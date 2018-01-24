21:44 24 января

Украина: Это позор - украинскую делегацию вывели из зала заседаний ПАСЕ

Украинские СМИ публикуют материалы, в которых представлены тирады негодования представителей делегации Украины в ПАСЕ. Негодование это связано с тем, что из зала заседаний ПАСЕ совершенно неожиданно для представителей украинской делегации, их попросили выйти. Из всего достаточно обширного состава украинского делегации в зале заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы позволили остаться лишь одному нардепу ВРУ – Виктору Арьеву (Блок Петра Порошенко). Он является главой комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа и по совместительству вице-президентом ПАСЕ. Не позволить остаться просто не могли...

Из заявления представителя украинской делегации (нардепа Алексея Гончаренко) (цитата strana.ua):
Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым". Мы отдельно это будем выяснять.


Гончаренко заявляет о том, что заседание посвящено изменению правил и процедур ассамблеи и может стать первым шагом к восстановлению участия Россия в работе ПАСЕ.


Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ».

Украина: Это позор - украинскую делегацию вывели из зала заседаний ПАСЕ


Россию на сессии ПАСЕ в эти дни представляют Пётр Толстой и Константин Косачёв.

Из заявления другого члена украинской делегации (Ирины Геращенко):
Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.


В итоге переговоры в Страсбурге проходят за закрытыми дверями. Напомним, что на данный момент делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается.

Использованы фотографии: Фейсбук/Ирина Геращенко
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Тралл Сегодня, 15:53
    Это просто праздник какой-то smile
    делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается

    Так голоса или звука? smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 16:00
      Не вижу праздника.Затягивают опять наших дипломатов под эту европейскую корягу..Потом помои продолжат на голову лить.А Украина..Она достойна такого отношения.
      Цитата: Тралл
      Это просто праздник какой-то smile
      делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается

      Так голоса или звука? smile
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 16:02
        ну не дипломатов, а депутатов
        все равно от них толку мало в Думе
        так хоть нормальные командировочные получат, мир посмотрят
        и очереди в думском буфете поменьше будут
        Тралл
        1. Кроу Сегодня, 16:08
          Цитата: Тралл
          хоть нормальные командировочные получат, мир посмотрят
          и очереди в думском буфете поменьше будут

          Здесь речь, по-моему, не о белорусских, а о российских депутатах! Вам-то какое дело? Белоруссия вообще в ПАСЕ присутствует?
          Кроу
          1. Тралл Сегодня, 16:09
            Цитата: Кроу
            Вам-то какое дело? Белоруссия вообще в ПАСЕ присутствует?

            Нет. А зачем?
            И Думы у нас тоже нет - все решает Батька smile
            Тралл
            1. Владимир16 Сегодня, 16:18
              Цитата: Кроу
              Здесь речь, по-моему, не о белорусских, а о российских депутатах! Вам-то какое дело?

              Речь изначально о украинской делегации.
              А чем Вам Белоруссия насолила? Или Вы белорусофоб laughing
              Владимир16
              1. хрыч Сегодня, 19:14
                Цитата: Владимир16
                Речь изначально о украинской делегации

                хрыч
            2. Лелёк Сегодня, 19:35
              Цитата: Тралл
              Нет. А зачем?

              hi
              И правильно - незачем. Какую пользу России принесло участие в этом клубе говорунов? А на средства, затраченные на вход в эту говорильню можно было построить кучу домов по программе ликвидации ветхого жилья. Что же касаемо вопроса о Крыме, из-за которого нас лишили голоса в ПАСЕ, то уже даже упёртые майданщики заявляют, что пора прекратиь бесполезные дебаты на эту тему, Крым - российская территория. yes
              Лелёк
          2. 210окв Сегодня, 16:12
            А что,камрады из Белоруссии не имеет права выразить мнение по данному бардаку?Не поритье чушь.
            Цитата: Кроу
            Цитата: Тралл
            хоть нормальные командировочные получат, мир посмотрят
            и очереди в думском буфете поменьше будут

            Здесь речь, по-моему, не по белорусских, а о российских депутатах! Вам-то какое дело? Белоруссия вообще в ПАСЕ присутствует?
            210окв
            1. Кроу Сегодня, 16:16
              Может и выразить, но не в таком ключе! Наши депутаты не самые приятные люди, но ругать их можем только мы. Ведь мы их выбирали, а не они. Пусть своих ругает!
              Кроу
              1. Тралл Сегодня, 16:22
                Цитата: Кроу
                Пусть своих ругает!

