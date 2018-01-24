Индонезия направила запрос США на закупку еще 48 истребителей F-16

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназываемых американских официальных представителей, Индонезия направила запрос американской стороне о возможности приобретения 48 истребителей Lоckheed Martin F-16 Fighting Falcon. Согласно американским источникам, стоимость возможной продажи предварительно оценивается ими в 4,5 млрд долл.Министр обороны Индонезии Рямизард Риякуду, выступая 23 января перед журналистами в Джакарте после переговоров с находящимся с официальным визитом в Индонезии министром обороны США Джеймсом Маттисом, уклонился от ответа на вопрос о возможной новой закупке истребителей F-16, сказав, что Индонезия все еще оценивает, сколько самолетов ей нужно, и что закупки нового вооружения будут производиться, "когда будут деньги".Напомним, что 18 января 2018 года ВВС Индонезии получили из США последние два из 24 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D по программе Peace Bima Sema II по соглашению по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Поставленные по программе самолеты (19 одноместных F-16C и пять двухместных F-16D) являются машинами F-16C/D Block 25 производства 1985-1986 годов с хранения ВВС США, но для поставки в Индонезию прошедшими модернизацию до уровня, близкого к Block 50/52 версии М5. Еще девять самолетов F-16 с хранения (пять F-16А/В Block 15OCU и четыре F-16C/D Block 25) были переданы в качестве источника запчастей, пишет блог bmpd.Ранее ВВС Индонезии получили 12 истребителей F-16А/В Block 15OCU по программе Peace Bima Sema I по FMS в 1989-1990 годах. Из них в строю находятся сейчас десять самолетов, которые планируются к модернизации по программе MLU.