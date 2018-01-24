Пентагон обвинили в помощи афганским подразделениям, «грубо нарушавшим права человека»

Хотя министерство обороны и Госдепартамент подтвердили, что некоторые подразделения афганских сил безопасности совершали грубые нарушения прав человека, министр обороны использовал данную лазейку в законодательстве, чтобы продолжать предоставлять (силам безопасности Афганистана) финансирование выборочной подготовки, снаряжение и оказывать другую помощь,

Пентагон использовал лазейку законодательстве, чтобы продолжать оказание помощи подразделениям сил безопасности Афганистана, которые совершили «грубые нарушения прав человека», передает ТАСС Такая информация содержится в рассекреченном докладе, подготовленном генеральным инспектором правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джоном Сопко.Американское законодательство запрещает правительству помогать иностранным силам, которые совершают грубые нарушения прав человека, но исключения могут быть сделаны по соображениям национальной безопасности.пишет в докладе Сопко, который провел расследование по просьбе 93-х конгрессменов.Например, в декабре 2015 года один из заместителей министра обороны «разрешил продолжить предоставление помощи 12 подразделениям сил безопасности Афганистана, которые грубо нарушали права человека в 2013 году». Но, несмотря на такой шаг, минобороны все же удержало $212 тыс. из средств, выделенных на подготовку, благоустройство территории, мелкие строительные работы и перевозку проходящих тренировку бойцов, говорится в документе.