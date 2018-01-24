21:38 24 января

СМИ: колонна турецких танков введена на юг провинции Алеппо для преследования курдов

Турецкие танки пересекли в среду границу с Сирией в пункте Атма на севере провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, бронированная колонна проследовала в район Теллет-эль-Ис на юге провинции Алеппо для того, чтобы оттуда нанести удар по курдским бойцам, обороняющимся в районе Африн.

СМИ: колонна турецких танков введена на юг провинции Алеппо для преследования курдов


Ранее агентство Firat передало заявление представителя командования коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), о том, что курдские отряды отразили в среду в районе Раджу (входит в состав района Африн) на севере Сирии атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкими войсками.


При этом сообщается, что ополченцы подбили в бою три турецких танка и заставили противника отступить в направлении пограничного города Аазаз (20 км от Африна). Как утверждается в заявлении, бойцы СДС убили 37 солдат и наемников. О числе раненых сведений не приводится.

По информации агентства, ожесточенные боестолкновения идут сейчас у селения Химама в округе Джандарис, где находится крупный оборонительный рубеж отрядов СДС. Там ополченцы также нанесли противнику потери и подбили один танк.

Ранее потерпели провал попытки формирований ССА овладеть селениями Мираназ и Иска, а также стратегическими высотами Кастель-Джиндо к северу от Африна. Firat передает, что турецкая артиллерия ведет интенсивный обстрел населенных пунктов в секторах Раджу и Джандарис. По данным агентства, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Pirogov Сегодня, 17:30
    Привет курды и где же ваша кормящая мать США?
    Pirogov
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:42
      #трамп_слил_новокурдию
      Аристарх Людвигович
      1. хрыч Сегодня, 21:03
        Цитата: Аристарх Людвигович
        #трамп_слил_новокурдию

        wassat good
        Ну, все еще только начинается. А курдам надо учиться у хуситов, может конечно все дело в ката, но тем не менее лестница и пара косматых босяка ушатали толпу саудитов и наемников belay
        хрыч
    2. Chertt Сегодня, 17:42
      Цитата: Pirogov
      где же ваша кормящая мать США?

      Матрасники, так изящно "уклонились" от участия, что я на минуту застыл в немом восторге...Мастера !!!
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 17:45
        Ну турки...Амбарные замки на бортах танков...А матрасники показали во всей своей красе,спрыгнув с курдского паровоза..
        Цитата: Chertt
        Цитата: Pirogov
        где же ваша кормящая мать США?

        Матрасники, так изящно "уклонились" от участия, что я на минуту застыл в немом восторге...Мастера !!!
        210окв
      2. Svarog Сегодня, 18:09
        Цитата: Chertt
        Цитата: Pirogov
        где же ваша кормящая мать США?

        Матрасники, так изящно "уклонились" от участия, что я на минуту застыл в немом восторге...Мастера !!!

        Ну этим зачем восхищаться.. я бы сказал подлецы..
        Svarog
      3. Лелёк Сегодня, 19:02
        Цитата: Chertt
        Матрасники, так изящно "уклонились" от участия, что я на минуту застыл в немом восторге.

        hi
        Уклонились, но не все. "Кто-то теряет, кто-то находит...".
        Лелёк
        1. Chertt Сегодня, 19:07
          Здравствуйте hi То что происходит сейчас вокруг Африна, настолько не предсказуемо, что я просто наблюдаю, даже не пытаясь делать, для себя прогнозы
          Chertt
    3. А. Привалов Сегодня, 17:43
      Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...
      А. Привалов
      1. Chertt Сегодня, 17:45
        Цитата: А. Привалов
        Это не те курды

        Их еще и сортировать надо belay или это самая детская отмазка, чтоб не помогать
        Chertt
        1. Anyone Сегодня, 18:16
          Но это правда совершенно другие курды. Их американцы не ангажировали никогда. Мы пытались их танцевать летом и осенью. Но злой султан Реджи дискотеку прикрыл...
          Anyone
      2. Серый брат Сегодня, 17:54
        Цитата: А. Привалов
        Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком,

        Такой друг хуже врага.
        Серый брат
        1. voyaka uh Сегодня, 18:09
          Турки сейчас бьют вот таких курдов-коммунистов.
          (Зато газ Газпрома пойдет в Европу)
          voyaka uh
          1. Серый брат Сегодня, 18:12
            Цитата: voyaka uh
            Турки сейчас бьют вот таких курдов-коммунистов.

