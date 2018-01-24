21:38 24 января

Литва направила на Украину военных инструкторов

Военнослужащие механизированной пехотной бригады Литвы "Железный волк" в составе 12 человек в четверг отправятся на Украину для участия в учебной военной операции, сообщает в среду пресс-служба минобороны балтийской республики.

Двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся на Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек
— говорится в сообщении.

Литва направила на Украину военных инструкторов



По данным ведомства, литовские военнослужащие на полигоне Западной Украины Яворив совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши два месяца будут заниматься подготовкой украинских военных.

Задачами для отправляющихся на операцию литовских военнослужащих являются оценка навыков персонала украинских подразделений и консультирование по планированию операций разного характера
— отмечает министерство.

Литовские сержанты будут концентрироваться на проверке боевой подготовки украинских инструкторов, снайперов, специалистов по работе с автоматическими гранатометами. По данным Минобороны, военнослужащие Литвы во второй раз отправляются на Украину в целях обучения украинских ВС. В 2015 году военные балтийской республики два месяца обучали солдат Национальной гвардии Украины, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://volnatv.com/
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Комментарии 29

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:50
    Сколько же войн выиграли литовцы, раз им доверяют обучать и готовить "сильнейшую армию Европы "? wassat
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 16:18
      Просто литовцы, старшие партнёры младших партнёров по Евросоюзу и по статусу, находятся выше украины. Которая пребывает где ей и положено, ниже плинтуса. lol
      Orionvit
    2. x.andvlad Сегодня, 16:22
      Ну, это опытные воины. Во всяком случае, в Германии на учениях они чувствуют себя уверенно: бухают в достаточном количестве, что бы потом друг-другу морды набить.
      x.andvlad
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:41
      зато когда приходит пора выхватывать заслуженных люлей,быстро и ловко могут прикинуться пеньком или березкой,чтоб не отгрести,видимо скакуасов едут обучать этому волшебству))
      Ратник с пулеметом
    4. Kisso4kin Сегодня, 17:25
      От того то доверяют...
      Kisso4kin
    5. Лелёк Сегодня, 19:52
      Цитата: Геркулесыч
      Сколько же войн выиграли литовцы, раз им доверяют обучать и готовить "сильнейшую армию Европы "?

      hi
      Не это важно. Само присутствие литовских, США, канадских, польских, французских и в перспективе британских военных на территории бывшей Украины (а все эти страны - члены НАТО) говорит о ползучей оккупации территории под горлом России. Вот в чём опасность для нас. "Кольцо анаконды" замыкается. Вон уже и Харьков становится базой НАТО, где будет следующая?
      Лелёк
    6. Zoldat_A Сегодня, 21:07
      Цитата: Геркулесыч
      Сколько же войн выиграли литовцы, раз им доверяют обучать и готовить "сильнейшую армию Европы "?

      И всех победю....

      Осталось нам в качестве инструкторов пригласить пару десятков папуасов с Новой Гвинеи. Только это будет выглядеть смешнее, чем прибалтийские инструкторы на Украине...
      Zoldat_A
  2. Александр 3 Сегодня, 15:58
    Бандерлоги и этих научат горилку бухать.
    Александр 3
    1. Dashout Сегодня, 18:54
      а те научат закуску из шпрот делать.. что больше?
      Dashout
    2. Лелёк Сегодня, 20:06
      Цитата: Александр 3
      Бандерлоги и этих научат горилку бухать.

      hi
      Немного не по теме но забавно. Разграблен секретный бункер под Крещатиком - КП ВВСУ.
      Лелёк
  3. Masya Masya Сегодня, 16:07
    совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши

    такими темпами, инструкторов скоро будет больше самих инструктируемых... wink
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 20:02
      Цитата: Masya Masya
      такими темпами, инструкторов скоро будет больше самих инструктируемых.

      hi , Марина.
      Из них инструкторы, как из меня Уланова. Это мероприятие - обкатка НАТОвских вояк в реальных условиях, для приобретения опыта ведения военных действий против русских. Литовцы этого опыта не имели более ста лет, вот командование альянса и предоставляет этому "мясу" пройти испытания огнём в связке с нацистами бывшей Украины, горячими канадскими снайперами под командованием американских командиров. yes
      Лелёк
  4. SPLV Сегодня, 16:11
    Яворив

