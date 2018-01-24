Украина: Это позор - украинскую делегацию вывели из зала заседаний ПАСЕ

Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым". Мы отдельно это будем выяснять.

Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно.