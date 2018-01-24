21:41 24 января

Клинцевич: Год службы в армии - это ничто

На слушаниях в нижней палате парламента РФ прозвучало весьма резонансное заявление относительно службы в армии по призыву. Сделал это заявление представитель Совета Федерации Франц Клинцевич, который был приглашён на слушания в ГД РФ. Напомним, что Франц Клинцевич является первым замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Клинцевич: Год службы в армии - это ничто


Клинцевич заявил о том, что годичный срок службы в современной армии является недостаточным для того, чтобы освоить ВУС и овладеть современными вооружениями.


Ведомости приводят фразу, произнесённую сенатором:
Служба в Вооруженных силах один год – это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно. Решение от 2008 года о переходе на одногодичный срок службы стало результатом политической конъюнктуры и навязанной извне тенденции о снижении боеготовности российских Вооружённых сил.


Кроме того, Клинцевич обратился к депутатам Госдумы с предложением о поддержке законопроекта о допризывной и вневойсковой подготовке в России.

По словам Клинцевича, этот законопроект в конечном итоге крайне важен для страны в условиях одногодичного срока службы по призыву.

Использованы фотографии: Виталий Рагулин (livejournal)
52

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Комментарии 139

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  1. Чёрный Сегодня, 11:46
    Клинцевич: Год службы в армии - это ничто
    И что?...Для того, что бы молодой человек имел понятие об армии - достаточно. Для того, что бы он стал специалистом - лет 5 надо( минимум). Для этого и существует контрактная армия.
    Чёрный
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:47
      Цитата: Чёрный
      И что?

      При царе 25 лет было вроде. Есть к чему стремиться.
      Аристарх Людвигович
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:51
        Цитата: Аристарх Людвигович
        При царе 25 лет было вроде. Есть к чему стремиться.

        Мой отец в ракетных войсках в 63 году служил 3 года.Тогда моряки служили по 4 года.И никто не умер,и девушки дожидались.
        НЕКСУС
        1. Shurik70 Сегодня, 12:58
          3 года перебор. Года вполне хватит.
          Рядовому бойцу зачем досконально изучать ВУС на мастера? Ту же морзянку на 3-ий класс со мной все за пару месяцев выучили (1988-ой год, группа 26 человек разных национальностей), дальнейший рост только практикой добиваться. В случае мобилизации по любому сразу всё не вспомнит, либо заново учить, либо автомат в руки и вперёд. Как на курок жать, любой знает.
          Ну а ракеты, самолёты - тут контрактники нужны, контракт на 5 лет.
          Shurik70
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:59
            Цитата: Shurik70
            3 года перебор. Года вполне хватит.

            Как я уже говорил ниже,за год боец только чуток постреляет из АК и на выходе армия получит хорошее ,качественное пушечное мясо. Пример ВСУ и котлов на Донбассе ничему не научил?
            НЕКСУС
            1. Shurik70 Сегодня, 13:03
              Если генералам дачи строить, да за весь год 10 патронов расстрелять, то и 25 лет мало.
              А вот если хотя-бы раз в неделю по пол дня пейтбол в реальных условиях под руководством опытных наставников, да хотя бы цинк в пол года на стрельбище, то вполне года хватит.
              Shurik70
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:06
                Цитата: Shurik70
                А вот если хотя-бы раз в неделю по пол дня пейтбол под руководством опытных наставников, то вполне года хватит.

                Угу...пейнбол говорите? А марш броски с полной выкладкой ,учения ,сдача нормативов,учения приближенные к боевым -это все заменит беготня с краской? А давайте не заморачиваться и тупо посадим призывников за мониторы компов и включим им игру с отстрелом зомби?
                НЕКСУС
                1. Shurik70 Сегодня, 13:11
                  Ну так в неделю больше одного дня. У бойца не должно быть много свободного времени.
                  Так что пейнтбол, физподготовка, стрелковая подготовка, овладение ВУС. Всё важно. Но физподготовки нормальный командир и сам даст бойцам, а вот остальное без финансирования и инструкций сверху не будет.
                  А пейнтбол - это не только стрельба краской. Это в первую очередь взаимодействие в команде в условиях, близким к боевым. Слаженная команда порвёт любую толпу одиночек
                  Shurik70
                  1. НЕКСУС Сегодня, 13:16
                    Цитата: Shurik70
                    Так что пейнтбол, физподготовка, стрелковая подготовка, овладение ВУС.

                    На сегодняшний день,призывники многие и десяти раз подтянуться не в состоянии,куда уж сдать к примеру нормы ГТО,хотя бы современные,я уж не говорю о нормах 40 летней давности. Война-это не беготня с красильными шариками в масках. И если мы будем готовить бойцов ,натаскивая их в игре в пейнболл,то на выходе,при первом же бое,такие бойцы будут жидко ходить под себя а не воевать.
                    И в этой связи я вспоминаю своего прапора,дай Бог ему здоровья...он говорил-ЕСЛИ ТЕБЕ СТРАШНО,СОЖМИ ЯЙКИ В КУЛАК,ПЕРЕДЕРГНИ ЗАТВОР И ДЕРЖИ ФРОНТ,МАТЬ ТВОЮ КУДЕСНИЦУ!
                    НЕКСУС
                    1. barsuk Сегодня, 17:22
                      ЕСЛИ ТЕБЕ СТРАШНО,СОЖМИ ЯЙКИ В КУЛАК,ПЕРЕДЕРГНИ ЗАТВОР И ДЕРЖИ ФРОНТ,МАТЬ ТВОЮ КУДЕСНИЦУ!
                      Учили только как яйки в кулак сжимать?)))
                      barsuk
                      1. НЕКСУС Сегодня, 17:25
                        Цитата: barsuk
                        Учили только как яйки в кулак сжимать?)))

                        Вы считаете ,что у вас с юмором все хорошо? Огорчу вас,у вас с юмором все очень и очень ху...худо. fool
                        НЕКСУС
                      2. Альф Сегодня, 21:14
                        Цитата: barsuk
                        Учили только как яйки в кулак сжимать?)))

                        У кого чего болит...
                        Альф
                  2. Dedall Сегодня, 19:57
                    Дорогой Вы наш, Shurik70 , армия в широком понимании этого слова, это не скаутский отряд с пострелушками из рогатки. Как говорят мастера айки-до "Если мастер вступает в поединок, то это не мастер". Если приложить эти слова к нашей армии, что, если солдаты вступают в рукопашный бой, то это ошибка генерала. Врага надо бить издалека, а вот для этого нужен хорошо овладевший военной техникой боец. А как он ею овладеет, если у современных солдат нет базовых знаний по электротехнике, химии и математике. И вот в таком случае применим проверенный веками способ "натаскивания". Как говорили когда-то "Если не знаешь - научим, если не хочешь - заставим!" Вот только уходило на это как раз те самые 2 года.
                    Dedall
              2. tochila Сегодня, 13:50
                Пейнтбол - это игра в войнушку!!!
                tochila
            2. zivXP Сегодня, 13:55
              За год можно подготовить солдата, специалиста - уже сложнее, хотя вполне по некоторым специальностям. Укладывать парашют например нужно обучение всего неделя, это уж для совсем бестолковых. А в курилке можно и месяцами сидеть. Есть конечно сложная в эксплуатации техника, вот тут контрактники и нужны.
              zivXP
            3. tolyasik0577 Сегодня, 14:26
              Пример ВСУ и котлов на Донбассе ничему не научил?
              нас пол года обучали после призыва и потом в чечню. Котлы,-как Вы говорите, - не от бойцов а от командиров. поверьте, за пол года я научился и стрелять и метать гранату, и окопаться. А остальное свободное время мы дружно пололи траву вдоль дорожек и на газонах, да на сель хоз работах. Год-время достаточное для подготовки мотострелков и прочих "поднеси подай". С ВДВ и спецназа ясное дело времени нужно больше. ну вот пусть и занимаются этому контрактники.
              tolyasik0577
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:42
                Цитата: tolyasik0577
                нас пол года обучали после призыва и потом в чечню

                И в Чечне такие "обученные" бойцы гибли пачками,поэтому потом контингент призывной поменяли на контрактников в Чечне.
                Цитата: tolyasik0577
                Год-время достаточное для подготовки мотострелков и прочих "поднеси подай".

