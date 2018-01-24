Литва направила на Украину военных инструкторов
Военнослужащие механизированной пехотной бригады Литвы "Железный волк" в составе 12 человек в четверг отправятся на Украину для участия в учебной военной операции, сообщает в среду пресс-служба минобороны балтийской республики.
По данным ведомства, литовские военнослужащие на полигоне Западной Украины Яворив совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши два месяца будут заниматься подготовкой украинских военных.
Литовские сержанты будут концентрироваться на проверке боевой подготовки украинских инструкторов, снайперов, специалистов по работе с автоматическими гранатометами. По данным Минобороны, военнослужащие Литвы во второй раз отправляются на Украину в целях обучения украинских ВС. В 2015 году военные балтийской республики два месяца обучали солдат Национальной гвардии Украины, передает РИА Новости
Двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся на Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек— говорится в сообщении.
По данным ведомства, литовские военнослужащие на полигоне Западной Украины Яворив совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши два месяца будут заниматься подготовкой украинских военных.
Задачами для отправляющихся на операцию литовских военнослужащих являются оценка навыков персонала украинских подразделений и консультирование по планированию операций разного характера— отмечает министерство.
Литовские сержанты будут концентрироваться на проверке боевой подготовки украинских инструкторов, снайперов, специалистов по работе с автоматическими гранатометами. По данным Минобороны, военнослужащие Литвы во второй раз отправляются на Украину в целях обучения украинских ВС. В 2015 году военные балтийской республики два месяца обучали солдат Национальной гвардии Украины, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://volnatv.com/
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