            Я им сочувствую. Но после того как их выбьют из Африна, у них ещё будет шанс повоевать за независимый Курдистан в Ираке.
            Серый брат
            1. voyaka uh Сегодня, 18:23
              Если их выбьют из Африна, они придут в город Алеппо, где есть большой
              курдский квартал.
              А те места, где они жили, займут туркоманы, которые двигаются
              вместе с турецкой армией.
              Турция получит весь север Сирии - от границ Латакии до Ефрата.
              voyaka uh
              1. Серый брат Сегодня, 18:26
                Цитата: voyaka uh
                Если их выбьют из Африна, они придут в город Алеппо, где есть большой
                курдский квартал.
                .

                Туда низя - там занято, там власть сирийского правительства, а в Ирак можно.
                Серый брат
                1. voyaka uh Сегодня, 18:31
                  Знаете, сколько раз в некоторых городах Сирии менялась власть?
                  Жители снимали сирийские флаги, как только армия уходила из центра города
                  на свои базы. И вешали, то зеленые, то красные, , то черные..., то серо-буро-малиновые, то черные.
                  voyaka uh
                  1. Серый брат Сегодня, 18:33
                    Цитата: voyaka uh
                    Знаете, сколько раз в некоторых городах Сирии менялась власть?

                    Ну это неудивительно, кто с пулемётом пришёл - того и власть.
                    Серый брат
                  2. Маз Сегодня, 19:38
                    Цитата: voyaka uh
                    Турки сейчас бьют вот таких курдов-коммунистов.
                    (Зато газ Газпрома пойдет в Европу)

                    С бабами воюют? Мужики, чо сказать.
                    Наш российский Газ в Европу. Это хорошо.
                    Маз
              2. Серый брат Сегодня, 18:31
                Цитата: voyaka uh
                урция получит весь север Сирии - от границ Латакии до Ефрата.

                Это ещё вилами по воде писано, кто там чего получит. Но для Сирии не важно что там будет - Турция или Курдистан. Для Сирии предпочтительнее чтобы там была Сирия.
                Серый брат
                1. Chertt Сегодня, 19:11
                  Цитата: Серый брат
                  Цитата: voyaka uh
                  Турция получит весь север Сирии - от границ Латакии до Ефрата.

                  Эх люблю я Баб Ванг, особенно с бело-синим флагом. Все то они знают
                  Chertt
                  1. Серый брат Сегодня, 19:12
                    Цитата: Chertt
                    . Все то они знают

                    Скорее хотят чем знают smile
                    Серый брат
                2. garnik Сегодня, 19:28
                  Здесь товарищи из земли обетованной, Правы. Турки погибают за эти земли не для того ,чтоб вернуть их Асаду. Минимум турки будут требовать автономию ,что и местные курды пытались выклянчить у Асада. Уверен что Асад не рад таким выкрутасам происходящие в Африне,иначе не давал бы коридор раккским курда для помощи афринским.
                  garnik
                  1. Серый брат Сегодня, 19:31
                    Цитата: garnik
                    ,иначе не давал бы коридор раккским курда для помощи афринским.

                    Там коридор если и есть, то он только в одну сторону работает - оттудова.
                    Серый брат
                  2. Anyone Сегодня, 20:10
                    Цитата: garnik
                    Здесь товарищи из земли обетованной, Правы. Турки погибают за эти земли не для того ,чтоб вернуть их Асаду. Минимум турки будут требовать автономию ,что и местные курды пытались выклянчить у Асада. Уверен что Асад не рад таким выкрутасам происходящие в Африне,иначе не давал бы коридор раккским курда для помощи афринским.