                Вы никогда не задумывались над цифрами -количество мобилизационных сил стран? Вот у нас -это порядка 20 миллионов,а скажем в США-это 2 миллиона и то не факт,что наберут.
                НЕКСУС
        2. Дедкастарый Сегодня, 13:33
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Аристарх Людвигович
          При царе 25 лет было вроде. Есть к чему стремиться.

          Мой отец в ракетных войсках в 63 году служил 3 года.Тогда моряки служили по 4 года.И никто не умер,и девушки дожидались.

          папа в Реутово служил в 59-62,вторым номером ПР-3года,всё как положено,пришёл,мама дождалась,сразу меня "спроектировали"... у меня год выпуска-63. wink
          Дедкастарый
        3. raw174 Сегодня, 14:05
          Цитата: НЕКСУС
          и девушки дожидались.

          В 63 может и дожидались, сейчас из командировки не дождутся)))))
          А если по делу то моё мнение такое: нужно развивать допризывную подготовку, возвращать НВП и развивать ДОСААФ! А года вполне достаточно чтобы выучить азы устава, понять что такое армия, научиться пользоваться лёгким стрелковым оружием, знать своё место в строю\подразделении. Понравится - иди на контракт, нет - иди на гражданку, кое чему ты обучен и навык получил.
          raw174
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:08
            Цитата: raw174
            Понравится - иди на контракт, нет - иди на гражданку, кое чему ты обучен и навык получил.

            Навык говорите...ну возьмем Донбасс.Люди,которые прошли 2-3 года военной службы взялись за оружие и отстояли свою землю.А что бы отстояли эти "получившие навык" в тех условиях?м.
            НЕКСУС
            1. raw174 Сегодня, 15:01
              Цитата: НЕКСУС
              А что бы отстояли эти "получившие навык" в тех условиях?

              Ровно тоже самое, в этих условиях главное - мотивация. Чтобы научиться хорошо стрелять, нужно всего 1 тыс. патронов, чтобы защитить свой дом, всего то нужны МУЖИКИ, когда прижмёт, все воевать научимся.
              raw174
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:07
                Цитата: raw174
                чтобы защитить свой дом, всего то нужны МУЖИКИ, когда прижмёт, все воевать научимся.

                Ну да...вот поэтому и говорили в СССР ,что прошедший "школу жизни" юноша становился мужчиной. А если сей призывник за всю свою недолгую жизнь кроме мышки и клубов ничего не видел,и на турнике болтается как глиста с недержанием,то из такого туловища мужчину за год сделать нереально,даже если вы трижды Макаренко.
                НЕКСУС
                1. SlavaS Сегодня, 15:29
                  ну это смотря до скольки лет, после 30 действительно тяжеловато.
                  SlavaS
              2. faridg7 Сегодня, 17:41
                Цитата: raw174
                когда прижмёт, все воевать научимся.

                А успеете научиться, когда прижмет? А ведь прижмет...
                faridg7
                1. НЕКСУС Сегодня, 18:14
                  Цитата: faridg7
                  А успеете научиться, когда прижмет? А ведь прижмет...

                  А вот два разных подхода к службе.Ответ кремлевских курсантов на видео ,которое сняли ульяновские курсанты летного училища...вот и думайте потом..
                  НЕКСУС
                  1. faridg7 Сегодня, 18:44
                    Что сказать, Молодцы кремлевцы, по делу. Когда увидел ульяновских, думал разводка какая, ан нет. Взбесило, что еще кто-то думает что с ними делать- там и думать нечего, им технику и людей доверять нельзя
                    faridg7
        4. SlavaS Сегодня, 15:27
          в 63 и Абрамовичией не было, не надо старое на новое равнять
          SlavaS
        5. a.sirin Сегодня, 15:41
          А сами-то сколько служили?
          Еще интересно - где
          a.sirin
        6. ОлегV Сегодня, 17:05
          Два года служить срочку неплохо бы, да вот так как служит сейчас племяш, и года "за глаза"
          Весной на дембель, а толком строевой холить не умеет, дисциплинарный, строевой устав не знает, ЗОМП ни разу не слышали что это такое )))) в противогазе не то что "умирали" ни разу его не одевали....чистят территорию, да во внутренние наряды ходят., хорошо зима ещё малоснежная, в Подмосковье.....
          ОлегV
      2. Маз Сегодня, 12:02
        Пусть своих детей на два года отдает. Нехай пример покажет . Контрактник, только контракт. Ппризывник это головная боль командира без допризывной подготовки.
        Маз
        1. raw174 Сегодня, 14:13
          Цитата: Маз
          Контрактник, только контракт. Ппризывник это головная боль командира без допризывной подготовки.

          Ну это перебор! Срочка нужна! Контрактная армия отечество не защитит, ибо быстро израстёт в сборище солдат удачи... За деньги можно убивать, гонять папуасов по пустыне, а вот умирать за деньги никто не хочет, тут за отечество нужно... В случае чего резервисты нужны, вот они то и есть бывшие срочники.
          raw174
          1. SlavaS Сегодня, 15:30
            Что такое отечество, в стране в которой даже идеи для чего люди живут нет
            SlavaS
      3. ASDik37 Сегодня, 14:20
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Чёрный
        И что?

        При царе 25 лет было вроде. Есть к чему стремиться.

        При царе призыв на службу был не индивидуальным, а общинным, т.е. проходить воинскую службу должны были не все поголовно, а сколько государству потребуется - указывалось требуемое количество рекрутов с общины или региона.
        ASDik37
    2. Тралл Сегодня, 11:48
      Армии солдаты нужны, в армии без солдат абсурд и коррупция smile
      Тралл
      1. oldseaman1957 Сегодня, 11:51
        Цитата: Тралл
        Армии солдаты нужны,
        - А что за 1 год армия от призывника получит? Должна быть восстановлена школьная НВП, и служба не менее двух лет. Мы ОДНИ, союзников нет, территория огромна. А скоро и вода будет на вес золота! Если не будем брать пример с Израиля, где ВСЯ страна под ружьём, так и будут нас мордой об асфальт все кому не лень!
        oldseaman1957
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:57
          Цитата: oldseaman1957
          - А что за 1 год армия получит?