                Белорусские депутаты в ПАСЕ не ездят. За что их ругать? smile
                Они в колхозах, на заводах, в школах и больницах работают. А не владеют заводами, не поют на эстраде, не выступают на спортивных соревнованиях, не зависают на ток-шоу.
                Тралл
                1. Кроу Сегодня, 16:35
                  Ну так гордись, союзник! А не трави своего брата славянина. Который, К тому же, делает немалый вклад в вашу экономику. Эти самые депутаты принимают бюджет с поправками в которых указаны цены на ваш газ, на вашу нефть, а также потери которые мы несем из-за Дружбы с вами. За дружбу нужно платить, что мы и делаем. Только вы это не Цените.
                  Кроу
                  1. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:19
                    Извиняюсь, сер,но Вам какое дело до белорусов???
                    По- мне ,дык м России ,там делать нех...
                    Сибирский цирюльник
                  2. НЕКСУС Сегодня, 17:59
                    Цитата: Кроу
                    За дружбу нужно платить, что мы и делаем. Только вы это не Цените.

                    А давайте бурятов пошлем лесом,пущай отделяются,они же не платят за дружбу и чукчей и татар...да на кой они? wassat Все измеряем в долларах ведь. И плевать,что белорусы такие же русские как и вы как и я. Дружба дружбой,а табачок врозь,верно?
                    Но ведь вы же исключительный... И бабки считать умеете. 100500 что за Грудинина пойдете голосовать. А белорусы что? Так,нахлебники ваши которым слово не давали. wassat
                    Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.

                    Мне одному кажется,что это все напоминает прорванную канализацию?
                    НЕКСУС
                    1. Монос Сегодня, 18:29
                      Андрей, приветствую! hi
                      Цитата: НЕКСУС
                      Мне одному кажется,что это все напоминает прорванную канализацию?

                      Не, не кажется. Это она и есть! laughing
                      Монос
                    2. Балу Сегодня, 19:28
                      Цитата: НЕКСУС
                      Мне одному кажется,что это все напоминает прорванную канализацию?

                      Позиция ПАСЕ относительно России одназначна: предъявите ваши деньги, а мы вас будем за них восторженно помоями поливать, а вы будете скромно молчать, потому что слушать мы вас не будем. Деньги давай, Россия.
                      На кой нам это ПАСЕ? Кормить проамериканских хомяков? Пусть Украина кормит. А нам там просто нечего делать, это наши санкции, пока не угомонятся и не займутся проблемой защиты ЛДНР от бандерлогов. Если правильно понимаю, ПАСЕ активизировалось, чтобы заманить РФ к себе и потребовать не признавать паспорта ЛДНР. Кроме лживых обвинений в адрес РФ мы ничего там не получим, так и будут опплевывать.
                      Балу
                  3. Монос Сегодня, 18:39
                    Цитата: Кроу
                    а также потери которые мы несем из-за Дружбы с вами.

                    Я дико извиняюсь,милейший, но про потери можно поподробнее? С цифрами. И ещё хотелось бы узнать о ваших претензиях ко всем регионам России. Наверняка же есть? Вы, ведь, один всю остальную Россию кормите. Я в этом уверен! smile
                    Монос
                2. хрыч Сегодня, 19:19
                  Цитата: Тралл
                  За что их ругать?

