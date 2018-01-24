21:42 24 января

Американская компания презентовала «ракету с гусеницами»

В США разработан гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1, который создатели прозвали «ракетой с гусеницами», сообщает Российская газета.



Видеоролик с презентации новой машины компания «Howe & Howe Technologies Inc» разместила в социальных сетях.


В ролике под названием «Самая несносная машина из когда-либо созданных» говорится, что «благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил новый вездеход прекрасно набирает скорость и обладает хорошей маневренностью».

«Ракета с гусеницами» встает «на козу», держит направление на льду и легко обгоняет снегоход.



Сообщается, что в отличие от предшественника, «Ripsaw EV3-F1 выполнен в одноместном варианте и оснащается двигателем удвоенной мощности».

Газета напоминает, что предыдущий гусеничный вездеход EV2 оснащен 750-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/час за 3,2 секунды.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 32

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  1. Александр 3 Сегодня, 15:42
    Хорошо конечно ,но где применяться будет?
    Александр 3
    1. Anarchist Сегодня, 15:45
      благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил

      Мощность конечно же впечатляет , но сколько это мухина жрёт ? какого размера топливный бак ?
      Anarchist
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:50
        Пушку бы на него калибра 152 мм.
        Аристарх Людвигович
        1. MadCat Сегодня, 16:19
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Пушку бы на него калибра 152 мм.

          еще только предложения не хватает о ракетах на Феррари.
          MadCat
          1. bulvas Сегодня, 17:06
            Вот, как дети, ей-богу

            А на бревно под снегом налететь или камень, не пробовали на 100 км/час?
            bulvas
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:16
              bulvas
              А на бревно под снегом налететь или камень, не пробовали на 100 км/час?
              Ха ха ха good laughing
              Наблюдатель2014
            2. Zoldat_A Сегодня, 21:17
              Цитата: bulvas
              Вот, как дети, ей-богу

              А на бревно под снегом налететь или камень, не пробовали на 100 км/час?

              Неудивительно, что у Америки такой военный бюджет. И вдвое больше будет, если каждого американского морпеха посадить на такую. Только вот как ихние морпехи на таких игрушках будут в Афгане по горам рассекать? Или по джунглям? А по пескам?
              А с бронированием как? Эскадрон конных бурятских рогаточников из рогаток гайками навылет эти лайбы порасстреливает...
              Хорошая игрушка для наших тех, кто в 90-е ходил в малиновых пиджаках. Только двухместную надо сделать - чтобы одной рукой рулилку, другой "пааадругу" держать. Пиджаки-цепи поснимали, а быдлота осталась. На что ещё сей агрегат годен - ума не приложу....
              Zoldat_A
        2. abrakadabre Сегодня, 20:35
          Пушку бы на него калибра 152 мм.
          Это в качестве форсажного ускорителя (при стрельбе назад)? Или наоборот, для экстренного торможения (при стрельбе вперед).
          Машинка впечатляет. Для вразумительного применения, а не спортивных покатушек, осталось ответить на следующие главные вопросы:
          1) грузоподъемность;
          2) расход топлива (а значит и дальность хода на одной заправке);
          3) ресурс гусеницы;
          4) ресурс двигателя.
          А так, по динамике разгона это не предел. С авиационными стартовыми пороховыми ускорителями, можно и быстрее.
          abrakadabre
          1. Zoldat_A Сегодня, 21:21
            Цитата: abrakadabre
            А так, по динамике разгона это не предел. С авиационными стартовыми пороховыми ускорителями, можно и быстрее.

            А ракетные ускорители поставить - дык вааще... Представляете, как круто - вжик!!! и морпех через 2 секунды в пяти километрах. Правда, потом бросай чудесную игрушку и дальше пешком. Или стой, топливозаправщик жди....
            Zoldat_A
            1. abrakadabre Сегодня, 21:38
              Представляете, как круто - вжик!!! и морпех через 2 секунды в пяти километрах. Правда, потом бросай чудесную игрушку и дальше пешком.
              При упомянутом вами ускорении: через 2 секунды в 5-ти км, морпеха будет сложно отшкрябать от стен кабины. Не то что заставить идти в бой пешком. Но да, полет был бы фееричный. Ведь это сопоставимо с противоракетой 53Т6 комплекса ПРО А-135 "Амур".
              abrakadabre
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:54
        Цитата: Александр3
        Хорошо конечно ,но где применяться будет?
        - Ну это как новый конь для Неуловимого Джо.
        oldseaman1957
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:58
        Цитата: Anarchist
        Мощность конечно же впечатляет , но сколько это мухина жрёт ? какого размера топливный бак ?

