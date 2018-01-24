21:37 24 января

Индонезия направила запрос США на закупку еще 48 истребителей F-16

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназываемых американских официальных представителей, Индонезия направила запрос американской стороне о возможности приобретения 48 истребителей Lоckheed Martin F-16 Fighting Falcon. Согласно американским источникам, стоимость возможной продажи предварительно оценивается ими в 4,5 млрд долл.

Индонезия направила запрос США на закупку еще 48 истребителей F-16


Министр обороны Индонезии Рямизард Риякуду, выступая 23 января перед журналистами в Джакарте после переговоров с находящимся с официальным визитом в Индонезии министром обороны США Джеймсом Маттисом, уклонился от ответа на вопрос о возможной новой закупке истребителей F-16, сказав, что Индонезия все еще оценивает, сколько самолетов ей нужно, и что закупки нового вооружения будут производиться, "когда будут деньги".


Напомним, что 18 января 2018 года ВВС Индонезии получили из США последние два из 24 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D по программе Peace Bima Sema II по соглашению по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Поставленные по программе самолеты (19 одноместных F-16C и пять двухместных F-16D) являются машинами F-16C/D Block 25 производства 1985-1986 годов с хранения ВВС США, но для поставки в Индонезию прошедшими модернизацию до уровня, близкого к Block 50/52 версии М5. Еще девять самолетов F-16 с хранения (пять F-16А/В Block 15OCU и четыре F-16C/D Block 25) были переданы в качестве источника запчастей, пишет блог bmpd.

Ранее ВВС Индонезии получили 12 истребителей F-16А/В Block 15OCU по программе Peace Bima Sema I по FMS в 1989-1990 годах. Из них в строю находятся сейчас десять самолетов, которые планируются к модернизации по программе MLU.

Использованы фотографии: Sasan (via defense-studies.blogspot.com)
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Комментарии 18

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  1. новичок Сегодня, 14:16
    плотно сидят на игле локхида.
    новичок
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:19
      Меня больше интересует, чем они сша платили, ибо у янки бартер не проканает! Разве что, в залог землю выставили, терпеторию за самолеты, пока деньгами не расчитаются!
      Геркулесыч
      1. новичок Сегодня, 14:23
        обещали видать, наркотрафик не гасить.
        новичок
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:23
      Гарик hi -у вас название американской фирмы неверно написано -Лохкид lol , так оно правельно! !! good
      Геркулесыч
      1. новичок Сегодня, 14:25
        действительно_ звучит.
        новичок
    3. donavi49 Сегодня, 15:11
      На фото фактически весь основной состав ВВС Индонезии до соглашения с США. Если не считать УБС Хавки и старенькие Ф5. Ну и противопопуасные СуперТукано.


      Очевидно они попользовали Сушки и сделали выбор в пользу договора из США. Тем более их Сушки уже не производятся (Комсомольск закрыл выпуск Су-30МК2). Сушки из Иркута значительно дороже. Нормальной программы по б/у бортам, как у американцев например - нет. Выбор невелик. Тем более с учетом поставок сопутствующей инфраструктуры, развертывании сервиса, обучения и прочего - у них выходит довольно дешево, Сушки обошлись бы дороже.
      donavi49
      1. Касым Сегодня, 16:28
        Хотели вроде как недавно Су-35 брать за 1,1 млрд. почти одну эскадрилью (11машин). Теперь вот 48 Ф-16 за 4,5 млрд.. Разница по деньгам не очень большая. Другое дело эксплуатация: два движка против одного на Ф-ке, "есть" топливо будет явно меньше.
        У них денег видимо нет - вот и "изучают рынок" - может какая халява перепадет. hi
        Касым
      2. просто экспл Сегодня, 17:22
        сушки дороже ? да не могут сушки быть дороже матрасных самолетов , 4.5 лярда за 48 СТАРЫХ БУ самолетов , то есть почти за 100 млн за один ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ СПИСАННЫЙ САМОЛЕТ,
        у нас чуть более 50 млн за НОВУЮ сушку , и даже иркутские СМ стоят на экспорте от 70 до 80 млн , или же те же почти 100 млн с вооружением и запчастями , только это НОВЫЕ Су , по последнему писку моды , и не древние малость доведенные до ума разношенные самолеты которые хозяин списал от старости .
        по сути вам предлагают жениться не на 20 летней девушке , а взять в жены 50 летнюю бывшую жену олигарха который не знает как от нее избавиться и толкает ее вам в жены , только при это не просто так толкает , но сдирает с вас как за жену топ модель , ибо 100 млн за списанный самолет , это матьиво вообще перебор.
        просто экспл
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:21
    Сша им еще ф35 навяжут "со скидкой "-120 миллионов долларов за фюзеляж без авионики и движка! wassat Лохотрон будет еще тот! wassat
    Геркулесыч
  3. NN52 Сегодня, 14:30
    А куда им столько?
    Чтобы было?
    NN52
    1. просто экспл Сегодня, 17:32
      дань........
      просто экспл
  4. Герман 4223 Сегодня, 14:33
    Зачем брать поношеный хлам да ещё в таком количестве? Кап.ремонт продлит им жизнь лет на десять. Планер у самолёта он же не вечный, потом летать можно будет только с ограничениями или с риском для жизни пилотов.
    Герман 4223
    1. просто экспл Сегодня, 17:34
      и блин , за какие деньги .
      просто экспл
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:38
    Что-то Индонезия оружием стала активно накачиваться. К войне с кем-то из соседей готовятся, наверное. Судя по классу техники, это явно не против партизан-повстанцев.
    Alex-a832
  6. Anyone Сегодня, 15:03
    Цитата: новичок
    плотно сидят на игле локхида.

    До этого они и у нас покупали самолеты: Су-27 и Су-30. Жаль, я сейчас не у компьютера, а то запостил бы фотографии индонезийских "сушек". Снимал в 2010 году на авиабазе Таракан (о. Калимантан) - там совместные с гражданским аэропортом ВПП и рулежка.
    Anyone
  7. voyaka uh Сегодня, 15:13
    "Индонезия направила запрос американской стороне о возможности приобретения
    48 истребителей Lоckheed Martin F-16 Fighting Falcon"///

    На месте Сингапура я бы напрягся... Индонезия - те еще исламисты...
    voyaka uh
    1. Alex-a832 Сегодня, 15:43
      Согласен. Да и малазийцам не стоит расслабляться. Сухопутная граница стимулирует вспомнить про старые конфликты...
      Alex-a832
  8. gromoboj Сегодня, 18:13
    А могли бы МИГи продавать. Но кто то решил что лёгкие истребители никому не нужны.
    gromoboj
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