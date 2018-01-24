21:44 24 января

В Алтайском крае во время полевого выхода погиб солдат-"срочник"

Информационное агентство ТАСС приводит сообщение заместителя военного прокурора в/ч 56681 города Омск Константина Кольцова о смерти военнослужащего в ходе учений на территории Алтайского края (ЗАТО Сибирский). В ведении именно этой части находится алтайская дивизия. Константин Кольцов:
Произошёл пожар. Погиб военнослужащий. Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку.

По последним данным, в ходе учений загорелась одна из палаток военного лагеря, разбитого у села Косиха. Из палатки, объятой пламенем, смогли выбраться пятеро военнослужащих. Один военнослужащий погиб. Выяснены некоторые обстоятельства, приведшие к гибели человека, а также то, почему сослуживцы не успели ему помочь выбраться из палатки.
В Алтайском крае во время полевого выхода погиб солдат-"срочник"

Оказалось, что во время возгорания солдат находился внутри палатки в спальном мешке. После возгорания военнослужащий пытался из спальника выбраться, но не смог. Через некоторое время его всё же вызволили из палатки и спального мешка и с многочисленными ожогами отправили в ближайшую клинику. Спасти жизнь пациента врачи не смогли.
Известно о том, что речь идёт о солдате службы по призыву, который родом из Республики Чувашия.
Для справки: в Алтайском крае на сегодняшний день стоят суровые морозы - около -30-35 градусов по Цельсию. Полевой выход требовал особой организации отопления палаток и его контроля, с чем, судя по всему, командование части не справилось.


Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 86

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Magic Archer Сегодня, 17:12
    Соболезнование близким...Зачем вообще в такой мороз солдат в поле выводить?!Если глубже смотреть на проблему,то за год пацана ничему не научить...Даже из спальника вылезть не смог,бедняга...(((
    Magic Archer
    1. Володин Сегодня, 17:16
      Цитата: Magic Archer
      Если глубже смотреть на проблему,то за год пацана ничему не научить...Даже из спальника вылезть не смог,бедняга...

      Даже если срок службы по призыву сделать 25-летним, то это вряд ли поможет мгновенно выбираться из спальника во время сна в загоревшейся палатке. Она горит как спичка

      А вот выводить срочников на полевой сбор в 35-градусный мороз - тут действительно вопросы имеются
      Володин
      1. Magic Archer Сегодня, 17:20
        Сам видел на зимней рыбалке.Там была виновата газовая горелка и пьяные рыбаки.Слава богу никто не пострадал,кроме палатки и снастей
        Magic Archer
        1. 210окв Сегодня, 17:26
          Знаете что скажу..Как бы не было ..Идиотов ни чему не научить.Я имею в виду рыбаков.Пьют как лошади,на подтаявшие льдины лезут стаями...А по солдату...там конечно надо разобраться как все было организовано..
          Цитата: Magic Archer
          Сам видел на зимней рыбалке.Там была виновата газовая горелка и пьяные рыбаки.Слава богу никто не пострадал,кроме палатки и снастей
          210окв
      2. Мих1974 Сегодня, 18:22
        А какие вопросы? Если человек не может воевать в условиях российских морозов, бездорожья и т.д. - то ему в армии не место. Я абсолютно серьезно, я не об "пусть выживают как хотят в кирзовых сапогах и шинелях". Я о том что "внезапно" была Чечня, потом Ю.Осетия, а до этого ВОВ. Если человека берут в армию - его надо учить и не только как автомат чистить, но и как воевать на мороже, и как на этом мороже не замерзнуть. good В том числе и как палатку согреть и не вот так сгореть.
        Если они все делали по приказу и никакие правила не нарушены - то под расстрел командира, что вывел солдат не подготовленых или не в надлежащих условиях. am А так же что за организация лагеря и дежурства по нему что солдат сгорел? Это не мое дело как нужно организовывать лагерь, снабжение, обогрев единственное что в моем (гражданском) понимании обязательно должно быть сделано - это обеспечение безопасности при выполнении приказов! good
        Но если солдаты - нарушили какой то приказ, инструкцию по использованию палатки или обогрева - то вина на них, а не на командире (хотя он завсегда виноват)
        Мих1974
        1. zadorin1974 Сегодня, 18:57
          Мих!Офицер в армии-многодетный родитель!Он не только шашкой махать отдавая приказы,но и удостовериться,что эти приказы выполняются!Мы тоже в палатках жили,только спальников у нас не было-все те же псевдшерстяные синие одеяла да бушлатыИ ни кто не болел..Вопросы к дневальному-прое-л возгорание(или уснул или шлялся где то).Наследник на срочке(сам осмысленно пошел)сейчас под Читу на учения уезжают на два месяца.Я его сам инструктирую чего с собой набрать(слава мобильнику),потому,что непосредственному командиру на все похер с большой буквы.За то командир дивизиона за срочниками как за малыми детьми носится.Икто виноват в этой ситуации?
          zadorin1974
          1. Мих1974 Сегодня, 19:05
            Не мне судить - кто виновен, я лишь тех кто "за чем вышли в -35 в поля" на кол насаживать предлагаю am . Что бы и выходы были и выводы делались и неогресте того ужаса что был в Финскую компанию.
            Мих1974
            1. zadorin1974 Сегодня, 19:21
              Мих.Наша армия должна уметь воевать во всех погодных условиях нашего государства.При -50 и при +50.НО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЭТО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ.Соответственно военный должен быть одет,обут и накормлен по погоде.Для многих Россиян минус 35 не так и страшен.Проблемы возникают при похеристическом отношении ответственных- не научили ,не предоставили не проконтролировали.На моей памяти 28 вахтовиков насмерть замерзли(выпустили вахтовку без сопровождения на зимник в метлу-стуканул движок)На улице было за сорок.Кто виноват?Рас-разгильдяйство и водка.Замерзнуть с полными баками соляры просто верх идиотизма.Так ,что хоть в ноль,хоть в пятьдесят ,но учить,следить и контролировать.
              zadorin1974
      3. FalconD Сегодня, 21:28
        Вышли и вышли, не за то разговор! Вопросы должны быть, если вышли в мороз и тёплым проживанием не обеспечены!
        А без ЧП армия быть не может: там, где имеют дело с оружием, с техникой, с экстремальными условиями не бывает всё гладко...,хоть побуквенно уставы с наставлениями выполняй...,всего не предусмотришь.
        Парня теперь не вернуть.
        Да и с командира непосредственного теперь "голова слетит"...
        FalconD
    2. 210окв Сегодня, 17:22
      Никогда не пробовали быстро выбраться из спальника?А когда паника?Тут не помогло бы к сожалению..Соболезную..
      Цитата: Magic Archer
      Соболезнование близким...Зачем вообще в такой мороз солдат в поле выводить?!Если глубже смотреть на проблему,то за год пацана ничему не научить...Даже из спальника вылезть не смог,бедняга...(((
      210окв
      1. Magic Archer Сегодня, 17:27
        Почему не пробовал?!Я рыбак!Как на летнюю так и на зимнюю езжу регулярно.Спальник у меня кстати,расстёгивается изнутри и снаружи.Очень удобно.Даже в панике из него вылезти нет проблем.
        Magic Archer
        1. 210окв Сегодня, 17:47
          Ну,дай Бог Вам удачи...А я как то понасмотревшись на Маныче зимой не выхожу..
          Цитата: Magic Archer
          Почему не пробовал?!Я рыбак!Как на летнюю так и на зимнюю езжу регулярно.Спальник у меня кстати,расстёгивается изнутри и снаружи.Очень удобно.Даже в панике из него вылезти нет проблем.
          210окв
    3. Alexey RA Сегодня, 17:23
      Цитата: Magic Archer
      Зачем вообще в такой мороз солдат в поле выводить?!

