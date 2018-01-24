В Алтайском крае во время полевого выхода погиб солдат-"срочник"
Информационное агентство ТАСС приводит сообщение заместителя военного прокурора в/ч 56681 города Омск Константина Кольцова о смерти военнослужащего в ходе учений на территории Алтайского края (ЗАТО Сибирский). В ведении именно этой части находится алтайская дивизия. Константин Кольцов:
По последним данным, в ходе учений загорелась одна из палаток военного лагеря, разбитого у села Косиха. Из палатки, объятой пламенем, смогли выбраться пятеро военнослужащих. Один военнослужащий погиб. Выяснены некоторые обстоятельства, приведшие к гибели человека, а также то, почему сослуживцы не успели ему помочь выбраться из палатки.
Оказалось, что во время возгорания солдат находился внутри палатки в спальном мешке. После возгорания военнослужащий пытался из спальника выбраться, но не смог. Через некоторое время его всё же вызволили из палатки и спального мешка и с многочисленными ожогами отправили в ближайшую клинику. Спасти жизнь пациента врачи не смогли.
Известно о том, что речь идёт о солдате службы по призыву, который родом из Республики Чувашия.
Для справки: в Алтайском крае на сегодняшний день стоят суровые морозы - около -30-35 градусов по Цельсию. Полевой выход требовал особой организации отопления палаток и его контроля, с чем, судя по всему, командование части не справилось.
Произошёл пожар. Погиб военнослужащий. Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку.
По последним данным, в ходе учений загорелась одна из палаток военного лагеря, разбитого у села Косиха. Из палатки, объятой пламенем, смогли выбраться пятеро военнослужащих. Один военнослужащий погиб. Выяснены некоторые обстоятельства, приведшие к гибели человека, а также то, почему сослуживцы не успели ему помочь выбраться из палатки.
Оказалось, что во время возгорания солдат находился внутри палатки в спальном мешке. После возгорания военнослужащий пытался из спальника выбраться, но не смог. Через некоторое время его всё же вызволили из палатки и спального мешка и с многочисленными ожогами отправили в ближайшую клинику. Спасти жизнь пациента врачи не смогли.
Известно о том, что речь идёт о солдате службы по призыву, который родом из Республики Чувашия.
Для справки: в Алтайском крае на сегодняшний день стоят суровые морозы - около -30-35 градусов по Цельсию. Полевой выход требовал особой организации отопления палаток и его контроля, с чем, судя по всему, командование части не справилось.
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