Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне

Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность

В ходе выполнения операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии турецкая армия не будет ограничиваться территорией курдского кантона Африн. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, армия намерена «пресечь грязные игры» и очистить всю границу от присутствия курдов-«террористов».— сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.По его словам, потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь-восемь человек, а потери противника — 268.Ранее президент заявлял, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии", передает РИА Новости