      В своё время уже вводили ограничения по метео для выходов в поле. А потом оказалось, что армия к войне зимой не готова абсолютно: по снегу личный состав передвигаться не умеет, воевать зимой не умеет, форма одежды к зимним условиям приспособлена только теоретически.
      КИРПОНОС (комдив, командир 70-й стрелковой дивизии). Товарищи, здесь выступал целый ряд командиров дивизий, которые говорили: "Вот артиллерия у нас замечательно стреляет, много стреляет, танки обеспечивают путь вперед пехоте, но вот пехота идет плохо". Мне кажется, что это будет не совсем так. Я хочу на этом вопросе остановиться. Что наша пехота имеет недостатки, над которыми нужно будет очень много поработать, это совершенно правильно, и в этих недостатках мы с вами повинны в первую очередь. Недостаток заключается в том, что в мирное время мы готовились воевать только летом, потому что зимой при 15-градусном морозе мы не выводили в поле нашего бойца.
      СТАЛИН. Вот это позор.
      КИРПОНОС. При 15-градусном морозе у нас не разрешалось выводить бойцов на занятия в поле, затем бойцы также не выводились и в ненастную погоду. Мне кажется, что от этого мы должны решительным образом отказаться.
      © из стенограммы "Совещания при ЦК ВКП(б) начальствующего состава по сбору опыта боевых действий против Финляндии (14-17 апреля 1940 года)".
      Alexey RA
      1. Мих1974 Сегодня, 18:28
        Поддерживаю, иначе получается - финская компания и буденовки с шинелями зимой. "сберегли" людей на учениях и не получили знания об требованиях к зимней войне , за что "заплатили" в финскую. Но "заплатив" в финскую - сберегли солдат в ВОВ и уже фашисты вляпались по полной.
        Возможно недоработка палаток, возможно неправильное дежурство или недостаточное оснашение огнетушителями, а может и солдаты - раздолбаи. Ведь часть выбралась а товарища по службе - оставили. negative
        Мих1974
        1. Maksus Сегодня, 18:59
          Вы в армии были? Если да, то о каких огнетушителях в полях вы говорите? Вы знаете как палатка топится? Замученный за день дневальный кидает поленья в буржуйку, а чтоб теплее рубит в темноте бревно на щепки. А там и пальцы отрубить - за здрасти и лбом в буржуйку ткнуться до ожога. Как вспомню эти выходы, что зимой, что летом...
          Maksus
          1. Мих1974 Сегодня, 19:11
            Еще раз напоминаю - не ходили в поля при морозах до Финской компании, что получили? Посмотрите видео сейчас из Укрии с обеих сторон особенно хорошо сравнить. Да там не палатки и не срочники, но и там Война и морозы и жрать людям надо каждый день. fool
            И лично я вижу - в ЛДНР где не срочники, отслужившие мужики все сделано хорошо, и исправно и не горят ни палатки ни спальники и никого не забывают в спальниках. А с другой стороны и государственном снабжение - глазам мои этого ужаса не видели, вылиты банды петлюры и вот у них и горят и спиваются и самозастреливаются.
            Я это к тому что - порядок и соблюдение устава обязательно, ибо нарушения устава ведут к тому из-за чего он и пишется к Крови. negative
            Мих1974
            1. Maksus Сегодня, 19:39
              Кровью, дорогой мой, написан Устав боевой и Устав гарнизонной и караульной службы. Для гражданских) Все остальные уставы написаны потом и стертыми портянками ногами. Не надо сравнивать бывалых мужиков и пацанов двадцатилетних, которым только дослужить. Где вы видели сурового прапора в дембельски расшитом х/б? Не знаете кухни, не стоит и размышлять. А я вот всякое видел и палатки сгоревшие, и как саперы на своих же разминированиях подрывались, и как из танка вышку с руководителем стрельб сносят. Рассказать как танк, который в сцепке в парке вторым стоит бокс заваливает? Или как солдату при разбортировке колеса от ЗИЛ 131 этим самым колесом голову сносит? А про самострел из ПК?
              Maksus
              1. dauria Сегодня, 20:50
                . Не надо сравнивать бывалых мужиков и пацанов двадцатилетних, которым только дослужить