          Как что?Пушечное мясо.
          НЕКСУС
        2. Deadушка Сегодня, 12:23
          Цитата: oldseaman1957
          Если не будем брать пример с Израиля,

          про Швейцарию забыли.с yes
          Про них к сожалению многие забыли...
          таки наемники были знатные.
          Цитата: oldseaman1957
          Должна быть восстановлена школьная НВП

          бывает и сейчас... даже по телеку в новостях показывают как они браво на время разборку автомата производят... но с грубейшими нарушениями sad
          Deadушка
          1. weksha50 Сегодня, 16:18
            Цитата: Deadушка
            про Швейцарию забыли.с
            Про них к сожалению многие забыли...
            таки наемники были знатные.


            Швейцарскую систему резерва НИКТО в Думе и правительстве не даст в России создать...
            Шутка ли - дома, в шкафу - у резервиста все необходимое для боя... 45 секунд laughing оделся, оружие в руки, и - к бою готов...
            Да и переподготовки-учения у них регулярно проводятся... Так что и смеяться грешно над ИХ боевой подготовкой... Мал золотник, да удал, или - по швейцарски - дорог...
            weksha50
        3. Дедкастарый Сегодня, 13:36
          Цитата: oldseaman1957
          - А что за 1 год армия от призывника получит?

          научит вытирать жёпу,заправлять кровать,стирать свои носки(портянкиранее)отвечать за слова, выполнять то что приказали,а не посылать всех на...., и так далее,армия многому учит.
          Дедкастарый
        4. raw174 Сегодня, 14:16
          Цитата: oldseaman1957
          А что за 1 год армия от призывника получит?

          Армия численность, но вопрос поставлен не корректно, вот что призывник получит от армии - это вопрос. За год он получит азы и понимание службы.
          В случае большой войны, когда потребуются резервисты, разницы между тем кто отслужил год и два, не будет. Все кто не падёт сразу, научится воевать очень быстро.
          raw174
      2. kepmor Сегодня, 11:54
        чем больше призывников, тем выше коррупция...контрактника не особо то отправишь "налево"...
        kepmor
        1. Per se. Сегодня, 13:27
          Цитата: kepmor
          чем больше призывников, тем выше коррупция...
          Коррупция не от призыва появляется, и не контрактом лечится. Если есть Конституция, то защита своего Отечества, как конституционный долг, должна быть обязательной для всех, в каком качестве, на каком месте, на какой срок, это и надо определять в первую очередь. Мало одного года, а сколько не мало? Допустим, как уже однажды было, - 3 года службы в сухопутных частях, 4 года для флота. Всех призывников на такой срок брать нет нужды, да и здоровых, годных не набрать, значит, всех не годных и "лишних" можно обязать отрабатывать в фонд армии, после краткосрочных курсов, типа "молодого бойца" в территориальных центрах. Если схема "фронт и тыл" всегда встаёт при обороне страны, по ней и надо готовить население, всех кто хочет и может, срочниками в армию и на флот, всех остальных, включая девушек, готовить для "тыла", с краткосрочными военными курсами по гражданской обороне и основам военной подготовки. Контрактники (сверхсрочники), для тех мест, где без них нельзя.
          Per se.
    3. Мар.Тира Сегодня, 11:53
      Я вот не уверен,что одного года достаточно.Но надо определиться.У нас какая армия будет?Контрактная,срочная,или смешанная?Во всяком случае уровень подготовки нынешних новобранцев зашкаливает.
      Мар.Тира
      1. Ванёк Сегодня, 12:07
        Цитата: Мар.Тира
        или смешанная?


        Смеш..ная.
        Ванёк
        1. Мар.Тира Сегодня, 12:25
          А вот тут я до сих пор не знаю,плакать,или смеяться????????????
          Мар.Тира
          1. Ванёк Сегодня, 12:29
            Цитата: Мар.Тира
            не знаю,плакать,или смеяться?


            Если все воины будут как в видео, то...
            Ванёк
            1. faiver Сегодня, 12:57
              ...то можно вешаться...
              faiver
          2. Дедкастарый Сегодня, 13:37
            Цитата: Мар.Тира
            А вот тут я до сих пор не знаю,плакать,или смеяться????????????

            одно другому не мешает...я всегда смеюсь и плачу...когда смотрю на ЭТО...
            Дедкастарый
      2. серафимамурский Сегодня, 12:26
        Служил в Советское время так к нам такой контингент приходил из республик Средней Азии.
        серафимамурский
        1. Мар.Тира Сегодня, 12:36
          Ну так они везде были.Но для отсортировки по способностям уходило полгода.Ещё полгода на учёбу,ещё полгода на натаскивание.И оставалось служить полгода,или полтора как на флоте.Дебилы были,но этот-то точно ни неумный человек.Значит так поставлена служба??????
          Мар.Тира
      3. weksha50 Сегодня, 16:27
        Цитата: Мар.Тира
        уровень подготовки нынешних новобранцев зашкаливает...


        Что это было, на ролике ?
        Или - по другому: откуда это чудо ? и что это за воинская часть ?
        Вопросов много можно задать...
        Только вот, глядя на это "программное" чудо, кажется, что солдата из него и за 3 года не сделаешь... Его место или в научных ротах (если мозг и уровень развития позволяет), или в альтернативной службе по уходу за тяжелобольными...
        weksha50
      4. Тамагон Сегодня, 18:58
        По этому бойцу имею что сказать;
        1. Этому бойцу нужен хороший сержант!!! (Сам сержант ВДВ).
        2. (Про пушечное мясо). Как человек много работавший с иностранными туристами могу сказать, что вермахта образца 41 года на западе больше нет, и взять больше негде. Очень они изнеженные, морально не устойчивые. Испортила их цивилизация. По человеческим ресурсам в Европе достойны только Швейцарцы (там все серьезно). А вот китайцы это, не европейцы! Если что, личный опыт. ИМХО
        Тамагон
    4. rotmistr60 Сегодня, 11:56
      И что?...
      А то, что прав Клинцевич. Призвали, не успел научиться подшивать подворотничок уже к дембелю готовится. Через год ему предложат на контракт, а начинать по ВУС практически с 0, т.к. не успел еще ни чего освоить.
      rotmistr60
      1. x.andvlad Сегодня, 12:12
        Клинцевич заявил о том, что годичный срок службы в современной армии является недостаточным для того, чтобы освоить ВУС и овладеть современными вооружениями.
        ВУС для срочника должен быть один - "подготовленный рекрут", который имеет общие понятия по той или иной военной специальности. Настоящие специалисты-профессионалы по той или иной военной специальности могут быть только контрактниками.
        x.andvlad
        1. raw174 Сегодня, 14:30
          Цитата: x.andvlad
          ВУС для срочника должен быть один - "подготовленный рекрут", который имеет общие понятия по той или иной военной специальности

