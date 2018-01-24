ВМС Южной Кореи получили очередную подлодку «Тип-214»
Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) передало ВМС страны седьмую 1800-тонную НАПЛ класса KSS-2 «Тип-214», (079) Hong Beom-do, сообщает ЦАМТО.
В настоящее время на вооружении ВМС РК имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных ДЭПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных НАПЛ класса «Тип-214» (седьмая лодка передана 19 января).
Командование намерено увеличить численность подводного флота до 18 ед. к 2019 году и пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками в 2020 годы. Строительство лодок ведется на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане в соответствии с контрактом, подписанным в 2000 году с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS).
Подлодки класса «Тип-214» предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, поражения наземных целей.
Длина НАПЛ – 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. Подлодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/ анаэробной энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек. Субмарина может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно.
Подлодка оборудована восемью торпедными аппаратами (533-мм) и может применять крылатые ракеты «море-поверхность», противокорабельные ракеты «Гарпун», тяжелые торпеды «Уайт Шарк» (Baek Sang Eo) и мины.
В настоящее время на вооружении ВМС РК имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных ДЭПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных НАПЛ класса «Тип-214» (седьмая лодка передана 19 января).
Командование намерено увеличить численность подводного флота до 18 ед. к 2019 году и пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками в 2020 годы. Строительство лодок ведется на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане в соответствии с контрактом, подписанным в 2000 году с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS).
Подлодки класса «Тип-214» предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, поражения наземных целей.
Длина НАПЛ – 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. Подлодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/ анаэробной энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек. Субмарина может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно.
Подлодка оборудована восемью торпедными аппаратами (533-мм) и может применять крылатые ракеты «море-поверхность», противокорабельные ракеты «Гарпун», тяжелые торпеды «Уайт Шарк» (Baek Sang Eo) и мины.
Использованы фотографии: www.armstrade.org/DAPA
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