                    У Асада нет вариантов. Все решили за него. Далее не моё:
                    Наступление турок идет синхронно с продвижением сирийцев на юге Идлиба. То, что перед нами типичный договорной матч, сомнений, наверное, не вызывает. Турки купили у Кремля согласие на агрессию в Сирии гарантиями сдачи территории, которая отводилась России и Ирану Астанинскими соглашениями по "зонам деэскалации". Стоит отметить, что пока сирийские войска только-только вошли в российскую зону, ограниченную двумя магистралями - шоссе Алеппо-Хама и железнодорожным полотном из Алеппо в Хаму. До сих пор продвижение шло по иранской зоне. Российская пока практически вся еще находится под контролем боевиков, и совершенно неясно, сколько времени потребуется для ее занятия. Так что и турецкие войска, и сирийские выглядят в этом смысле примерно одинаковыми по результативности.
                    Anyone
              3. Anyone Сегодня, 19:06
                Кроме этого:
                США выступают за 30 км зону безопасности в Сирии. Основной темой переговоров Тиллерсона и Чавушоглу в Париже стала операция в Африне

                И ещё:
                Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу сформировать в Сирии 30 километровую зону безопасности.

                Согласно дипломатическим источникам в Анкаре, тема операции ВС Турции в Африне стала центральной в повестке дня переговоров Тиллерсона и Чавушоглу 23 января в Париже.

                По мнению американской стороны, 30 км зона позволит устранить обеспокоенность Турции в сфере национальной безопасности.


                Вот так вот, без России, сейчас Турция и США оттяпают от Сирии полосу на границе с Турцией. И там, в промышленных масштабах, будут разводить "салатовых" и пр. туркоманов.
                Anyone
                1. Серый брат Сегодня, 19:13
                  Цитата: Anyone
                  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу сформировать в Сирии 30 километровую зону безопасности.

                  И чо? Он согласился?
                  Серый брат
            2. Лелёк Сегодня, 19:11
              Цитата: Серый брат
              Я им сочувствую. Но после того как их выбьют из Африна, у них ещё будет шанс повоевать за независимый Курдистан в Ираке.

              hi
              Сегодня Эрдоган заявил, что Африн - это только начало, и турки пойдут дальше на восток, пока вся граница Сирии с Турцией не будет зачищена. Похоже, что курдам придётся не сладко. Зря они отказались контачить с Россией и Асадом, имели бы законную автономию (очередной урок недоговороспособности США). yes
              Лелёк
              1. Серый брат Сегодня, 19:36
                Цитата: Лелёк
                очередной урок недоговороспособности США

                Иракский Курдистан слился меньше чем за два дня без единого выстрела, мало там нормальных боевых посонов, а нефтянка есть и несправедливость есть)))
                Теперь нормальных посонов там станет больше))) Будет кому справедливость восстанавливать.
                Серый брат
          2. Маз Сегодня, 19:31
            С бабами чтоли воюют?
            Маз
      3. 210окв Сегодня, 18:00
        Ага,,не те..И аэродром не тот..Который матрасники у них использовали..
        Цитата: А. Привалов
        Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...
        210окв
        1. Николай Грек Сегодня, 18:06
          Цитата: 210окв
          Ага,,не те..И аэродром не тот..Который матрасники у них использовали..
          Цитата: А. Привалов
          Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...

          это неправильные курды...правильные курды те, на которых укажут америкосы, а потом это озвучат "евреи"!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
      4. Варна Сегодня, 20:16
        Цитата: А. Привалов
        Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...

