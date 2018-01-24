21:45 24 января

Индия: На активность Китая в пакистанском Гвадаре ответим развитием подводного флота

В командовании военно-морскими силами Индии заявили о том, что воспринимают развитие китайской инфраструктуры в пакистанском порте Гвадар как одну из вероятных угроз национальной безопасности Индии. В частности, главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба заявил о том, что Индии приходится обращать особое внимание на деятельность КНР в Гвадаре, отслеживая, в том числе и периодичность появления иностранных подводных лодок в этом районе – в районе Аравийского моря.

В связи с активностью у индийских границ двух геополитических соперников Индии, в стране заявили о необходимости активизации работы по развитию военно-морских сил. В частности, речь зашла об интенсификации программы по развитию индийского подводного флота. По словам адмирала Сунила Ланбы, за последние годы Индия построила более 200 различных кораблей. В частности, в это число входит и первая из шести подводных лодок класса Scorpene, которая строилась на судостроительном предприятии в Мумбаи.

Из заявления главкома индийских ВМС:
Подводные лодки - это бесшумная рука нашего флота и неотъемлемая часть нашей военно-морской стратегии. Реализуемые проекты по строительству подводных лодок знаменуют собой новую главу в развитии нашего подводного флота.




На фото - S62 Sindhuvijay


При этом в ВМС Индии отмечают, что программа постановки на вооружение субмарин, строящихся на индийских верфях, явно пробуксовывает. Главная проблема в том, что у Индии возникли проблемы с получением всех необходимых технологий для своевременной реализации проекта. Первоначальные планы состояли в том, чтобы к 2030 году ВМС Индии получил 24 новых субмарины индийской постройки. Теперь, в случае получения всех необходимых технологий Индии придётся ставить в строй по 2 субмарины в год, чтобы план выполнить в срок.

Сообщается, что Индия ранее заключила соглашения по использованию технологий с такими компаниями как Naval Group, «Рособоронэкспорт», ThyssenKrupp Marine Systems и Saab.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 20

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  1. ul_vitalii Сегодня, 13:04
    Вот ещё у кого тараканы в голове.
    ul_vitalii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:17
      Цитата: ul_vitalii
      Вот ещё у кого тараканы в голове.
      - Этим "тараканам" уже больше 50 лет. Спорные территории называются.
      Из-за этого стратегически важного плато, где встречаются границы Китая, Тибета, Индии и Королевства Бутан, стороны воевали в 1962 году. Противостояние обострилось два месяца назад, когда китайские военные инженеры начали подготовку к строительству горной дороги на участке плато. Индийские войска вступили в столкновение с ними.
      - Наглости Китая противостоит неуступчивость Индии. И за кого болеем?
      oldseaman1957
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:19
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: ul_vitalii
        Вот ещё у кого тараканы в голове.
        - Этим "тараканам" уже больше 50 лет. Спорные территории называются.

        если эти,экономически сильные страны начнут всерьёз бодаться,"тараканами" станем мы...
        Дедкастарый
        1. oldseaman1957 Сегодня, 13:23
          Цитата: Дедкастарый
          если эти,экономически сильные страны начнут всерьёз бодаться,"тараканами" станем мы...

          А вот и нет. Сбоку мы и далеко. Ну, если арбитрами, то могём.
          oldseaman1957
        2. midivan Сегодня, 13:44
          Цитата: Дедкастарый
          если эти,экономически сильные страны начнут всерьёз бодаться,"тараканами" станем мы...

          Эт как? Хотите сказать, что на нашей территории будут?
          midivan
      2. midivan Сегодня, 13:54
        Цитата: oldseaman1957
        И за кого болеем?

        Я пожалуй за Китай yes К Индии выработалось стойкое чувство как к чему-то.... Аллегория - монеты.
        midivan
      3. Rusland Сегодня, 16:25
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: ul_vitalii
        Вот ещё у кого тараканы в голове.
        - Этим "тараканам" уже больше 50 лет. Спорные территории называются.
        Из-за этого стратегически важного плато, где встречаются границы Китая, Тибета, Индии и Королевства Бутан, стороны воевали в 1962 году. Противостояние обострилось два месяца назад, когда китайские военные инженеры начали подготовку к строительству горной дороги на участке плато. Индийские войска вступили в столкновение с ними.
        - Наглости Китая противостоит неуступчивость Индии. И за кого болеем?

