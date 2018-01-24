ГШ ВСУ: Украинский волонтёр в соцсети разгласил секретную информацию
Очередной скандал разгорелся на Украине после публикации в Сети материалов человека по имени Юрий Бутусов, который называет себя волонтёром. Бутусов опубликовал пост, в котором сообщил, что вооружённые силы Украины планируют осуществить закупки противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
Бутусов, который является главредом портала «Цензор», заблокированного в РФ в связи с распространением информации экстремистского толка, несколько дней назад в Фейсбуке разместил информацию о планах закупки для ВСУ 800 ПТРК типа «Стугна», «Корсар», а также нескольких тысяч ракет для этих противотанковых комплексов. Кроме того, Бутусов озвучил планы ГШ ВСУ на поэтапное приобретение 500 беспилотных летательных аппаратов. При этом «волонтёр» сетует на то, что на сегодняшний день в ВСУ попросту нет такого количества подготовленных специалистов, которые могли бы управляться с полутысячью БПЛА и указанным выше числом ПТРК.
Украинский портал LIGA.net публикует заявление представителей Генштаба ВСУ о том, что такого рода информация на самом деле была засекречена.
Из комментария в ГШ ВСУ:
Это уже не первый случай, когда на Украине заявляют о том, что Бутусов в Фейсбуке публикует секретные сведения об украинской армии и вооружениях.
Бутусов, который является главредом портала «Цензор», заблокированного в РФ в связи с распространением информации экстремистского толка, несколько дней назад в Фейсбуке разместил информацию о планах закупки для ВСУ 800 ПТРК типа «Стугна», «Корсар», а также нескольких тысяч ракет для этих противотанковых комплексов. Кроме того, Бутусов озвучил планы ГШ ВСУ на поэтапное приобретение 500 беспилотных летательных аппаратов. При этом «волонтёр» сетует на то, что на сегодняшний день в ВСУ попросту нет такого количества подготовленных специалистов, которые могли бы управляться с полутысячью БПЛА и указанным выше числом ПТРК.
Украинский портал LIGA.net публикует заявление представителей Генштаба ВСУ о том, что такого рода информация на самом деле была засекречена.
Из комментария в ГШ ВСУ:
Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно".
Это уже не первый случай, когда на Украине заявляют о том, что Бутусов в Фейсбуке публикует секретные сведения об украинской армии и вооружениях.
Использованы фотографии: Фейсбук
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