        Да гранаты у них не той системы ))))
        А. Привалов , как всегда в своем репертуаре - чёрное у него всегда белое. - что бы ни сделали штаты и иже с ними - они все делают правильно ))))
        Варна
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:48
      Явно что мутит сша какую то гадость против Сирийской армии!
      Геркулесыч
    5. raki-uzo Сегодня, 19:36
      Теперь не Амерканцы, а турки учат их как летать.
      https://www.facebook.com/GollerGullerVeTekeYoresi
      /videos/1529177690465158/?q=g%C3%B6ller%20g%C3%BC
      ller%20ve%20teke%20y%C3%B6resi
      raki-uzo
    6. Маз Сегодня, 19:45
      Идлиб, идлиб и еще раз идлиб. А погода полное дрянь. Холодно, морось и тучи.
      Маз
    7. Балу Сегодня, 20:23
      Цитата: Pirogov
      Привет курды и где же ваша кормящая мать США?

      Налету турецкой авиации ударам подверглись окраины города Африн, где в это время находились военнослужащие США. В результате этого инцидента погибли два американских военных советника

      Хорошо, но мало.
      Курдам было сделано предложение, они отказались оставаться в составе Сирии и подчиняться сирийскому военно-политическому руководству. Теперь им кердык. США пока молчат по поводу гибели советников, робко протестуют против действий Эрдогана. Посмотрим что будет завтра-санкции против Турции или реальное военное вмешательство.
      Балу
    8. Андрюха Г Сегодня, 21:28
      Последние 10-20 лет США воюет за свои интересы не собственными солдатами (т.к. родственникам покойников нужно очень долго платить пенсию) а используя для этого ИГИЛ, украинских националистов или прочих оплаченных "зомби" (это намного дешевле и практичней).
      Андрюха Г
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:31
    Преследовать? Это как?С ятаганами наголо?При этом интересно то как...курды на прикорме США и пользуют матрассовское оружие,и турки члены НАТО с матрассовским оружием...ну а США ни при чем вооооопще.
    НЕКСУС
    1. Громобой Сегодня, 18:24
      Преследование
      наступление на отходящего противника в целях завершения его разгрома. Сущность П. заключается в нанесении огневых ударов, стремительном продвижении войск для выхода на фланги и в тыл отхоаящего противника и последующего окружения, расчленения и уничтожения (пленения) его группировок. П. может быть параллельным или фронтальным, а обычно ведётся путём их сочетания. Преследующие войска двигаются в предбоевых порядках, батальонных и полковых колоннах.
      Словарь военных терминов. — М.: Воениздат Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. 1988
      Громобой
  3. cniza Сегодня, 17:32
    Firat передает, что турецкая артиллерия ведет интенсивный обстрел населенных пунктов в секторах Раджу и Джандарис. По данным агентства, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.


    Похоже Турция входит во вкус.
    cniza
    1. x.andvlad Сегодня, 17:36
      При этом Эрдоган с ВВП по телефону регулярно общается.
      Видимо действия все же согласуются как никак.
      x.andvlad
      1. cniza Сегодня, 17:41
        Эрдоган сам в себе и может его понести.
        cniza
        1. Vita VKO Сегодня, 18:04
          Цитата: cniza
          Эрдоган сам в себе и может его понести.

          Пока он действует в интересах Турции все вполне прогнозируется. Теоретически США могут надавить, но практически Турция еще со времени кризиса на Кипре поняла чего стоят союзнички по НАТО.
          Vita VKO
    2. новичок Сегодня, 17:38
      пусть поистащают друг друга. от этого и сирийцам и нам легче. Виктор, приветствую.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 17:40
        Приветствую Гарик ! hi согласен с Турцией будет решать легче.
        cniza
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:08
          Цитата: cniza
          согласен с Турцией будет решать легче.

          А в германском аэропорту подрались массово курды с турками...
          НЕКСУС
  4. Cartalon Сегодня, 17:37
    В принципе это хорошо, чем больше турок перейдёт границу, тем меньше их вернётся и тем скорее полыхнёт на территории самой Турции, короче смерть турецким оккупантам.
    Cartalon
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:47
    Турки сейчас запросто могут и по Сирийской армии ударить! Это будет на руку сша, и янки просто проигнорируют наши претензии к ним, и к туркам! Сейчас сша могут использовать турецкую агрессию с выгодной для себя -снова руками игила начать захватывать Сирийские земли.
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 18:00
      Цитата: Геркулесыч
      Турки сейчас запросто могут и по Сирийской армии ударить!