                  хрыч
              2. 210окв Сегодня, 16:30
                Мы их выбирали!?Да ладно Вам!Я вообще депутатов от Кубани слышу и иногда издали вижу когда им надо переизбираться..Пусть их ругают все кто хочет.Не вижу ограничений.
                Цитата: Кроу
                Может и выразить, но не в таком ключе! Наши депутаты не самые приятные люди, но ругать их можем только мы. Ведь мы их выбирали, а не они. Пусть своих ругает!
                210окв
                1. Pete Mitchell Сегодня, 17:47
                  Цитата: 210окв
                  .. вообще депутатов от Кубани слышу и иногда издали вижу когда им надо переизбираться..

                  Анекдот. Избирательная компания, агитация. Кандидат агитирует: вы посмотрите вокруг, коррупции, взятки, откаты, нецелевое использование средств, бани с девками... Вы хотите со всем этим бороться? Что вы что вы, я хочу во всем этом учавствовать fellow
                  Pete Mitchell
                  1. Морской Чёрт Сегодня, 19:05
                    Лучше Шнура про них не скажешь! Выборы, выборы - кандидаты - ...!
                    Морской Чёрт
              3. faiver Сегодня, 17:57
                у вас прям эксклюзивное право ругать их? по мне так пусть и белорусы перемоют кости этим дармоедам...
                faiver
        2. 210окв Сегодня, 16:10
          Да и в Брюсселе от них толку..Место проедания государевых денег..
          Цитата: Тралл
          ну не дипломатов, а депутатов
          все равно от них толку мало в Думе
          так хоть нормальные командировочные получат, мир посмотрят
          и очереди в думском буфете поменьше будут
          210окв
          1. Тралл Сегодня, 16:11
            Берите в качестве примера лучше белорусскую модель управления государством. smile
            А то складывается ощущение, что депутаты ГосДумы работают на телевизионных ток-шоу, а не в законодательном органе. smile
            Тралл
            1. Кроу Сегодня, 16:18
              Цитата: Тралл
              Берите в качестве примера лучше белорусскую модель управления государством. smile

              Сесть на российскую топливную трубу и ничего не делать? Этим наши союзники, вроде вас, занимаются. Нам работать нужно, Чтобы соседей обеспечивать.
              Кроу
              1. 210окв Сегодня, 16:33
                Я обычно работаю что бы обеспечить свою семью.Ну,если Вы хотите обеспечить соседей..Тогда Вы из "Газпрома"..
                Цитата: Кроу
                Цитата: Тралл
                Берите в качестве примера лучше белорусскую модель управления государством. smile

                Сесть на российскую топливную трубу и ничего не делать? Этим наши союзники, вроде вас, занимаются. Нам работать нужно, Чтобы соседей обеспечивать.
                210окв
              2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:53
                сидят и не чего не делают "выбранные вами депутаты",а там как раз работают,просто Беларусь не имеет такой территории с недрами как у нас,именно поэтому там работают,а тут олигархи -барыги с "господами чинушами"и "вашими избранниками" ни хрена не делают и делать не собираются,разве только кучу средств(как всегда не личных)продуть на всякие дурацкие чемпионаты и олимпияды,чтоб повеселить себя любимых и свои понты поганые,да списать миллиардные долги всяким засерышам на другой стороне планеты.
                Ратник с пулеметом
                1. виктор н Сегодня, 17:10
                  Беларусь намедни намеревалась с Россией объединиться в союзное-единое государство, да передумала: видать не любят ископаемые копать, проще газ-нефть клянчить.
                  виктор н
            2. виктор н Сегодня, 17:05
              Боже упаси - белорусская модель управления! Тамошние русофобы уже более года в тюрьме прорусских журналистов держат.
              виктор н
        3. Serg Koma Сегодня, 16:11
          Цитата: Тралл
          так хоть нормальные командировочные получат, мир посмотрят
          и очереди в думском буфете поменьше будут

          «Все поездки в Минск в рамках Минского формата… были и продолжаются за собственный счет. Это что, у нас такое государство, оно так ведет мирные переговоры, что не в состоянии переговорщиков снарядить, обеспечить им перелеты и проживание?
          А еще он (Бессмертный – прим. РВ) рассказывал об унижениях, которым подвергаются наши дипломаты там своими же. Один бросил в лицо министру иностранных дел Климкину свой дипломатический паспорт из-за унижения», — подчеркнул Гордон
          .
          Источник: http://rusvesna.su/news/1516786821

          Нефига их там не кормят - "печеньки" только приманкой в мышеловке были lol
          Serg Koma
      2. kapitan92 Сегодня, 16:08
        Цитата: 210окв
        А Украина..Она достойна такого отношения.

