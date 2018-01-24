21:40 24 января

СМИ ФРГ: Порошенко владеет бизнесом в Германии, управляя им через офшоры

Немецкие СМИ сообщают о том, что в Германии решили продолжить создание реестра компаний, который поможет бороться с теми структурами, которые через ФРГ собираются реализовать программу по отмыванию денег. Deutsche Welle сообщает о том, что пристальное внимание составителей такого реестра приковано к ведению в Германии бизнеса действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Заявлено, что Порошенко, которого СМИ ФРГ называют фигурантом «панамского ошфорного дела», через те самые офшоры владеет заводом на территории Германии. Речь идёт о заводе по производству крахмала. Завод, который входит в структуры агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко, располагается в городе Эльстерауэ в восточной части Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт). Офшорная схема позволяет президенту Порошенко уходить от положенных объёмов уплаты налогов в казну Германии.

Скандал ещё больше разгорелся после того, как украинские хозяева бизнеса попытались уйти от необходимости внесения в немецкий реестр данных об оффшорной юрисдикции компании, осуществляющей деятельность в ФРГ. При этом известно, что немецкий завод компании Interstarch GmbH управляется менеджерами, близкими именно к Порошенко.


СМИ ФРГ: Порошенко владеет бизнесом в Германии, управляя им через офшоры


Чтобы уйти от необходимости объявлять себя бенефициаром, Порошенко «отписал» себе 24,95% владения акциями предприятия, зная, что бенефициаром признаётся лицо, владеющее 25%-ным пакетом. Однако Порошенко не учёл одного нюанса. По немецкому (и украинскому тоже) законодательству, бенефициаром также признаётся лицо, которое непосредственно влияет на назначение руководящего состава компании.

Несмотря на это, Порошенко не указал в своей налоговой декларации фактов владения бизнеса в Германии, управляемого через офшоры. Теперь, по немецким законам, если Порошенко вновь не впишет немецкий бизнес в налоговую декларацию и в соответствующий реестр, то его ожидает штраф до миллиона евро, не считая «репутационного» ущерба в ЕС, если на репутацию Порошенко в Евросоюзе сегодня вообще кто-то обращает внимание.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 21

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  1. Александр 3 Сегодня, 13:57
    Репутация для таких это просто звук .Сомнительный бизнес? Это что?Деньги это у них всё.
    Александр 3
    1. ПалБор Сегодня, 14:03
      Цитата: Александр 3
      Репутация для таких это просто звук .Сомнительный бизнес? Это что?Деньги это у них всё.

      Вот именно.Подумаешь,налоги не заплатил.Не органами же человеческими поддельными торговал. smile
      ПалБор
      1. Чёрный Сегодня, 14:08
        СМИ ФРГ: Порошенко владеет бизнесом в Германии, управляя им через офшоры
        Это всё происки ФСБ - они умышленно зарегестрировали на самого честного президента, отца всех шумеров Петю фирмы и оформили на его имя вклады в банках, что бы его скомпрометировать .....Петя - ЧИСТ! laughing
        Чёрный
    2. Тралл Сегодня, 14:04
      Как хорошо иметь свой маленький свечной заводик smile
      Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 14:16
      Допетляется. Впишет плохо, не впишет, тоже плохо. belay
      сибиралт
  2. новичок Сегодня, 13:57
    вот так новость. прсто сливают сейчас всё о педро, готовя почву слить его самого. ведь надо ж объяснить добропорядочным немцам трансформацию педро из. отца украинец.демократии в алчного нацика.
    новичок
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:31
      такие статьи полезно читать скакуасам прыгавшим на майдане,как оказалось не ради своего светлого будущего,а за радостное будущее мальчика Пети.
      Ратник с пулеметом
      1. новичок Сегодня, 14:41
        эта бацила неизкоренима. мозги от неё отмирают. скакуасы уже слепы, глухи и даже блаженны “достижениями“. в общем_ это край психики.
        новичок
  3. Alex-a832 Сегодня, 13:59
    Только педро хрюкин думает, что он владеет бизнесом в Германии. Реально этим бизнесом владеют петины кукловоды, как и золотым запасом Германии. Перестанет плясать в такт музыке полосатых - не будет больше бизнеса...
    Alex-a832
  4. rocket757 Сегодня, 14:10
    Репутация для ВСЕХ таких пустой звук ... бывает что приближаясь к смертному часу,о душе некоторые задумываются, да и то очень не все!
    rocket757
  5. bankirchik34 Сегодня, 14:10
    мочат открыто петюню, а он знай, читает как по написанному о российской агрессии и старается не замечать всего остального wink
    bankirchik34
  6. Masya Masya Сегодня, 14:15
    А петька слушает, да ест... wink
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 14:21
      да что б он подавился. Марина приветствую. а почему ж ему не есть спокойно, коль всё нажитое “непосильным трудом“ уже давно за бугром.
      новичок
      1. Masya Masya Сегодня, 14:34
        love прветик, Garik!
        Цитата: новичок
        да что б он подавился.

        Сам он никогда не подавится, нужен жгут на его тригола... wink
        Masya Masya
        1. новичок Сегодня, 14:37
          очень смачно и точно сказано. по моему, его свои ж удавят.
          новичок
          1. rocket757 Сегодня, 14:47
            А петька слушает и ...ПЬЕТ!
            На такой фэйс взглянуть.... тут не за закрома мысль приходит, скорее за винокурьню!
            rocket757
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:16
    Что для него миллион евро, если он как бы флот укроине сам строит, забрав себе все военные контракты на постройку боевых челнов для как бы флота? К рукам этого хапуги уже столько бобла прилипло, он и дюжину миллионов штрафа не заметит! Правда, жаба все равно задушит, даже за копейку.
    Геркулесыч
  8. ded100 Сегодня, 14:22
    Пора раскулачивать хряка! wassat
    ded100
  9. Irokez Сегодня, 15:29
    Чёт я не совсем понял, а почему жена справа идёт, а не слева - это что так принято?
    Irokez
  10. nikolaev Сегодня, 15:33
    резюме: дать по рукам,по соплям, по губам, по пяточку, по голове , наконец! Ибо доколе чужеродец будет пастись на чужой поляне?
    nikolaev
  11. goland72 Сегодня, 17:17
    Мне одному глаз режет - что здесь ФРГ?
    goland72
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