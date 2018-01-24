21:36 24 января

Нужен ли российской армии новый АК-12?

Знакомые нам автоматы Калашникова серии АК-74 и их производные скоро канут в лету. В конце прошлого года были завершены государственные испытания их приемников - автоматов АК-12 и АЕК-971.

Эти новости вызывают самые разнообразные эмоции. В обществе задаются вопросами: есть ли необходимость в отказе от проверенного временем стрелкового оружия и смогли ли современные конструкторы превзойти легендарное творение Михаила Калашникова?

Как полагают военные эксперты, замена основного автомата назрела давно. Первые попытки это сделать были предприняты еще на закате СССР. Новым оружием бойцов должен был стать АН-94 - творение конструктора Геннадия Никонова. Но в лихие 90-е было не до этого и автомат закупался лишь мелкими партиями, а потом и вовсе был забыт.


Вновь тема была поднята в конце 2000-х годов.



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Комментарии 11

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:42
    На кой нужно два автомата АК-12 и АК-15?Калибр разный 5,45 и 7,62 ,что не принесет ничего хорошего кроме гемороя. При этом не понятно,почему не АК-107.
    НЕКСУС
  2. Vard Сегодня, 15:43
    Хорошо бы всё же калибр семёрка был... Уж больно хорош...иногда... В лесу например... или при зачистке...
    Vard
  3. МРоманович Сегодня, 15:52
    Новый автомат 100% нужен если параллельно с ним будет решен вопрос массового внедрения различных прицельных приспособлений (оптических, коллиматорных итд). Без достаточного кол-ва прицелов замена АК-74 будет лишней тратой денег. А до той поры пусть с новыми автоматами бегают "специальные" парни, как раз успокоится всякая школота которая любит гипотетически делить автоматы на "для срочников" и на "для спецназа".
    МРоманович
    1. Vita VKO Сегодня, 16:48
      Цитата: МРоманович
      ез достаточного кол-ва прицелов замена АК-74 будет лишней тратой денег

      Прицелы сопоставимы по стоимости с самим автоматом, при этом в большинстве войсковых операций решающее значение играет плотность огня. Задачи выбивания наиболее важных целей должны решать снайпера.
      Vita VKO
  4. senima56 Сегодня, 16:36
    О как повернули: Нужен ли новый АК?! Вы что, офонарели?!?!?!? Угробили кучу денег и времени на НОИКР, создали сначала АК-12 (первая версия), потом его (вдруг!!!!о заменили "упрощенной версией" АК-12 и АК-15 испытывали, испытывали, проверяли принмали и снова испытывали...а теперь все по-боку!?!?!? Значит, все зря?! Тгда уж если "новый АК-12 не нужен", давайте искать виноватого и сажать с конфискацией и штрафом! Или у нас как всегда : виноватого нет?!
    senima56
  5. qwerty183 Сегодня, 18:08
    Цитата: senima56
    О как повернули: Нужен ли новый АК?! Вы что, офонарели?!?!?!? Угробили кучу денег и времени на НОИКР, создали сначала АК-12 (первая версия), потом его (вдруг!!!!о заменили "упрощенной версией" АК-12 и АК-15 испытывали, испытывали, проверяли принмали и снова испытывали...а теперь все по-боку!?!?!? Значит, все зря?! Тгда уж если "новый АК-12 не нужен", давайте искать виноватого и сажать с конфискацией и штрафом! Или у нас как всегда : виноватого нет?!

    А что должен быть обязательно виноватый?НУ провели исследования,провели практическое применение и поняли что овчинка выделки не стоит.Проще на эти деньги,на старый добрый 74,навесы поставить да солдатикам раздать,да мало ли куда еще деньжищи то огромные уйдут.А лично по мне,то 74 хороший и надежный автомат,ну не такой кучный,отдача есть согласен,так ведь для точного боя автомат и не нужен.А у спецов своя альтернатива есть и то же все эти *новинки* не упали особо.
    qwerty183
  6. Mavrikiy Сегодня, 18:09
    Да нужен, нужен, только.... Какой-то он игрушечный, не настоящий, не привычный... Кувалдоустойчивости впечатление не произвадит. Во! А гвозди им забивать можно? Старым АК можно было. feel
    Mavrikiy
  7. weddu Сегодня, 19:03
    По мне бы этот автомат конечно, но с простым, лёгким и прочным прикладом от АКС-74. А был бы выбор, то АЕК-971.
    weddu
  8. Лекс. Сегодня, 19:08
    Знакомые нам автоматы Калашникова серии АК-74 и их производные скоро канут в лету
    Да ну ещё не скоро
    Лекс.
  9. Михаил Р Сегодня, 19:19
    Личное моё мнение. Новый автомат армии нужен!!! Но. Сначала пусть им насытят спецподразделения и не "пятёрками", а "семёрками", чьи пули всё же потяжелее и устойчивее. А потом пусть насыщают уже все войска понемногу. Новый автомат - точный, несложный, массовый - нужен в войсках. Ибо на кой ляд тогда вообще было его создавать?! Создали? Вперёд, насыщать им войска! "Наташки" время не теряют попусту и создают новые образцы автоматов для своих "гендернутых", хоть и зачастую не слишком успешно. А у нас есть такое оружие уже.
    Михаил Р
  10. Джон22 Сегодня, 20:00
    Ну если по сути содержания ролика - то это бред пьяного сумашедшего. Четверть часа нам раскзывают одно, а показывают жуткий винегрет совсем о другом. Если говорите о новом образце, то покажите его конкретно - причём здесь ружья Сайга и то железо, что наделали за 10 лет.
    Новый современный автомат с оптикой нужен. Нужно беречь подготовленного бойца и вооружать его современным оружием.
    Джон22
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