                Согласен. Всяко было. И жидкостью "И" травились, и под винт попадали, подняв воротник и отвернувшись от снега, и рикошетом один ухлопал себя. А что, на гражданке всё гладко ? Не падают с высоты, не лезут под напругу, не горят ? Это жизнь, зараза, никуда не денешься. Кого это коснулось, будут умнее.
                dauria
                1. Maksus Сегодня, 21:21
                  Ещё как бывает на гражданке, просто человеку далёкому от армии тяжело объяснить ее суть. Он просто не способен понять сколько всего может в один момент произойти с человеком, который армией не живет, чем ветеран отличается от новобранца.
                  Maksus
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:55
      Magic Archer -то есть , зимой во время войны с супостатом нужно перетереть, чтобы бойцов не поморозить, оговорить условия, в какую погоду мы их не атакуем? belay am
      Геркулесыч
      1. Володин Сегодня, 17:58
        Когда Вы в крайний раз пробовали вести боевые действия в 35 градусов мороза? Или хотя бы спали в палатке при такой температуре? Если и тот, и другой опыт у вас имеются, тогда можно подискутировать
        Володин
        1. kirgiz58 Сегодня, 21:13
          Цитата: Володин
          Если и тот, и другой опыт у вас имеются, тогда можно подискутировать

          И тот, и другой, и третий(ремонтировать на морозе) имеется. Правда минус 32 и всего 13 суток на РТУ. Пойдет? А о чем дискуссия будет? О правилах топки печей? Или организации внутренней службы в полевом лагере? А может сохранение здоровья военнослужащих при отрицательных температурах? Армия не пансион благородных девиц. А вот соблюдать правила, уже прописанные до последней буквы, необходимо всем от маршала до последнего бойца. По случаю могу предположить с огромнейшей долей вероятности - виноват истопник (или плеснул бензинчику после того как проспал печку, или напихал полную топку поленьев, чтоб пока горит опять же поспать.) Другие ситуации маловероятны(типа КЗ от аккумулятора для освещения).
          kirgiz58
      2. Magic Archer Сегодня, 18:13
        И где такие клоуны берутся)?!Прежде чем бред написать,голову включать надо!Самого засунуть в -35 и я посмотрю на такого горе вояку!В такой мороз даже стрелковое оружие отказывает,а уж про технику и говорить нечего.Вояка,,херкулесыч
        Magic Archer
        1. dmikras Сегодня, 18:26
          В алтайском крае -35 переносится легче чем в Подмосковье -20 ни техника ни оружие не отказывались (проверено на себе если что и при - 45 выходили)
          dmikras
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 21:25
            Цитата: dmikras
            В алтайском крае -35 переносится легче чем в Подмосковье -20

            верно подмечено, важна не температура, а соотношение температуры к влажности и давлению. Так при при большей влажности отрицательная температура ощущается ГОРАЗДО сильнее. Например у меня был случай ко мне в Питер приезжал знакомый с дальнего востока, до приезда он постоянно смеялся что мол "я тут при -30, без шапки хожу, а вы при -10 мёрзнете, СЛАБАКИ!" как только он приехал и попробовал температуру в -5...-10 сразу одел на себя и шарф и шапку и пару свитеров, а уж без шерстяных носков из дому не выходил. Связано это с парами влаги в воздухе которая замерзает именно на поверхности кожи, тоесть в более влажном воздухе тепло быстрее отводится от тела.
            Ещё есть хороший пример с подводниками, особенно те что работают в батискафах, там при большом давлении разница температур ощущается ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ, так например при разнице всего в один-два градуса можно было или упариться или замёрзнуть(об этом эффекте есть статьи в инете). В данном примере опять таки всё дело во влаге на коже, ибо атомов больше(давление выше), только на этот раз ещё добавляется повышение чувствительности самой кожи(структура рецептеров изменяется).
            ProkletyiPirat
        2. Alexey RA Сегодня, 18:35
          Цитата: Magic Archer
          И где такие клоуны берутся)?!Прежде чем бред написать,голову включать надо!Самого засунуть в -35 и я посмотрю на такого горе вояку!В такой мороз даже стрелковое оружие отказывает,а уж про технику и говорить нечего.Вояка,,херкулесыч

          То есть, ни в СФВ, ни в ВОВ севернее Ладожского озера боевых действий не велось? belay
          Alexey RA
    5. faridg7 Сегодня, 18:08
      Цитата: Magic Archer
      Зачем вообще в такой мороз солдат в поле выводить?

