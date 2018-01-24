Украина: Это позор - украинскую делегацию вывели из зала заседаний ПАСЕ
Украинские СМИ публикуют материалы, в которых представлены тирады негодования представителей делегации Украины в ПАСЕ. Негодование это связано с тем, что из зала заседаний ПАСЕ совершенно неожиданно для представителей украинской делегации, их попросили выйти. Из всего достаточно обширного состава украинского делегации в зале заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы позволили остаться лишь одному нардепу ВРУ – Виктору Арьеву (Блок Петра Порошенко). Он является главой комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа и по совместительству вице-президентом ПАСЕ. Не позволить остаться просто не могли...
Из заявления представителя украинской делегации (нардепа Алексея Гончаренко) (цитата strana.ua):
Гончаренко заявляет о том, что заседание посвящено изменению правил и процедур ассамблеи и может стать первым шагом к восстановлению участия Россия в работе ПАСЕ.
Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ».
Россию на сессии ПАСЕ в эти дни представляют Пётр Толстой и Константин Косачёв.
Из заявления другого члена украинской делегации (Ирины Геращенко):
В итоге переговоры в Страсбурге проходят за закрытыми дверями. Напомним, что на данный момент делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается.
Из заявления представителя украинской делегации (нардепа Алексея Гончаренко) (цитата strana.ua):
Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым". Мы отдельно это будем выяснять.
Гончаренко заявляет о том, что заседание посвящено изменению правил и процедур ассамблеи и может стать первым шагом к восстановлению участия Россия в работе ПАСЕ.
Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ».
Россию на сессии ПАСЕ в эти дни представляют Пётр Толстой и Константин Косачёв.
Из заявления другого члена украинской делегации (Ирины Геращенко):
Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.
В итоге переговоры в Страсбурге проходят за закрытыми дверями. Напомним, что на данный момент делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается.
Использованы фотографии: Фейсбук/Ирина Геращенко
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