        Дмитрий, hi . Это в статье "краски "сгустили чуток. На самом деле все гораздо проще. Было закрытое заседание, на котором действуют квота на представителей от страны. Должен был присутствовать один делегат. Действительно двух "лишних" хунтят вывели из зала. Так ведь языки надо учить, а не с кастрюлями прыгать. laughing
        kapitan92
      3. лаврентий павлович Сегодня, 16:10
        Цитата: 210окв
        Не вижу праздника.Затягивают опять наших дипломатов под эту европейскую корягу..Потом помои продолжат на голову лить.А Украина..Она достойна такого отношения.
        Цитата: Тралл
        Это просто праздник какой-то smile
        делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается

        Так голоса или звука? smile

        На кой нам это ПАСЕ, что бы за наши деньги нам же от этих попугаев гадости выслушивать и что там делают Толстой и Косачев. Не надо никого туда посылать, бесполезная и никому не нужная организация ПАСЕ.
        лаврентий павлович
    2. oldseaman1957 Сегодня, 16:00
      Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.
      - Вот что доллар животворящий позволяет!
      oldseaman1957
    3. Anarchist Сегодня, 16:04
      Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.

      Наконец-то! Вот теперь не стыдно, Вот теперь уважаю!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 16:19
        Это радует , надо продолжать в том же духе.
        cniza
        1. Anarchist Сегодня, 16:27
          И не говори, Витя... Я даже в начале глазам не поверил, перечитал!
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 16:32
            Правда это стоны скакунов , но радует. lol
            cniza
            1. Anarchist Сегодня, 16:43
              А вдруг, Витя, А вдруг?!
              Anarchist
              1. cniza Сегодня, 16:58
                Да очень хочется , но статья даже без автора...
                cniza
    4. RASKAT Сегодня, 16:07
      Видать хохлы и там уже всех задрали. Хотелось бы что бы некоторых вывели из зала заседаний, сразу в психиатрический кабинет.
      RASKAT
      1. Mestny Сегодня, 17:16
        Поди сало под трибуной втихаря делили.
        Mestny
    5. Венд Сегодня, 16:13
      Цитата: Тралл
      Это просто праздник какой-то smile
      smile

      Весьма неожиданно, Хотя прогнозируемо, лишиться вступительного взноса от России, это для ПАСЕ, серьезный удар.
      Венд
    6. alexmach Сегодня, 16:27
      И того и другого. Не имеют права выступать. Зачем вот только продолжают в это ПАСЕ ездить и зачем пытаются востановить в нем членство - не понятно.
      alexmach
    7. Rodo Сегодня, 16:40
      Всего. Только ТУТ и могут бормотать.))
      Rodo
    8. Василенко Владимир Сегодня, 16:49
      Цитата: Тралл
      Это просто праздник какой-то

      праздник будет когда мы выйдем из этого зоопарка
      Василенко Владимир
    9. Alex777 Сегодня, 18:25
      Всего за что раньше получали взносы, а теперь не получают и печалятся. Взнос Украины в разы меньше. Вот так бабло побеждает зло. hi
      Alex777
    10. Piramidon Сегодня, 19:18
      Цитата: Тралл
      Это просто праздник какой-то