      Воевать только по лету будем, а на зиму брать тайм-аут? Сильно. Насчет наказания ротному- это себя не заставит ждать, но кроме него на скамье должны оказаться и дневальный( спал гад), и дежурный по роте, и дежурный по части( за "правильную" организацию службы в наряде)
      Цитата: Володин
      Она горит как спичка

      Как горит брезентовая палатка видел, был в наряде дневальным, когда наша палатка загорелась. Пока сбегал за огнетушителем, сгорело около квадратного метра. На спичку совсем не похоже. Кстати, отделение, пока я бегал за огнетушителем( щит просто снаружи палатки стоял),только подскочить и продрать глаза успело - всё закончилось быстро, потом дольше спать укладывались
      faridg7
      1. Magic Archer Сегодня, 18:17
        Дело не в отказе на зиму,а в том что при минимальной подготовке(которой практически нет)вывести срочников в поле это уже .Тем более нынешнее интернет поколение!Которое только от мамкиной сиськи оторвали!С них толку как с козла молока!Что с такими вояками делать то?!Их что в мороз что в жару,везде ж...а
        Magic Archer
        1. faridg7 Сегодня, 18:30
          В поле выводят подразделениями, а в таковых, даже если они учебные, собраны солдаты с разными сроками службы, а значит в любом подразделении должны быть люди имеющие опыт работы в условиях зимнего поля. Про командиров уж молчу- это уже в привычке должно быть
          faridg7
        2. Громобой Сегодня, 18:41
          Цитата: Володин
          А вот выводить срочников на полевой сбор в 35-градусный мороз - тут действительно вопросы имеются

          Только скорее по организации таких выходов .А так войска должны уметь воевать в любых клим.условиях.Караульную же службу не отменяют из-за морозов,только режим смены часовых сокращают.Вот так же и в поле---всё по уставу,а старшина ещё обязан и чаёк горячий с сальцом выдавать.Моё мнение,что если не было грубого нарушения дисциплины и оборудование палатки было правильным и всё исправно,то случился несчастный случай...от которого никак и никогда не застрахуешься.А пацана конечно жалко.
          Громобой
    6. Zoldat_A Сегодня, 18:39
      Цитата: Magic Archer
      Если глубже смотреть на проблему,то за год пацана ничему не научить...

      Ну почему же ничему не научить?... Более-менее организованным стадом прошлёпать по плацу на присяге да строем в столовую ходить.... За год - вполне... Ну, ещё берет по-колхозному на затылок клеем приляпывать, чтоб не сваливался и грудь колесом перед девками на вокзале выпячивать - это за год запросто...
      У меня всегда сердце рвалось, когда пацанов-срочников домой после двух-то лет провожал - каждого лично уговаривал на "сверчка" или на прапора остаться. Только воспитаешь более-менее боеспособных головорезов - а им домой пора... Иногда и уговаривал. Особенно рад был, когда пацаны после срочной в Рязань заявления писали. Четверых после училища сумел к себе обратно притянуть.
      Когда сумеют сломать в головах стереотип, что на срочную идут лузеры, не сумевшие от армии закосить или откупиться, когда как во времена моего отца и в мои - тебя дефектным будут считать, если не служил - вот тогда, может, опять будут служить два, а то и три года. Тогда и из спальников срочники выбираться научатся, тогда гранаты перестанут в рукавах маскхалата при броске запутываться и много ещё каких глупостей не будет.
      Вышесказанное никак к пацану не относится - жалко пацана, по чужой глупости погиб. Если бы больше его сержанты "на спичку" отбой-подъём гоняли - может, и не было бы ничего. Нет же - разговаривал с теми, кто сегодня служит, кто сегодня от взвода до полка командует - неуставняк, блин.... А когда пацаны гибнут по глупости не доучивших их командиров - это уставняк???
      Zoldat_A
    7. слава1974 Сегодня, 19:58
      Даже из спальника вылезть не смог,бедняга...(((

      У нас ночью загорелась палатка в Чечне. Горит она быстро. Выбраться смогли все, кроме двух девчонок-поварих.Проблема была в спальниках. У бойцов уставные, ватные , на пуговицах. А у поварих гражданского образца синтепоновые, на пластиковых молниях. При пожаре пластиковые молнии стали плавиться и они не смогли расстегнуть спальники.
      Мелочей в экипировке не бывает.
      слава1974
  2. частное лицо Сегодня, 17:13
    Палатка горит мгновенно выбраться из спального мешка и выбежать практически не было шансов, кто видал как горит палатка тот знает. Соболезнование родным.
    частное лицо
    1. Мих1974 Сегодня, 18:31
      Ну так в ректал такие палатки - менять надо их, на огнестойкие. Что значит дороже - кто так думает того в спальник в палатку и поджечь - что бы на себе прочувствовал (если в живых останется). В древности (по слухам) был хороший обычай - после завершения строительства главный становился под мост и по мосту проходил большой отряд или очень груженная телега!! good
      Мих1974
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:14
    А потом тут говорят,что служить год за глаза...погиб срочник,соболезную родным и близким.
    Оказалось, что во время возгорания солдат находился внутри палатки в спальном мешке. После возгорания военнослужащий пытался из спальника выбраться, но не смог.

    Вопрос-как палатка загорелась то?
    НЕКСУС
    1. Бомба Сегодня, 17:21
      как как - накрыли тепловую пушку и превед....или просто КЗ
      Бомба
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:24
        Цитата: Бомба
        как как - накрыли тепловую пушку и превед....или просто КЗ

        Цитата: Васся Вассин
        Мое предположение будет не далеко от истины. Курил вот и весь ответ.

        И о какой дисциплине или выучке речь? Если это так,то мы пожинаем плоды бездарного отношения нашего к воспитанию молодежи.
        Хотя что тут уже говорить...пацана то не вернешь.
        НЕКСУС
      2. Серый брат Сегодня, 18:24
        Цитата: Бомба
        как как - накрыли тепловую пушку и превед....или просто КЗ

        1) Берёшь печку.
        2) Пытаешься разжечь её соляркой.
        3) Кремируешься.
        . В селе Куеда сторож местной кочегарки, замерзнув, решил растопить печь. Для этого он решил использовать солярку. Мужчина загрузил в топку дрова и плеснул туда топливо. Затем поднес спичку. В это время и произошел мощный выброс пламени. Вспыхнула канистра с соляркой, которую мужчина весьма непредусмотрительно оставил рядом с открытой топкой.

