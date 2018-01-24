21:45 24 января

В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ

США прекратят оказывать поддержку тем оппозиционным формированиям в Сирии, которые используют поставленное им вооружение не только для борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС заявление представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.



Офицер отметил, что сейчас Пентагон ведет подготовку местных союзных сил с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от террористов.


Эти местные силы также должны предотвратить отток террористов ИГ по мере того, как их физическое присутствие в Сирии подходит к концу. США нацелены на разгром ИГ и других террористических группировок в Сирии, а также на то, чтобы не дать им вернуться в освобожденные районы,
сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Он заверил, что США продолжат сотрудничать с «Силами демократической Сирии» (СДС). По его словам, Вашингтон всегда «давал Турции ясно понять, что поставки оружия СДС, которые в том числе состоят из курдских элементов, будут ограниченными и предназначенными для конкретных миссий».

В соответствии с этой политикой мы рассматриваем вопрос о корректировке военной поддержки, оказываемой нашим курдским партнерам. Мы не приветствуем применение предоставленных коалицией вооружений и оборудования в иных целях, а не только для разгрома ИГ,
продолжил представитель ведомства.

Если мы обнаружим, что какая-либо группа или лица нарушили эту договоренность, мы проведем расследование и в случае необходимости прекратим это снабжение,
подчеркнул он.

Рэнкин-Гэллоуэй напомнил, что в начале июля прошлого года «США прекратили поддерживать группировку, которая начала действовать против сирийских правительственных войск».

Политика Министерства обороны заключается в том, чтобы прекратить помогать проверенным формированиям сирийской оппозиции, которые проводят операции, направленные не только против ИГ,
добавил он.

Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и связанной с ними партии «Демократический союз» (ДС) в сирийском районе Африн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    Если мы обнаружим, что какая-либо группа или лица нарушили эту договоренность, мы проведем расследование и в случае необходимости прекратим это снабжение,

    ... как говаривал Киса Воробьянинов - Да, уж! laughing
    a.s.zzz888
    1. Anarchist Сегодня, 13:00
      Было бы смешно, если бы не было так грустно... Ей богу, Как дети малые. Давно уличенные во лжи американцы пытаются замаскировать свои давно раскрытые позиции! Игра плохая, Да и мина давно уже не хороша...
      Anarchist
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:07
        Anarchist Сегодня, 13:00 ↑

        Тысячу раз был прав покойный М.Задорнов - Царство ему Небесное! - насчет мерикатосов!!!
        a.s.zzz888
        1. Варяг_0711 Сегодня, 13:12
          В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ
          Фраза "США пообещали" у НОРМАЛЬНЫХ людей во всем мире, не вызывает ничего кроме дикого хохота.
          Это что-то вроде этого:
          Пчелы против мёда;
          Рок против наркотиков;
          Гитлер против войны;
          США против террористов;
          Англосаксы против своего влияния в мире;
          Список можно продолжить...
          Варяг_0711
          1. Anarchist Сегодня, 13:22
            Цитата: Варяг_0711
            Список можно продолжить...

            Анархисты против Свободы
            Монархисты против самодержавия
            Anarchist
          2. Orionvit Сегодня, 16:58
            Цитата: Варяг_0711
            Список можно продолжить...

            Британские учёные за науку. laughing
            Orionvit
      2. volodya Сегодня, 13:07
        Они же исключительные , им можно врать!
        volodya
      3. Кент0001 Сегодня, 13:07
        Им никогда нельзя верить и не в чем.
        Кент0001
    2. mihey Сегодня, 13:08
      Так и хочется добавить, что вопросы снабжения оружием перейдут от Пентагона к ЦРУ lol
      mihey
  2. Egorovich Сегодня, 12:57
    Обещанного три года ждут. Уж как матрасники обещают, всему миру известно.
    Egorovich
    1. Alex-a832 Сегодня, 13:15
      То, что полосатым выгодно, они сделают быстро, только порошок в пробирку насыпят и помашут на публике, а что не выгодно - никогда. Законы бизнеса. Это для нас война - это война, а для них - торговая площадка.
      Alex-a832
  3. НЕКСУС Сегодня, 13:02
    В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ

    Тут явная не точность..надо читать так-
    В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют только против ИГ
    НЕКСУС
    1. Варяг_0711 Сегодня, 13:15
      НЕКСУС Сегодня, 13:02 Новый
      Тут явная не точность..надо читать так-
      В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют только против ИГ
      Тогда уж правильнее так: В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те НЕ воюют против Асада и армии САР...
      Варяг_0711
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:03
    Короче говоря, против игил воевать сша теперь официально запрещают всем боевикам Сирии!
    Геркулесыч
  5. Alex-a832 Сегодня, 13:04
    Заголовок совсем не соответствует содержанию. Не "прекратят", а "будут думать над возможностью прекращения поставок оружия"....
    Alex-a832
    1. К0щей Сегодня, 13:20
      Цитата: Alex-a832
      Заголовок совсем не соответствует содержанию. Не "прекратят", а "будут думать над возможностью прекращения поставок оружия"....

      не... будут думать над возможностью более лучшего скрытия информации поставок оружия..)
      К0щей
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:47
    Цитата: Варяг_0711
    В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ
    Фраза "США пообещали" у НОРМАЛЬНЫХ людей во всем мире, не вызывает ничего кроме дикого хохота.
    Это что-то вроде этого:
    Пчелы против мёда;
    Рок против наркотиков;
    Гитлер против войны;
    США против террористов;
    Англосаксы против своего влияния в мире;
    Список можно продолжить...


    В десятку!)) Даже если оденут костюмы "белых и пушистых зайцев", зубы из под маски ,будут торчать,и пятна крови ,на белом меху, не смоешь..
    Сибирский цирюльник
  7. Anyone Сегодня, 13:57
    Цитата: Anarchist
    Было бы смешно, если бы не было так грустно... Ей богу, Как дети малые. Давно уличенные во лжи американцы пытаются замаскировать свои давно раскрытые позиции! Игра плохая, Да и мина давно уже не хороша...

    Вообще-то, это заявление имеет отношение к другому. Автор заметки не разобрался в сути - ни мы, ни Асад тут ни при чем. Это официальный ответ вот на эту чисто турецкую попоболь:
    Анкара ожидает, что Вашингтон полностью прекратит поддерживать военизированные отряды курдов из группировок PYD и YPG. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает NTV.
    Anyone
  8. astepanov Сегодня, 15:37
    Брешут, как и всегда.
    astepanov
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