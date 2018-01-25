100 лет Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа

100 лет назад, 25 января 1918 года, была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Это был один из первых и важнейших конституционных актов Советской России, который был направлен на законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции и провозглашение основных принципов и задач социалистического государства.Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в истории привела к ликвидации эксплуатации человека человеком, всех форм социального и национального угнетения. Решающую роль в привлечении большинства населения города и деревни на стону большевиков сыграли исторические декреты советской власти о мире и земле, написанные В. Лениным и принятые II Всероссийским съездом Советов. Декрет о мире впервые провозгласил основные принципы миролюбивой внешней политики советского государства, основанной принципе мирного сосуществования. Декрет о земле удовлетворял вековые устремления крестьянства – подавляющего большинства населения России, создавал условия для постепенного перехода к социализму в сельском хозяйстве.Избрание II Всероссийским съездом Советов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и образование первого советского правительства – Совета Народных комиссаров (СНК), законы о создании советских центральных учреждений, нового суда, Рабоче-Крестьянской Красной Армии и т. д. положили начало строительству советского государственного аппарата. Декреты об упразднении старых министерств, судов, прежней армии, постановление о борьбе с саботажем и роспуске контрреволюционных партий подрывали господство прежних господствующих сословий и классов. Устанавливалась диктатура трудового народа.Декреты советской власти в экономической области – об организации рабочего контроля над производством и распределением продуктов, национализации банков, крупных промышленных предприятий, торгового флота и др., подорвали экономическую базу господства буржуазии и положили начало переустройству старой экономики на социалистических началах. В частности, 14 (27) декабря 1917 года вступил в силу декрет ВЦИК о национализации банков. Большевики этим актом сломали «становый хребет» капитализма – финансовую систему. По замыслу Владимира Ленина, национализация банков была необходима «для подрыва в корне господства буржуазии и возможности гнета капитала над миллионами и десятками миллионов трудящихся». Национализация распространялась на все акционерные коммерческие банки, банкирские конторы, общества взаимного кредита и акционерные земельные банки. Активы и пассивы ликвидируемых банков передавались Государственному банку. Вскоре прекратились выплаты дивидендов по банковским ценным бумагам. Наличные капиталы банков переходили в собственность государства «на основах полной конфискации»: началось изъятие денег и драгоценных металлов из банковских сейфов. Наркомат финансов во главе с Вячеславом Менжинским должен был в экстренном порядке организовать централизованную финансово-кредитную систему. Так, Россия освобождалась от финансовой зависимости со стороны «мирового сообщества» и российских капиталистов. Создавала независимую финансово-кредитную систему, необходимую для нормального развития народного хозяйства, свободного от мировых и местных «паразитов».Важнейшую роль в деле национализации крупной промышленности и перехода к социалистическим принципам организации народного хозяйства сыграл принятый по инициативе Ленина декрет об организации Высшего совета народного хозяйства. Созданием ВСНХ и местных советов народного хозяйства было положено начало созданию нового, ещё невиданного в истории, типа аппарата по управлению всем народным хозяйством страны. «… Аппарату типа Высшего совета народного хозяйства, — отмечал В. Ленин, — суждено расти, развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность организованного общества».Наряду с решением коренных, стратегических задач социалистической революции советское правительство решало также задачи, которые не были завершены Февральской буржуазно-демократической революцией. Целым рядом декретов было ликвидировано помещичье землевладение, сословное деление, отделена церковь от государства, введено равенство женщины с мужчиной, покончено с остатками полуфеодальных отношений в общественном строе России. Важным государственным актом стала «Декларация прав народов России», заложившая основы советской национальной политики. Также в декретах советской власти не забывали и о положении трудового народа. Законы об охране труда рабочих и служащих, об упорядочении заработной платы, о страховании на случай безработицы, болезни и т. д., были направлены на улучшение материального положения трудящихся. Понятно, что в условиях последствия от развала и разрухи, потерь мировой войны, гражданской войны, развала страны и интервенции, говорить о реальном улучшении материального положения народа не приходилось. Но в целом эти меры были направлены в будущее.Завоевания социалистической революции были законодательно закреплены в написанной Лениным «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Декларация была внесена им на рассмотрение ВЦИК и 3 (16) января 1918 года единогласно принята. 5(18) января 1918 года фракция большевиков от имени Советской власти внесла декларацию на обсуждение Учредительного собрания, но оно отказалось рассмотреть её. 12(25) января проект декларации с некоторыми редакционными изменениями был утвержден III Всероссийском съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. После объединения III Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов с III Всероссийским съездом крестьянских депутатов декларация вновь была утверждена 18 (31) января 1918 объединенным съездом Советов. По предложению В. И. Ленина она была включена в качестве вводного раздела в проект первой Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов.Декларация состояла из 4 разделов. В 1-м разделе устанавливались политические основы Советского социалистического государства. Россия провозглашалась республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которым принадлежит вся власть в центре и на местах. Советская республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик.2-й разделДалее были зафиксированы первые успехи Советской власти в строительстве социалистического общества: 1) социализация земли с отменой частной собственности на землю, весь земельный фонд становился общенародным достоянием и передавался трудящимся без выкупа, на основах уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а также образцовые имения и сельскохозяйственные предприятия объявлялись национальным достоянием; 2) введение рабочего контроля на фабриках, заводах, рудниках, железных дорогах и других средствах производства и транспорта, организация ВСНХ. Как первый удар по международному, финансовому капиталу рассматривалось советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых царским и Временным правительствами; 3) подтверждался переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства, как одно из условия освобождения трудящихся от ига капитала; 4) Для уничтожения паразитических слоев общества и организации общества вводилась трудовая повинность; 5) Для защиты завоеваний революции трудящиеся вооружались, создавалась Красная Армия, а имущие классы разоружались.3-м разделе Декларация подтверждала основные принципы внешней политики Советского государства: борьбу за демократический мир без аннексий и контрибуций, отмену тайных договоров, уважение к национальному суверенитету всех народов; полный разрыв с варварской политикой буржуазной цивилизации, порабощающей трудящиеся массы колоний и зависимых стран; одобряла провозглашенные СНК независимость Финляндии, вывод войск из Персии, объявление свободы самоопределения Армении.4-й раздел Декларации провозглашал, что в момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорские классы отстраняются от участия в управлении Советским государством. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Декларация подчеркивала, что Советская власть ограничивается установлением коренных начал федерации советских республик России, предоставляя возможность рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение об участии в федеральном правительстве и в остальных советских федеральных учреждениях.