        Запаниковав, сторож пнул канистру, стремясь сбить огонь. Однако сделал только хуже. Растекшаяся по полу жидкость вспыхнула, огонь перекинулся на брюки сторожа. Испуганный сторож выскочил наружу и руками потушил горящую одежду, песком засыпал полыхающую солярку. Однако огонь уже перекинулся на крышу здания.

        К моменту прибытия спасателей площадь пожара уже составила 20 кв.м. С огнем удалось справиться за 12 минут. Сам же горе-сторож был госпитализирован с ожогами рук и ног разных степеней тяжести в местную больницу.

        - Категорически не рекомендуется растапливать печь горючими жидкостями. В данной ситуации мужчина повел себя вдвойне неосмотрительно, оставив рядом с печью канистру с соляркой, - пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
        Серый брат
      3. Zoldat_A Сегодня, 18:46
        Цитата: Бомба
        как как - накрыли тепловую пушку и превед....или просто КЗ

        У нас от "буржуек" ни одна палатка не сгорела. А сейчас всяких прибамбасов - служи не хочу.... Нет же...
        Zoldat_A
    2. Васся Вассин Сегодня, 17:22
      Мое предположение будет не далеко от истины. Курил вот и весь ответ. Не смог вылезти потому что пьяный был. Чтобы из спальника не выбраться это постараться надо. Где были отцы-командиры, которые должны были следить за дисциплиной?
      Васся Вассин
      1. частное лицо Сегодня, 17:39
        В спешке сонный выбраться из спального мешка и выбежать из палатки вокруг огонь и крики ? Да вы прям фокусник. С каждым бойцом в койку по офицеру?
        частное лицо
      2. barsuk Сегодня, 17:49
        Цитата: Васся Вассин
        Где были отцы-командиры, которые должны были следить за дисциплиной?

        Тоже наверно были пьяны.
        barsuk
        1. Мур Сегодня, 18:04
          По себе судите?
          Мур
      3. zadorin1974 Сегодня, 19:33
        Вася про спальник вы вовсе не правы-если КОКОН подобран не по размеру(скорее всего в него чуть ли не в валенках залезли(во всей утепленке)его не то,что на раз,его и на десять не сразу расстегнуть сможешь.
        zadorin1974
    3. Мур Сегодня, 18:03
      Цитата: НЕКСУС
      Вопрос-как палатка загорелась то?

      Очень просто.
      Первый вариант: из печки по трубе с неправильным искрогасителем искра попадает на тент - сам так попадал в молодости. Засыпаешь с пологом, а просыпаешься о звездным небом над тобой и воплем "Пожар!"
      Второй: от раскаленной трубы без асбестовой изоляции загорелся тот же полог.
      В любом случае дежурный истопник или спал, или его вообще не было.
      Цитата: Володин
      А вот выводить срочников на полевой сбор в 35-градусный мороз - тут действительно вопросы имеются

      Это не просто сбор, а полевой выход в масштабе ракетных войск. Команду дали - поехали.
      Соболезнования родителям и мужества командирам, которых сейчас будут делать крайними.
      Мур
      1. Стропорез Сегодня, 18:16
        Цитата: Мур
        В любом случае дежурный истопник или спал, или его вообще не было.

        Я представляю, что бы со мной сделали "дедушки" и " ветераны", если бы я уснул "за рулём", то бишь у печки...., даже мурашки по спине побежали belay
        Стропорез
        1. Васся Вассин Сегодня, 18:22
          Успокойтесь, вы уже свое отлетали. Спокойно расслабитесь на диване, и можете даже покемарить. Я разрешаю.
          Васся Вассин
          1. Стропорез Сегодня, 18:39
            Цитата: Васся Вассин
            Успокойтесь, вы уже свое отлетали. Спокойно расслабитесь на диване, и можете даже покемарить. Я разрешаю.

            Рад стараться, Ваше Высокородие laughing
            И вот ,что характерно, когда тебя "гоняют", всё помнишь, а когда ты, что то не особо bully
            Как не крути, а год службы это мало....
            Стропорез
        2. Zoldat_A Сегодня, 18:53
          Приветствую, soldier !
          Цитата: Стропорез
          Я представляю, что бы со мной сделали "дедушки" и " ветераны", если бы я уснул "за рулём", то бишь у печки...., даже мурашки по спине побежали
          Если бы у меня в части - не успели бы. Взводный в одну шеренгу в коленно-локтевую поставил бы и Вас, и "дедушек". Вас понятно за что, а "дедушек" за то, что не научили, когда можно спать, а когда нет. Потом я так же поставил бы взводного и ротного. Ну, а потом сам стал бы готовиться - из штаба округа наверняка по такому случаю туристы приедут... crying
          Zoldat_A
          1. Стропорез Сегодня, 19:00
            Цитата: Zoldat_A
            Если бы у меня в части - не успели бы. Взводный в одну шеренгу в коленно-локтевую поставил бы и Вас, и "дедушек".

            Понятное дело, что "пряников" бы все получили...
            Не могу я понять, как так можно заживо сгореть в палатке? request
            Родным и близким мои соболезнования, только Пацана этим не вернёшь....
            Стропорез
            1. Zoldat_A Сегодня, 19:26
              Цитата: Стропорез
              Не могу я понять, как так можно заживо сгореть в палатке?