        Да шо вы понимаете? wassat Это жешь новая модификация Томагавка,тока шибко медленная. wassat
        Ну а у нас есть ШЕРП...пусть угловатый и неказистый,зато пройдет там,где этот Томагавк свои гусеницы сломит...
        НЕКСУС
        1. MadCat Сегодня, 16:20
          Цитата: НЕКСУС
          Ну а у нас есть ШЕРП...пусть угловатый и неказистый,зато пройдет там,где этот Томагавк свои гусеницы сломит...

          аппарат хорош, но гусеничная техника в этом плане не отстает.
          MadCat
          1. Piramidon Сегодня, 19:41
            Цитата: MadCat
            аппарат хорош, но гусеничная техника в этом плане не отстает.

            И плавать этот "Ripsaw" тоже могёт?
            Piramidon
      4. Siegen Сегодня, 20:58
        Впечатлил только голос за кадром.
        Но ни слова не понял...
        Siegen
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:48
      А где захотите lol -главное, это продать, и подороже!
      Геркулесыч
    3. АлексКП Сегодня, 15:49
      Представляю что будет если у него гусянка слетит. До конца ковра одни уши доедут laughing laughing laughing
      АлексКП
      1. MadCat Сегодня, 16:21
        Цитата: АлексКП
        Представляю что будет если у него гусянка слетит. До конца ковра одни уши доедут laughing laughing laughing

        Во первых у него каркас безопастности, во вторых ничего особенного с ним не случится, как и с танком собственно говоря.
        MadCat
        1. abrakadabre Сегодня, 20:39
          Во первых у него каркас безопастности
          Зато пилоту будет очень приятно кувыркаться на относительно тяжелой машине.
          во вторых ничего особенного с ним не случится, как и с танком собственно говоря.
          Танку проще. Он ездит медленнее и стирается от трения сильно дольше. Бо стереть надо много тонн металла.
          abrakadabre
    4. Васся Вассин Сегодня, 15:59
      как игрушка для личностей, которые подобно мотоциклистам, имеют еще по 2-3 головы в запасе. wink
      Васся Вассин
    5. san4es Сегодня, 16:25
      Цитата: Александр 3
      Хорошо конечно ,но где применяться будет?

      ...При отступлении пойдёт good
      san4es
    6. Azazelo Сегодня, 16:44
      Да нигде. 1 человек. Лёгкая - таскать ничего особо не сможет. Расфорсированный двигатель не может иметь большой срок эксплуатации. Жрёт топлива много. Бесполезная хрень сделанная от безделья.
      Azazelo
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:47
    Вот на это янки мастера! hi Паспиарят любую разроботку, и неважно, нужна она или нет, удачная, либо не очень -главное, там реклама, что это американское! Хотя, очень часто, там ихнее только название, а идея у кого то выкуплена, либо просто "заимствована"!
    Геркулесыч
    1. MadCat Сегодня, 16:13
      Цитата: Геркулесыч
      Хотя, очень часто, там ихнее только название, а идея у кого то выкуплена, либо просто "заимствована"!

      очень часто идея ничего не стоит без реализации в железе.
      MadCat
  3. Vard Сегодня, 15:47
    Видел как на снегоходе въехали в дерево... а эта штука похоже по умолчанию не сворачивает... Конечно для прикола можно и реактивный двигатель при собачить... так игрушка...
    Vard
  4. Злючный Сегодня, 15:48
    Этому агрегату уже лет так 10ь :) Временами меняют двигатели и все такое.
    Злючный
  5. Dzmicer Сегодня, 16:56
    Здоровская игрушка для больших (и богатых) мальчиков.
    Dzmicer
  6. faiver Сегодня, 18:07
    я так понимаю эта хрень из последнего форсажа? laughing
    faiver
  7. afrikanez Сегодня, 18:20
    И что делать с этим "самокатом" мощностью 1500 л/с и тем более одноместный и без вооружения? По передовой гонять и противника дразнить? Короче "полная шляпа"
    afrikanez
  8. APASUS Сегодня, 20:09
    Не удивлюсь если подобные машины появятся в Сирии например у бабаев и напичканы будут под завязку тротилом
    APASUS
    1. abrakadabre Сегодня, 20:41
      и напичканы будут под завязку тротилом
      Сильно напичканная тротилом она либо поедет медленнее, что мало вероятно благодаря столь мощному двигателю, либо быстро порвет гусли, что вероятнее.
      abrakadabre
  9. abrakadabre Сегодня, 20:44
    Пусть Илон Маск сделает такую же, только электрическую. Гусеничный вариант Теслы. После чего может смело впаривать ее НАСА в качестве скоростного планетохода.
    abrakadabre
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