    Вот, интересно, почему не Яворов, как принято было. Ведь подобная "политкорректность" может скоро дойти и до написания Кыйив вместо Киев.
    Когда жили в одной стране, можно было спокойно относиться к таким вещам, с уважением. С какого перепуга надо уважать "этих"?
    Мы же не на украинском языке пишем. Не пишем же Донэцька и Луганьска?
    SPLV
  5. polpot Сегодня, 16:12
    Большая конференция по самогоноварению намечается
    polpot
  6. taiga2018 Сегодня, 16:35
    это не тех ли,которые на учениях нато устроили драку...
    taiga2018
  7. bazzbazz Сегодня, 16:45
    Элита! Самые боеспособные спецы Европы)
    bazzbazz
    1. Ныробский Сегодня, 19:37
      Цитата: bazzbazz
      Элита! Самые боеспособные спецы Европы)
      Смех смехом, но такие мероприятия "по обмену опытом" могут идти на пользу и тем и другим. После Великой Отечественной войны, всякого рода "лесные братья" много кровушки попили. Лет 10 из схронов выколупывали. Что бы их там уркаинским "Молотом" разорвало.
      Ныробский
  8. Sasha_Sar Сегодня, 16:56
    Раньше Прибалтика славилась биатлоном, не мало ихние шлю... постреляли наших пацанов в Чечне. А сейчас, что то не слышно про их биатлон. Может кто знает?
    Sasha_Sar
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:19
      Цитата: Sasha_Sar
      Может кто знает?

      Смотрите на сайтах с-е-к-с туризма.
      НЕКСУС
  9. Немезида Сегодня, 17:06
    Они и на стороне Гитлера вместе воевали....
    Немезида
  10. НЕКСУС Сегодня, 17:18
    И чему литовские рембы способны обучить всу-шные туловища?
    НЕКСУС
    1. faridg7 Сегодня, 19:27
      Ну как чему- в лесах прятаться и мирняк грабить и мучить. деды видать опыт успели передать- спасибо кукурузнику
      faridg7
  11. МРоманович Сегодня, 17:28
    Товарищи, ну что вы набросились. Надо наоборот подбадривать и нахваливать литовских чудо-инструкторов, ведь чем больше у Украины таких инструкторов тем лучше для всех (конечно кроме самой Украины).
    МРоманович
  12. Югра Сегодня, 17:38
    Новость-супер.Ржу,не могу.Это как сантехники с театра на Таганке поехали к электрикам Большого театра учить тех балету...
    Югра
  13. Dietmar Сегодня, 17:40
    Литва практически всю свою армию на украину отправит! А если завтра война? А если завтра в поход?
    Dietmar
    1. МРоманович Сегодня, 18:01
      Не страшно. У них там еще два десятка лютых резервистов которые, я так думаю, на своих мотороллерах сокрушат любого противника. Ну а те что уехали на Украину хоть наконец то увидят как выглядит настоящий танк, а если повезет посмотрят на настоящие военные самолеты.
      МРоманович
  14. Добрый Сегодня, 19:10
    Военнослужащие механизированной пехотной бригады Литвы "Железный волк"

    Кто им такие названия придумывает? Они всегда были и останутся шпротами!
    Добрый
  15. словак Сегодня, 19:56
    И потом эта маленькая гадкая страна трясется от страха перед возможным "агрессором"? Тряситесь, литровки, воздастся провокаторам по заслугам...
    словак
  16. Романенко Сегодня, 20:13
    Очень знаковое событие. Чему могут научить литовские инструкторы? Ну уж во всяком случае НЕ ПОБЕЖДАТЬ. Любимым занятием военных литовцев исторически было быстренько покинуть ряды вооруженных сил, спрятаться в лесу в глубоких схронах, грабить по ночам мирных, подстерегать и стрелять в спину представителям власти и по истечении ряда лет быть извлеченными наружу из нор и подвалов как вонючие крысы, чтобы быть прилюдно вздернутыми на осинах и посмертно оплеванными своими же соотечественниками.
    Раз такие инструктора появились в рядах ВСУ, значит готовится грандиозное отступление, практически глобальный драп.
    А в этом раскладе конечно надо подготовить будущих новых лесных братьев.
    Романенко
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