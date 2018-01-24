21:36 24 января

Ракетоносец Ту-160 приступил к летным испытаниям

Первый построенный после долгого перерыва стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с заводским номером 804 поднялся в небо на летно-испытательной станции Казанского авиазавода имени Горбунова.

Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца года ракетоносец будет передан ВКС России
- сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

Ракетоносец Ту-160 приступил к летным испытаниям



Напомним, новый самолет - первый собранный по программе возобновления производства Ту-160 в Казани. Для его строительства предприятию пришлось серьезно модернизировать оборудование и реанимировать ряд уникальных технологий - например, сварку крупногабаритных элементов из титана. 804-й ракетоносец продемонстрировал готовность КАПО имени Горбунова к продолжению одного из самых сложных производств в стране.

В ноябре 2017 года самолет выкатили из цеха окончательной сборки и перевезли на летно-испытательную станцию. Первый его полет был намечен на февраль, но в КБ Туполева решили ускорить испытания.

Это боевая машина, способная выполнять все те же задачи, что и строевые Ту-160. Впоследствии она будет модернизирована до уровня Ту-160М2
- продолжил собеседник агентства.

Новую модификацию ракетоносца планируется разработать к 2020 году. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, это будет "новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет в 2,5 раза". Ту-160М2 оснастят современной электроникой, космической связью, мощным комплексом бортовой обороны и высокоточным оружием.

Использованы фотографии: http://todaysmilitary.ru/
66

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 15:34
    Лёд тронулся... Это самолёт неприемлемого ущерба... если хоть один прорвётся, то США будет лет сто сельскохозяйственной страной...
    Vard
    1. штрафбат Сегодня, 15:37
      Если прорвется, США, как страны вообще не будет.....
      штрафбат
      1. Касым Сегодня, 15:42
        Ему (Ту-160) особо прорываться не надо, имея Х-101(102) на борту. hi
        Касым
        1. хрыч Сегодня, 19:24
          Цитата: Касым
          Ему (Ту-160) особо прорываться не надо, имея Х-101(102) на борту.

          Правильно, зачем ему заходить в зону ПВО противника, если есть такие ракеты.
          хрыч
      2. ioan-e Сегодня, 16:14
        К сожалению не только США
        ioan-e
      3. MadCat Сегодня, 16:29
        Цитата: штрафбат
        Если прорвется, США, как страны вообще не будет.....

        странные у вас фантазии.. вы там того не этого fool
        MadCat
      4. тол100в Сегодня, 17:45
        Цитата: штрафбат
        Если прорвется,

        Почему если? Он обязательно прорвется! Даже не заходя в зону ПВО!
        тол100в
      5. Svarog51 Сегодня, 19:46
        Ирина, моё почтение hi Одного самолёта, даже такого,мало. Либо надо приложить удар в критическую точку. am
        Верные КОРОЛЕВЕ мушкетёры готовы к новым подвигам. soldier
        Svarog51
    2. Александр 3 Сегодня, 15:38
      Не надо нам прорываться мы прям со своей территории будем ракетами пулять.
      Александр 3
      1. БВС Сегодня, 16:08
        Расстояние между городами Энгельс, Саратовская Область, Россия и Вашингтон, Округ Колумбия, США ★★★ по прямой (дистанция перелета самолетом) 8553 километров (5311 миль) . Это через Европу, через Северный Полюс еще дальше.
        Согласно имеющимся сведениям, ракеты Х-101 и Х-102 смогут поражать цели на дальностях около 5000 километров от точки пуска. Это идеальная дальность.
        8553 - 5000 = 3553 километров.
        Итог: Что бы ТУ-160 смог поразить Белый Дом в США (А Белый Дом в РФ - легко), ему придется выпускать ракеты Х-101 и Х-102 прямо над Парижем.
        Как-то не получается - "мы прям со своей территории будем ракетами пулять".
        БВС
        1. БЛОНДИН Сегодня, 16:28
          Чтобы узнать, какие пробки на дороге Вашингтон – Энгельс сейчас, поставьте галочку «Пробки» и увеличьте масштаб карты. Чтобы узнать, как проехать от Вашингтона до Энгельса на машине через промежуточные города и населенные пункты, перечислите их при расчете расстояния

          Когда служил в Прилуках Наши Ту-160 через Полюс ходили... говорили короче так...
          Приду домой глобус посмотрю...
          БЛОНДИН
          1. БВС Сегодня, 16:31
            Смотря куда ходить от Прилук - "говорили короче так..."?
            БВС
            1. БЛОНДИН Сегодня, 16:35
              к берегам Канады
              Цитата: БВС
              Смотря куда ходить от Прилук - "говорили короче так..."?
              БЛОНДИН
              1. БВС Сегодня, 17:11
                Северным, западным или восточным - разница всего ничего - 5 000 километров?
                БВС
          2. БВС Сегодня, 16:34
            Ведь дороги (воздушной) через Париж и тогда не было. А были и есть через Балтику или вокруг Скандинавии. Так что через СевПолюс действительно удобней но далеко. И надо не забыть о том, что по всему пути истребительные дозоры стран НАТО.
            БВС
            1. тол100в Сегодня, 17:49
              Цитата: БВС
              Так что через СевПолюс действительно удобней но далеко.

