которой Колин Пауэлл тряс перед вторжением в Ирак -- якобы он говорил что в ней находятся образцы иракского ОМП.
    vlad.svargin
  31. Житель Урала Сегодня, 15:20
    Может уже пора как то отвечать на хамство? Хотя бы послов отозвать для консультаций. Это же прямое обвинения нашей страны в использовании запрещенного оружия из уст главного официального представителя государства.
    Житель Урала
  32. weksha50 Сегодня, 16:40
    " призвал Москву прекратить пользоваться правом вето в Совбезе ООН при обсуждении этого вопроса"...

    Млын, ведь нагло давят со всех сторон...
    Что-то появляется уверенность в том, что Россию усиленно провоцируют на воинственный отпор, чтобы, сразу навалившись на неё всем скопом, её же и обвинить в агрессии...
    Нет, ну, по нормальному, по жизни - уже давно бы чердак что Трампу, что Тиллерсону снес бы...
    weksha50
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