21:35 24 января

КАМАЗ поставил первую партию грузовиков на Филиппины

Первая партия автотехники КАМАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck. Всего до 2020 года на филиппинский рынок может быть поставлено свыше 1000 грузовиков КАМАЗ.

Первая партия, отгруженная в адрес филиппинской компании Lifetruck International Inc., включает восемь автомобилей моделей КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460. В ближайших планах челнинского автогиганта подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.

КАМАЗ поставил первую партию грузовиков на Филиппины



В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КАМАЗ. Кроме того, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории государства.

Учитывая большой потенциал КАМАЗа как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции КАМАЗа на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии
– заявили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Как отмечают в компании, потребителей этого региона в большей степени интересуют тягачи и самосвалы КАМАЗ, которые будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 15:15
    Может лучше подождать новости когда КАМАЗ поставит новые седельные тягачи нашим транспортным компаниям?Зачем нам Филлипины?Когда по родным просторам вольвы да скамейки с манами шуруют..
    210окв
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:21
      Камаз всегда впереди. Если на трассе колонна, впереди обязательно КАМАЗ. fellow
      Аристарх Людвигович
      1. Anarchist Сегодня, 15:26
        Обязательно Камаз, который не может как следует разогнаться и поэтому создаёт позади себя ту самую колонну...
        Anarchist
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:31
          Цитата: Anarchist
          не может как следует разогнаться

          Аристарх Людвигович
          1. Anarchist Сегодня, 15:35
            Хорошо, что не может читать мысли водителей мимо проезжающих автомобилей! А то бы сгорел Со стыда...
            Anarchist
        2. Jovanni Сегодня, 15:49
          Цитата: Anarchist
          Обязательно Камаз, который не может как следует разогнаться и поэтому создаёт позади себя ту самую колонну...

          Да он и с горки спускается не очень... Как раз-таки разогнаться и боится... Опять "бороду" на трассе создает. Один мой знакомый говорит что "Камаз", - это месть татарского народа за Куликовскую битву...
          Jovanni
      2. Alex-a832 Сегодня, 15:55
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Камаз всегда впереди. Если на трассе колонна, впереди обязательно КАМАЗ. fellow

        Слышал, что за это дальнобои КАМАЗы "бригадирами" называют - типа бригаду за собой собирают...
        Alex-a832
      3. самоход Сегодня, 20:00
        УРА!!!
        только (никому не говорите) на фото скорее Мерседес Аксор, а не КамАЗ (КАМАЗ-6580). но то таке
        самоход
    2. Anarchist Сегодня, 15:22
      Дмитрий, а они по нашим дорогам беспилотники запустить хотят... Отбирают хлеб у дальнобойщиков, Дабы они максимум по одному ездили!
      Но всё равно новости хорошие. Может хотя бы за грузовой автопром стыдно не будет?!
      Anarchist
    3. Svarog Сегодня, 15:34
      Цитата: 210окв
      Может лучше подождать новости когда КАМАЗ поставит новые седельные тягачи нашим транспортным компаниям?Зачем нам Филлипины?Когда по родным просторам вольвы да скамейки с манами шуруют..

      У меня родственник свой не большой парк грузовиков имеет. Он говорит лучше 10 летнюю иномарку, чем на Камаз иметь..Сыпется камазы очень.. Правда об этом он года три назад рассказывал, может что и поменялось..
      Svarog
      1. rocket757 Сегодня, 19:35
        Если их водители не такие рукастые как наши!!! ох, чую отгребут наши менеджменторы приятностей разных, много!
        rocket757
        1. Svarog Сегодня, 19:48
          Цитата: rocket757
          Если их водители не такие рукастые как наши!!! ох, чую отгребут наши менеджменторы приятностей разных, много!

          Это точно, плеваться долго будут)) Ну, а то, что их водители не рукастые, уверен, что рукастей наших нет..
          Svarog
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Давно пора отвоевать себе место в регионе! А то китайцы там все под себя подомнут, демпенгируя! Только бы и дальше в другие страны наши машины поактивнее продвигали на их рынки.
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 15:22
      В регионе..Неплохо было бы в родной стране отвоевать рынок у западных производителей?
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 15:33
        Согласен, Дмитрий! Ехал недавно по трассе М4 видел в основном западные тягачи... Ман, Mercedes, Volvo и т.д. и т.п. Ну а наши лишь создают колонны, о которых писали выше!
        Anarchist
      2. Petr1968 Сегодня, 17:52
        Цитата: 210окв
        В регионе..Неплохо было бы в родной стране отвоевать рынок у западных производителей?

        Зачем нам ЭТО? Сами, поди не на Жигулях ездите?
        Petr1968
        1. ЗВО Сегодня, 18:26
          Цитата: Petr1968
          Цитата: 210окв
          В регионе..Неплохо было бы в родной стране отвоевать рынок у западных производителей?

          Зачем нам ЭТО? Сами, поди не на Жигулях ездите?


          Объясню на пальцах, зачем...
          Вот к примеру
          МАН - 80 тысяч долларов.
          КАМАЗ 50 тысяч долларов.

          Есть весь цикл производства располагается у нас - то все 50 тысяч долларов размажутся по карманам граждан этой страны. Начиная от геологов ищущих руду, потом работников карьеров, потом железнодорожников, потом рабочих литейных заводов, потом заводов-смежников производящих компоненты.резино-техников, двигателистов, сборщиков Камаза (в большей степени) и наконец то дилер на конце производственной цепочки.
          Все эти люди тратят свои деньги, покупая то, либо иное поддерживая "в 7 рукопожатий" :) - всю нашу страну.
          А уж налогов то сколько будет...
          Когда же вы покупаете за 80 тысяч МАН - то только 8 тысяч остается в нашей стране и только в дилерском центре и немного в налогах.
          Остальные 72 тысячи уходят в Германию.

          Понятна причина? Народ на самом деле становится только богаче от собственного производства ....
          А не от перепродажи.
          А будучи богаче - он больше тратит, соответственно обогащая и остальной народ. Саморазгоняющаяся система.
          ЗВО
    2. faiver Сегодня, 16:08
      место отвоевывать надо качеством, конкурентной ценой, а не государевыми договоренностями...
      faiver
  3. Югра Сегодня, 17:36
    Качественный продукт получили филлипинцы.Но всё равно,мало покупают в мире КАМАЗ,а он такие рекорды ставит на Дакарах...
    Югра
    1. Petr1968 Сегодня, 17:53
      Цитата: Югра
      Но всё равно,мало покупают в мире КАМАЗ,а он такие рекорды ставит на Дакарах...

      Что общего КАМАЗА с гонок и серийного???? Или они у нас гоночные купили???
      Petr1968
    2. ЗВО Сегодня, 18:17
      Цитата: Югра
      Качественный продукт получили филлипинцы.Но всё равно,мало покупают в мире КАМАЗ,а он такие рекорды ставит на Дакарах...


      Ты его живьем то видел? Рекордный КАМАЗ то?
      ЗВО
  4. ЗВО Сегодня, 18:17
    Вот не пойму. почему нужны всякие межгосударственные меморандумы для продажи грузовиков?

    Наши сограждане для себя и своих компаний просто выбирают и покупают всякие МАНы, Скамейки, Вольвы, ДАФы, Ивеко, Мерседесы, Рено, Хино и прочее китайское нечто....
    И никаких меморандумов.
    Просто создается дилерская сеть и работает...

    Что наши так не могут?
    Дилерскую сеть нормально отработать не могут?
    Обязательно межгосударственный меморандум нужен?
    ЗВО
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