              У Вас наверное по географии твердая двойка!
              тол100в
              1. БВС Сегодня, 18:13
                ★★★ Расстояние между городами Саратов, Саратовская Область, Россия и Нью-Йорк, Сша ★★★ по прямой (дистанция перелета самолетом) 8233 километров (5112 миль)
                скан трасы для глобуса
                БВС
        2. Немезида Сегодня, 16:34
          Расстояние от Северного полюса до Нью-Йорка 5481 км. Дальность ракеты Х-101 5500 км. Расстояние до Бостона 5298 км. Дальность ракеты Х-55СМ 3500 км. Расстояние от Северного полюса до военных баз США на Аляске 1)город Фэрбанкс 2797 км( база ВВС США,танковые части и артиллерия ).2)город Анкоридж 3201 км ( база атомных подлодок США ,авиабаза )
          Немезида
          1. БВС Сегодня, 16:40
            Скорость полета Х-101 750 км/час (идеал на финише 1000 км/час), при дальности 3000 км, время полета 4 часа. Только очень ленивые истребители США не смогут поучаствовать в атаке на дозвуковую крылатую ракету длиной 7 метров, размахом крыла 3 метра и высотой полета до 10 000 метров.
            БВС
            1. Немезида Сегодня, 16:43
              Перехватить крылатую ракету,конечно,можно,но она идет на низких высотах,с огибанием рельефа местности и тут вопрос не в том,чтобы догнать,а в том,чтобы обнаружить .Судя по тому,насколько эффективными показали себя лучшие ЗРК НАТО Пэтриот против Иракских и Йеменских ракет Скад,они же Р-17 ,времен Хрущева,не все так радужно у НАТО с системами ПВО...
              Немезида
              1. БВС Сегодня, 16:51
                Если стрелять ТУ-160 ракетами будут из района Северного Полюса (а другого района то и нет), то там еще тот рельеф. Там еще та поверхность которую нужно будет огибать - медведи и нерпы.
                БВС
                1. БВС Сегодня, 16:56
                  Вы сравниваете баллистические ракеты (они же Р-17) с крылатыми ракетами ( Х-101), ни чего?
                  БВС
                2. Немезида Сегодня, 16:59
                  Отчего же нет?! Военные базы США на Аляске можно уничтожить запуская крылатые ракеты Х-101 или Х-55СМ со своей территории,находясь в воздухе над Петропавловском-Камчатским,под прикрытием своих ПВО. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до баз ВВС и атомных подводных лодок США в городе Анкоридж штат Аляска 3146 км. Расстояние до баз ВВС ,танковых частей и артиллерии США в городе Фэрбанкс штат Аляска 3222 км. При дальности ракеты Х-55СМ 3500 км,а ракеты Х-101 5500 км.
                  Немезида
                  1. БВС Сегодня, 17:06
                    А ракеты Х-101 или Х-55СМ, запущенные в воздухе над Петропавловском-Камчатским, ПВО Камчатки тоже будет защищать по всей трассе их полета? Товарищ, крылатая ракета в воздухе - это аналог пассажирского самолета, который легко можно сбить различными средствами ПВО, как воздушного базирования, так и наземного.
                    БВС
                    1. Немезида Сегодня, 17:10
                      Крылатая ракета идет на низких высотах,с огибанием рельефа местности и это вам не пассажирский лайнер. Существует такое понятие,как радиогоризонт. Засечь цель идущую на низких высотах,это всегда проблема,а ЗРК Пэтриот имеет проблемы даже с перехватом допотопных ракет Скад ( Р-17 ) идущих на больших высотах и не имеющих никаких систем уклонения от средств ПВО и современных систем РЭБ,а значит являющихся легкой целью для РЛС и ЗРК.
                      Немезида
            2. просто экспл Сегодня, 17:10
              только обнаружить Х-101 с ЭПР порядка 0.01 м2 и высотой полета в 50м смогут не только лишь , мало кто может это сделать (цоперайт бай кличкоу)
              просто экспл
        3. brr1 Сегодня, 18:21
          Тогда сначала по Парижу, а когда над ним станет тихо спокойно, то и по Нью-Йорку с Фашингтоном
          brr1
        4. Paranoid50 Сегодня, 21:03
          Цитата: БВС
          Расстояние между городами Энгельс,