          с год назад устроился к нам на работу молодой парень, только из амии, собрались вечером по какому то поводу с мужиками за столом, ну и постепенно разговор сводится к службе, он нам заявляет что служил в СПН ГРУ, мы не верим, принес из кабинета военник ВУС 107 стоит... Другой коллега в ВДВ служил (мехвод БМД) грузит его вопросами о десантировании, я присоединяюсь, спрашиваем про баллистику, про тактику, про азы маскировки, про передвижение группы "тройками" и "четверками", он не знает ничего, от слова ВООБЩЕ! Я тоже не великий эксперт, не воевал, как говорит друг: "Мы люди простые, в модели не кончали", но этот ВУС 107 меня поразил... Хотя может хлеборез...
          raw174
          1. x.andvlad Сегодня, 14:56
            Вот это подтверждение того, что срочник - это не специалист, это рекрут с общими понятиями, а то о вообще без них. Хорошо, если запомнит по жизни, где приклад, а где ствол. Далеко не все солдаты срочной службы добросовестно служат и зрело думают о своей специальности. Многие только думают о еде да о мамке.
            Увеличат срочную службу, тогда точно в армию никого не загонишь, и придется с полицией ловить призывников.
            x.andvlad
          2. SlavaS Сегодня, 15:36
            в том то и дело, что год, что два, результат будет тот же
            SlavaS
          3. Dedall Сегодня, 20:23
            Уважаемый raw174, нет они почти все сейчас такие. Это я потому пишу, что послужил ДШБ ещё советских времён и когда попал в 2001 году в ОСН внутренних Войск, то слегка офигел от того, как упал уровень. Как говорили предки: "Прервалась цепь времён." Это я к тому, что в начале сократили боевые части, где старослужащие тянули "молодых", а потом поувольнялись обученные в СССР офицеры. И всё, остался единственный источник информации - телевизор. А режиссёры-актеры не знают тонкостей движения "цепочкой" с контролем пространства "елочкой", движения двойкой способом "спина к спине" или поэтажного осмотра маршрута движения в городе. Нас этому учили, а молодые офицеры только гормонами качаются и считают в этом самый главный секрет будущих побед.
            Dedall
    5. Dartys Сегодня, 12:07
      Год-мало!Два-оптимум.
      Dartys
      1. rocket757 Сегодня, 12:18
        Нас не любят, нас ненавидят и много чего ещё. в.т.ч. зависть соседей на наши природные богатства!!! Союзник нашей страны эт армия и флот!!! На всякий случай нужен МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС - это солдат прошедший срочную службу и шоб это не было "пушечное мясо" необходима полноценная подготовка призывников и качественная подготовка срочников ... много ещё чего. Делать как делали наши предки!!!
        Можете подготовить за год полноценного воина, флаг вам в руки.
        Не получается по объективным причинам (они есть, эт факт) увеличивайте срок службы, как было ... и было ВСЁ НОРМ!!!
        Постоянный состав, войска первой линии могут быть профессиональные, всё логично и оправдано!!!
        rocket757
    6. ratfly Сегодня, 12:24
      Я в свое время потерял 2 года в этом дeрьмищe. Hеxрен делать там столько времени. Контрактная армия - основа, остальные просто поддержка.
      ratfly
      1. Per se. Сегодня, 13:45
        Цитата: ratfly
        Я в свое время потерял 2 года в этом дeрьмищe.
        Это, как с аллегорией по мухам с говном и пчёлам с цветами. В армии надо служить, учиться ратному делу, без этого и начинали хернёй страдать. И, дело здесь не в срочниках, при низкой дисциплине, при попустительстве командира и офицеров, бардак будет и при контрактниках. Если призыв будет делом почётным, престижным, на призыв пойдут лучшие, которые, при сроке службы в 3-4 года будут даже намного лучше потенциального контрактника, так-как мотивация будет несколько иной, мораль будет менее меркантильной. Тех, кто склонен "косить и забивать" вообще не следует призывать, пусть имеют свой жалкий статус, и отрабатывают в фонд армии, финансируют тех, кто будет служить вместо них.
        Per se.
      2. rumatam Сегодня, 14:26
        в дерьмище? Значит большего не заслуживали.
        rumatam
      3. barsuk Сегодня, 15:07
        Сейчас те кто отмазывается от армии выигрывают больше чем те кто в армию идет.
        Года вполне достаточно что бы даже медведя научить на мотоцикле ездить.
        barsuk
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:29
          Цитата: barsuk
          Года вполне достаточно что бы даже медведя научить на мотоцикле ездить.
          - Кто служил, однозначно скажет: Нет! Научить-то может и научат, а закрепить???
          oldseaman1957
    7. freddyk Сегодня, 12:33
      Цитата: Чёрный
      И что?...Для того, что бы молодой человек имел понятие об армии - достаточно


      Считаю для этого вообще достаточно три месяца КМБ, по крайней мере в ВДВ так . Ну и с обязательным условием восстановления НВП в школе.
      freddyk
    8. rbz05 Сегодня, 18:56
      Вы ? При интенсивных боевых действиях большие потери неизбежны. КЕМ ТОГДА АРМИЮ КОМПЛЕКТОВАТЬ? НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ? ДА ТАМ ПОТЕРИ БУДУТ ОГРОМНЫМИ. ТОЛЬКО ПОТОМУ,ЧТО НЕОБУЧЕННЫЕ.
      rbz05
    9. самоход Сегодня, 20:45
      Цитата: Чёрный
      И что?...Для того, что бы молодой человек имел понятие об армии - достаточно.

      за год? а чтоб мало-мальски мог управляться с оружием? о чем-то более серьезном даже и не спрашиваю. знаю на личном опыте - 1.5 года в армии - "ни о чем".
      хоть убейте, но не пойму - зачем "изобретать велосипед", если все уже придумано до нас. что в системе образования (специалисты из советских ВУЗов во всем мире ценились), что в военном деле (до сих пор в военных ВУЗах РФ хватает иностранцев). может хватит смотреть на "общемировые" тренды и жить своей (пусть и в чем-то непохожей на других) жизнью?
      самоход
      1. rocket757 Сегодня, 21:08
        Общемеровые дермократичные знают только нападать, на более слабых и всем скопом!!!
        Нам с того надо смотреть и мотать на ус - на нас слабый тявкает из за ноги очень не слабого потологически долбанутого, но оченно сильного, врага!
        Если полезут то всем скопом и придётся опять всех гасить. Для этого нужна очень большая, очень сильная и умелая армия!!! Со всеми этими либер и прочими долбанутыми замашками мы останемся с гол ж-ж-ж, если не проиграем то хлебнём горя по самое не хочу!!!
        Надо вернутся к традиционной системе подготовки ВС, модернизировать под современные условия и всё станет лучше, надёжнее, спокойнее!
        rocket757
  2. ramzes1776 Сегодня, 11:50
    Только из спячки чтоли вышел??? А где он раньше был со своими речами?
    ramzes1776
  3. kepmor Сегодня, 11:50
    верните в школу советскую систему образования с нормальной НВП и год службы в армии будет вполне преемлем...
    kepmor
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:02
      Цитата: kepmor
      с нормальной НВП и год службы в армии будет вполне преемлем...
      - Если год, то тогда НВП надо с садика начинать...
      oldseaman1957
      1. kepmor Сегодня, 12:12
        вообще то нормального мужика надо ещё с яслей воспитывать....
        kepmor
        1. SlavaS Сегодня, 15:39
          МУЖа нужно воспитвать, причём уметь ещё, а то сейчас одни мужИКИ, зайчИКИ, и тому подобное все уменьшительно ласкательные
          SlavaS
    2. faridg7 Сегодня, 12:02
      При советской системе, с нормальной НВП, нам жестко нехватало двух лет на становление специалиста, а во флоте и трех.
      Цитата: Чёрный
      И что?...Для того, что бы молодой человек имел понятие об армии - достаточно.

