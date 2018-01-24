21:42 24 января

В ФРГ успешно испытан двигатель для ракеты Ariane 6

Двигатель Vulcain 2.1, созданный для главной ступени новейшей ракеты-носителя Ariane 6, был успешно испытан в немецком Лампольдсхаузене, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс ArianeGroup.

В ФРГ успешно испытан двигатель для ракеты Ariane 6


Сообщается, что испытания проводили специалисты Немецкого аэрокосмического центра на объекте Р5 в Лампольдсхаузене. Тест длился около 10-ти минут.


«Двигатель Vulcain 2.1 разработан для питания основного этапа пуска Ariane 6. Эта версия двигателя является модификацией двигателя Ariane 5 Vulcain 2, адаптированная для новой ракеты-носителя в целях упрощения производства и снижения затрат», – говорится в материале.

По данным ресурса, «двигатель объединяет в себе газогенератор, созданный с применением 3D-печати, упрощенное дивергентное сопло и кислородный нагреватель для повышения давления в баке».

При этом отмечается, что «модификации помогают достигнуть целевых показателей затрат для пусковой установки Ariane 6, сохраняя при этом эффективность и надежность Ariane 5».

Первый полет носителя Ariane 6 запланирован на 2020 год.



Ресурс напоминает, что «Ariane 6 – европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту». Запуски будут производиться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается € 4 млрд. В настоящее время основной ракетой-носителем для стран Евросоюза является Ariane 5.

Создание новой ракеты было одобрено советом Европейского космического агентства осенью 2016 года.

Использованы фотографии: https://mi3ch.livejournal.com
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 12:25
    Пускай они двигатель свой назовут "Рогозин "!В насмешку над нами! am
    Геркулесыч
    1. Бесконечность Сегодня, 12:27
      "Батут Рогозина" тогда.
      Бесконечность
      1. Shurik70 Сегодня, 12:47
        На 19-ой секунде 2-ой минуты что упало? Зажигалка?
        what
        Странно они зажигание сделали
        Shurik70
        1. PN Сегодня, 14:18
          Да, очень на то похоже.
          Ну а почему бы и нет (насчёт способа зажигания)? laughing
          Это ж всего лишь лабораторный стенд...
          PN
      2. Geisenberg Сегодня, 13:02
        Цитата: Бесконечность
        "Батут Рогозина" тогда.


        Временно отменяется батут )))
        Geisenberg
    2. Starover_Z Сегодня, 12:38
      Цитата: Геркулесыч
      Пускай они двигатель свой назовут "Рогозин "!В насмешку над нами! am

      Вот именно ! Пока наши СМИ выставляют хвалебные вести в стиле неимеетмировыханалогов Запад и Европа спокойно догоняют и обгоняют нас ! Создадут ракету тяжёлого класса и запустят орбитальную станцию, сами !
      Starover_Z
      1. Geisenberg Сегодня, 13:03
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: Геркулесыч
        Пускай они двигатель свой назовут "Рогозин "!В насмешку над нами! am

        Вот именно ! Пока наши СМИ выставляют хвалебные вести в стиле неимеетмировыханалогов Запад и Европа спокойно догоняют и обгоняют нас ! Создадут ракету тяжёлого класса и запустят орбитальную станцию, сами !


        А вот это вряд ли. Хрена им позволят что-то такое сделать ... уже России позволили, не дожали так сказать ...
        Geisenberg
      2. Симаргл Сегодня, 15:06
        Цитата: Starover_Z
        Пока наши СМИ выставляют хвалебные вести в стиле неимеетмировыханалогов Запад и Европа спокойно догоняют и обгоняют нас!
        В том то и дело, что неимеетмировыханалогов скоро будет означать, что такой архаикой забыли когда пользовались!
        Симаргл
      3. Orionvit Сегодня, 17:06
        Цитата: Starover_Z
        Запад и Европа спокойно догоняют и обгоняют нас

