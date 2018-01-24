21:43 24 января

Российские военные водолазы получат новое снаряжение

Новое вентилируемое водолазное снаряжение, предназначенное для работы в сильно загрязненной воде, прошло испытания в интересах Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские военные водолазы получат новое снаряжение


Для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), предназначенное для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях, в том числе при сильном загрязнении морской воды на различных глубинах
- рассказали в российском военном ведомстве.


Снаряжение, разработанное и созданное в России, позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха, в воде с наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить работы при нулевой плавучести (зависании) водолаза
- отметили в Минобороны.

Сейчас на вооружении флота стоит универсальное водолазное снаряжение СВУ-5. Новое снаряжение отличается от него наличием специального вентилируемого шлема.

Использованы фотографии: http://kampo.ru/content/
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Комментарии 12

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  1. tchoni Сегодня, 11:53
    Снаряжение, разработанное и созданное в России, позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха, в воде с наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.
    А вы уверены, что это для армии, а не для какой ни будь транснефти?
    tchoni
    1. НасРать Сегодня, 12:03
      одно, другому не помеха.. скорее даже благо.
      НасРать
      1. Shurik70 Сегодня, 12:50
        В такой маске, наверное, даже говорить под водой можно
        what
        Shurik70
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:55
    Давно пора...а то пользовать снаряжение царской России или "посвежее" ,времен 50 годов курам на смех.
    НЕКСУС
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:27
      Ув.НЕКСУС,а что конкретно,Вы имеете "против" "оборудования конца 50х"??)
      Кроме даты выпуска,конечно)
      По делу, если можно)
      С ув.)
      Сибирский цирюльник
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:36
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Ув.НЕКСУС,а что конкретно,Вы имеете "против" "оборудования конца 50х"??)
        Кроме даты выпуска,конечно)
        По делу, если можно)
        С ув.)

        Ну давайте по пунктам...
        Во первых масса...например,"трехболтовка" ...Пара водолазных галош, входящих в состав комплекта, имеет общую массу 21 кг (нормальной массы) или 23 кг (утяжеленные). Равно,как и в двенадцати болтовом снаряжении.
        При этом костюмы эти весьма грамозки.
        И второе-На дворе 21 век и со времен царя или 50 годов создано масса материалов и кислородных систем ,которые существенно способны облегчить жизнь водолаза.
        НЕКСУС
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:51
          good
          Суть понимаете,извините,за недоверие к Вам,( думал Урякалка)
          Рубашка- проблема, ещё та..
          С Ув.
          Сибирский цирюльник
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:01
    ...стоит СВУ-5. Новое снаряжение отличается от него наличием специального вентилируемого шлема.
    А в 1971 в Морской школе ДОСААФ пришлось осваивать СВУ-1 с аппаратом АВМ-3. Сейчас конечно отличие "небо и земля".
    rotmistr60
  4. san4es Сегодня, 12:06
    позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха.
    soldier
    san4es
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:16
    .. СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить работы при нулевой плавучести (зависании) водолаза...
    Журналисты,мать их...)))
    ..вспомнились старые "трёхболтовки,с манишками"..
    Дело за малым : побыстрее " насытить ПСС,новым девайсом!)
    Сибирский цирюльник
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:59
      ..вспомнились старые "трёхболтовки,с манишками"..
      Не надо путать. Легкое водолазное снаряжение применяется на кораблях (катерах) при устранении мелких неисправностей (освобождения винта от намотанной сети, троса), при осмотре подводной части корпуса и т.д. Как правило этим занимаются мотористы в частности на торпедных (ракетных) катерах, т.к. проходят легководолазную подготовку. А названные вами
      старые "трёхболтовки,с манишками"..
      предназначены для других целей и требуют дополнительный комплект оборудования и водолаза-специалиста.
      rotmistr60
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:09
        Я писал про оборудование ПСС
        ,для которых создано новое снаряжение) неужели Вы думаете, что мотористом учат работе в "жёсткой одежде"? Там АВМ ,скорее. И то,на вряд ли,все(не помню)
        На мою память ,даже на РВК ,были и барокамеры и " трёхболтовки",со всеми сопутствующими "делами"
        Легководолаз,до 30 м.,вроде?? Там всё "работает"..
        Сибирский цирюльник
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