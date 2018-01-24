Клинцевич: Год службы в армии - это ничто

Служба в Вооруженных силах один год – это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно. Решение от 2008 года о переходе на одногодичный срок службы стало результатом политической конъюнктуры и навязанной извне тенденции о снижении боеготовности российских Вооружённых сил.

На слушаниях в нижней палате парламента РФ прозвучало весьма резонансное заявление относительно службы в армии по призыву. Сделал это заявление представитель Совета Федерации Франц Клинцевич, который был приглашён на слушания в ГД РФ. Напомним, что Франц Клинцевич является первым замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности.Клинцевич заявил о том, что годичный срок службы в современной армии является недостаточным для того, чтобы освоить ВУС и овладеть современными вооружениями. Ведомости приводят фразу, произнесённую сенатором:Кроме того, Клинцевич обратился к депутатам Госдумы с предложением о поддержке законопроекта о допризывной и вневойсковой подготовке в России.По словам Клинцевича, этот законопроект в конечном итоге крайне важен для страны в условиях одногодичного срока службы по призыву.