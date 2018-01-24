Тиллерсон возложил ответственность за химатаку в Сирии на Россию

Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией,

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что считает Москву ответственной за новую химическую атаку, якобы совершённую правительственными войсками вблизи Дамаска в понедельник, передает ИноТВ По словам Тиллерсона, «неспособность» России остановить подобные нападения ставит под вопрос «её состоятельность в качестве участника урегулирования».подчеркнул он.Глава ведомства призвал Москву прекратить пользоваться правом вето в Совбезе ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, Россия «должна как минимум воздержаться при голосовании».Кроме того, он обвинил Москву в том, что она «не выполнила свои обязательства перед США», допустив нарушения международной сделки 2013 года, которая подразумевала уничтожение всех запасов отравляющих веществ в САР.Тиллерсона заверил участников конференции, что «существует множество доказательств», что Дамаск продолжал обладать химическим оружием после апреля 2014-го.Свою речь дипломат произнес на встрече представителей 20 стран в Париже. Цель этого мероприятия – «создать механизм, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещённое оружие».