        Посмотрим когда это летать будет, и по какой цене. Кстати, а характеристики его известны? А то может такое "чудо", в СССР ещё 40 лет назад делали. Ну делают своё, что бы ни от кого не зависеть, а тут уже началось, "уделали рашку".
        Orionvit
    3. rotmistr60 Сегодня, 12:41
      В насмешку над нами!
      Вы считаете, что они уже могут и имеют основания посмеяться над нами в ракетостроении?
      rotmistr60
    4. Маз Сегодня, 14:18
      Движок есть, можно и баллистическую ракету сделать. Наштамповать. Немцы они такие.
      Маз
  2. spech Сегодня, 12:25
    Двигатель Vulcain 2.1 разработан для питания основного этапа пуска Ariane 6

    а по русски можно? кого и зачем ПИТАТЬ не понятно laughing
    spech
    1. Серёга Горд Сегодня, 18:24
      очередной немецкий монстр, что питается двигателями Vulcain ...))
      Серёга Горд
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
    Что скажут наши спецы, на этот счёт? request
    a.s.zzz888
    1. SpaceCom Сегодня, 15:40
      Я вообще-то больше по системам управления, но что-то двигателисты долго подтягиваются, а редкостный срач, не имеющий отношения к теме статьи (ну или весьма слабое - варианты названия двигателя в честь нашего "успешного" манагера) набирает обороты. А ведь статья при всей краткости содержит довольно любопытную информацию.
      Я давно гадал, каким это образом европейцы на базе технологий Ариан-5 собираются создать более дешёвый носитель. Наконец то стало проясняться:
      По данным ресурса, «двигатель объединяет в себе газогенератор, созданный с применением 3D-печати, упрощенное дивергентное сопло и кислородный нагреватель для повышения давления в баке».

      Замечательное на мой взгляд решение, вместо того, чтобы стремиться улучшать ТТХ двигателя, усложняя конструкцию и технологию, тем самым увеличивая стоимость, удешевить двигатель при "достижении целевых показателей затрат для пусковой установки Ariane 6, сохраняя при этом эффективность и надежность Ariane 5".
      При этом хотелось бы отметить, что ничем особенно выдающимся Вулкан-2.1 по сравнению с нашим РД-191 не обладает. Поэтому хотелось бы обратить внимание наших конструкторов на такой путь развития, помогающий создавать не сверхдорогие РН Ангара, а конкурентноспособную продукцию.
      SpaceCom
      1. Oleg7700 Сегодня, 19:08
        Немцы осознанно (иногда- вынужденно...) держат "низкий профиль" в некоторых сегментах, но изредка проясняется их возможности в виде общеевропейских программ.
        Oleg7700
    2. Правда Сегодня, 16:45
      Цитата: a.s.zzz888
      Что скажут наши спецы, на этот счёт?
      Может так:
      "А вы госдолг их видили?!"
      Правда
  4. tosha.chuhontzev Сегодня, 12:40
    Удивительно, как замалчивается в российских СМИ ситуация в курдской Сирии. А там, между прочим, происходит следующее: Вчера, 23 января, курдские отряды дали отпор турецким войскам и наемникам из формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) на подступах к городу Африн (65 км от Алеппо). агентство Firat.Также сообщается о том, что ополченцы отбили атаки турецкой армии и формирований ССА у селения Амара в округе Мабата. Противник понес потери (в ходе боя были убиты около 30 турецких солдата и наемника) и отступил. И одна реплика о дисскусии в Совете безопасности ООН. Выступление наших представителей вызывает сакральный смех недоумения: небывалое косноязычие и детский лепет. Российская дипломатия деградирует по непонятным мне причинам. Добавим к этой картине маслом, очередной список российских спортсменов, которые не будут допущены на олимпийские игры. Затем последует отстранение российской сборной по футболу на предстоящем ЧМ. Вот о чём следует писать во все колокола русской правды!
    tosha.chuhontzev
    1. Голован Джек Сегодня, 12:51
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Вот о чём следует писать во все колокола русской правды!

      Не надо... пи́сать в колокола negative
      Голован Джек
    2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:54
      Экий Вы смелый батенька! Меня за похожие высказывания Сирия-Турция серьезно забанили. Да потеря невелика, пущай хоть отчисляют.
      МИМО ПРОХОДИЛ
    3. Orionvit Сегодня, 17:12
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Удивительно, как замалчивается в российских СМИ ситуация в курдской Сирии

      Эта "новость"на всех Российских новостных порталах. Разбираются турки с курдами, и что, у них там свой "междусобойчик", Россия за них не подписывалась. А по поводу проблем, в России и без вас всё прекрасно знают, какие проблемы и где.
      Orionvit
  5. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:19
    Они (буржуины) успешны в последнее время потому, что у них есть четкие программы, цели и здоровая конкуренция.
    Стесняюсь спросить - а у РФ есть четкая госпрограмма освоения космоса - ну например как у КНР. А то рассказывают мне за "Федерацию" (картинки прилагаются). Макет пока тока из прессованного картона сделан. Но сам ВВП видел. Таки спрашиваю у главного - ну делаете вы корабль - а где под него ракета. какие у вас отношения со смежниками - в ответ мне за что платят. то и леплю. Как-то так.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Genry Сегодня, 15:10
      Вы не только мимо проходите, но и мимо читаете...
      В современной конкурентной обстановке никто не выдает свои планы до того момента, когда об этом уже начинают знать слишком много исполнителей.
      tvzvezda.ru/news/opk/content/201708161249-5mkp.ht
      m
      (часть символов переносится)
      Genry
  6. d.zhuk2010 Сегодня, 13:39
    Привет для "Южмаш" и auf Wiedersehen аграрная сверхдержава. smile
    d.zhuk2010
    1. Genry Сегодня, 14:31
      3D-печать... Это и есть auf Wiedersehen для "Южмаш".
      Привет для Украины - аграрной сверхдержаве, слившей, по дешевке, все конкурентные наработки СССР зарубежным кампаниям.
      Genry
  7. Маз Сегодня, 14:23
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Удивительно, как замалчивается в российских СМИ ситуация в курдской Сирии. А там, между прочим, происходит следующее: Вчера, 23 января, курдские отряды дали отпор турецким войскам и наемникам из формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) на подступах к городу Африн (65 км от Алеппо). агентство Firat.Также сообщается о том, что ополченцы отбили атаки турецкой армии и формирований ССА у селения Амара в округе Мабата. Противник понес потери (в ходе боя были убиты около 30 турецких солдата и наемника) и отступил. И одна реплика о дисскусии в Совете безопасности ООН. Выступление наших представителей вызывает сакральный смех недоумения: небывалое косноязычие и детский лепет. Российская дипломатия деградирует по непонятным мне причинам. Добавим к этой картине маслом, очередной список российских спортсменов, которые не будут допущены на олимпийские игры. Затем последует отстранение российской сборной по футболу на предстоящем ЧМ. Вот о чём следует писать во все колокола русской правды!

    У меня снега под окном на полметра за ночь выпало и мороз давит вовсю. Поэтому олимпийцам - удачи. Курдам - выбрать таки себе спонсора, одного. И последовательно работать, как Израиль ,к примеру. По ООН - меня более волнуют три вещи: крымский мост, два потока и Донбасс в купе с Украиной. Остальное от лукавого. И может подождать.
    Маз
    1. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:18
      Русскому человеку всегда была чужда так называемая геополитика. Это Пётр Первый втянул Россию в Европу через окно. А Петя Потрошенко через оконную щель Украину. Донбасс - моя больная тема. Вначале планировалось, что Партия регионов создаст легитимный плацдарм на Юго-Востоке, но горячие головы из "Русского мира" испортили всю игру. Донбасс никогда не станет Россией по причине своей экономическо-социльной ненужности. Крымский мост будет успешно введён в экслуатацию.А вот с потоками не всё пока ясно. В конце концов, всё от лукавого.
      tosha.chuhontzev
  8. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:13
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Вот о чём следует писать во все колокола русской правды!

    Не надо... пи́сать в колокола negative

    Как бы не пришлось на всю колокольню!
    tosha.chuhontzev
  9. iDOLLM4STER Сегодня, 21:21
    Ого, а я думал они забыли как делать сегментные двигатели а ля F-1... дело Вернера живёт и скоро будут ягодки.


    Ничего не напоминает? А топящие за Элона Маска надеюсь до вас дойдёт ПОЧЕМУ США больше не может в сверхтяжёлые))) Фюрер будет счастлив..а.
    iDOLLM4STER
Картина дня