      Понятие об армии? Для того, чтобы иметь понятия об армии, достаточно должно быть КМБ, Мы говорим об освоении ВУСа, с которым не стыдно в запас уволиться.
      faridg7
      1. kepmor Сегодня, 12:15
        по опыту могу сказать,что многие офицеры с мичманами и после 5 лет полностью не осваивают свой ВУС...
        не сроки службы надо менять, а саму систему подготовки и организации службы...
        kepmor
      2. raw174 Сегодня, 14:39
        Цитата: faridg7
        Мы говорим об освоении ВУСа, с которым не стыдно в запас уволиться.

        С каким не стыдно, а какого сторониться? у меня 100 проставлен (стрелок), стреляю неплохо, на сто метров года полтора стрелял у погранцов, на отлично сдал (я не служу, на сборах военно-патриотических клубов дали стрельнуть), я освоил? или мне стыдиться?
        Просто срочник за год не должен получить ВУС 107 (выше я описал случай) и технических специальностей, а стрелка запросто!
        raw174
        1. faridg7 Сегодня, 14:57
          Стрелять значит научился, а тактическую полосу хоть раз прошел? А ее надо на время пройти в составе подразделения. А инженерная подготовка, а медицинская подготовка? Вот кто вам сказал что ВУС 100 это только умение стрелять из автомата?
          faridg7
  4. tchoni Сегодня, 11:50
    Если цель срочной службы подготовка рядового запаса - то год - это то , что дохтур прописал. Если сы хотим поиметь с этих людей службу - таки да, срок службы надо делать лет 5. Но, ГОТОВЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗ РАЗНОГО РОДА СИРИЙ-АФГАНИСТАНОВ ЦИНКОВЫЕ ГРОЬЫ С ТЕЛАМИ СВОИХ СЫНОВЕЙ?
    tchoni
    1. kapitan92 Сегодня, 11:59
      Цитата: tchoni
      ГОТОВЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗ РАЗНОГО РОДА СИРИЙ-АФГАНИСТАНОВ ЦИНКОВЫЕ ГРОЬЫ С ТЕЛАМИ СВОИХ СЫНОВЕЙ?

      Вы, серьезный и сложный вопрос подняли! Конечно же не готовы!!!
      Но с другой стороны есть геополитические интересы государства, кто будет решать эти проблемы.
      По поводу службы в нашей Армии, могу высказать только свое мнение: 1 года мало !!! Если брать за основу год, то надо вводить по израильскому образцу периодические военные сборы на полигонах, или использовать другие инструменты как ЧВК. hi
      kapitan92
    2. Лесс Сегодня, 12:10
      Может вообще армию распустить? Тогда из сирий-афганистанов гробов не будет. Тогда гробы прямо на месте делать будут и не только для сыновей, а ещё и для дочерей, отцов и матерей. И не единицами, а десятками тысяч... Но это не надолго, всего лишь пока народ не закончится...
      Лесс
      1. SlavaS Сегодня, 15:42
        кто это по вашему делать будет?
        SlavaS
    3. faridg7 Сегодня, 12:12
      Цитата: tchoni
      Если цель срочной службы подготовка рядового запаса - то год - это то , что дохтур прописал. Если сы хотим поиметь с этих людей службу - таки да, срок службы надо делать лет 5. Но, ГОТОВЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗ РАЗНОГО РОДА СИРИЙ-АФГАНИСТАНОВ ЦИНКОВЫЕ ГРОЬЫ С ТЕЛАМИ СВОИХ СЫНОВЕЙ?

      Для того, чтобы гробы не получать, надо учить воевать, а за год человека просто в форму привести и основам профессии научить неудастся. За год сложно основам профессии научить, а чтобы воевать, надо еще научиться эти знания на практике применять,надо еще и в поле научиться работать на учениях. Мало года, мало двух
      faridg7
      1. Донской Сегодня, 17:58
        Цитата: faridg7
        Мало года, мало двух

        Давайте 5 лет сделаем и станем как прежде отклонистов по вокзалам, подъездам вылавливать. Кто при деньгах, тот и на 2 года единственного сына не отдаст в армию, не то что на 5. Давайте без крайностей, без популизма рассуждать. На дворе 21 век и строй у нас в стране не социалистический, а дико-капиталистический. Посмотрите вокруг - вся система власти прогнила взятками, откатами и воровством, начиная с детского сада со школой, заканчивая правительством и президентом. Без оздоровления системы, никакой безопасности гос-ва не будет, даже если у нас в войсках будут тысячи Армат и Т-50. Живой пример - СССР, когда система сама себя разрушила.
        Донской
    4. DenZ Сегодня, 12:12
      Цитата: tchoni
      Но, ГОТОВЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗ РАЗНОГО РОДА СИРИЙ-АФГАНИСТАНОВ ЦИНКОВЫЕ ГРОЬЫ С ТЕЛАМИ СВОИХ СЫНОВЕЙ?

      Само собой не готовы. Но в разного рода Сирии- Афганистаны нужно контратников отправлять а не срочников даже если они и 2 года будут служить. Или отправлять срочников только после некоторого срока и исключительно по их собственному желанию. Это не так сложно отрегулировать законодательно.
      DenZ
      1. tchoni Сегодня, 12:33
        Цитата: DenZ
        Само собой не готовы. Но в разного рода Сирии- Афганистаны нужно контратников отправлять а не срочников даже если они и 2 года будут служить.

        Вот. !!!! Грамотная мысль! В буржуинии к ней пришли лет уже 50 как. Есть (будем говорить условно) ополчение - это срочники - они основа обороноспособности государства! И им года - за глаза! А есть (опять же условно) экспелиционные силы - это основная защита ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ. И тут нужны контрабасы. И мнханизм простой. Отслужил срочную , показал результат - получи предложение на контракт. Согласился - вперед и с песней)
        tchoni
        1. sogdy Сегодня, 14:23
          Цитата: tchoni
          Грамотная мысль! В буржуинии к ней пришли лет уже 50 как. Есть (будем говорить условно) ополчение - это срочники - они основа обороноспособности государства! И им года - за глаза! А есть (опять же условно) экспелиционные силы - это основная защита ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ.

          Таки не напомните, в какой виртуальной буржуинии подобный порядок службы?
          sogdy
    5. faiver Сегодня, 14:53
      можно подумать из армии гробы только из горячих точек идут, со статистикой не знаком, но уверен что погибших в армии за 2017год больше чем погибших наших в сирии...
      faiver
  5. Невский_ЗУ Сегодня, 11:54
    Можно сделать так, снова вернуть срок срочной службы два года, но распространить на срочников ипотеку, с чуть большим процентом, чем у контрактников, но меньшим, чем у гражданских. Ну и еще пару каких-нибудь бонусов. Это если серьезно говорить, так мы давно не СССР и СССР 2.0 это разговоры на кухне. Либо сокращать армию и делать ее 100% контрактной со ставкой на технологии и высокоточное оружие. Звучит неплохо, но что сокращать то? Флот, РВСН, Сухопутную? при нашей то территории, или ВДВ или с ВКС и ПВО? Непонятно.
    Невский_ЗУ
    1. svp67 Сегодня, 11:59
      Цитата: Невский_ЗУ
      Либо сокращать армию и делать ее 100% контрактной со ставкой на технологии и высокоточное оружие. Звучит неплохо, но что сокращать то? Флот, РВСН, Сухопутную? при нашей то территории, или ВДВ или с ВКС и ПВО? Непонятно.

