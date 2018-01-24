21:39 24 января

ГШ ВСУ: Украинский волонтёр в соцсети разгласил секретную информацию

Очередной скандал разгорелся на Украине после публикации в Сети материалов человека по имени Юрий Бутусов, который называет себя волонтёром. Бутусов опубликовал пост, в котором сообщил, что вооружённые силы Украины планируют осуществить закупки противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Бутусов, который является главредом портала «Цензор», заблокированного в РФ в связи с распространением информации экстремистского толка, несколько дней назад в Фейсбуке разместил информацию о планах закупки для ВСУ 800 ПТРК типа «Стугна», «Корсар», а также нескольких тысяч ракет для этих противотанковых комплексов. Кроме того, Бутусов озвучил планы ГШ ВСУ на поэтапное приобретение 500 беспилотных летательных аппаратов. При этом «волонтёр» сетует на то, что на сегодняшний день в ВСУ попросту нет такого количества подготовленных специалистов, которые могли бы управляться с полутысячью БПЛА и указанным выше числом ПТРК.

ГШ ВСУ: Украинский волонтёр в соцсети разгласил секретную информацию



Украинский портал LIGA.net публикует заявление представителей Генштаба ВСУ о том, что такого рода информация на самом деле была засекречена.

Из комментария в ГШ ВСУ:
Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно".


Это уже не первый случай, когда на Украине заявляют о том, что Бутусов в Фейсбуке публикует секретные сведения об украинской армии и вооружениях.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 25

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  1. САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:33
    Агент Кремля, не иначе))
    Этож надо так обмишуриться...
    САША СТАРЫЙ
    1. 210окв Сегодня, 14:34
      Это тот который "Цензор"?Люстрировать его!
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Агент Кремля, не иначе))
      Этож надо так обмишуриться...
      210окв
      1. Alexey RA Сегодня, 14:56
        Цитата: 210окв
        Это тот который "Цензор"?Люстрировать его!

        На "Миротворец" сепара! laughing
        Alexey RA
        1. bulvas Сегодня, 15:36
          Цитата: САША СТАРЫЙ
          Агент Кремля, не иначе))Этож надо так обмишуриться...


          Пытаются повторить вброс со "Статусом-6"?

          Типа, запугать республики.

          что делать, масштабы везде разные
          bulvas
          1. Лелёк Сегодня, 20:20
            Цитата: bulvas
            Пытаются повторить вброс со "Статусом-6"?

            hi
            Поставка тех же "Джейвелинов" в Джорджию-2 прошла без всяких секретов, Единственно, что засекретили - место хранения.
            Лелёк
    2. Скифотавр Сегодня, 19:35
      Агент Кремля разгласил секрет Полишинеля. laughing
      Скифотавр
  2. Чёрный Сегодня, 14:33
    А кто виноват, что какой то волонтёр, а точнее скупщик краденного и поставщик шмурдяка для киборгов радужных, имеет доступ к военной тайне?...Если он бумажку он о неразглашении не подписывал, официальный допуск не имел, то с юридической точки зрения он чист....
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 15:12
      Этот недоумок лицо приближенное к тымчукам и ко..
      Цитата: Чёрный
      А кто виноват, что какой то волонтёр, а точнее скупщик краденного и поставщик шмурдяка для киборгов радужных, имеет доступ к военной тайне?...Если он бумажку он о неразглашении не подписывал, официальный допуск не имел, то с юридической точки зрения он чист....
      210окв
  3. Alexey RA Сегодня, 14:35
    При этом «волонтёр» сетует на то, что на сегодняшний день в ВСУ попросту нет такого количества подготовленных специалистов, которые могли бы управляться с полутысячью БПЛА и указанным выше числом ПТРК.

    А вот не надо наговаривать на ВСУ! Любой прапорщик управится и с 800 ПТРК, и с 500 БПЛА - были бы деньги у покупателей. smile
    Alexey RA
    1. Fil743 Сегодня, 15:08
      ВСУ - армия "прапорщиков"! Предлагаю им вернуть назад звание прапорщик в следующей градации: - "зеленый" прапор;
      - praporus vulgaris (прапорщик обыкновенный);
      - прапорщик "по жизни";
      - жесткий прапор;
      - Верховный (Черный) прапор. wassat
      Fil743
    2. тол100в Сегодня, 15:10
      Цитата: Alexey RA
      А вот не надо наговаривать на ВСУ! Любой прапорщик управится и с 800 ПТРК, и с 500 БПЛА - были бы деньги у покупателей.

