Военно-морская академия подготовила 200 специалистов для сферы гособоронзаказа
Более 200 офицеров запаса прошли переподготовку по дополнительной профессиональной программе на кафедре военно-экономического обеспечения Военно-морской академии (ВМА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Целью реализации дополнительной профессиональной программы является переподготовка в рамках имеющейся квалификации для выполнения профессиональной деятельности в сфере производства, закупок товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Слушатели проходят обучение в группе "Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (по вопросам управления экономикой государственного заказа и организации контроля качества продукции)"», – говорится в релизе.
Одним из перспективных направлений программы является «подготовка специалистов по вопросам функционирования контрактной системы, в том числе – планирования, размещения и исполнения заданий государственного оборонного заказа, организации контроля за этой деятельностью, подчиненных должностных лиц и исполнителей государственных контрактов (договоров), предупреждению правонарушений и противодействию фактам коррупции».
Сообщается, что содержание программы учитывает профессиональные стандарты в сфере закупок, а содержание дисциплин полностью соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития в сфере закупок.
По данным пресс-службы, «освоение дополнительной образовательной программы позволяет военнослужащим после увольнения в запас продолжить активную деятельность в государственных органах (в том числе органах государственной власти), органах управления государственными внебюджетными фондами, органах местного самоуправления, а также бюджетных учреждениях и иных получателях средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг».
К проведению занятий привлечены ведущие ученые научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и педагоги кафедр ВМА.
«Целью реализации дополнительной профессиональной программы является переподготовка в рамках имеющейся квалификации для выполнения профессиональной деятельности в сфере производства, закупок товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Слушатели проходят обучение в группе "Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (по вопросам управления экономикой государственного заказа и организации контроля качества продукции)"», – говорится в релизе.
Одним из перспективных направлений программы является «подготовка специалистов по вопросам функционирования контрактной системы, в том числе – планирования, размещения и исполнения заданий государственного оборонного заказа, организации контроля за этой деятельностью, подчиненных должностных лиц и исполнителей государственных контрактов (договоров), предупреждению правонарушений и противодействию фактам коррупции».
Сообщается, что содержание программы учитывает профессиональные стандарты в сфере закупок, а содержание дисциплин полностью соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития в сфере закупок.
По данным пресс-службы, «освоение дополнительной образовательной программы позволяет военнослужащим после увольнения в запас продолжить активную деятельность в государственных органах (в том числе органах государственной власти), органах управления государственными внебюджетными фондами, органах местного самоуправления, а также бюджетных учреждениях и иных получателях средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг».
К проведению занятий привлечены ведущие ученые научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и педагоги кафедр ВМА.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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