      Ни ЧЕГО, ничего сокращать не надо. Просто постепенно менять проценты. Средства направляемые НА МОДЕРНИЗАЦИЮ, переводить НА ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. В перспективе нашей армии уже не требуется ТАКАЯ МАССОВАЯ модернизация, можно переходить на обычные темпы, до 5-7% в год
      svp67
  6. БВС Сегодня, 11:56
    Он (инициатор) УЖЕ отказался от своего предложения, его поправили те, кто сверху. Обсуждать уже нечего.
    БВС
  7. Александр 3 Сегодня, 11:56
    Современное вооружение предполагает наличие хорошего образования ,изучение и практическое применение .За год человек только изучает,а практически ничего не умеет.Поэтому контрактники и являются основной силой.Уборщики и полотеры уже не нужны.
    Александр 3
  8. svp67 Сегодня, 11:56
    Клинцевич заявил о том, что годичный срок службы в современной армии является недостаточным для того, чтобы освоить ВУС и овладеть современными вооружениями.
    Потому Президент и СКАЗАЛ, что переходим НА КОНТРАКТ. Похоже г-н Клинцевич ПРОСПАЛ выступление Президента...
    svp67
  9. Витас Сегодня, 11:58
    Допризывная подготовка - 11 класс или 1 курс техникумов, институтов. Служба 1 год. Послевойсковая подготовка (раз в 5 лет по 1 месяцу). Вот и будет армия сильна.
    Витас
    1. kepmor Сегодня, 12:24
      с нынешней системой переподготовки "партизан" результат так и будет нулевой....
      kepmor
  10. iliitchitch Сегодня, 12:03
    Это чего это за заброс такой ? Надёжные кадры ему подавай . С детского садика учить и воспитывать . Октябрёнок-пионер-комсомолец ,образно выражаясь . НВП , спортшколы - бесплатно , школа - бесплатно , и пинать черенков за пиво в подворотне . Будут тогда вам кадры . А , всё развалили , восстанавливать нафиг надо , силуанов такой бюджет не потянет ? Давай 2-3-5 сделаем ? Чушь от сенатора . Да там много таких .
    iliitchitch
  11. arhPavel Сегодня, 12:03
    Если честно то я вот служил 2 года, и по факту только на второй год службы был промежуток когда всё ясно, появился опыт и уверенность в своих силах и ещё не начал готовиться к дембелю. Это время наверное около полугода было наиболее эффективно для службы.
    Но если увеличивать срок службы, то точно нужна ротация. По 2 года сидеть в какой-нибудь дыре на севере это очень плохо для психики...
    arhPavel
    1. апк Сегодня, 12:13
      Никогда не забуду, как на ночной стрельбе из БМП, парень оператор-наводчик из соседней машины, которая ввиду не опытного экипажа от нас отстала, попутал габариты нашей машины и подсветку на мишени. "Ночники" почти не работали и он с упорством лупил по нам. Благо не опытный, не попал, но страха мы натерпелись laughing
      апк
  12. Старый Воин Сегодня, 12:07
    Надо сделать так как в Израиле - не служил в Армии ( если не болен), не построишь карьеры.
    Старый Воин
    1. kepmor Сегодня, 12:27
      и куда ж детками властюков деваться?...в дворники что ли?...у гастарбайтеров метлу отнимать?...а кто будет банками с госкорпорациями руководить?....
      kepmor
  13. Alex-a832 Сегодня, 12:10
    С одной стороны 1 год срочки - мало. С другой стороны, при увеличении контрактных единиц, пропорционально будет сокращаться и единицы под срочку. В итоге будет очередь на призыв (местами уже появилась). Кроме того, дополнительный год службы молодого и самого работоспособного населения - минус для экономики. Поддерживаю мнение, что какай-то выход в школьной НВП, проведени занятий и сборов без особого ущерба производству, специализированная подготовка в ВУЗах и техникумах, где нет военных кафедр.
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 13:35
      Если б всё в мире развивалось мирно, наш потенциал ЯО был бы вечен и никто его не смог опрокинуть!!! Тогда и армия большая не нужна, профессиональной типа обошлись бы.
      Разве, в мире, дела обстоят именно так???
      А теперь перечень проблем если что, типа враг сильный напал, а армия куцая но очень профессиональная!!!
      1. Где взять РЕЗЕРВЫ??? Когда враг перемолотит профессионалов, а эт произойдёт обязательно если враг сильный!
      2. Гнать на передовую "пушечное мясо" которое не имеет реальной подготовки!
      3. Кто будет управлять СЛОЖНОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКОЙ?
      4. Что станется со сложной боевой техникой, когда в неё залезут недоучки, А ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЖЕ НЕТ???
      5. Профессиональная армия эт ОЧЕНЬ ДОРОГО, если содержать достаточное её количество (при наших то размерах), а не потешные войска.

      И далее ещё много пунктов и все ВАЖНЫЕ.
      rocket757
      1. Гражданин 90 Сегодня, 13:57
        1,2 А сколько продержится разновозрастная кучка людей служивших даже 2 года?...
        3 Вы кажется не знаете насколько она сейчас сложна. Для использования нужно серьезное обучение. 2 года без постоянной последующей переподготовки вообще не помогут. так что срочникам только стрелковое без вариантов.
        4 Современной техникой по должны управлять только профессионалы. К слову, вы знаете о гостайне? Как минимум все радисты/ракетчики срочники при актуальном переобучении раз - пусть - в 5 лет будут с подпиской?) Глупости.

        Вот смысл в том, чтоб из срочников можно было в случае чего формировать ту самую партизанщину на новый лад. Чтоб знали как автомат держать, характеристики основных массовых типов вооружения, умели выполнять приказы, не выстреливали весь рожок "куда то туда" с перепугу, стоя во весь рост под огнем.
        Для всего этого нужно вводить НВП в школах и институтах (в которых с 18 лет гораздо спокойней можно и по стрельбищам повозить и про стратегию/тактику рассказывать)
        Гражданин 90
        1. rocket757 Сегодня, 14:25
          Мешанина из того, что надо и того, что бред.
          В принципе, для того кто бегает кучами и пуляет из автомата куда попало, эт норм.
          Сам разбирайся шо написал и шо хотел выразить.
          Не интересно.
          rocket757
  14. JonnyT Сегодня, 12:16
    Новые виды вооружений и техники требуют более тщательного изучения и длительных тренировок. ЕСли речь идет об обычном пехотинце-мясе то тут и 2-х недель хватит на подготовку. Если же нужен современный солдат, то подготовка должна начинатся еще в школе с основ военной службы - стрельбы, основы тактики, строевая и тд. Далее в учебных заведениях в зависимости от профиля обучения должно присутствовать военные дисциплины. Например автослесарь в ПТУ по окончании должен знать военную технику. А студент программист должен уметь взламывать чужую связь, код управления вражескими беспилотниками, знать основы РЭБ и тд. Тогда 1 года вполне достаточно. Поймите - из дебила в армии что за год что за пять боеспособного солдата не сделаешь. Тут нужно качественно менять систему образования - включать в нее подготовку к ВУС на гражданке
    JonnyT
    1. rocket757 Сегодня, 14:40
      Чёткая система НВП, военных кафедр и т.п. способов подготовки до срочной.
      Чёткая система обучения специалистов войсках (шагать и чистить автомат на НВП научили) на доступной до этого технике (тракториста в танк).
      Разумное использование гражданской подготовки призывников (по возможности) речника во флот, лесника в рейнджеры\ партизаны.
      Плановая переподготовка по военным специальностям (по возможности и необходимости).
      Сложно, может дорого и ... качество мобилизационного ресурса может получиться на должном уровне.
      Тех кто не может, по разным причинам, просто отсеивать и оставить в покое, по желанию самих граждан.
      rocket757
  15. Anyone Сегодня, 12:38
    Цитата: Маз
    Пусть своих детей на два года отдает. Нехай пример покажет . Контрактник, только контракт. Ппризывник это головная боль командира без допризывной подготовки.