      Зачем им это?
      Серый брат
    2. Anyone Сегодня, 18:33
      Не руками ИГИЛ, а руками FSA. И это уже происходит, так как Свободная сирийская армия захватывает вместе с турками территории в Сирии. Турки, если все у них получится, уйдут. А вот ребелы останутся. И это будет пояс из "салатовых" по всей границе с Турцией, и постоянная угроза, нависшая над Идлибом и Аллепо. Вот только многие местные персонажи этого не понимают и празднуют перемогу™ и эпическую "победу над пиндоcaми" в лучших традициях хохлоинтернета ))
      Anyone
  6. лысова Сегодня, 17:54
    Пока ничего не ясно, поступающей информации, " что и где " - самому себе не верить. Решили решить проблему войной - флаг в руки. Это как алкоголь - проблему не решит.
    лысова
  7. Anyone Сегодня, 18:26
    Цитата: Chertt
    Матрасники, так изящно "уклонились" от участия, что я на минуту застыл в немом восторге...Мастера !!!

    Мы поступили также, изящно уклонившись от участия в "защите территориальной целостности" Сирии. Восторг будете испытывать?
    Anyone
  8. taiga2018 Сегодня, 18:39
    Цитата: Anyone
    Мы поступили также, изящно уклонившись от участия в "защите территориальной целостности" Сирии. Восторг будете испытывать?
    Ответить Цитирова

    мы просто не пытаемся быть "большими" сирийцами,чем сами сирийцы,и конечно ставим свои интересы выше интересов кого бы то ни было,а особенно интересов чужих союзников...
    taiga2018
    1. Korax71 Сегодня, 18:59
      Наинелепейшая отмазка.но в это проще верить.
      Korax71
  9. Essex62 Сегодня, 18:43
    Цитата: x.andvlad
    При этом Эрдоган с ВВП по телефону регулярно общается.
    Видимо действия все же согласуются как никак.

    ВВП дал добро на вторжение османов в САР? Весьма сомнительно. Зачем нам еще один узел и окупант? Асад может и не омахаться от всех и поганая , гипотетическая нефтегазовая ниточка в гейропу замаячит вновь . Все усилия на смарку. Похоже султан опять нахрапом прет, надо осаживать. ВВП должен знать как.
    Essex62
  10. Дайвер Д Сегодня, 19:00
    Цитата: taiga2018
    Цитата: Anyone
    Мы поступили также, изящно уклонившись от участия в "защите территориальной целостности" Сирии. Восторг будете испытывать?
    Ответить Цитирова

    мы просто не пытаемся быть "большими" сирийцами,чем сами сирийцы,и конечно ставим свои интересы выше интересов кого бы то ни было,а особенно интересов чужих союзников...

    Ну да, когда северные курды кромсали ДААШ, они были крайне необходимы и даже считались союзниками. А когда турки начали решать свои проблемы с ними, сразу же в сторону ушли и теперь уже стараются показать, что они вообще не их союзники, а Штатов, так как им в свое время дали оружие для борьбы с бармалеями, которые вроде бы как враги Сирии, России, Ирана и Америки. Смотрю, все довольны, что кромсают с их точки зрения, отработанный материал. Люди и их стремления ничего не стоят даже тогда, когда они гибли за других в надежде на автономию. Классная позиция получается. Россия, в угоду Эрдогану, в очередной раз умыла свои руки, мы мол, не при чем, это их разборки, и быстренько оттуда смотались, мол разбирайтесь сами, а мы выразим свое фи со стороны.
    Дайвер Д
    1. taiga2018 Сегодня, 19:13
      Цитата: Дайвер Д
      Штатов, так как им в свое время дали оружие для борьбы с бармалеями, которые вроде бы как враги Сирии, России, Ирана и Америки