              Дык он не сгорел, он ожоги получил, пока из спальника выпутывался. А спальник, наверное, ради веса, на синтепоне. И палатки, вполне может быть, "сердюковские", синтетические. Вот вам и ожоги, несовместимые с жизнью.
              Как говорил выше, мало его сержанты "на спичку" отбой-подъём гоняли. У меня раз в неделю, раз в 10 дней сержанты по коробку спичек сжигали - тренировали на случай тревоги. Я о том знал прекрасно, сам видел не раз - никогда слова против не сказал. "Продолжайте занятия" и всё. Издевательство? А пацану то "издевательство" жизнь спасло бы.
              Zoldat_A
              1. Стропорез Сегодня, 19:31
                Цитата: Zoldat_A
                А спальник, наверное, ради веса, на синтепоне. И палатки, вполне может быть, "сердюковские", синтетические. Вот вам и ожоги, несовместимые с жизнью.

                В наше время спальники были на ватине.., хренушки подожжёшь.....
                Цитата: Zoldat_A
                "Продолжайте занятия" и всё. Издевательство? А пацану то "издевательство" жизнь спасло бы.
                Всё правильно :тяжело в учении -легко в бою". Сколо раз я сержантов добрым словом вспоминал и там, а потом на гражданке. good drinks
                Стропорез
                1. Zoldat_A Сегодня, 19:38
                  Цитата: Стропорез
                  Цитата: Zoldat_A
                  А спальник, наверное, ради веса, на синтепоне. И палатки, вполне может быть, "сердюковские", синтетические. Вот вам и ожоги, несовместимые с жизнью.

                  В наше время спальники были на ватине.., хренушки подожжёшь.....
                  Цитата: Zoldat_A
                  "Продолжайте занятия" и всё. Издевательство? А пацану то "издевательство" жизнь спасло бы.
                  Всё правильно :тяжело в учении -легко в бою". Сколо раз я сержантов добрым словом вспоминал и там, а потом на гражданке. good drinks

                  Вот иманно... drinks Никто, кроме нас!
                  Zoldat_A
                  1. Стропорез Сегодня, 19:44
                    Цитата: Zoldat_A
                    Вот иманно... Никто, кроме нас!

                    Так точно, товарищ командир! soldier drinks
                    Стропорез
          2. bk316 Сегодня, 19:39
            Если бы у меня в части

            А у меня ЭТО БЫЛО. Такого все огребли.....
            Дело в том, что было отягчающее. Рядом стояла оружейная палатка , тоже загорелась.
            В общем несколько прикладов обуглилось.
            Представляете оружие потеряли в СА?
            Досталось всем вплоть до комполка, типа он палатки поставил прямо у елок, а они как раз и загорелись.
            Как никто не сел, до сих пор не понимаю...
            НО ВЫСКОЧИЛИ МЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МИНУТУ УЖЕ В САПОГАХ И ОДЕТЫЕ
            bk316
      2. Мих1974 Сегодня, 18:36
        А кто должен быть крайним если не командиры? Дядя в минестрестве что не купил палатки из асбеста или тот кто лично в каждой палатке веб камеру не поставил что бы следить за истопником. Не объяснили, или плохо били по башке объяская КАК надо топить что бы вот такого не было. На то собственно и командиры что бы "думать" и "горло драть".
        Мих1974
  4. faiver Сегодня, 17:32
    я не понял, а из чего сейчас армейские палатки делают?
    faiver
    1. Васся Вассин Сегодня, 17:36
      Кто вам сказал что она была новой? Обычная брезентина, две палки на растяжках и два десятка колышек. Пол чем-нибудь застелили и ставь кровати в два яруса для 50-60 человек. Посредине буржуйка, все абзац. Дело не в материалах а в дисциплине. Ротного под суд для разбора этого бардака.
      Васся Вассин
      1. faiver Сегодня, 17:42
        ну брезентовая палатка не горит как факел...
        faiver
        1. частное лицо Сегодня, 17:55
          Именно горит как факел.
          частное лицо
          1. faiver Сегодня, 18:11
            я занимаюсь огнезащитной обработкой пять лет, армейская брезентовая палатка горит очень плохо, если канеш это не какая нить "модная" китайская палатка...
            faiver
            1. частное лицо Сегодня, 18:19
              Огнезащитные свойства не вечны дождь,снег,туман влияют совсем не положительно.
              частное лицо
              1. Zoldat_A Сегодня, 18:59
                Цитата: faiver
                ну брезентовая палатка не горит как факел...

                Цитата: faiver
                я занимаюсь огнезащитной обработкой пять лет, армейская брезентовая палатка горит очень плохо, если канеш это не какая нить "модная" китайская палатка...

                Цитата: частное лицо
                Огнезащитные свойства не вечны дождь,снег,туман влияют совсем не положительно.

                Не горит она как факел! Тлеет хорошо - спору нет. А чтобы её запалить как свечу - тут без особого таланта не получится. Туристические, капроновые - те и в самом деле пылают так, что моргнуть не успеешь. А брезентуха даже без особой пропитки не полыхает. Вонюче тлеет, мелкие язычки то там, то тут вспыхивают - а гореть не горят. У меня срочники летом на полевых старые палатки на лоскуты резали и жгли в палатках - комаров гоняли.
                Zoldat_A
            2. Maksus Сегодня, 19:04
              Да занимайтесь чем угодно, но палатка типа УСТ или не дай бог УСБ сгорает за пару минут, там же ещё поднамет есть белый и утеплитель зимний.
              Maksus
              1. bk316 Сегодня, 19:33
                ПЯТЬ минут - проверено за это время не то что из палатки из казармы можно выбраться
                bk316
                1. Maksus Сегодня, 19:45
                  У меня на выходе господа офицеры спалили свою УСБ за пару минут до бортиков деревянных, зимой как раз. Так что нормально она горит, а вот вылезти из спальника да при наличии повсюду барахла и коек двухярусных, да хоть бы и нар солдатских - реально врагу не пожелаю

                  БК316, на аватарке Ваш перелом?
                  Maksus
        2. Мур Сегодня, 18:13
          Цитата: faiver
          ну брезентовая палатка не горит как факел...

