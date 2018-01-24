21:40 24 января

«Абрамсы» горят в Йемене чаще, чем другие танки

Война в Йемене отличается от многих военных конфликтов последних лет применением танков разных поколений, в том числе и выпущенных более 70 лет назад, пишет Российская газета.

«Абрамсы» горят в Йемене чаще, чем другие танки


На юге Аравийского полуострова впервые прошли боевую проверку приобретенные ОАЭ у Франции танки «Леклерк». Они показали себя довольно хорошо. За все время конфликта не была потеряна ни одна машина. Правда, другое, более ранее детище французского танкопрома – АМХ-30 – легко подбивалось противотанковыми средствами хуситов.


«Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям. Всего, по разным данным, Саудовская армия лишилась более двух десятков поставленных из США танков. В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85», – говорится в материале.

Между прочим, последние до сих пор активно применяются в боевых действиях – в интернете регулярно появляются изображения данных танков, выпущенных во время Великой Отечественной войны. Ранее были опубликованы кадры, на которых Т-34-85 ведет огонь по войскам арабской коалиции.

Тем не менее, по словам экспертов, несмотря на подпорченную репутацию «Абрамсы» продолжают оставаться «очень опасным противником на поле боя, к тому же отсутствие профессионализма у саудовских танкистов, а также их низкий моральный дух не позволяют в полной мере реализовать все возможности» американской машины.

Что касается "тридцатьчетверок", то выживают они за счет грамотного применения. Экипажи, по сути, используют партизанскую тактику: «открывают огонь и вовремя уходят от ответных атак противника». В результате до настоящего времени данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.

Использованы фотографии: https://lytkin-pavel.livejournal.com
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Комментарии 59

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  1. Saburov Сегодня, 14:36
    Воюют не танки, а люди.
    Saburov
    1. Sharky Сегодня, 14:39
      Воюют не танки, а люди.

      И всё-таки, ТТХ танка немаловажный аспект hi.
      Sharky
      1. 210окв Сегодня, 14:42
        В умелых руках этот"Абрамс"серьезный противник.
        Цитата: Sharky
        Воюют не танки, а люди.

        И всё-таки, ТТХ танка немаловажный аспект hi.
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 14:57
          Они, что, игнорировали приказ Гитлера, дабы с т-34 в бой не вступали?
          Anarchist
          1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 15:08
            По моему приказ касался ИС- 2, а не Т-34
            Viktor.N.Aleksandrov.
        2. Alex777 Сегодня, 17:34
          Да ИМХО Абрамсов у саудитов намного больше чем других танков. Вот статистика и перекосилась. hi
          Alex777
      2. Чёрный Сегодня, 14:42
        Горит хорошо всё то, что содержит органические вещества....видимо экипаж много какает под себяwassat
        Чёрный
      3. НЕКСУС Сегодня, 14:46
        Цитата: Sharky
        И всё-таки, ТТХ танка немаловажный аспект .

        Он жешь не пробиваемый! wassat Там броня урановая и толщина лобовых листов под метр! wassat У йеменцев видимо лазер есть или плазменное оружие они изобрели. laughing
        НЕКСУС
        1. Sharky Сегодня, 14:53
          Он жешь не пробиваемый!

          Вы пойдёте в лобовую атаку на Т-34 против "Абрамса"? Думаю, что ответ очевиден.
          А бортовая броня у любого танка слабее лобовой. Мне тоже не нравятся Янки, но в лоб их танк пробивается слабо, это факт. А зайти в борт или корму - это ещё суметь нужно hi.
          Sharky
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:56
            Цитата: Sharky
            Вы пойдёте в лобовую атаку на Т-34 против "Абрамса"?

            А на кой,если есть Корнет?
            Цитата: Sharky
            А бортовая броня у любого танка слабее лобовой.

