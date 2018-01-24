Центральный банк: как работает главный спекулянт страны

Мы живем в материальном мире и деньги в нем играют, к сожалению, одну из главных ролей. В каждой стране есть ведомство, которое занимается выпуском национальной валюты. Это Центральный банк. Все подобные организации работают по одному и тому же принципу.



Печатание денег - основная функция Центробанков. Однако влияние, которое они оказывают на экономики своих государств, сложно недооценить. Неправильные решения, принятые руководством ЦБ, если не сразу, то в долгосрочной перспективе пагубно скажутся на финансовой системе всей страны. Последствия почувствуют на себе все - начиная от крупного бизнеса и заканчивая рядовым гражданином.



Еще большее влияние имеет "Центробанк всех Центробанков" - американская Федеральная резервная система, и оно не ограничивается лишь самими США. Эта организация способна отправить в каменный век большинство экономик мира.











