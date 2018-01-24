Ракетоносец Ту-160 приступил к летным испытаниям

Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца года ракетоносец будет передан ВКС России

Это боевая машина, способная выполнять все те же задачи, что и строевые Ту-160. Впоследствии она будет модернизирована до уровня Ту-160М2

Первый построенный после долгого перерыва стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с заводским номером 804 поднялся в небо на летно-испытательной станции Казанского авиазавода имени Горбунова.- сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.Напомним, новый самолет - первый собранный по программе возобновления производства Ту-160 в Казани. Для его строительства предприятию пришлось серьезно модернизировать оборудование и реанимировать ряд уникальных технологий - например, сварку крупногабаритных элементов из титана. 804-й ракетоносец продемонстрировал готовность КАПО имени Горбунова к продолжению одного из самых сложных производств в стране.В ноябре 2017 года самолет выкатили из цеха окончательной сборки и перевезли на летно-испытательную станцию. Первый его полет был намечен на февраль, но в КБ Туполева решили ускорить испытания.- продолжил собеседник агентства.Новую модификацию ракетоносца планируется разработать к 2020 году. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, это будет "новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет в 2,5 раза". Ту-160М2 оснастят современной электроникой, космической связью, мощным комплексом бортовой обороны и высокоточным оружием.