21:42 24 января

Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне

В ходе выполнения операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии турецкая армия не будет ограничиваться территорией курдского кантона Африн. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, армия намерена «пресечь грязные игры» и очистить всю границу от присутствия курдов-«террористов».

Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне


Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность
— сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.


По его словам, потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь-восемь человек, а потери противника — 268.

Ранее президент заявлял, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии", передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. vladimirvn Сегодня, 13:50
    Кто бы сомневался, что они ограничатся этим. И что дальше...?
    vladimirvn
    1. Чёрный Сегодня, 13:53
      Цитата: vladimirvn
      И что дальше...?

      А дальше Эрдоган получит полномасштабную партизанскую войну вдоль своих границ с теми странами , где компактно проживают курды ( Иран, Ирак, Сирия) плюс полыхающие "курдские" провинции в самой турции. А учитывая способность американцев взращивать внутреннюю оппозицию и военную помощь курдам, то можно предположить, что Эрдоган очень плохо закончит......видимо ему пора номерок в гостинице , где-нибудь в Казани бронировать laughing
      Чёрный
      1. Leeds Сегодня, 14:05
        Пока в Африне все идёт очень медленно, ибо зеленые даже при поддержке артиллерии, авиации, турецкого спецназа и добровольцев не сильно-то куда продвинулись.

        А по словам Эрдогана, это не более, чем слова. Штаты не позволят им месить курдов в восточной Сирии.
        Leeds
        1. mihey Сегодня, 16:48
          Все правильно они делают. Их задача (реальная задача) выбить побольше курдов, а не захватить территорию (хотя может и это где-то в мозгах имеется). Поэтому и продвижение такое - взяли бп, ушли с бп, отбомбили пристрелянные позиции, взяли бп... Ну и так далее по кругу.
          mihey
      2. alexmach Сегодня, 16:38
        А дальше Эрдоган получит полномасштабную партизанскую войну вдоль своих границ с теми странами , где компактно проживают курды ( Иран, Ирак, Сирия) плюс полыхающие "курдские" провинции в самой турции. А учитывая способность

        Да не получит. Свои провинции турки уже привинтивно зачистили в прошлом году. Сирии и Ираку с Турцией воевать не по силам да и нет никакого резону. Иран, который не затронут войной, на своей территории вообще не позволит никаким курдам вести никаких действий - это банально не в его интересах
        alexmach
    2. avt Сегодня, 13:59
      Цитата: vladimirvn
      И что дальше...?

      Дайте угадаю - под раздачу попадут курды ...в Ираке . bully
      avt
    3. сибиралт Сегодня, 14:04
      Эрдоган рано радуется. Курды ушли в горы, а он полит вону на территории Турции.
      сибиралт
    4. Маз Сегодня, 14:13
      Смотрим карта . Удивляемся. Это оказывается Турция делает коридор вдоль границы, соединяя два протурецких анплава рассеченных африном и разделенных им меж собой. И если сие получится, то туркия может и оттяпать у Сирии целый пояс вдоль границы. Эрдогану - зачёт . Израиль примерно так же оттяпал у Сирии голанские высоты. Империя может только расширяться.
      Маз
      1. Стирбьорн Сегодня, 15:12
        Цитата: Маз
        И если сие получится, то туркия может и оттяпать у Сирии целый пояс вдоль границы. Эрдогану - зачёт . Израиль примерно так же оттяпал у Сирии голанские высоты. Империя может только расширяться.
        Логично, не для того туда Эрдоган вошел армией, чтобы выходить, как тут некоторые вещают. С Северного Кипра до сих пор турки не вышли. А Израиль, по примеру Эрдогана, может объявить, что очистит Голаны, когда терроризм в Сирии будет окончательно побежден! fellow то бишь никогда laughing
        Стирбьорн
  2. polpot Сегодня, 13:51
    Конца и края не видно ,оно и к лучшему , курдам наука будет как с американами дружить и Россию посылать в известном направлении .
    polpot
  3. Александр 3 Сегодня, 13:52
    Раньше до того как наши взялись за бармалеев по этим коридорам нефть возили это было нормально и никто как бы и не видел ничего а теперь прозрели.
    Александр 3
  4. Egorovich Сегодня, 13:58
    Удивительно конечно, но Турция сейчас работает на Россию и Асада, вынуждая курдов обратится за помощью к Домаску и плюнуть в матрасию. Неужели этот негласный договор с РФ выполнят до конца!?
    Egorovich
  5. JonnyT Сегодня, 13:58
    Аппетит приходит во время еды. Только султан не боится, что чем глубже он зайдет на территорию Сирии, тем сильнее вырастут его потери?
    Очень все похоже на западню для турков - все так гладко начинается! Американцы с удовольствием попьют крови и у курдов и у турков
    JonnyT
    1. Incvizitor Сегодня, 16:30
      Мне вот пофигу и на пи.досных курдов и на турков.
      Incvizitor
  6. rocket757 Сегодня, 14:12
    Султан Эрдоган ... короче султан.
    Оттяпать у слабого соседа кусочек или кусманище. как всевышний велел ... или жадность. не суть важно.
    rocket757
  7. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:21
    Заселят отжатый регион турмоманами, а потом через референдум включат в состав Турции. Кстати. а в 30 км зоне нефтяные поля есть?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:26
      А что в Белорусском море нефти еще не нашли? lol
      Геркулесыч
    2. Стирбьорн Сегодня, 15:15
      Можно просто турецкую республику какую-нибудь провозгласить, как на Кипре, и не надо ничего присоединять официально
      Стирбьорн
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:26
    А если люлей курды дадут, операцию провалишь -НАТО или сша на помощь позавешь? fool Эрдогад себя переиграет, и получит уже не переворот, а пулю, от тех, кто рядом стоит!
    Геркулесыч
  9. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 15:42
    Раз МИД РФ заявлений не делает, то так террористам и надо!
    Турция - вперед. Турок и русский - братья на веки!
    МИМО ПРОХОДИЛ
  10. Incvizitor Сегодня, 16:29
    Вот когда за пи.досных террористов напрямую возьмутся, тогда визгу свинячьего и вони будет...
    Incvizitor
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