21:39 24 января

Пентагон обвинили в помощи афганским подразделениям, «грубо нарушавшим права человека»

Пентагон использовал лазейку законодательстве, чтобы продолжать оказание помощи подразделениям сил безопасности Афганистана, которые совершили «грубые нарушения прав человека», передает ТАСС.



Такая информация содержится в рассекреченном докладе, подготовленном генеральным инспектором правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джоном Сопко.


Американское законодательство запрещает правительству помогать иностранным силам, которые совершают грубые нарушения прав человека, но исключения могут быть сделаны по соображениям национальной безопасности.

Хотя министерство обороны и Госдепартамент подтвердили, что некоторые подразделения афганских сил безопасности совершали грубые нарушения прав человека, министр обороны использовал данную лазейку в законодательстве, чтобы продолжать предоставлять (силам безопасности Афганистана) финансирование выборочной подготовки, снаряжение и оказывать другую помощь,
пишет в докладе Сопко, который провел расследование по просьбе 93-х конгрессменов.

Например, в декабре 2015 года один из заместителей министра обороны «разрешил продолжить предоставление помощи 12 подразделениям сил безопасности Афганистана, которые грубо нарушали права человека в 2013 году». Но, несмотря на такой шаг, минобороны все же удержало $212 тыс. из средств, выделенных на подготовку, благоустройство территории, мелкие строительные работы и перевозку проходящих тренировку бойцов, говорится в документе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Чёрный Сегодня, 13:46
    Пентагон обвинили в помощи афганским подразделениям, «грубо нарушавшим права человека»
    А они другим и не помогают...что модахеды в Сирии, что каратели на украине, что всякие там силы безопасности...везде куда ни глянь , у америкашек в друзьях отъвленные убийци и мародёры...
    Чёрный
    1. Anarchist Сегодня, 13:47
      Да класть Они хотели на все обвинения! Двигают свою политику потихоньку... Нагибают всех и двигают... Надо бы им двигалку обломать! Да некому и мне некогда...
      Anarchist
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