«Абрамсы» горят в Йемене чаще, чем другие танки
Война в Йемене отличается от многих военных конфликтов последних лет применением танков разных поколений, в том числе и выпущенных более 70 лет назад, пишет Российская газета.
На юге Аравийского полуострова впервые прошли боевую проверку приобретенные ОАЭ у Франции танки «Леклерк». Они показали себя довольно хорошо. За все время конфликта не была потеряна ни одна машина. Правда, другое, более ранее детище французского танкопрома – АМХ-30 – легко подбивалось противотанковыми средствами хуситов.
«Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям. Всего, по разным данным, Саудовская армия лишилась более двух десятков поставленных из США танков. В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85», – говорится в материале.
Между прочим, последние до сих пор активно применяются в боевых действиях – в интернете регулярно появляются изображения данных танков, выпущенных во время Великой Отечественной войны. Ранее были опубликованы кадры, на которых Т-34-85 ведет огонь по войскам арабской коалиции.
Тем не менее, по словам экспертов, несмотря на подпорченную репутацию «Абрамсы» продолжают оставаться «очень опасным противником на поле боя, к тому же отсутствие профессионализма у саудовских танкистов, а также их низкий моральный дух не позволяют в полной мере реализовать все возможности» американской машины.
Что касается "тридцатьчетверок", то выживают они за счет грамотного применения. Экипажи, по сути, используют партизанскую тактику: «открывают огонь и вовремя уходят от ответных атак противника». В результате до настоящего времени данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.
На юге Аравийского полуострова впервые прошли боевую проверку приобретенные ОАЭ у Франции танки «Леклерк». Они показали себя довольно хорошо. За все время конфликта не была потеряна ни одна машина. Правда, другое, более ранее детище французского танкопрома – АМХ-30 – легко подбивалось противотанковыми средствами хуситов.
«Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям. Всего, по разным данным, Саудовская армия лишилась более двух десятков поставленных из США танков. В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85», – говорится в материале.
Между прочим, последние до сих пор активно применяются в боевых действиях – в интернете регулярно появляются изображения данных танков, выпущенных во время Великой Отечественной войны. Ранее были опубликованы кадры, на которых Т-34-85 ведет огонь по войскам арабской коалиции.
Тем не менее, по словам экспертов, несмотря на подпорченную репутацию «Абрамсы» продолжают оставаться «очень опасным противником на поле боя, к тому же отсутствие профессионализма у саудовских танкистов, а также их низкий моральный дух не позволяют в полной мере реализовать все возможности» американской машины.
Что касается "тридцатьчетверок", то выживают они за счет грамотного применения. Экипажи, по сути, используют партизанскую тактику: «открывают огонь и вовремя уходят от ответных атак противника». В результате до настоящего времени данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.
Использованы фотографии: https://lytkin-pavel.livejournal.com
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