Центральный банк: как работает главный спекулянт страны
Мы живем в материальном мире и деньги в нем играют, к сожалению, одну из главных ролей. В каждой стране есть ведомство, которое занимается выпуском национальной валюты. Это Центральный банк. Все подобные организации работают по одному и тому же принципу.
Печатание денег - основная функция Центробанков. Однако влияние, которое они оказывают на экономики своих государств, сложно недооценить. Неправильные решения, принятые руководством ЦБ, если не сразу, то в долгосрочной перспективе пагубно скажутся на финансовой системе всей страны. Последствия почувствуют на себе все - начиная от крупного бизнеса и заканчивая рядовым гражданином.
Еще большее влияние имеет "Центробанк всех Центробанков" - американская Федеральная резервная система, и оно не ограничивается лишь самими США. Эта организация способна отправить в каменный век большинство экономик мира.
Печатание денег - основная функция Центробанков. Однако влияние, которое они оказывают на экономики своих государств, сложно недооценить. Неправильные решения, принятые руководством ЦБ, если не сразу, то в долгосрочной перспективе пагубно скажутся на финансовой системе всей страны. Последствия почувствуют на себе все - начиная от крупного бизнеса и заканчивая рядовым гражданином.
Еще большее влияние имеет "Центробанк всех Центробанков" - американская Федеральная резервная система, и оно не ограничивается лишь самими США. Эта организация способна отправить в каменный век большинство экономик мира.
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