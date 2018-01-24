Российские военные водолазы получат новое снаряжение

Для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), предназначенное для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях, в том числе при сильном загрязнении морской воды на различных глубинах

СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить работы при нулевой плавучести (зависании) водолаза

Новое вентилируемое водолазное снаряжение, предназначенное для работы в сильно загрязненной воде, прошло испытания в интересах Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.- рассказали в российском военном ведомстве.Снаряжение, разработанное и созданное в России, позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха, в воде с наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.- отметили в Минобороны.Сейчас на вооружении флота стоит универсальное водолазное снаряжение СВУ-5. Новое снаряжение отличается от него наличием специального вентилируемого шлема.