          Цитата: БВС
          Смотря куда ходить от Прилук

          Есть на Кольском замечательный город Оленегорск. yes
          Paranoid50
      2. Orionvit Сегодня, 16:21
        Цитата: Александр 3
        мы прям со своей территории будем ракетами пулять

        Пулять конечно можно, но есть такое понятие, как ядерная триада. Так как то спокойнее, с подстраховкой.
        Orionvit
    3. oldseaman1957 Сегодня, 15:41
      Цитата: Vard
      то США будет лет сто сельскохозяйственной страной..
      - Лучше бы по хорошему они сами по быстрому тяпки похватали - и в пампасы! Сколько бы народу сохранилось...
      oldseaman1957
    4. Донской Сегодня, 16:13
      Цитата: Vard
      если хоть один прорвётся, то США будет лет сто сельскохозяйственной страной...

      Мне кажется пора американцам своего Задорнова завести, чтобы смеялся над такими типами, как вы lol
      Донской
      1. Vard Сегодня, 16:17
        Состоящие на вооружении Ту-160 стратегические крылатые ракеты Х-55СМ предназначены для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых осуществляется в память ракеты перед вылетом бомбардировщика. Ракеты размещаются на двух барабанных пусковых установках МКУ-6-5У (схожие установлены на Ту-95МС) по шесть штук, в двух грузовых отсеках самолёта. Для поражения целей на меньшей дальности в состав вооружения могут входить аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-15С (24 ракеты, по 12 на каждой МКУ).
        Vard
    5. Николай Грек Сегодня, 17:50
      Цитата: Vard
      страной...

      территорией!!! wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
  2. Muvka Сегодня, 15:35
    Эх, никто не владеет видео? Так хочется посмотреть...
    Muvka
    1. seti Сегодня, 15:36
      Будет. Не все сразу. Нужная машина.
      seti
    2. Правда Сегодня, 16:29
      Что посмотреть? Первый полет - 81год. Обсмотритесь. Мне другой вопрос интереснее: не осталось ли где корпуса от Авроры, из Российского задела.
      Правда
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:35
    Новости однозначно плюс +++! good drinks И дай Бог чтобы у Казанцев все удачно сложилось, и работа и дальше шла, и "результаты работы "пугали ревом двигателей ворон в небе!
    Геркулесыч
  4. БВС Сегодня, 15:38
    Задел (советский) почти вычерпан, новых корпусов планера нет пока (еще долго будет пока), двигателей новых тоже нет пока еще. Вопрос, о каком новом серийном производстве идет речь?
    БВС
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:48
      Вот почитайте. Узнаете про новый ракетоносец.
      https://www.business-gazeta.ru/article/363841
      Аристарх Людвигович
    2. Правда Сегодня, 16:33
      Цитата: БВС
      Задел (советский) почти вычерпан, новых корпусов планера нет пока (еще долго будет пока), двигателей новых тоже нет пока еще. Вопрос, о каком новом серийном производстве идет речь?

      Ну мы просто пропустим одно-два поколения и сразу будем строить звездалеты. Не имеющие аналогов, разумеется. Мы единственный страна в мире которая обладает космическим и силами.
      Правда
  5. NEOZ Сегодня, 15:40
    маловато будет! маловато!!!!
    NEOZ
  6. x.andvlad Сегодня, 15:40
    А я то думал, почему не ТУ-160-М2, а он пока только ТУ-160...
    Ну, дай Бог...! Хочется поздравить самолет со вторым рождением! Будем надеяться, что процесс дальнейшего производства не застопорится.
    x.andvlad
  7. НЕКСУС Сегодня, 15:46
    Пока со старыми двигунами и с использованием старого планера,который пылился в ангаре. Но все равно новость позитивная,тк туполевцы землю роют и дают стране угля,раз сроки сдвинули влево(а не как вправо у нас уже научились).
    НЕКСУС
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:51
    В добрый путь!
    Alexey-74
  9. bk316 Сегодня, 16:01
    Красота и сила. У меня такой прошел над головой метрах на 100 (с парада возвращался) , вот тогда и понимаешь КАКАЯ ТАМ МОЩЬ. А380 хотя и здоровущий такого впечатления не произвел.
    bk316
  10. SPLV Сегодня, 16:17
    Самая хорошая новость за последнее время.
    SPLV
  11. ГРАНАТ-19 Сегодня, 16:54
    Что сейчас думают в Пентагоне?...
    ГРАНАТ-19
    1. nikolaev Сегодня, 17:27
      начинают уважать и любить
      nikolaev
  12. Старый26 Сегодня, 17:12
    Цитата: Vard
    Лёд тронулся... Это самолёт неприемлемого ущерба... если хоть один прорвётся, то США будет лет сто сельскохозяйственной страной...