          Горит её как. Если это лагерная палатка(а не УЗ-68, к примеру) и печь установлена с нарушениями (мало кто читал Наставление по тылу) - при загорании тента х.рен из неё выберешься, особенно если всякого барахла навалено...
          Мур
    2. Dedall Сегодня, 19:11
      А их не делают, пользуются старыми, ещё советских времён запасами. Во всяком случае, я ни одной не видел выпуска позднее 90-го года. А ещё раньше была вещевая служба, от которой оставили одного начальника. В штате этой службы в полку были сапожники, портные и прочий люд, который занимался палатками в том числе. Я помню, как солдатики из полковой роты материального обеспечения (РМО) после каждого пребывания палатки под дождём опрыскивали её мыльно-канифольной смесью. У них были специальные сушилки и когда после полевого выхода я сдавал на склад палатку, то её вначале сушили, а потом ещё и зашивали дырки, которые получались от вылетавших из печки угольков. А потом начался этот бардак, которые назвали Перестройкой...
      Dedall
      1. Maksus Сегодня, 19:48
        Есть новые, М-30 называются, на металлическом каркасе, удобные, гораздо удобнее в установке чем УСТ.
        Maksus
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:51
    Просто выражу соболезнование семье и друзьям, а также сослуживцам погибшего! soldier Пухом пусть будет ему земля! hi
    Геркулесыч
  6. bk316 Сегодня, 17:57
    210окв и проч... Вы что не служили что ли? Или на экваторе служили?
    Палатка горит мгновенно

    Ага конечно...ТОЛЬКО НЕ АРМЕЙСКЯ БРЕЗЕНТОВАЯ , та минут 5 разгорается и ее 10 раз потушить можно. Туристы блин..
    вряд ли поможет мгновенно выбираться из спальника

    Ровно 3 секунды надо что бы выбраться из спальника, тренируется на счет 1-2-3
    накрыли тепловую пушку и превед....или просто КЗ

    Какая тепловая пушка , какое КЗ? Откуда на полевом электричество?
    В палатку устанавливается печь (в простонародии буржуйка) и ВНИМАНИЕ назначается дежурный, следить за печкой. Где был дежурный ответ известен - спал. Так у нас сгорела на выходах не одна палатка, но никто даже средних ожогов не получил. Только люлей от отцов командиров
    bk316
    1. faiver Сегодня, 18:12
      вот и я про тоже...
      faiver
    2. dmikras Сегодня, 18:36
      Согласен с вами почти во всём только у нас спальника не было шинель с верху зимняя массеть снизу иногда и с верху нары в уровень и обязательно истопник
      dmikras
      1. bk316 Сегодня, 19:28
        у нас спальника не было шинель с верху зимняя массеть снизу иногда и с верху нары в уровень и обязательно истопник

        И у меня не было, со спальником уже сын тренировался.
        bk316
  7. лысова Сегодня, 18:03
    Жалко парня, сочувствую родным и близким. Мучает вопрос - как застёгивался спальный мешок, похоже не узнаем. Почему спрашиваю - побывал в аналогичной ситуации.
    лысова
    1. Васся Вассин Сегодня, 18:11
      Нормально и застегивается и растягивается. У меня был армейский старый еще советских годов 3 месяца в нем спал. 2 бегунка ебу..ячих, но за них можно и не хвататься руками, просто дернул полы и все- молния разъехалась. Никакого фокуса. Поэтому и говорю что скорее всего пьяный был, раз даже на это не хватило координации действий.
      Васся Вассин
      1. лысова Сегодня, 19:11
        Возможно и так, но ведь и мог затупить замок ( закусил кусок материала ), хлебнул дыма ( угар ). Почему не спасли - штык ножом полоснул палатку, набрал воздуха и вперёд - это не горящая бревенчатая изба. Когда горишь в палатке - паника хреновая вещь. Горел я, трое нас было в палатке. Шмель перевернулся в палатке и чашка - распылитель бензина слетела, струя горящего бензина вдоль всей палатке по вещам и мне. Одет был, очень тепло- это и спасло, за палаткой - 37. Левый бок и рука горят. Набрал воздуха и жду когда ребята выскочат( если б втроём ломонулись ко входу, только бы помешали друг другу ). Смотрю один пополз на четвереньках вдоль палатке , за ним другой. И вот почему я интересуюсь, как закрывался спальник. конечно же замком. А у нас было старьё и спальники, и вход закрывался деревянными шпиньками на капроновых петлях. На входе петли в три ряда через 5-ть см. Подскочил, между петель влезло только по два пальца с каждой руки. Расстёгивать бесполезно - перепутались да и время нет , шапка начала гореть. раскрыл сколько мог полы палатки. Выдох - вдох и как рванул шпиньки - штук двенадцать, как не бывало( капроновые нитки порвал ). Выскакиваю а они уже на улице, зарылся в снег и они помогли - потушили меня. Они, не пойму как, под палаткой, в смёрзшимся снегу, голыми руками, секунд за десять - вырыли две норы. Палатка не загорелась, а что было внутри - пришлось выкинуть - почти всё сгорело. А палатка не загорелась из за образовавшегося и замёршего конденсата. Были трезвые. Вывод - ( про нас) - дуракам закон не писан - техника безопасности.
        лысова
  8. Витас Сегодня, 18:20
    Успел получить ожоги не совместимые с жизнью, что то долго они ему помогали. Может угарным траванулся, вот и не выбрался.
    Витас
  9. andr327 Сегодня, 18:21
    Печальный случай. Соболезнования близким. Но проблема намного глубже. Выводы сейчас конечно сделают, особенно прокуратура: командир не научил, не проконтролировал. Мне очень жаль попавших в эту ситуацию командиров. Отмени они выход (по причине морозов, не хватки снаряжения, не готовности л/с и т.п.) получили бы строгие выговоры, понижения в должности за невыполнения плана составленного в теплых кабинетах московского округа. И прокуратура в этом случае была бы не на стороне отца командира. И верхние штабы обычно не интересует, почему мероприятие календарного не было выполнено. Их резюме - командир не справился! Совсем не давно были в такой палатке на выходе ракетного дивизиона (лучшей палатке): палатка поступила в часть в конце 80-х, вся в дырках, ни о какой пропитке и речи нет. Логистика снабжения частей просто кошмарная, у семи нянек дитя без глазу, но виноват опять командир, от которого все требуют и постоянно проверяют (не давая ему просто провести нормальное обучение, привести в порядок технику и ротное хозяйство). вместо плановой работы низовые командиры работают на комиссии. Режим службы офицеров низового (полкового, да и дивизионного) звена иначе как работой на износ назвать нельзя. Тут на ВО кто-то радовался, как много РВСН на полевых выходах, как успешно сдают многочисленные внезапные и плановые проверки - вот вам один из итогов. Дай бог что б это был только единственный случай, увы прыщ нарывает. Может быть надо поменьше победных реляций, а побольше планомерной работы по повышение боевой готовности нашего главного щита. Наболело, правда всего сказать нельзя.
    andr327
    1. Васся Вассин Сегодня, 18:27
      Так оно везде в стране так- куда не ткни. Хорошо хоть от СССР эта палатка, хоть и дырявая, но осталась. От нановоришки рыжего мы из новых супер-пупер материалов ничего и никогда не дождемся. Так и барахтается страна на старых запасах.
      Васся Вассин
  10. taiga2018 Сегодня, 18:31
    Цитата: faridg7
    Воевать только по лету будем, а на зиму брать тайм-аут?

