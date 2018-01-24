В США пообещали прекратить снабжение оппозиционных группировок, если те воюют не только против ИГ

Эти местные силы также должны предотвратить отток террористов ИГ по мере того, как их физическое присутствие в Сирии подходит к концу. США нацелены на разгром ИГ и других террористических группировок в Сирии, а также на то, чтобы не дать им вернуться в освобожденные районы,

В соответствии с этой политикой мы рассматриваем вопрос о корректировке военной поддержки, оказываемой нашим курдским партнерам. Мы не приветствуем применение предоставленных коалицией вооружений и оборудования в иных целях, а не только для разгрома ИГ,

Если мы обнаружим, что какая-либо группа или лица нарушили эту договоренность, мы проведем расследование и в случае необходимости прекратим это снабжение,

Политика Министерства обороны заключается в том, чтобы прекратить помогать проверенным формированиям сирийской оппозиции, которые проводят операции, направленные не только против ИГ,