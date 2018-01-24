СМИ ФРГ: Порошенко владеет бизнесом в Германии, управляя им через офшоры
Немецкие СМИ сообщают о том, что в Германии решили продолжить создание реестра компаний, который поможет бороться с теми структурами, которые через ФРГ собираются реализовать программу по отмыванию денег. Deutsche Welle сообщает о том, что пристальное внимание составителей такого реестра приковано к ведению в Германии бизнеса действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Заявлено, что Порошенко, которого СМИ ФРГ называют фигурантом «панамского ошфорного дела», через те самые офшоры владеет заводом на территории Германии. Речь идёт о заводе по производству крахмала. Завод, который входит в структуры агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко, располагается в городе Эльстерауэ в восточной части Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт). Офшорная схема позволяет президенту Порошенко уходить от положенных объёмов уплаты налогов в казну Германии.
Скандал ещё больше разгорелся после того, как украинские хозяева бизнеса попытались уйти от необходимости внесения в немецкий реестр данных об оффшорной юрисдикции компании, осуществляющей деятельность в ФРГ. При этом известно, что немецкий завод компании Interstarch GmbH управляется менеджерами, близкими именно к Порошенко.
Чтобы уйти от необходимости объявлять себя бенефициаром, Порошенко «отписал» себе 24,95% владения акциями предприятия, зная, что бенефициаром признаётся лицо, владеющее 25%-ным пакетом. Однако Порошенко не учёл одного нюанса. По немецкому (и украинскому тоже) законодательству, бенефициаром также признаётся лицо, которое непосредственно влияет на назначение руководящего состава компании.
Несмотря на это, Порошенко не указал в своей налоговой декларации фактов владения бизнеса в Германии, управляемого через офшоры. Теперь, по немецким законам, если Порошенко вновь не впишет немецкий бизнес в налоговую декларацию и в соответствующий реестр, то его ожидает штраф до миллиона евро, не считая «репутационного» ущерба в ЕС, если на репутацию Порошенко в Евросоюзе сегодня вообще кто-то обращает внимание.
Заявлено, что Порошенко, которого СМИ ФРГ называют фигурантом «панамского ошфорного дела», через те самые офшоры владеет заводом на территории Германии. Речь идёт о заводе по производству крахмала. Завод, который входит в структуры агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко, располагается в городе Эльстерауэ в восточной части Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт). Офшорная схема позволяет президенту Порошенко уходить от положенных объёмов уплаты налогов в казну Германии.
Скандал ещё больше разгорелся после того, как украинские хозяева бизнеса попытались уйти от необходимости внесения в немецкий реестр данных об оффшорной юрисдикции компании, осуществляющей деятельность в ФРГ. При этом известно, что немецкий завод компании Interstarch GmbH управляется менеджерами, близкими именно к Порошенко.
Чтобы уйти от необходимости объявлять себя бенефициаром, Порошенко «отписал» себе 24,95% владения акциями предприятия, зная, что бенефициаром признаётся лицо, владеющее 25%-ным пакетом. Однако Порошенко не учёл одного нюанса. По немецкому (и украинскому тоже) законодательству, бенефициаром также признаётся лицо, которое непосредственно влияет на назначение руководящего состава компании.
Несмотря на это, Порошенко не указал в своей налоговой декларации фактов владения бизнеса в Германии, управляемого через офшоры. Теперь, по немецким законам, если Порошенко вновь не впишет немецкий бизнес в налоговую декларацию и в соответствующий реестр, то его ожидает штраф до миллиона евро, не считая «репутационного» ущерба в ЕС, если на репутацию Порошенко в Евросоюзе сегодня вообще кто-то обращает внимание.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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