      не надо быть таким наивным,потому что главной целью сша в Сирии всегда было устранение Асада,а не борьба с терроризмом,и курды нужны были им только для этого...
      taiga2018
      1. Дайвер Д Сегодня, 19:28
        Да что ты говоришь? Эти курды никогда не воевали против Асада. Возможно, индивидуумы, но никак не их вооруженные формирования. Они отстаивали территории, на которых проживали. И после участвовали в освобождении Алеппо и Идлиба. Хотя, об этом уже как бы, пытаются умолчать, ведь у победы есть свои герои и о них уже торжественно объявлено и совсем между прочим, сказано, что в ней участвовали и курды. Сейчас не выгодно упоминать, кто с другой стороны давил Игил, не давая им перегруппироваться и отступить.
        Дайвер Д
    2. Anyone Сегодня, 19:20
      Меня тоже веселит, как тут все быстро перевели курдов, живущих по "эту сторону" Евфрата, в ранг американских союзников. Когда же указываешь на то, что афринские курды не были союзниками США, то в ответ получаешь заявление, что они, мол, с сортах курдов не разбираются.
      Anyone
  11. Anyone Сегодня, 19:31
    Цитата: Серый брат
    И чо? Он согласился?

    Его согласие/несогласие не имеет для России и Асада значение. Буферную зону безопасности в Сирии султан так и так пытается сейчас сделать. Американцы лишь пытаются запрыгнуть в этот поезд на ходу. То есть, решается вопрос будут эту буферную зону юзать турки и янки или только турки. Ну Вы поняли: это дела Турции и США. Они между собой разберутся - все же в одном блоке состоят военном.
    Anyone
  12. Маз Сегодня, 19:33
    Цитата: voyaka uh
    Если их выбьют из Африна, они придут в город Алеппо, где есть большой
    курдский квартал.
    А те места, где они жили, займут туркоманы, которые двигаются
    вместе с турецкой армией.
    Турция получит весь север Сирии - от границ Латакии до Ефрата.

    Об этом позавчера на РТР рассказали. Чтото новее старых новостей есть?
    Маз
    1. Николай Прохожий Сегодня, 20:33
      Цитата: Маз
      Об этом позавчера на РТР рассказали. Чтото новее старых новостей есть?

      Это для умных, не для вас...
      Николай Прохожий
  13. Scorpio05 Сегодня, 19:37
    Цитата: Anyone
    Но это правда совершенно другие курды. Их американцы не ангажировали никогда. Мы пытались их танцевать летом и осенью. Но злой султан Реджи дискотеку прикрыл...



    Я замечаю, что уже у каком по счету обсуждении вы выставляете одну и ту же информацию, что мол, это не те курды, не проамериканские типа....А как же насчет следующего ? Американцы сообщили, что собираются создать эти силы в составе около 30 тысяч человек, половину из которых составят бойцы сил СДС. Эти силы должны будут взять на себя патрулирование границы Сирии с Турцией и Ираком.
    Это известие привело в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган заявил в понедельник, что будет считать эти силы террористическими. Турцию могло подтолкнуть к решению о наступлении на позиции курдского ополчения ОНС в районе городов Африн и Манбидж недавнее известие о том, что США помогает силам СДС в создании новых пограничных сил безопасности.
    Источник: http://www.bbc.com/russian/news-42730613
    Scorpio05
    1. Дайвер Д Сегодня, 19:49
      Турции нужен был казус белли, формальный повод для того, чтобы поквитаться с курдами и за одно, утвердиться еще более в глазах турок, тем более, что прошлая операция так и осталась невыразительной и блеклой. В этот раз уже можно развернуться более масштабно, вдоль всей границы. Ведь передел границ Сирии уже начался, и нельзя в последний момент вскакивать на подножку уходящего поезда. С другой стороны, чем существенно могли бы помочь по воздуху Штаты северным курдам? Перегнать пару самолетов с вооружением? Да, это огромная поддержка для тридцатитысячной армии, по патрону на каждого.
      Дайвер Д
  14. Маз Сегодня, 19:41
    Цитата: Дайвер Д
    Цитата: taiga2018
    Цитата: Anyone
    Мы поступили также, изящно уклонившись от участия в "защите территориальной целостности" Сирии. Восторг будете испытывать?
    Ответить Цитирова

    мы просто не пытаемся быть "большими" сирийцами,чем сами сирийцы,и конечно ставим свои интересы выше интересов кого бы то ни было,а особенно интересов чужих союзников...

