Литва направила на Украину военных инструкторов

Двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся на Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек

Задачами для отправляющихся на операцию литовских военнослужащих являются оценка навыков персонала украинских подразделений и консультирование по планированию операций разного характера