    У него сын - начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Знатная синекура... Бывший кадет, правда.
    П.С. А сам Клинцевич - всем флюгерам флюгер. Таких подхалимов и пройдох еще поискать надо. Он и с Ельциным "плечом к плечу" Белый дом штурмовал, гы, и реформы либерально-экономические продвигал во второй половине 90-х, а сейчас прям имперцем заделался и чуть ли не стрельцов и пожизненную службу возраждать имеет желание ))
    Anyone
  16. Старый военрук Сегодня, 12:42
    Ну, хоть один законодатель рассуждает здраво. Должно вернуть допризывную и вневойсковую подготовку молодых людей и послать далеко "солдатских матерей" и не подпускать их к в/ч.
    Старый военрук
  17. Zomanus Сегодня, 12:43
    А кому нафиг эта обязательная служба нужна,
    какому проценту призванных?
    Да и потом, много этот дембель вспомнит года через три-четыре-пять?
    По-быстрому прогнали через казармы, отобрали заинтересовавшихся и
    в них уже вкладываться, что бы они развивались.
    Zomanus
  18. Комментарий был удален.
  19. Гражданин 90 Сегодня, 13:34
    Смотря как учить...А то и 2 и 5 будет мало. Нужна контрактная, где каждый воин - профессионал, с постоянным совершенствованием знаний и т.д.

    Марш броски физподготовка? Обычный срочник что после года что после 2х вернется домой и будет жить такой же жизнью как раньше.

    А вот насчет НВП - категорически за. Сейчас единственное к чему можно приобщить ребенка это только кружок стрельбы - что не всем и не всегда доступно да и охватывает узкий круг знаний.
    Гражданин 90
    1. лом123 Сегодня, 13:52
      2-3 года самое то а то в случай заварухи только одной контрактной армией не отделаться, а так смотрю на этих одногодок как уходил дрищем так дрищем и вернулся)
      лом123
      1. Гражданин 90 Сегодня, 13:53
        а 2х годки так впитывают силушку богатырскую что до конца жизни с мышцами ходят?..
        Гражданин 90
        1. лом123 Сегодня, 13:59
          у кого есть желания тот впитывает ,а у кого нет тот 2 года швабру и тряпку не выпускает...
          лом123
          1. Гражданин 90 Сегодня, 14:04
            Ага, то есть если человек после года службы приходит и ничего не делает он дрищ, а если после двух ничего не делает то остается силачом?) Глупости говорите.

            Вопрос физической формы вообще с армией не связан. Есть масса знакомых кто занимается своим телом профессионально. К армии это не имеет НИКАКОГО отношения. Ничего не мешает держать себя в форме в отрыве от службы как таковой.
            Гражданин 90
            1. лом123 Сегодня, 14:11
              красивое тело не значит выносливое...
              лом123
              1. Гражданин 90 Сегодня, 14:13
                Хорошо, вы опять утверждаете что выносливость приобретенная за 2 года впитывается навечно, в отличие от годовой? Что за бред то? Или принципиально цепляетесь ради спора?) Если человек НЕ ХОЧЕТ, его никакие 2 года не перекуют, а если хочет, он и до армии и после будет поддерживать свой организм и тренировать выносливость. Вообще ВНЕ зависимости от срока службы. Иначе что после года что после двух пузо отрастит и на 2й этаж с одышкой добираться будет.
                Гражданин 90
                1. лом123 Сегодня, 14:20
                  да нет какой спор я просто видел как накаченные ломались,а те кто в начале службы не хотели служить в конце оставались на контракт.
                  лом123
    2. Vadmir Сегодня, 14:07
      Нужна контрактная, где каждый воин - профессионал, с постоянным совершенствованием знаний и т.д.
      Контрактная армия хороша только для локальных войн за пределами своей страны. Контрактная армия без туалетной бумаги воевать не умеет.
      Vadmir
  20. Hariton Laptev Сегодня, 13:41
    Служил 3 года, что то соображать начал только к концу первого года службы, первый дальний поход 6 месяцев только учился и лишь на третьем году службы уходя на вторую боевую был полноценным специалистом , знающим оборудование, материальную часть и её возможности.
    Hariton Laptev
    1. Гражданин 90 Сегодня, 14:00
      Ни в коем случае не хочу обидеть, но давайте серьезно - пустить вас сейчас на новой технике, много навоюете без предварительной переподготовки?
      Гражданин 90
      1. лом123 Сегодня, 14:04
        к любому новому надо привыкать, а если есть что то наработанное даже со старым к новому легче привыкнуть.
        лом123
        1. Гражданин 90 Сегодня, 14:09
          Бесспорно, за 2 года в голову вложится больше, но абсолютно не решит проблему подготовленного "резерва". Поэтому ратую за то, что пусть будет год, но с предварительной НВП в школе и университете (=на службе меньше времени придется "включаться", ибо мат часть знакома) и с сборами раз в 3-5 лет по типу "оплачиваемого отпуска" для переподготовки по специальности. К слову, для работников ВПК можно прямо на заводах устраивать. Допуск у всех есть.
          Гражданин 90
  21. rocket757 Сегодня, 13:50
    Шоб там про власти не говорилось, проблема меньше от этого не станет.
    Простые такие вопросы ... попробуйте ответить.
    В мире всё спокойно и благостно?
    Нас оставят в покое?
    Мы готовы кормить чужую армию и чужих хозяев?
    Наше ЯО эт навсегда и гарантия на все 100%, шо никто к нам не полезет?
    Кого ни будь наёмники от серьёзного противника сумели защитить?
    Мы владеем тем, чего соседи могут оченно возжелать?
    Можно ли подготовить рекрута, БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО, за время, когда твою наёмную армию будут громить?
    Мы живём на Луне и у нас нет завистливых соседей???

    Ещё много таких же важных вопросов, на которые лучше иметь ответы СЕЙЧАС.
    rocket757
    1. Голован Джек Сегодня, 14:22
      Цитата: rocket757
      Кого ни будь наёмники от серьёзного противника сумели защитить?