    Ну да, когда северные курды кромсали ДААШ, они были крайне необходимы и даже считались союзниками. А когда турки начали решать свои проблемы с ними, сразу же в сторону ушли и теперь уже стараются показать, что они вообще не их союзники, а Штатов, так как им в свое время дали оружие для борьбы с бармалеями, которые вроде бы как враги Сирии, России, Ирана и Америки. Смотрю, все довольны, что кромсают с их точки зрения, отработанный материал. Люди и их стремления ничего не стоят даже тогда, когда они гибли за других в надежде на автономию. Классная позиция получается. Россия, в угоду Эрдогану, в очередной раз умыла свои руки, мы мол, не при чем, это их разборки, и быстренько оттуда смотались, мол разбирайтесь сами, а мы выразим свое фи со стороны.

    Капитализм и ничего личного .главное не нашей территории. А за глупость и жадность курды должны заплатить свою цену.
    Маз
  15. Маз Сегодня, 19:44
    Цитата: А. Привалов
    Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...

    Кто бросил на произвол судьбы, можно уточнить?
    Маз
    1. А. Привалов Сегодня, 20:56
      Цитата: Маз
      Цитата: А. Привалов
      Это не те курды. США помогает курдам на границе с Ираком, а этих бросили все на произвол судьбы...

      Кто бросил на произвол судьбы, можно уточнить?

      Русские, т.к. им не нужен лишний геморрой, а турки сегодня их друзья. Асад, т.к. он боится их из-за требований создать автономию, а турки, как он считает, там курдов вытопчут чуток. Американцы, т.к. это курды-коммуноиды и помогать им западло. Вот, как-то так -- коротенько и чуток примитивненько, но общее представление даёт.
      А. Привалов
  16. Дайвер Д Сегодня, 19:59
    Цитата: Маз
    Капитализм и ничего личного .главное не нашей территории. А за глупость и жадность курды должны заплатить свою цену.

    Они платят свою цену, и познали цену союзничества с теми, кто их бросил. И это наука другим, с кем нужно быть и оставаться союзниками.
    Дайвер Д
  17. DPN Сегодня, 20:09
    Тёмное дело ,нам базы хотя бы сохранить ,а там будь что будет. Турки в любой момент фокус выкинуть могут и обуть пополной.
    DPN
  18. Варна Сегодня, 20:20
    В общем , да будет рубилово между курдами и турками - хоть в кои то веки можем со стороны посмотреть- все равно никого не жалко , ни первых ни вторых.
    Варна
  19. Николай Прохожий Сегодня, 20:38
    Афринские курды имеют немало противотанковых гранатомётов. Для турецких танкистов не будет лёгкой прогулки... Хотя, посмотрим...
    Николай Прохожий
  20. alta Сегодня, 20:40
    В бюллетене курдского ополчения YPG утверждается: "Убиты 203 турецких солдата и протурецких боевика, в том числе четыре командира группировок".
    Свои потери за последний день курдские ополченцы оценили в три человека. Кроме того, в результате авиабомбардировок погибли шесть мирных жителей, 16 получили ранения.

    Вечером 24 января приграничные районы Турции подверглись ракетному обстрелу из сирийского Африна. Одна из ракет попала в мечеть в городе Килис. Один человек погиб и еще восемь были ранены.

    Еще одна ракета попала в жилой дом, расположенный примерно в ста метрах от мечети. В доме начался пожар. В результате отравления дымом пострадали пять человек, сообщил губернатор провинции Килис Мехмет Текинарслан.
    alta
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