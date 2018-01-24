СМИ: колонна турецких танков введена на юг провинции Алеппо для преследования курдов

Турецкие танки пересекли в среду границу с Сирией в пункте Атма на севере провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, бронированная колонна проследовала в район Теллет-эль-Ис на юге провинции Алеппо для того, чтобы оттуда нанести удар по курдским бойцам, обороняющимся в районе Африн.Ранее агентство Firat передало заявление представителя командования коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), о том, что курдские отряды отразили в среду в районе Раджу (входит в состав района Африн) на севере Сирии атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкими войсками.При этом сообщается, что ополченцы подбили в бою три турецких танка и заставили противника отступить в направлении пограничного города Аазаз (20 км от Африна). Как утверждается в заявлении, бойцы СДС убили 37 солдат и наемников. О числе раненых сведений не приводится.По информации агентства, ожесточенные боестолкновения идут сейчас у селения Химама в округе Джандарис, где находится крупный оборонительный рубеж отрядов СДС. Там ополченцы также нанесли противнику потери и подбили один танк.Ранее потерпели провал попытки формирований ССА овладеть селениями Мираназ и Иска, а также стратегическими высотами Кастель-Джиндо к северу от Африна. Firat передает, что турецкая артиллерия ведет интенсивный обстрел населенных пунктов в секторах Раджу и Джандарис. По данным агентства, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.