            Распиаренный абраша с "непробиваемой" броней оказывается тоже горит не хуже 72-ек. При этом,помнится мне по первому времени подбитые Абрамсы в Ираке,очень быстро эвакуировали,дабы не дай Бог секрет их брони не попал к нам.
            НЕКСУС
            1. Sharky Сегодня, 15:04
              А на кой,

              Ну, Вы сыронизировали над моей фразой: и всё-таки, ТТХ немаловажный аспект, как мне показалось (Вы её выделили). Поэтому я привёл Вам соответствущий пример.
              Sharky
              1. Dreamboat Сегодня, 15:29
                Если у Абрамса снарядов не будет, запросто. .. soldier
                Dreamboat
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:16
          гипербаллоид инженера Аль-Гарина)))
          Ратник с пулеметом
        3. Кент0001 Сегодня, 16:35
          Ну да, его среди прочего еще РПГ-7 называют.))) wink
          Кент0001
        4. akribos Сегодня, 21:32
          Справедливости ради, нужно отметить. У арабских Абрамсов, отсутствует урановая броня.
          akribos
      4. Alexey RA Сегодня, 14:53
        Цитата: Sharky
        И всё-таки, ТТХ танка немаловажный аспект hi.

        Тем же иракцам никакие ТТХ не помогали: в прошлом веке дали им Т-72 - они их бросили, в этом веке дали им "абрамы" - они и их бросили.
        Alexey RA
        1. Sharky Сегодня, 14:56
          Я нигде и не писал, что выучка и воля к победе у экипажа - это не важно. Просто, всегда нужно добавлять, что хорошему экипажу нужна хорошая машина good.
          Sharky
          1. Orionvit Сегодня, 16:32
            Любая техника хороша ровно на столько, на сколько ею владеют люди.
            Orionvit
    2. Chertt Сегодня, 14:54
      Цитата: Saburov
      Воюют не танки, а люди.

      Сказал саудовский танкист. покидая горящий Абрамс
      Chertt
      1. Sharky Сегодня, 18:16
        Сказал саудовский танкист. покидая горящий Абрамс

        Или просто, покидая рабочий "Абрамс", потому что ссыкотно после рикошета болванки laughing.
        Sharky
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:37
    до настоящего времени данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.

    Значит Т-34 круче Абрамса?
    Аристарх Людвигович
    1. merlin Сегодня, 14:39
      Цитата: Аристарх Людвигович
      до настоящего времени данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.

      Значит Т-34 круче Абрамса?

      В статье же написано: все дело в прокладке между рычагами и сидением. smile
      merlin
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:42
        Цитата: merlin
        все дело в прокладке между рычагами и сидением

        Да арабы еще те воины.
        Аристарх Людвигович
    2. Chertt Сегодня, 14:59
      На видео, узбек матерится прикольно laughing laughing
      Chertt
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 16:46
        На видео, узбек матерится прикольно

        Где? Кадр тот покажите. Или извинитесь.
        Razvedka_Boem
        1. Chertt Сегодня, 16:53
          Цитата: Razvedka_Boem
          Или извинитесь.

          Извините
          Chertt
  3. 210окв Сегодня, 14:40
    Арабы любую технику способны опошлить..
    210окв
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:50
      Что не скажешь про т-34-85)) Там арабы умные, жить хотят и к гуриям не спешат, по этому не полагаются на "броню". Жизнь и верблюда научит hi
      А вот леклерк удивил, значит несмотря на стоимость и проблемы с электрикой годный танк получился. Хотя.., может там "прокладки" другие, или стоимость сдерживает. По абрамсам, вощможно полагаясь на лобовую броню и клеймо "самого лучшего танка", бросают в лоб не думая? От того и последствия?
      N.O.M.A.D.E.
      1. merlin Сегодня, 15:09
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        Хотя.., может там "прокладки" другие, или стоимость сдерживает.

        Читал мнения западных экспертов, что Эмираты танки берегли, да и направление в котором они действовали было менее насыщенно противотанковыми системами...
        Так что таки да... все дело в "прокладке".
        merlin
        1. Orionvit Сегодня, 16:36
          Цитата: merlin
          Так что таки да... все дело в "прокладке".