      И дисконтная скидка будет!
      тол100в
  4. ded100 Сегодня, 14:39
    При этом «волонтёр» сетует на то, что на сегодняшний день в ВСУ попросту нет такого количества подготовленных специалистов, которые могли бы управляться с полутысячью БПЛА и указанным выше числом ПТРК.
    А зачем специалисты когда можно украсть и продать! wassat
    ded100
    1. Dreamboat Сегодня, 15:35
      В том, что это воображаемые ПТУР, для борьбы с воображаемыми российскими танками... Если это в бюджет заложить - то еще ладно (РАДА своя), а вот если вслух озвучивать - так весь бред видно...
      Dreamboat
  5. Стройбат запаса Сегодня, 14:54
    Такое впечатление, что документы "Совершенно секретно" у них в открытом доступе и чуть не на каждом столбе расклеены. Бред какой-то...
    Стройбат запаса
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Там" секретная информация "известна даже старушкам в подъезде, а власти этой информацией просто не владеют! lol А Бутусова, однозначно нужно отправить в "ато "или сразу лучше в кутузку!
    Геркулесыч
  7. Piramidon Сегодня, 15:02
    Интересно, а у них каждый волонтер имеет доступ к информации под грифом "ограниченного доступа "Совершенно секретно". Тащусь с этого скотомогильника.
    Piramidon
  8. Egorovich Сегодня, 15:05
    Бутусов свой в доску, только шифруется под свидомого укур.ка. yes
    Egorovich
  9. К-50 Сегодня, 15:06
    Я не понял: а в чём секретность? belay
    В количестве закупаемых ПТРК и БПЛА, или в том, что ими управлять не кому? what request
    К-50
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:28
      Цитата: К-50
      а в чём секретность? belay

      Возможно,в том,что у свидомашек ТАКИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ на закупку этих девайсов. request Обычно где-нибудь перехватывают по случаю или снимают с "хранения" и "прокачивают" старьё. Те же БП им гонят братушки за матрасные деньги.
      Paranoid50
    2. Dreamboat Сегодня, 15:40
      Видимо это те ПТУРы, к которым из США должны прийти бесплатные наклечки "Джавелин" для поднятия боевого духа карателей.
      А это большой секрет, так как если каратель узнают, что это не "Джавелин", а "Стругна" из фейерверка и крашенной водопроводной трубы, то откажутся идти умирать на Донбасс!
      Dreamboat
  10. Incvizitor Сегодня, 16:25
    Это какой то пьяный рагуль дегенерат с "цензора"=мозга нет, имеет доступ к информации которая
    имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно".
    да, такое только в 404 возможно...
    Incvizitor
  11. Николай Фёдоров Сегодня, 16:33
    Цитата: из статьи
    Это уже не первый случай, когда на Украине заявляют о том, что Бутусов в Фейсбуке публикует секретные сведения об украинской армии и вооружениях.

    Молодец Бутусов! Наш человек, тайный колорад и ватник! Надеюсь, он ещё немало секретов выведает и выложит на чистый фейсбучный поднос. hi
    Николай Фёдоров
  12. Igor-01-03-56 Сегодня, 16:48
    Кранты тебе Бутусов. Костя Гришин хоть фамилию поменял, а ты и до этого не додумался. Теперь хлопцы тебя уделают...
    Igor-01-03-56
  13. Petr1968 Сегодня, 16:51
    Бутусов опубликовал пост, в котором сообщил, что вооружённые силы Украины планируют осуществить закупки противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

    А что тут тайного и для кого? По моему слили специально инфу , приукрасив действительность.
    Petr1968
  14. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:56
    У меня вот вопрос, если ихние ПТРК, глядя на фотку нужно запускать с 4-х мешков с песком, кто все это таскать будет? ещё +8 человек?
    Борис Томаров_2
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