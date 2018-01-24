Индия: На активность Китая в пакистанском Гвадаре ответим развитием подводного флота

Подводные лодки - это бесшумная рука нашего флота и неотъемлемая часть нашей военно-морской стратегии. Реализуемые проекты по строительству подводных лодок знаменуют собой новую главу в развитии нашего подводного флота.

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В командовании военно-морскими силами Индии заявили о том, что воспринимают развитие китайской инфраструктуры в пакистанском порте Гвадар как одну из вероятных угроз национальной безопасности Индии. В частности, главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба заявил о том, что Индии приходится обращать особое внимание на деятельность КНР в Гвадаре, отслеживая, в том числе и периодичность появления иностранных подводных лодок в этом районе – в районе Аравийского моря.В связи с активностью у индийских границ двух геополитических соперников Индии, в стране заявили о необходимости активизации работы по развитию военно-морских сил. В частности, речь зашла об интенсификации программы по развитию индийского подводного флота. По словам адмирала Сунила Ланбы, за последние годы Индия построила более 200 различных кораблей. В частности, в это число входит и первая из шести подводных лодок класса Scorpene, которая строилась на судостроительном предприятии в Мумбаи.Из заявления главкома индийских ВМС:При этом в ВМС Индии отмечают, что программа постановки на вооружение субмарин, строящихся на индийских верфях, явно пробуксовывает. Главная проблема в том, что у Индии возникли проблемы с получением всех необходимых технологий для своевременной реализации проекта. Первоначальные планы состояли в том, чтобы к 2030 году ВМС Индии получил 24 новых субмарины индийской постройки. Теперь, в случае получения всех необходимых технологий Индии придётся ставить в строй по 2 субмарины в год, чтобы план выполнить в срок.Сообщается, что Индия ранее заключила соглашения по использованию технологий с такими компаниями как Naval Group, «Рособоронэкспорт», ThyssenKrupp Marine Systems и Saab.