          Позвольте, а тактика? "Грамотный" штабист, в одиночку может подставить под удар хоть сотню танков, даже при наличии хороших экипажей. Впрочем согласен, у арабов, даже самая современная техника, или работает плохо, или не работает совсем. Об этом мне рассказывал однокашник моего отца по военному училищу, который в конце 80-х был советником в Йемене.
          Orionvit
      2. Paranoid50 Сегодня, 15:12
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        А вот леклерк удивил,

        Дык,Эмираты как зашли в Йемен,- так и ушли,причём, очень быстро. Они просто НЕ УСПЕЛИ потерять ни одного "Леклерка". Как-то так. request
        Paranoid50
      3. SanichSan Сегодня, 16:50
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        А вот леклерк удивил, значит несмотря на стоимость и проблемы с электрикой годный танк получился.

        не совсем так. он просто в боях почти не участвовал smile применялся как арт установка с максимальной дистанции и вроде только 1 раз. вот и весь секрет "живучести". hi
        SanichSan
    2. Alexey RA Сегодня, 14:54
      Засада в том, что в данном случае арабы как раз жгут "абрамсы". smile А за коалицию воюет сборная солянка.
      Дело не только в национальности, но и в мотивации и боевом опыте.
      Alexey RA
  4. Dzmicer Сегодня, 14:48
    Дело не в ТТХ машины, а в том, как ее используют. Саудиты те еще "воители".
    Dzmicer
  5. Alexey RA Сегодня, 14:50
    Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям. Всего, по разным данным, Саудовская армия лишилась более двух десятков поставленных из США танков. В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85

    К абсолютным цифрам потерь хорошо бы ещё знать цифры наличия техники каждого из типов на ТВД.
    А иначе получится, что самым неуязвимым будет танк, весь конфликт простоявший в ангаре на базе. smile
    Alexey RA
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:55
    Да у полосатоухих - куда не ткни... Если всемером на одного - то вроде и здорово, а как адекватный противник - так юшка из носа. И техники это касается.
    Горный стрелок
  7. san4es Сегодня, 14:57
    «Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям.

    ...Эти прочитали статью и кинулись лепить ДЗ bully

    ...Армия США в Германии
    ...апрель 2017
    san4es
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:10
      Хз, я не спец, но кроме "коробок", которые крепили в районе корпуса под башней, дз не увидил, навешивали экраны. Да и по коробкам есть сомнения, в виду их толщины и веса, похожи на пасивную защиту из композитов (сэндвич керамики, полиэриутана)
      N.O.M.A.D.E.
  8. Piramidon Сегодня, 14:58
    Ну, дык, по части рекламы полосатые впереди планеты всей. Мы со своей - "Летайте самолетами "Аэрофлота" и "Храните деньги в сберегательной кассе" - детсад-штаны-на-лямках.
    Piramidon
  9. Egorovich Сегодня, 15:00
    laughing Вот поэтому "лучший" танк в мире, как "Абрамс" и горит лучше и ярче всех своих конкурентов. good
    Egorovich
  10. san4es Сегодня, 15:03
    Бронирование. РПГ-7 против M1 Abrams
    san4es
    1. САША СТАРЫЙ Сегодня, 17:46
      алконафтера-то зачем сюда..? монархиста и любителя браться за то в чем он совершенно не сечёт
      САША СТАРЫЙ
      1. san4es Сегодня, 18:20
        Цитата: САША СТАРЫЙ
        ... он совершенно не сечёт

        ...А кто сечёт?..Кого посоветуешь?
        san4es
    2. Алексей Зоммер Сегодня, 18:59
      По голосу 3.14дор.
      По факту хохол..
      А гражданин его разместивший , получил лайки.
      Хочется знать кто лайкнул по именам?..
      Это враги.
      Алексей Зоммер
      1. san4es Сегодня, 19:14
        Цитата: Алексей Зоммер
        По голосу 3.14дор.
        По факту хохол...

        ...Серьёзно? Буду знать.
        Хочется знать кто лайкнул по именам?..