        Вы не учли, что это Лондон своеобразно разделил свои колонии на Индостане, тем самым заложил бомбу замедленного действия, так что там у каждого своя правда и болеть надо за всех. hi
        Rusland
    2. RASKAT Сегодня, 14:45
      Да нормально, их флот все равно будет развиваться на наших верфях. Это наш дополнительный заработок. Тех же варшавянок у Китая 10 штук, а Индия до сих пор водит нас за нос, рассматривают там что то уже два десятилетия почти. Надеюсь этот факт даст импульс в принятии решения, в пользу наших подводных лодок конечно. bully
      RASKAT
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:04
    В командовании военно-морскими силами Индии заявили о том, что воспринимают развитие китайской инфраструктуры в пакистанском порте Гвадар как одну из вероятных угроз национальной безопасности Индии.

    Что и следовало ожидать. Ранее на ВО обсуждали варианты на эту тему. request
    a.s.zzz888
    1. Гризли Сегодня, 13:38
      Для Индии Пакистан такая же больная тема, как для нас Украина, нагадили там англосаксы основательно, а киты выступают не в благой роли
      Гризли
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    Будут строить по 2 лодки в год, только при условии если будут работать по настоящему! Да еще и обучение экипажей проблема еще -индусы, наверняка первая и единственная в мире страна, субмарины которой могут ходить хоть рубкой книзу, как угодно, но не так как нужно , или не как у других стран мира.
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:20
      Цитата: Геркулесыч
      индусы, наверняка первая и единственная в мире страна, субмарины которой могут ходить хоть рубкой книзу, как угодно, но не так как нужно , или не как у других стран мира.

      неважно...главное с танцами и песнями,и торпеды никогда не кончаются...
      Дедкастарый
  4. Alex-a832 Сегодня, 13:09
    Надорвутся с китайцами тягаться.
    Alex-a832
  5. Какой-то Компот Сегодня, 13:15
    Ответьте ребятушки
    Обеими руками за индусов
    Противовес от магометанского засилья good
    Какой-то Компот
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:21
      Цитата: Какой-то Компот
      Противовес от магометанского засилья

      что то не понял... китайцы-магометяне?
      Дедкастарый
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 13:41
      Цитата: Какой-то Компот
      Противовес от магометанского засилья good

      Мусульмане в Индии вторые по численности и составляют 14%, кровь друг другу не пускают. Может вы ошиблись? Индию беспокоит что Китай перевооружает Пакистан, терки из за Тибета, приграничные конфликты и спорные территории. А вот с ВПК у индусов явные проблемы.
      Viktor.12.71
  6. лысова Сегодня, 13:32
    Оборона страны - это святое и строительство лодок, вполне естественно ( количество смущает ). А не лучше отбросить все амбиции ( по территориям и т.д.) и последовать примеру кота Леопольда. Одно из условий Мира - не иметь дела с США. Ваши потенциальные враги - это поняли.
    лысова
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:55
    ...сообщается, что Индия ранее заключила соглашения по использованию технологий с такими компаниями как Naval Group, «Рособоронэкспорт», ThyssenKrupp Marine Systems и Saab...


    Чума для логистики обеспечения !!
    Как это будет выглядеть, страшно представить))
    Вызывает сомнения, что индусы,смогут поддерживать в боеготовом состоянии этот "винигрет'))
    Сибирский цирюльник
  8. Житель Урала Сегодня, 15:22
    Нет чтобы консолидироваться и противостоять главному гегемону, БРИКС развивать, так нет- свои узкие амбиции тешат на потеху старшему. А тот руки потирает - разделяй и властвуй.
    Житель Урала
  9. Антоха Сегодня, 15:48
    развитие китайской инфраструктуры в пакистанском порте Гвадар...

    В портУ, братцы, в портУ, не в портЕ! Нельзя же так язык насиловать!
    Антоха
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