    примерно так рассуждают некоторые комментаторы...
    taiga2018
  11. Dedall Сегодня, 19:00
    Могу сказать, что наши УСБ, впрочем, как и УСТ, созданные во времена царя Гороха, они не предусматривают даже нормального подключения электрического освещения. В результате по палатке между столбов развешивается "лапша" из проводов, выключатели приколачиваются к этим столбам и к ним же прикручиваются патроны с лампочками. И от этого всего у меня палатке был пожар не от печки, а 100-ваттной лампочки, которая касалась этого столба. Хорошо, что никто не спал и углядели возникший дым. Посмотрели наверх, а там от столба уже отбеливатель занялся.
    А что касается зимних условий, то мне помнится, как получил на такой же зимний полевой выход новенькую УСБ со всеми подвоями и отбеливателями и полным набором кольев. Ко всему этому добру получил ещё и печки в количестве 2 шт. Установил и палатку, и печки. Так вот, было на улице -19, но при разогретых докрасна печках в углах палатки замерзала в бачках вода. И при этом всё норма расхода дров в нашей доблестной армии на сутки всего 0,3 кубометра на печку. И народ выкручивается, как может. Самый частый вариант, когда у меня брали набор для внутривенных вливаний, подсоединяли трубку с дозатором к металлической трубке (снимали с взорванной техники). Трубку запихивали в печку и подкладывали снизу кусок жести. Сами печки с трубами приделывали к каждому палаточному окну. Вот тогда в УСБ было тепло и при -20.
    Dedall
    1. слава1974 Сегодня, 20:16
      Про электричество согласен с вами. Еще нужно смотреть, чтобы какой-нибудь умник полевой кабель не приспособил для освещения ли еще хуже не попытался "бумбалятор" включить.
      Но в палатках в горах жили, помню в начале 2000-х зима холодная была, -27 ночью было. Но тепло в палатке. Расход дров конечно не соблюдали, топили аж трубы краснели.
      слава1974
  12. Беларусь это Россия Сегодня, 19:13
    Очень печальная новость.Примите соболезнования.Такого-быть не должно.
    Изучить всё и принять меры-для того-чтобы БОЛЬШЕ ТАКОГО-НЕ БЫЛО.
    Научить как не терять голову и помочь товарищу быстро,а не паниковать и принимать и делать-неправильные решения и действия.
    Полевой выход требовал особой организации отопления палаток и его контроля, с чем, судя по всему, командование части не справилось.

    Подумать в связи с трагедией-из какого материала делать палатки и как.
    Командование-УЧИТЬ ЛУЧШЕ,но и солдат срочников.
    Беларусь это Россия
  13. DPN Сегодня, 20:41
    Солдата конечно жаль ,а причина простое нарушение Т/Б как всегда.
    DPN
  14. FalconD Сегодня, 21:35
    Парня жалко, его не вернёшь..
    Всё, что произошло - это закономерная последовательность действий, которая и привела к трагическому исходу.
    Я полтора года в таких условиях прожил ( выгнали в учебный центр пока казармы капиталили)...И главный вопрос: где был истопник, который не спит в свою смену? Ведь палатка пыхнула хоть и быстро, но не одномоментно!! Сам задремал.., а это поворот в не туда...

    Для живых теперь наука!
    Родным соболезную...
    FalconD
Картина дня