100 лет Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа
100 лет назад, 25 января 1918 года, была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Это был один из первых и важнейших конституционных актов Советской России, который был направлен на законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции и провозглашение основных принципов и задач социалистического государства.
Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в истории привела к ликвидации эксплуатации человека человеком, всех форм социального и национального угнетения. Решающую роль в привлечении большинства населения города и деревни на стону большевиков сыграли исторические декреты советской власти о мире и земле, написанные В. Лениным и принятые II Всероссийским съездом Советов. Декрет о мире впервые провозгласил основные принципы миролюбивой внешней политики советского государства, основанной принципе мирного сосуществования. Декрет о земле удовлетворял вековые устремления крестьянства – подавляющего большинства населения России, создавал условия для постепенного перехода к социализму в сельском хозяйстве.
Избрание II Всероссийским съездом Советов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и образование первого советского правительства – Совета Народных комиссаров (СНК), законы о создании советских центральных учреждений, нового суда, Рабоче-Крестьянской Красной Армии и т. д. положили начало строительству советского государственного аппарата. Декреты об упразднении старых министерств, судов, прежней армии, постановление о борьбе с саботажем и роспуске контрреволюционных партий подрывали господство прежних господствующих сословий и классов. Устанавливалась диктатура трудового народа.
Декреты советской власти в экономической области – об организации рабочего контроля над производством и распределением продуктов, национализации банков, крупных промышленных предприятий, торгового флота и др., подорвали экономическую базу господства буржуазии и положили начало переустройству старой экономики на социалистических началах. В частности, 14 (27) декабря 1917 года вступил в силу декрет ВЦИК о национализации банков. Большевики этим актом сломали «становый хребет» капитализма – финансовую систему. По замыслу Владимира Ленина, национализация банков была необходима «для подрыва в корне господства буржуазии и возможности гнета капитала над миллионами и десятками миллионов трудящихся». Национализация распространялась на все акционерные коммерческие банки, банкирские конторы, общества взаимного кредита и акционерные земельные банки. Активы и пассивы ликвидируемых банков передавались Государственному банку. Вскоре прекратились выплаты дивидендов по банковским ценным бумагам. Наличные капиталы банков переходили в собственность государства «на основах полной конфискации»: началось изъятие денег и драгоценных металлов из банковских сейфов. Наркомат финансов во главе с Вячеславом Менжинским должен был в экстренном порядке организовать централизованную финансово-кредитную систему. Так, Россия освобождалась от финансовой зависимости со стороны «мирового сообщества» и российских капиталистов. Создавала независимую финансово-кредитную систему, необходимую для нормального развития народного хозяйства, свободного от мировых и местных «паразитов».
Важнейшую роль в деле национализации крупной промышленности и перехода к социалистическим принципам организации народного хозяйства сыграл принятый по инициативе Ленина декрет об организации Высшего совета народного хозяйства. Созданием ВСНХ и местных советов народного хозяйства было положено начало созданию нового, ещё невиданного в истории, типа аппарата по управлению всем народным хозяйством страны. «… Аппарату типа Высшего совета народного хозяйства, — отмечал В. Ленин, — суждено расти, развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность организованного общества».
Наряду с решением коренных, стратегических задач социалистической революции советское правительство решало также задачи, которые не были завершены Февральской буржуазно-демократической революцией. Целым рядом декретов было ликвидировано помещичье землевладение, сословное деление, отделена церковь от государства, введено равенство женщины с мужчиной, покончено с остатками полуфеодальных отношений в общественном строе России. Важным государственным актом стала «Декларация прав народов России», заложившая основы советской национальной политики. Также в декретах советской власти не забывали и о положении трудового народа. Законы об охране труда рабочих и служащих, об упорядочении заработной платы, о страховании на случай безработицы, болезни и т. д., были направлены на улучшение материального положения трудящихся. Понятно, что в условиях последствия от развала и разрухи, потерь мировой войны, гражданской войны, развала страны и интервенции, говорить о реальном улучшении материального положения народа не приходилось. Но в целом эти меры были направлены в будущее.
Завоевания социалистической революции были законодательно закреплены в написанной Лениным «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Декларация была внесена им на рассмотрение ВЦИК и 3 (16) января 1918 года единогласно принята. 5(18) января 1918 года фракция большевиков от имени Советской власти внесла декларацию на обсуждение Учредительного собрания, но оно отказалось рассмотреть её. 12(25) января проект декларации с некоторыми редакционными изменениями был утвержден III Всероссийском съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. После объединения III Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов с III Всероссийским съездом крестьянских депутатов декларация вновь была утверждена 18 (31) января 1918 объединенным съездом Советов. По предложению В. И. Ленина она была включена в качестве вводного раздела в проект первой Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов.
Декларация состояла из 4 разделов. В 1-м разделе устанавливались политические основы Советского социалистического государства. Россия провозглашалась республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которым принадлежит вся власть в центре и на местах. Советская республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик.
2-й раздел определял основную задачу социалистического государства, которая заключалась в уничтожении всякой эксплуатации человека человеком, полном устранении деления общества на классы, беспощадном подавлении эксплуататоров, установлении социалистической организации общества и победе социализма.
Далее были зафиксированы первые успехи Советской власти в строительстве социалистического общества: 1) социализация земли с отменой частной собственности на землю, весь земельный фонд становился общенародным достоянием и передавался трудящимся без выкупа, на основах уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а также образцовые имения и сельскохозяйственные предприятия объявлялись национальным достоянием; 2) введение рабочего контроля на фабриках, заводах, рудниках, железных дорогах и других средствах производства и транспорта, организация ВСНХ. Как первый удар по международному, финансовому капиталу рассматривалось советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых царским и Временным правительствами; 3) подтверждался переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства, как одно из условия освобождения трудящихся от ига капитала; 4) Для уничтожения паразитических слоев общества и организации общества вводилась трудовая повинность; 5) Для защиты завоеваний революции трудящиеся вооружались, создавалась Красная Армия, а имущие классы разоружались.
3-м разделе Декларация подтверждала основные принципы внешней политики Советского государства: борьбу за демократический мир без аннексий и контрибуций, отмену тайных договоров, уважение к национальному суверенитету всех народов; полный разрыв с варварской политикой буржуазной цивилизации, порабощающей трудящиеся массы колоний и зависимых стран; одобряла провозглашенные СНК независимость Финляндии, вывод войск из Персии, объявление свободы самоопределения Армении.
4-й раздел Декларации провозглашал, что в момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорские классы отстраняются от участия в управлении Советским государством. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Декларация подчеркивала, что Советская власть ограничивается установлением коренных начал федерации советских республик России, предоставляя возможность рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение об участии в федеральном правительстве и в остальных советских федеральных учреждениях.
Таким образом, на планете впервые появилось социалистическое государство, которое освобождалось от социальных паразитов (эксплуататоров), угнетения одних людей другими, устанавливало социальную справедливость, тем самым бросая вызов «буржуазной цивилизации» и международному финансовому капиталу (глобальным паразитам и хищникам). Это был прорыв в будущее, шанс не только народов многонациональной русской цивилизации, но всего человечества на справедливый мировой порядок без разделения на «избранных» и «двуногие орудия».
Автор: Самсонов Александр
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