21:42 24 января

ВМС Южной Кореи получили очередную подлодку «Тип-214»

Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) передало ВМС страны седьмую 1800-тонную НАПЛ класса KSS-2 «Тип-214», (079) Hong Beom-do, сообщает ЦАМТО.

ВМС Южной Кореи получили очередную подлодку «Тип-214»


В настоящее время на вооружении ВМС РК имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных ДЭПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных НАПЛ класса «Тип-214» (седьмая лодка передана 19 января).


Командование намерено увеличить численность подводного флота до 18 ед. к 2019 году и пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками в 2020 годы. Строительство лодок ведется на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане в соответствии с контрактом, подписанным в 2000 году с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS).

Подлодки класса «Тип-214» предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, поражения наземных целей.

Длина НАПЛ – 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. Подлодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/ анаэробной энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек. Субмарина может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно.

Подлодка оборудована восемью торпедными аппаратами (533-мм) и может применять крылатые ракеты «море-поверхность», противокорабельные ракеты «Гарпун», тяжелые торпеды «Уайт Шарк» (Baek Sang Eo) и мины.

Использованы фотографии: www.armstrade.org/DAPA
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Прелогаю, одну такую назвать Южнокорейцам "Великий Ын "!В знак признания его неординарных способностей! soldier
    Геркулесыч
  2. san4es Сегодня, 15:37
    KSS-2 «Тип-214»
    san4es
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:31
      Как всегда hi + за видео! !! good
      Геркулесыч
      1. san4es Сегодня, 17:02
        Цитата: Геркулесыч
        Как всегда hi + за видео! !! good

        hi ...1 -- 1 wink
        san4es
    2. Magic Archer Сегодня, 17:23
      Соглашусь,видео зачёт!Молодцы корейцы!И смогли допилить ВНЭУ и лодка сама по себе Красивая.
      Magic Archer
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