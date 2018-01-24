21:42 24 января

Военно-морская академия подготовила 200 специалистов для сферы гособоронзаказа

Более 200 офицеров запаса прошли переподготовку по дополнительной профессиональной программе на кафедре военно-экономического обеспечения Военно-морской академии (ВМА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военно-морская академия подготовила 200 специалистов для сферы гособоронзаказа


«Целью реализации дополнительной профессиональной программы является переподготовка в рамках имеющейся квалификации для выполнения профессиональной деятельности в сфере производства, закупок товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Слушатели проходят обучение в группе "Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (по вопросам управления экономикой государственного заказа и организации контроля качества продукции)"», – говорится в релизе.


Одним из перспективных направлений программы является «подготовка специалистов по вопросам функционирования контрактной системы, в том числе – планирования, размещения и исполнения заданий государственного оборонного заказа, организации контроля за этой деятельностью, подчиненных должностных лиц и исполнителей государственных контрактов (договоров), предупреждению правонарушений и противодействию фактам коррупции».

Сообщается, что содержание программы учитывает профессиональные стандарты в сфере закупок, а содержание дисциплин полностью соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития в сфере закупок.

По данным пресс-службы, «освоение дополнительной образовательной программы позволяет военнослужащим после увольнения в запас продолжить активную деятельность в государственных органах (в том числе органах государственной власти), органах управления государственными внебюджетными фондами, органах местного самоуправления, а также бюджетных учреждениях и иных получателях средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг».

К проведению занятий привлечены ведущие ученые научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и педагоги кафедр ВМА.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Васся Вассин Сегодня, 16:19
    Белые шарфики в комплекте с дипломом идут?
    Васся Вассин
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:28
      Ага, в комплекте с торпедой, или магнитной миной! lol
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    Это что, такие ускоренные курсы по подготовке морских прапорщиков, или морские менеджеры из них выйдут? recourse
    Геркулесыч
  3. bazzbazz Сегодня, 16:39
    Возможно подготовили 200 воров для армии. Надеюсь НЕТ!
    bazzbazz
  4. x.andvlad Сегодня, 16:43
    По данным пресс-службы, «освоение дополнительной образовательной программы позволяет военнослужащим после увольнения в запас продолжить активную деятельность в государственных органах
    Интересно, это переподготовка с трудоустройством, али в свободное плавание?
    Если в свободное плавание, то места в госучреждениях, боюсь, уже заняты.
    x.andvlad
    1. слава1974 Сегодня, 20:21
      Интересно, это переподготовка с трудоустройством, али в свободное плавание?
      Если в свободное плавание, то места в госучреждениях, боюсь, уже заняты.

      Это свободное плавание. Но, для устройства на гражданскую службу "корочки" обязательны. А места можно найти. В органах местного самоуправления, и должности в основном не гражданской службы.
      слава1974
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