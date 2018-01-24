В ФРГ успешно испытан двигатель для ракеты Ariane 6
Двигатель Vulcain 2.1, созданный для главной ступени новейшей ракеты-носителя Ariane 6, был успешно испытан в немецком Лампольдсхаузене, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс ArianeGroup.
Сообщается, что испытания проводили специалисты Немецкого аэрокосмического центра на объекте Р5 в Лампольдсхаузене. Тест длился около 10-ти минут.
«Двигатель Vulcain 2.1 разработан для питания основного этапа пуска Ariane 6. Эта версия двигателя является модификацией двигателя Ariane 5 Vulcain 2, адаптированная для новой ракеты-носителя в целях упрощения производства и снижения затрат», – говорится в материале.
По данным ресурса, «двигатель объединяет в себе газогенератор, созданный с применением 3D-печати, упрощенное дивергентное сопло и кислородный нагреватель для повышения давления в баке».
При этом отмечается, что «модификации помогают достигнуть целевых показателей затрат для пусковой установки Ariane 6, сохраняя при этом эффективность и надежность Ariane 5».
Первый полет носителя Ariane 6 запланирован на 2020 год.
Ресурс напоминает, что «Ariane 6 – европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту». Запуски будут производиться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается € 4 млрд. В настоящее время основной ракетой-носителем для стран Евросоюза является Ariane 5.
Создание новой ракеты было одобрено советом Европейского космического агентства осенью 2016 года.
Сообщается, что испытания проводили специалисты Немецкого аэрокосмического центра на объекте Р5 в Лампольдсхаузене. Тест длился около 10-ти минут.
«Двигатель Vulcain 2.1 разработан для питания основного этапа пуска Ariane 6. Эта версия двигателя является модификацией двигателя Ariane 5 Vulcain 2, адаптированная для новой ракеты-носителя в целях упрощения производства и снижения затрат», – говорится в материале.
По данным ресурса, «двигатель объединяет в себе газогенератор, созданный с применением 3D-печати, упрощенное дивергентное сопло и кислородный нагреватель для повышения давления в баке».
При этом отмечается, что «модификации помогают достигнуть целевых показателей затрат для пусковой установки Ariane 6, сохраняя при этом эффективность и надежность Ariane 5».
Первый полет носителя Ariane 6 запланирован на 2020 год.
Ресурс напоминает, что «Ariane 6 – европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту». Запуски будут производиться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается € 4 млрд. В настоящее время основной ракетой-носителем для стран Евросоюза является Ariane 5.
Создание новой ракеты было одобрено советом Европейского космического агентства осенью 2016 года.
Использованы фотографии: https://mi3ch.livejournal.com
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