В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ
США прекратят оказывать поддержку тем оппозиционным формированиям в Сирии, которые используют поставленное им вооружение не только для борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС заявление представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.
Офицер отметил, что сейчас Пентагон ведет подготовку местных союзных сил с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от террористов.
Он заверил, что США продолжат сотрудничать с «Силами демократической Сирии» (СДС). По его словам, Вашингтон всегда «давал Турции ясно понять, что поставки оружия СДС, которые в том числе состоят из курдских элементов, будут ограниченными и предназначенными для конкретных миссий».
Рэнкин-Гэллоуэй напомнил, что в начале июля прошлого года «США прекратили поддерживать группировку, которая начала действовать против сирийских правительственных войск».
Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и связанной с ними партии «Демократический союз» (ДС) в сирийском районе Африн.
Офицер отметил, что сейчас Пентагон ведет подготовку местных союзных сил с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от террористов.
Эти местные силы также должны предотвратить отток террористов ИГ по мере того, как их физическое присутствие в Сирии подходит к концу. США нацелены на разгром ИГ и других террористических группировок в Сирии, а также на то, чтобы не дать им вернуться в освобожденные районы,сказал Рэнкин-Гэллоуэй.
Он заверил, что США продолжат сотрудничать с «Силами демократической Сирии» (СДС). По его словам, Вашингтон всегда «давал Турции ясно понять, что поставки оружия СДС, которые в том числе состоят из курдских элементов, будут ограниченными и предназначенными для конкретных миссий».
В соответствии с этой политикой мы рассматриваем вопрос о корректировке военной поддержки, оказываемой нашим курдским партнерам. Мы не приветствуем применение предоставленных коалицией вооружений и оборудования в иных целях, а не только для разгрома ИГ,продолжил представитель ведомства.
Если мы обнаружим, что какая-либо группа или лица нарушили эту договоренность, мы проведем расследование и в случае необходимости прекратим это снабжение,подчеркнул он.
Рэнкин-Гэллоуэй напомнил, что в начале июля прошлого года «США прекратили поддерживать группировку, которая начала действовать против сирийских правительственных войск».
Политика Министерства обороны заключается в том, чтобы прекратить помогать проверенным формированиям сирийской оппозиции, которые проводят операции, направленные не только против ИГ,добавил он.
Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и связанной с ними партии «Демократический союз» (ДС) в сирийском районе Африн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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