      Кхм... а кого это Вы назначили "наёмниками"?
      Голован Джек
      1. rocket757 Сегодня, 15:27
        Термин не совпадает с применяемым у нас. В нашем варианте применяется служба по контракту.
        В советское время были сверчки \ сверхсрочники.
        Срочники, контрактники, профессиональные военные - у нас декларируется одна цель, защита интересов государства. По факту контрактники эт наёмные служащие, государство платит они предоставляют свой труд за эти деньги.
        Не применяется у нас такой термин, а суть финансовых отношений от этого изменилась?
        За мотивацию и всё такое прочее, эт конечно важно, но где я не прав по факту???
        rocket757
        1. Голован Джек Сегодня, 18:10
          Цитата: rocket757
          По факту контрактники эт наёмные служащие, государство платит они предоставляют свой труд за эти деньги

          Сто раз жевали в порошок это уже.
          Офицеры, таким образом - тоже наемники, по Вашей логике?
          Разрешите... усомнится stop
          Голован Джек
          1. rocket757 Сегодня, 20:05
            Офицер, кадровый эт всё же профессия, единственная. Офицер посвящает служению всю жизнь. Прерывание служения без объективных оснований не предусмотрено ... и далее чего там обсуждали, ничего нового не скажу.
            Контрактник - для него служба чаще всего способ заработать, временное прерывание его гражданской жизни ... тож ничего нового.
            И те и другие должны выполнять работу и получают оплату труда, могут служить вечно, а вот прерывание служения происходит по очень разным основаниям.
            Ничего нового, разница принципиальная.
            rocket757
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 13:51
    Вот тут я абсолютно согласен. Два года - минимум. Дело не только в обучении основной ВУС.
    КОТ БАЮН
  23. Vadmir Сегодня, 13:54
    Согласен с Клинцевичем, за 1 год солдат современное оружие не освоит, а чтобы дедовщины не было - все сержанты контрактниками должны быть и звание дополнительное ввести можно, что-то вроде рядового первого класса или старшего рядового, с официальным освобождением от самой грязной работы, а присваивать его после первого года службы.
    Vadmir
  24. григорьевич Сегодня, 13:55
    Служил срочную с ноября 1965 по июнь 1968.в ВВС.У нас была поговорка о службе:"первый год солдат учится,второй служит,а третий дурака валяет.Самый срок- это два года.А вот после армии должны быть существенные льготы вплоть до поступления в престижные ВУЗы.
    Капитан мед.службы в отставке.
    григорьевич
  25. agbykov Сегодня, 13:57
    По-моему опыту, чтобы перестать быть "пушечным мясом" надо не менее 2-х лет службы. Мой первый год службы был только привыканием к армии. Соображать начал только на второй год и только во второй год стал солдатом по-настоящему. И это для мотострелка... Что уж говорить об более технологичных воинских специальностях?
    А чтобы стать профессионалом надо не менее 3-х лет. IMHO: это уже для контрактников.
    agbykov
  26. АнГиНа Сегодня, 14:11
    Можно ввести понятие резервистов. Но это должно поощряться и защищаться на государственном уровне. МО доплачивает резервистам. Государство же должно защищать резервиста. Иначе нынешние нэпманы возьмут на работу другого, пока "парень на сборах". И не только потому, что нэпманы жадные... Пусть им за это к-н материальная льгота идёт, раз уж моральные по дороге к счастью растеряли.
    Я на срочной первый ВУС освоил за месяц, т.к. был радиолюбителем + военный электрик с НВП. Если призывать с умом, да учить со школы - тогда года хватит. Но, до тех пор, пока общество будет считать "только время потерял" - толку будет не много.
    АнГиНа
    1. rocket757 Сегодня, 14:44
      Всё правильно.
      Чёткая государственная политика.
      Гражданин защищает интересы страны, государство защищает интересы гражданина ... короче как в Стране Советов.
      rocket757
  27. Alex Justice Сегодня, 15:02
    Цитата: Мар.Тира
    Дебилы были,но этот-то точно ни неумный человек.Значит так поставлена служба??????

    Нельзя так. Возможно он умнее всех нас взятых. Просто он не на своем месте или второй день в армии.
    Alex Justice
  28. ufpb Сегодня, 15:20
    Цитата: Shurik70
    3 года перебор. Года вполне хватит.
    Рядовому бойцу зачем досконально изучать ВУС на мастера? Ту же морзянку на 3-ий класс со мной все за пару месяцев выучили (1988-ой год, группа 26 человек разных национальностей), дальнейший рост только практикой добиваться. В случае мобилизации по любому сразу всё не вспомнит, либо заново учить, либо автомат в руки и вперёд. Как на курок жать, любой знает.
    Ну а ракеты, самолёты - тут контрактники нужны, контракт на 5 лет.

    Вот и проблема в том, что приходит молодняк по призыву, а он не знает как выглядит автомат, и не умеет ходить строем - проблема НВП в школе, с 10-20 дневными лагерными сборами со стрельбами из автоматов на последнем году обучения в школе, по образцу школ времен СССР. Да мы в школе устраивали соревнования с закрытыми глазами неполную разборку-сборку АК47.
    ufpb
  29. ando_bor Сегодня, 15:50
    Сын срочку служил в 12-13 году, ротный связист в разведбате горной бригады, года вполне достаточно,
    три месяца подготовка, еще три можно сказать стажировка, - пол года полноценная служба,
    за 2 года говорит, - из нас бы профессиональных головорезов с необратимыми последствиями сделали.
    По моему мнению вообще нужно до полугода срочную службу сократить, чисто для подготовки, и призывать всех , сейчас всех не призывают, призывают нужное количество, а это приблизительно половина призывного контингента, может чуть больше на демографической яме.
    Или вообще срочку отменить, а то бардак получается, кто то будет 2 года служить, а большинство косить, при таком избытке призывников это будет еще легче делать.
    ando_bor
  30. andrej-shironov Сегодня, 17:48
    И допризывная подготовка и срок службы минимум 2 года это как минимум, прошу прощения за тавтологию! Уж простите что это говорит человек не служивший. Мои сыновья пройдут это, обещаю!
    andrej-shironov
  31. виктор н Сегодня, 19:10
    НЕКСУС,
    Даже на полгода любой призывник хотел бы откосить, с мамкой отсидеться, а не со сверстниками трудности переносить. Так что реакция в обществе будет определённо негативная. Не везде нужна долгая подготовка, методики нужно совершенствовать. Не довелось быть защитником Отечества, только охранником на границе. За 2,5 месяца в учебке в Термезе отстреляли в среднем по 2 ящика патронов на лицо (ограничений не было), неспособных отправляли служить в нелинейные подразделения, научили общаться с лошадями и прочим премудростям. Автомат-пулемёт-гранатомёт. Гоняли очень жестко. На заставе сразу в наряд - фланги 15-18 км, песок-снег, жара-мороз, пешком-конным. С удивлением осознал, что готов стрелять сразу, с учетом инструкции - психологическая подготовка. В наряде вдвоём группы афганцев прогоняли со своей территории - без всякой стрельбы, они понимали, что у солдата служба такая. Опасно, но....Перегнёшь - получишь ответку.
    Подготовили к службе за короткий срок! Хотя, извиняюсь, просто охранником служил, границы.
    виктор н
  32. Архонт Сегодня, 20:11
    В 2011 году армия состояла из месяца недообучения ОВП и 11 месяцев уборки казармы и территорий из которых реальное военное обучение было суммарно около трёх недель, включая стрельбища, тревоги, тренировки антитеррора, учения. Все остальное время было потрачено на бесконечные наряды. К концу службы я остался один дежурным и дневальным на две недели, а остальные просто жили в карауле из-за жёсткой нехватки личного состава в части. Образцово-показательной части!
    В то время я думал, что для того, чтобы получить необходимые навыки и знания, включая строевые упражнения, обязанности, навыки стрельбы, сборка-разборка ак74м, рпг7, пкп, пкт, свд, на самом деле хватило бы трёх месяцев интенсивных тренировок. Все остальное время человек используется как условно бесплатная рабочая сила. Условно, потому что на каждого военнослужащего государство тратит круглую сумму и, получается, впустую.
    Архонт
Картина дня