        ...А тебе не пофиг?
        san4es
  11. BAI Сегодня, 15:05
    В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85»,

    А в процентном соотношении? Сколько там Абрамсов и сколько Т-34? Если там 1 (ОДИН) Т-34 и он уцелел, что он после этого неуязвим?
    BAI
  12. Геркулесыч Сегодня, 15:13
    Не такие они и простые хауситы, раз на Т34 воевать научились, не потеряв не одного танка!
    Геркулесыч
  13. _Ugene_ Сегодня, 15:15
    Ну всё, теперь будут утверждать что Абрамсы хуже Т-34-85. Может Абрамсов просто больше всего воюет, поэтому больше всего и подбивают?
    _Ugene_
  14. voyaka uh Сегодня, 15:18
    Амрамс (до последних накруток: "защитный набор" (Tank Urban Survival Kit -TUSK) и "трофи") -
    хорошее противотанковое средство. Для контр-партизанской борьбы
    он плохо подходит.
    voyaka uh
    1. Incvizitor Сегодня, 16:22
      Для контр-партизанской борьбы он плохо подходит.

      Для других целей их вроде сейчас и не используют, давно не было танковых баталий и вряд ли будут, там всё решит авиация.
      Incvizitor
    2. Alexey RA Сегодня, 19:11
      Цитата: voyaka uh
      Амрамс (до последних накруток: "защитный набор" (Tank Urban Survival Kit -TUSK) и "трофи") -
      хорошее противотанковое средство. Для контр-партизанской борьбы
      он плохо подходит.

      Дык... его делали под другую войну - в которой орды Т-64 и Т-80 должны были ринуться через Fulda Gap в Европу.
      Alexey RA
  15. Александр 3 Сегодня, 15:34
    Эх как щас стрельну с дивана.......
    Александр 3
    1. san4es Сегодня, 16:17
      Цитата: Александр 3
      Эх как щас стрельну с дивана.......

      ...Осторожно...что-бы дно не вышибло wink
      san4es
  16. Altona Сегодня, 15:52
    Цитата: Saburov
    Воюют не танки, а люди.

    ----------------------------
    Ну тут на форуме много любителей померяться стальными фаллосами. И с упоением расписывать чем одна финтиклюшка сумеет обыграть другую.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 15:53
    Цитата: _Ugene_
    Ну всё, теперь будут утверждать что Абрамсы хуже Т-34-85. Может Абрамсов просто больше всего воюет, поэтому больше всего и подбивают?

    -----------------------------------
    По-вашим же критериям Т-34-85 всё равно остается лучшим танком всех времен и народов. laughing laughing
    Altona
  18. Altona Сегодня, 15:55
    Цитата: voyaka uh
    Амрамс (до последних накруток: "защитный набор" (Tank Urban Survival Kit -TUSK) и "трофи") -
    хорошее противотанковое средство. Для контр-партизанской борьбы
    он плохо подходит.

    --------------------------------
    А вот не волнует. Тактику надо правильную вырабатывать и применять. А то было много общечеловеческих восторгов по поводу того, что подбивались российские танки в Грозном, хотя многие танки получали несколько попаданий из РПГ и всё равно умудрялись выйти из боя.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 16:00
    Цитата: BAI
    А в процентном соотношении? Сколько там Абрамсов и сколько Т-34? Если там 1 (ОДИН) Т-34 и он уцелел, что он после этого неуязвим?

    ---------------------------------
    Значит танкисты на нём правильно работают, выработали хорошую тактику, умело прячутся и как наши деды бьют Абрашку в бочину как 75 лет назад наши деды Тигров.
    Altona
  20. Немезида Сегодня, 16:48
    На Леклерках сегодня стоит одно из лучших в Мире артиллерийских орудий,а вот броня еще под вопросом...
    Немезида
  21. NF68 Сегодня, 18:00
    Может быть причина того, что "Абрамсы" часто горят заключается еще и в том, что "Абрамсы" чаще используют чем другие типы танков. Либо это связано с большим суммарным объёмом топливных баков.
    NF68
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