      Шампусик уже открыт?
      Piramidon
  2. АлексКП Сегодня, 15:55
    "Напомним, что на данный момент делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается"
    В чем заключается?
    [/quote]Ведут себя нагло и самоуверенно. [quote]
    Многозначительно молчат и зубы скалят, что ли?
    АлексКП
    1. Архивариус Вася Сегодня, 16:11
      Жестами общаются наверное, вот например Геращенко - средний палец показали...
      Архивариус Вася
  3. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:55
    lol если это правда и не приувеличения, то это знатный тролинг наших "эвропэйских партнеров" и "державной Украины" good
    А по факту, показали, кто "девушку ужинает, тот и танцует" в плане взносов в ПАСЕ
    N.O.M.A.D.E.
    1. Rodo Сегодня, 16:41
      Я вас умоляю )) кто ужинает .... ))
      Rodo
  4. Александр 3 Сегодня, 15:56
    Украинская делегация испортила всем атмосферу?
    Александр 3
  5. sir_obs Сегодня, 15:56
    Вооот, с ними только европейским рублем нужно говорить, это они быстро понимают. А лучше с ними вообще не разговаривать. Если чего нужно, пущай в Мосву приезжают челобитную подавать.
    sir_obs
    1. Fil743 Сегодня, 19:42
      правильно, как до Романовых и было на Руси
      Fil743
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:56
    Да пошли они все. И ПАСЕ и Украина тем более....надо знать себе цену, и вести себя соответственно, хватит быть со всеми вежливыми, и всем угодить не получится.
    Alexey-74
    1. Rodo Сегодня, 16:42
      Правильно!!! Надо вести себя как обычно. Как отдыхающие после политра в самолете. Показать кто хозяин!
      Rodo
  7. igor1981 Сегодня, 15:59
    А зачем России эта ПАСЕ вообще нужна... Нечего там делать.
    igor1981
    1. Orionvit Сегодня, 16:13
      Толку конечно от этой организации мало, но отстранится от всего, тоже не верно.
      Orionvit
  8. Vard Сегодня, 16:00
    Главное тенденция... так слово за слово и до пинков некоторым доживём...
    Vard
  9. Masya Masya Сегодня, 16:00
    Это позор


    и мне думается, не последний!!! lol
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 16:04
      И это так подло поступили с украинскими спартанцами свалившими великого и ужасного Аграмунда smile
      Тралл
  10. Zubr Сегодня, 16:00
    Даааа, допрыгались.....ну а что они хотели, сами себе яму вырыли.
    Zubr
  11. x.andvlad Сегодня, 16:04
    Россию на сессии ПАСЕ в эти дни представляют Пётр Толстой и Константин Косачёв.
    А зачем они вообще туда ехали?
    Если они лишили права говорить, то зачем там вообще присутствовать. Сидеть и ждать когда же нам соизволят разрешить? Это мазохизм какой то с нашей стороны.
    Если "господа" из ПАСЕ имеют вопросы, то пусть едут решать их в Россию, тратя деньги и время.
    x.andvlad
    1. Тралл Сегодня, 16:05
      Цитата: x.andvlad
      А зачем они вообще туда ехали?

      поржать с шумерских депутатов smile
      Тралл
  12. Hariton Laptev Сегодня, 16:10
    "Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ".

    Вот так надо и с ВАДА и с МОК прекратить платить взносы, да они же за каждый цент удавятся мигом начнут свои головы почесывать да задумываться
    Hariton Laptev
  13. Genry Сегодня, 16:12
    ПАСЕ создавалось для политического давления на Россию, за деньги самой России.
    Genry
  14. Incvizitor Сегодня, 16:12
    Их уборщица выгнала за то, что её драную жёлто голубую тряпку опять взяли?
    Incvizitor
  15. Masya Masya Сегодня, 16:12
    Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ»

    — Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
    — А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
    — Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает... wink
    Masya Masya
  16. zxc15682 Сегодня, 16:13
    Как дадут право голоса бабки получат опять отберут, это развод. am
    zxc15682
  17. rocket757 Сегодня, 16:14
    Ничего и ни о чём! Оно нам надо это ПАСЕ, конкретно послали и ТОЧКА!
    rocket757
  18. Николай Фёдоров Сегодня, 16:22
    Эх, жаль, что Украину вывели из зала. Так, глядишь, и российскую делегацию в правах восстановят... А жаль! Очень хочется не иметь с этим многосотенным сборищем яростных русофобов ничего общего, да ещё и оплачивать их деятельность. stop
    Николай Фёдоров
  19. kaschey Сегодня, 16:23
    Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ».
    Еще одна кормушка для народноизбранных.
    kaschey
  20. Геркулесыч Сегодня, 16:24
    Россияне вели бы себя нагло, как врет эта курица, если бы набили ей фейс, и заставили сьесть укроинскую конституцию-сразу 10 экземпляров и ихний флаг! А раз ничего подобного не было, то и рта открывать нашу сторону без разрешения не советуем!
    Геркулесыч
  21. taiga2018 Сегодня, 16:29
    это только начало,скоро их выведут и из собственной страны...
    taiga2018
  22. ФК Ростов Сегодня, 16:33
    Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.


    Красавчики
    ФК Ростов
  23. bazzbazz Сегодня, 16:43
    Европе скоро надоест терпеть убытки, хозяина из за морей и скакунов. Все потихоньку вернется на место.
    bazzbazz
  24. Sasha_Sar Сегодня, 16:46
    Красавааа....Дружба дружбой, а табачек (евро) врозь wink
    Sasha_Sar
  25. Аспид 57 Сегодня, 16:46
    "Россияне ведут себя нагло и самоуверенно"! ..Надеюсь, это не вранье!
    Аспид 57
  26. Злюка Бобёр Сегодня, 16:50
    А какой разрыв п.у.к.а.н.н.о.в. сейчас у скакуасов......
    У нас на работе одному аж поплохело.Скорую пришлось вызывать.
    Я предлагал сразу труповозку...Не послушали...Жаль....
    Злюка Бобёр
  27. Сибирячка Сегодня, 17:19
    Цитата: Тралл
    Белорусские депутаты в ПАСЕ не ездят. За что их ругать?

    А вот как раз за то. что не ездят! Это же международная площадка! Там тоже важны коалиция,взаимоподдержка,кучкование...
    Сибирячка
  28. Югра Сегодня, 17:30
    Одно не понятно-зачем наши опять туда поехали?Так руки чешутся платить в эту русофобскую свору по 45 миллионов евро?Или наши депутаты соскучились по шопингу,проживанию в шикарных отелях за счёт налогоплательщиков?Ну а кастрюлеголовые там рулят-это факт...
    Югра
  29. Могучий- Ка Сегодня, 17:49
    Надо было их вывести сартиры чистить,а потом посадить на цепь.
    Могучий- Ка
  30. Могучий- Ка Сегодня, 17:52
    Этих попрошаек из усраины гнать надо сра-ной метлой ещё разную чуму будут по гей-ро-пе разносить,Надо срочно изолировать этот свидомитый зоопарк чушек и весь засыпать дустом.
    Могучий- Ка
  31. Могучий- Ка Сегодня, 17:54
    Похоже раскусили что за гниды, эти вечно просящие шумеры.
    Могучий- Ка
  32. Оверлок Сегодня, 19:01
    Цитата: Тралл
    И Думы у нас тоже нет - все решает Батька

    может так и лучше.Сколько дармоедов лишат ложки
    Оверлок
  33. Беларусь это Россия Сегодня, 21:43
    Цитата: Кроу
    Может и выразить, но не в таком ключе! Наши депутаты не самые приятные люди, но ругать их можем только мы. Ведь мы их выбирали, а не они. Пусть своих ругает!

    Я могу поругать и ваших плохих и своих плохих.И плешь сивую лукашенко поругать.И,как там товарищ белорус Тралл сказал про лукашенко-Батька.Так вот-после увеличения пенсионного возраста и налога на безработных,низких зарплат-на миску похлёбки-он нам не Батька.Батька со своим народом такого не сделает.
    Беларусь это Россия
Картина дня