    Ну понятно, что с точки зрения патриотизма ваш пост выше всяких похвал. А в реальности? Сколько единиц может нести ТУ-160 и что они смогут достичь, будучи дозвуковыми??? Не надо быть святее папы римского. Самолет бесспорно очень хороший, но не надо из него делать "вундерваффе"

    Цитата: штрафбат
    Если прорвется, США, как страны вообще не будет.....

    Ага, щас..... Блин, урякалки задолбали вконец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Цитата: Немезида
    Перехватить крылатую ракету,конечно,можно,но она идет на низких высотах,с огибанием рельефа местности

    В Арктике? Рельеф местности???
    Старый26
    1. Svarog51 Сегодня, 20:18
      Владимир hi
      Ага, щас..... Блин, урякалки задолбали вконец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Ну если так страшно, закажите себе ядерное убежище. Проживёте на пол года дольше
      Самолет бесспорно очень хороший, но не надо из него делать "вундерваффе"

      Прорвать ПВО на сверхзвуке сможет и ракеты уложит в цель. А Вы уж если действительно "старый" избавьтесь от паники. Держите себя "в руках".
      Svarog51
  13. nikolaev Сегодня, 17:22
    отличная новость!!! Надо еще производство миг- 31 восстановить . И поставить новые двигатели на Су и МИГ, чтобы скорость была до 3000 км/час
    nikolaev
  14. Старый военрук Сегодня, 17:24
    Приятная новость! Больше птичек красивых и разных и пусть радуются наши "друзья".
    Старый военрук
  15. alex80 Сегодня, 17:50
    Цитата: НЕКСУС
    Пока со старыми двигунами и с использованием старого планера,который пылился в ангаре. Но все равно новость позитивная,тк туполевцы землю роют и дают стране угля,раз сроки сдвинули влево(а не как вправо у нас уже научились).

    Напряглись к приезду ВВП, чтобы успеть доложить, вот основная причина ускорения. Надеюсь, дальше будут и другие стимулы, чтобы сдвигать сроки влево, а не вправо.
    alex80
  16. NF68 Сегодня, 17:56
    Приятная новость. Пусть и постепенно, но хоть что то стали реально делать.
    NF68
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 19:21
      Главное чтоб всё это не закончилось оставшимися тремя заделами.
      Рашнэйрфорс
  17. Влад5307 Сегодня, 20:06
    Цитата: Рашнэйрфорс
    Главное чтоб всё это не закончилось оставшимися тремя заделами.

    После выборов поживем - увидим.Хорошо что тех. процессы изготовления планера восстановили, но нужны и новые двигатели и авионика с вооружением.
    Влад5307
  18. bsk_una Сегодня, 20:16
    Этому самолету и не надо прорываться, дальнебойная ракета сделает на территории П.и.н.д.о.с.ии пролив Сталина, это будет с высокой степени судоходства, чем Панамский.
    bsk_una
  19. Старый26 Сегодня, 20:55
    Цитата: Svarog51
    Ну если так страшно, закажите себе ядерное убежище. Проживёте на пол года дольше

    Нет необходимости. Протянуть лишние несколько месяцев - зачем?

    Цитата: Svarog51
    Прорвать ПВО на сверхзвуке сможет и ракеты уложит в цель. А Вы уж если действительно "старый" избавьтесь от паники. Держите себя "в руках".

    В Европе? Может и прорвется. До США он без дозоправок не дойдет с полной загрузкой. Но даже если и дойдет, что куда прорвется? На Аляску - да, До континентальной США он не дотянет без той же дозаправке. А заправщиков у нас сколько? А насчет "положит" в цель. Увольте от такого уряканья. Он точно так же положит их в цель, как и американские "Томагавки" "лягут"в наши цели. то есть с вероятностью равной нулую. Максимум на что способны существующие стратегические бомберы - это "зачищать" территорию, по которой уже отстрелялись РВСН и лодки. Дозвуковые крылатые ракеты. какими бы хорошими они не были при не уничтоженной ПВО противника НИКУДА не прорвутся. Тем более их не будет сотни или тысячи, а всего несколько десятков
    Старый26
  20. Старый26 Сегодня, 20:57
    Цитата: bsk_una
    Этому самолету и не надо прорываться, дальнебойная ракета сделает на территории П.и.н.д.о.с.ии пролив Сталина, это будет с высокой степени судоходства, чем Панамский.

    Надо понимать мощности таких ракет будут измеряться в сотни гигатонн??? БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Не ресурс Военное обозрения, а собрание уряколок am
    Старый26
Картина дня