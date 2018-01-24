Американская компания презентовала «ракету с гусеницами»
В США разработан гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1, который создатели прозвали «ракетой с гусеницами», сообщает Российская газета.
Видеоролик с презентации новой машины компания «Howe & Howe Technologies Inc» разместила в социальных сетях.
В ролике под названием «Самая несносная машина из когда-либо созданных» говорится, что «благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил новый вездеход прекрасно набирает скорость и обладает хорошей маневренностью».
«Ракета с гусеницами» встает «на козу», держит направление на льду и легко обгоняет снегоход.
Сообщается, что в отличие от предшественника, «Ripsaw EV3-F1 выполнен в одноместном варианте и оснащается двигателем удвоенной мощности».
Газета напоминает, что предыдущий гусеничный вездеход EV2 оснащен 750-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/час за 3,2 секунды.
Видеоролик с презентации новой машины компания «Howe & Howe Technologies Inc» разместила в социальных сетях.
В ролике под названием «Самая несносная машина из когда-либо созданных» говорится, что «благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил новый вездеход прекрасно набирает скорость и обладает хорошей маневренностью».
«Ракета с гусеницами» встает «на козу», держит направление на льду и легко обгоняет снегоход.
Сообщается, что в отличие от предшественника, «Ripsaw EV3-F1 выполнен в одноместном варианте и оснащается двигателем удвоенной мощности».
Газета напоминает, что предыдущий гусеничный вездеход EV2 оснащен 750-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/час за 3,2 секунды.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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